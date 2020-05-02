Выпуск Ultimaker Cura 4.6, пакета для подготовки модели к 3D-печати

Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 4.6, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor​ и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt 5.

В новом выпуске предложены новые типовые профили, автоматизирующие настройку с учётом использования таких материалов, как поликарбонат, нейлон, CPE (полистер) и CPE+. В интерфейсе обеспечен показ активных скриптов для пост-обработки. Добавлена настройка для расширения всех отверстий через добавление смещения на каждом слое, что позволяет вручную увеличивать или уменьшать отверстия для компенсации горизонтального расширения. В окне предпросмотра добавлена возможность отрисовки вспомогательного материала прозрачным.