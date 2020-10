Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.16

2.7 , ИмяХ ( ? ), 22:36, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На виндовсах все программы такие. Каждый дистр программы тащит с собой гору зависимостей в одном установщике.

3.11 , Аноним ( 5 ), 23:39, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем тогда заявлять, что программа написана на C++, если с учётом зависисмостей в ней питона больше? А если все эти зависимости не нужны, зачем они были забандлованы? >На виндовсах все программы такие А на линуксах нет? Последняя мода же макачья мода, в snap-контейнер весь дистр пихать, а нормальные пакеты - out of scope, пользуй snap || gtfo.

3.12 , Stax ( ok ), 23:40, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На винду киваем, а в своем глазу бревно не замечаем? Докер образы, софт в snap, всякие там Gobolinux уже давно еще хуже вариант предлагают. Не просто зависимости, а системные библиотеки даже свои. В винде до такого хотя бы не докатились, все-таки WinAPI системный, да и всякие VC++ runtime глобальные обычно. Появилась дырка - обновили - все программы. А в докер образах, если не тобой собраны (а есть куча причин, почему самому не выйдет) все вместе (ну ок, в другом слое, но какая разница?). Находят очередную дырку в glibc по типу https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43886 - а теперь попробуйте обновить ваш контейнер, стянутый с докерхаба и имеющий фиксированную убунту в зависимостях сборки, ага.. И тем не менее, все так активно писают кипятком по поводу крутости и удобности snap, flatpak, докера для распространения софта (и не без причин). Но в плане оверхеда и неудобности обновления конкретных дырявых библиотек это давно переплюнуло типичный виндовый софт с некоторыми библиотеками в инсталляторами.

3.16 , Lex ( ?? ), 00:07, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это не на виндовсах - это на винду оттуда приходит, где всякие питоны и проч обычно предустановлены.. Это, скорее, на линуксах всяких тонны зависимостей и почти гарантированно среди этого ещё и питон окажется.