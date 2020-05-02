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Выпуск Ultimaker Cura 4.6, пакета для подготовки модели к 3D-печати

02.05.2020 22:13

Доступна новая версия пакета Ultimaker Cura 4.6, предоставляющего графический интерфейс для подготовки моделей к 3D-печати (slicing). На основе модели программа определяет сценарий работы 3D-принтера при последовательном нанесении каждого слоя. В простейшем случае достаточно импортировать модель в одном из поддерживаемых форматов (STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG, PNG), выбрать настройки скорости и качества и отправить задание на печать. Имеются плагины для интеграции с SolidWorks, Siemens NX, Autodesk Inventor​ и другими САПР. Для трансляции 3D-модели в набор инструкций 3D-принтера применяется движок CuraEngine. Код проекта написан на языке Python и распространяется под лицензией LGPLv3. GUI построен при помощи фреймворка Uranium, использующего Qt 5.

В новом выпуске предложены новые типовые профили, автоматизирующие настройку с учётом использования таких материалов, как поликарбонат, нейлон, CPE (полистер) и CPE+. В интерфейсе обеспечен показ активных скриптов для пост-обработки. Добавлена настройка для расширения всех отверстий через добавление смещения на каждом слое, что позволяет вручную увеличивать или уменьшать отверстия для компенсации горизонтального расширения. В окне предпросмотра добавлена возможность отрисовки вспомогательного материала прозрачным.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ultimaker/C...)
  2. OpenNews: Техника использования 3D-принтера для обхода аутентификации по отпечаткам пальцев
  3. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
  4. OpenNews: Открыт код системы сканирования 3D-объектов Handy 3D Scanner
  5. OpenNews: Бета-выпуск Dust3D, нового открытого пакета для создания 3D-моделей
  6. OpenNews: Представлен проект нового открытого 3D-принтера Bukobot
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Тот_Самый_Анонимус
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52855-3dprint
Ключевые слова: 3dprint, cad
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, srgazh (?), 22:29, 02/05/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Круть!
     
  • 2, Иваня (?), 23:10, 02/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Круто, спасибо за информацию, не знал о такой программе. Хотя искать особо не напрягался:)
     
  • 3, Ннн (?), 23:22, 02/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    А как там печатать картинки? Не совсем понимаю
     
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