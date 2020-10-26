Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.16

После четырёх месяцев разработки состоялся выпуск очередной стабильной версии геоинформационной системы QGIS 3.16 "Hannover", одной из наиболее мощных и быстро развивающихся свободных геоинформационных систем (ГИС). Система включает как настольную программу QGIS, так и сервер QGIS. Согласно принятому плану выхода релизов выпуск QGIS 3.16 станет выпуском с расширенным сроком поддержки. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv2.

Основным предназначением QGIS является обработка и анализ пространственных данных, подготовка различной картографической продукции. Система позволяет решать как бытовые задачи, связанные с обработкой и визуализацией пространственных данных (подготовка карт для походов, прокладка маршрутов по пересечённой местности, сопоставление и совместный анализ разнородных пространственных данных) так и достаточно сложные профессиональные задачи анализа и визуализации геоданных и подготовки сложных полиграфических макетов карт. Для системы доступно множество плагинов, существенно расширяющих базовую функциональность в том или ином направлении (геодезия, обработка космоснимков, поддержка специальных форматов данных, алгоритмов).

Программой поддерживаются все наиболее распространённые векторные и растровые форматы, включая ESRI Shapefile, DXF, GeoTIFF. Для растровых данных, не имеющих пространственной привязки, например, сканов старинных карт или аэроснимков, может быть выполнена пространственная привязка. Имеется возможность доступа к данным через PostGIS-соединения (надстройка над PostgreSQL для хранения в базе пространственных данных), а также по сетевым протоколам WMS/WMTS, WCS, WFS. Существует возможность вызова функций других программ (GRASS GIS, SAGA GIS, Orfeo toolbox и др.) и построения систем внутренней автоматизации выполнения операций.

Несмотря на достаточно сжатые сроки формирования релизов, обновления как всегда очень обширны и затронули практически все подсистемы пакета. Полный список новых функций с демонстрацией их работы приведён на специальной странице. Как и для прошлой версии, общее представление о новых функциях релиза можно получить видеообзора от Marios Kyriakou:



