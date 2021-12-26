Выпуск САПР KiCad 6.0

Спустя три с половиной года с момента прошлого значительного выпуска опубликован релиз свободной системы автоматизированного проектирования печатных плат KiCad 6.0.0. Это первый значительный выпуск, сформированный после перехода проекта под крыло организации Linux Foundation. Сборки подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Код написан на C++ с использованием библиотеки wxWidgets и распространяется под лицензией GPLv3. KiCad предоставляет средства для редактирования электрических схем и печатных плат, 3D-визуализации платы, работы с библиотекой элементов электрических цепей, манипуляций с шаблонами в формате Gerber, симуляции работы электронных схем, редактирования печатных плат и управления проектами. Проектом также предоставляются библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. По сведению некоторых производителей печатных плат, около 15% заказов поступает с предоставлением схем, подготовленных в KiCad. Среди изменений в новом выпуске: Переработан и приведён к более современному виду интерфейс пользователя. Унифицирован интерфейс различных компонентов KiCad. Например, редакторы схем и печатных плат (PCB) теперь не создают впечатление разных приложений и приближены друг к другу на уровне оформления, горячих клавиш, раскладки диалоговых окон и процесса редактирования. Также проведена работа по упрощению интерфейса для новых пользователей и инженеров, использующих в своей деятельности разные системы проектирования.

Переработан редактор схем, в котором теперь применяются те же парадигмы выделения и манипуляции объектами, что и в редакторе распаек печатных плат (PCB). Добавлены такие новые возможности, как назначение классов электрических цепей напрямую из редактора схем. Предоставлена возможность применения правил выбора цвета и стиля линий для проводников и шин, как индивидуально, так и на основе типа цепи. Упрощено иерархическое проектирование, например, появилась возможность создания шин, группирующих вместе несколько сигналов с разными именами.

Обновлён интерфейс редактора печатных плат (PCB). Реализованы новые возможности, нацеленные на упрощение навигации по сложным схемам. Добавлена поддержка сохранения и восстановления преднастроек, определяющих расположение элементов на экране. Предоставлена возможность скрытия определённых цепей из связей. Добавлена возможность независимого управления видимостью зон, контактных площадок, переходных отверстий и дорожек. Предоставлены средства для привязки цветов к определённым цепям и классам цепей, а также применения этих цветов к связям или слоям, имеющим отношение к этим цепям. В нижнем правом углу размещена новая панель "Фильтр выделения" (Selection Filter), через которую можно управлять тем, какие типы объектов можно выделять. Добавлена поддержка скруглённых дорожек, штрихованных медных зон, а также удаления несвязанных переходных отверстий. Улучшены инструменты размещения дорожек, включая трассировщик "push & shove" и интерфейс для настройки длины дорожки.

Улучшен интерфейс для просмотра 3D-модели проектируемой платы, в котором реализована возможность трассировки лучей для достижения реалистичного освещения. Добавлена возможность подсветки элементов, выделенных в редакторе печатных плат. Упрощён доступ к часто используемым элементам управления.

Предложена новая система для задания особых правил проектирования, дающая возможность определять сложные правила проектирования, в том числе позволяющих задавать ограничения в привязке к определённым слоям или областям запрета.

Предложен новый формат для файлов с библиотеками символов и электронных компонентов, основанный на формате, ранее применяемом для плат и посадочных мест (footprint). Новый формат позволил реализовать такие возможности, как встраивание символов, используемых в схеме, непосредственно в файл со схемой, без применения промежуточных кэширующих библиотек.

Улучшен интерфейс для симуляции и расширены возможности spice-симулятора. Добавлен калькулятор резисторов E-Series. Улучшен просмотрщик GerbView.

Добавлена поддержка импорта файлов из пакетов CADSTAR и Altium Designer. Улучшен импорт в формате EAGLE. Улучшена поддержка форматов Gerber, STEP и DXF.

Предоставлена возможность выбора цветовой схемы при выводе на печать.

Интегрирована функциональность для автоматического создания резервных копий.

Добавлен "Менеджер плагинов и контента".

Реализован режим установки "бок о бок" eщё одного экземпляра программы с независимыми настройками.

Расширены настройки мыши и тачпада.

Для Linux и macOS добавлена возможность включения тёмной темы оформления.



