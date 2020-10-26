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Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.16

26.10.2020 18:00

После четырёх месяцев разработки состоялся выпуск очередной стабильной версии геоинформационной системы QGIS 3.16 "Hannover", одной из наиболее мощных и быстро развивающихся свободных геоинформационных систем (ГИС). Система включает как настольную программу QGIS, так и сервер QGIS. Согласно принятому плану выхода релизов выпуск QGIS 3.16 станет выпуском с расширенным сроком поддержки. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2.

Основным предназначением QGIS является обработка и анализ пространственных данных, подготовка различной картографической продукции. Система позволяет решать как бытовые задачи, связанные с обработкой и визуализацией пространственных данных (подготовка карт для походов, прокладка маршрутов по пересечённой местности, сопоставление и совместный анализ разнородных пространственных данных) так и достаточно сложные профессиональные задачи анализа и визуализации геоданных и подготовки сложных полиграфических макетов карт. Для системы доступно множество плагинов, существенно расширяющих базовую функциональность в том или ином направлении (геодезия, обработка космоснимков, поддержка специальных форматов данных, алгоритмов).

Программой поддерживаются все наиболее распространённые векторные и растровые форматы, включая ESRI Shapefile, DXF, GeoTIFF. Для растровых данных, не имеющих пространственной привязки, например, сканов старинных карт или аэроснимков, может быть выполнена пространственная привязка. Имеется возможность доступа к данным через PostGIS-соединения (надстройка над PostgreSQL для хранения в базе пространственных данных), а также по сетевым протоколам WMS/WMTS, WCS, WFS. Существует возможность вызова функций других программ (GRASS GIS, SAGA GIS, Orfeo toolbox и др.) и построения систем внутренней автоматизации выполнения операций.

Несмотря на достаточно сжатые сроки формирования релизов, обновления как всегда очень обширны и затронули практически все подсистемы пакета. Полный список новых функций с демонстрацией их работы приведён на специальной странице. Как и для прошлой версии, общее представление о новых функциях релиза можно получить видеообзора от Marios Kyriakou:



  1. Главная ссылка к новости (https://qgis.org/en/site/index...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной настольной геоинформационной системы QGIS 3.2
  3. OpenNews: Создан TangoGIS - русский форк просмотрщика карт TangoGPS
  4. OpenNews: Релиз PostGIS 2.0.0, дополнения к СУБД PostgreSQL для хранения географических данных
  5. OpenNews: Выпуск GIS-движка Turf, написанного на JavaScript
  6. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53966-qgis
Ключевые слова: qgis, gis
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  • 1.1, Аноним (1), 21:42, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно.
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 21:49, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно QGIS не знаю, но оффлайн карты нужны каждому ! Сохраняйте и бокапте пока все это есть товарищи !
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 21:56, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сегодня есть копеечные дроны, можно предположить, что провести качественные высокоточные съёмки местности во имя Луны и Пресвятого Столлмана вполне реально в рамках частной инициативы. Достаточно выбить разрешение на полёты, но это должно быть вполне возможно.
     
     
  • 4.4, ГитХаб (?), 22:10, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё нужны репозитории чтобы хранить все эти терабайты снимков, и чтобы это в один прекрасный день не исчезло
     
     
  • 5.9, Аноним (3), 22:43, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё нужны репозитории чтобы хранить все эти терабайты снимков, и чтобы это
    > в один прекрасный день не исчезло

    Терабайт дискового стореджа не считая электроэнергию и всё остальное стоит прядка 15 баксов в рознице. Плёнка будет дешевле и надёжней. Опять же, всё осуществимо, разве что над обработкой придётся подумать немного.

     
  • 4.6, Аноним84701 (ok), 22:26, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Достаточно выбить разрешение на полёты, но это должно  быть вполне возможно.

    На полеты дрона с матюгальником, чтобы  перед съемкой попросить жителей подписать мелом/яркой краской и большими буквами улицы и дома?

     
     
  • 5.8, Аноним (3), 22:39, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же фирмы, которые генерируют карты по снимкам. Совместить с официальными данными кадастра, например.
     
  • 4.13, тов. майор (?), 23:49, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будем сбивать!

     
  • 4.15, Lex (??), 00:02, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно со снимками что-то потом делают, поскольку сами по себе они практически бесполезны... да и мир меняется - уровень и русла рек меняются, прокладываются новые дороги, строятся новые и разрушаются старые дома итп
     
     
  • 5.17, анонимуслинус (?), 01:14, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все равно лучших карт , чем старые растровые фиг найдешь. вся эта трехмерность нужна только в случае если ведется скажем отслеживание убывания или зарастания лесами площади. снимки с космоса или сверху имеют только эту помощь, а если прокладка маршрута, то старые черно-белые карты с высотными данными будут лучшими.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:25, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt

    А я вот помню, что там питона было больше, чем C++ отожрало места на диске, и основное время установки заняло именно копирование файлов питона, и памяти жрало очень много, когда "работало". По крайней мере так было, когда я её в последний раз ставил. Пришлось  сразу же снести.

     
     
  • 2.7, ИмяХ (?), 22:36, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На виндовсах все программы такие. Каждый дистр программы тащит с собой гору зависимостей в одном установщике.
     
     
  • 3.11, Аноним (5), 23:39, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тогда заявлять, что программа написана на C++, если с учётом зависисмостей в ней питона больше? А если все эти зависимости не нужны, зачем они были забандлованы?

    >На виндовсах все программы такие

    А на линуксах нет? Последняя мода же макачья мода, в snap-контейнер весь дистр пихать, а нормальные пакеты - out of scope, пользуй snap || gtfo.

     
  • 3.12, Stax (ok), 23:40, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На винду киваем, а в своем глазу бревно не замечаем? Докер образы, софт в snap, всякие там Gobolinux уже давно еще хуже вариант предлагают. Не просто зависимости, а системные библиотеки даже свои.

    В винде до такого хотя бы не докатились, все-таки WinAPI системный, да и всякие VC++ runtime глобальные обычно. Появилась дырка - обновили - все программы. А в докер образах, если не тобой собраны (а есть куча причин, почему самому не выйдет) все вместе (ну ок, в другом слое, но какая разница?). Находят очередную дырку в glibc по типу https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43886 - а теперь попробуйте обновить ваш контейнер, стянутый с докерхаба и имеющий фиксированную убунту в зависимостях сборки, ага..

    И тем не менее, все так активно писают кипятком по поводу крутости и удобности snap, flatpak, докера для распространения софта (и не без причин). Но в плане оверхеда и неудобности обновления конкретных дырявых библиотек это давно переплюнуло типичный виндовый софт с некоторыми библиотеками в инсталляторами.

     
  • 3.16, Lex (??), 00:07, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не на виндовсах - это на винду оттуда приходит, где всякие питоны и проч обычно предустановлены..

    Это, скорее, на линуксах всяких тонны зависимостей и почти гарантированно среди этого ещё и питон окажется.

     

  • 1.10, Аноним (10), 23:26, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из самых конкурентоспособных опенсорсных продуктов. Очень достойный конкурент всяким залицензированным по самое не балуйся и действительно отвратительным в юзабилити ArcGIS'ам.
     
     
  • 2.14, leonid (??), 23:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай подробностей!
    А то у меня есть ArcGIS вроде 9 и Autocad который теперь по подписке. Насколько сложно переезжать?
     
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