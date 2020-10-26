Выпуск свободной геоинформационной системы QGIS 3.16

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|2.2, Аноним (-), 21:49, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конкретно QGIS не знаю, но оффлайн карты нужны каждому ! Сохраняйте и бокапте пока все это есть товарищи !
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|3.3, Аноним (3), 21:56, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сегодня есть копеечные дроны, можно предположить, что провести качественные высокоточные съёмки местности во имя Луны и Пресвятого Столлмана вполне реально в рамках частной инициативы. Достаточно выбить разрешение на полёты, но это должно быть вполне возможно.
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|4.4, ГитХаб (?), 22:10, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ещё нужны репозитории чтобы хранить все эти терабайты снимков, и чтобы это в один прекрасный день не исчезло
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|5.9, Аноним (3), 22:43, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ещё нужны репозитории чтобы хранить все эти терабайты снимков, и чтобы это
> в один прекрасный день не исчезло
Терабайт дискового стореджа не считая электроэнергию и всё остальное стоит прядка 15 баксов в рознице. Плёнка будет дешевле и надёжней. Опять же, всё осуществимо, разве что над обработкой придётся подумать немного.
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|4.6, Аноним84701 (ok), 22:26, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Достаточно выбить разрешение на полёты, но это должно быть вполне возможно.
На полеты дрона с матюгальником, чтобы перед съемкой попросить жителей подписать мелом/яркой краской и большими буквами улицы и дома?
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|5.8, Аноним (3), 22:39, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть же фирмы, которые генерируют карты по снимкам. Совместить с официальными данными кадастра, например.
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|4.15, Lex (??), 00:02, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно со снимками что-то потом делают, поскольку сами по себе они практически бесполезны... да и мир меняется - уровень и русла рек меняются, прокладываются новые дороги, строятся новые и разрушаются старые дома итп
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|5.17, анонимуслинус (?), 01:14, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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все равно лучших карт , чем старые растровые фиг найдешь. вся эта трехмерность нужна только в случае если ведется скажем отслеживание убывания или зарастания лесами площади. снимки с космоса или сверху имеют только эту помощь, а если прокладка маршрута, то старые черно-белые карты с высотными данными будут лучшими.
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|1.5, Аноним (5), 22:25, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt
А я вот помню, что там питона было больше, чем C++ отожрало места на диске, и основное время установки заняло именно копирование файлов питона, и памяти жрало очень много, когда "работало". По крайней мере так было, когда я её в последний раз ставил. Пришлось сразу же снести.
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|2.7, ИмяХ (?), 22:36, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На виндовсах все программы такие. Каждый дистр программы тащит с собой гору зависимостей в одном установщике.
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|3.11, Аноним (5), 23:39, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тогда заявлять, что программа написана на C++, если с учётом зависисмостей в ней питона больше? А если все эти зависимости не нужны, зачем они были забандлованы?
>На виндовсах все программы такие
А на линуксах нет? Последняя мода же макачья мода, в snap-контейнер весь дистр пихать, а нормальные пакеты - out of scope, пользуй snap || gtfo.
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|3.12, Stax (ok), 23:40, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На винду киваем, а в своем глазу бревно не замечаем? Докер образы, софт в snap, всякие там Gobolinux уже давно еще хуже вариант предлагают. Не просто зависимости, а системные библиотеки даже свои.
В винде до такого хотя бы не докатились, все-таки WinAPI системный, да и всякие VC++ runtime глобальные обычно. Появилась дырка - обновили - все программы. А в докер образах, если не тобой собраны (а есть куча причин, почему самому не выйдет) все вместе (ну ок, в другом слое, но какая разница?). Находят очередную дырку в glibc по типу https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=43886 - а теперь попробуйте обновить ваш контейнер, стянутый с докерхаба и имеющий фиксированную убунту в зависимостях сборки, ага..
И тем не менее, все так активно писают кипятком по поводу крутости и удобности snap, flatpak, докера для распространения софта (и не без причин). Но в плане оверхеда и неудобности обновления конкретных дырявых библиотек это давно переплюнуло типичный виндовый софт с некоторыми библиотеками в инсталляторами.
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|3.16, Lex (??), 00:07, 27/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это не на виндовсах - это на винду оттуда приходит, где всякие питоны и проч обычно предустановлены..
Это, скорее, на линуксах всяких тонны зависимостей и почти гарантированно среди этого ещё и питон окажется.
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|1.10, Аноним (10), 23:26, 26/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Один из самых конкурентоспособных опенсорсных продуктов. Очень достойный конкурент всяким залицензированным по самое не балуйся и действительно отвратительным в юзабилити ArcGIS'ам.
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|2.14, leonid (??), 23:54, 26/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давай подробностей!
А то у меня есть ArcGIS вроде 9 и Autocad который теперь по подписке. Насколько сложно переезжать?
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