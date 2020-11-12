Новая версия Open CASCADE Technology (OCCT) 7.5.0

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|3.3, leibniz (ok), 13:16, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вас - это кого?
чувак обращается к Анониму (и к самому себе в том числе) на Вы
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|3.9, Анатолий Цыбин (ok), 14:55, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Как может ОуСиСиТи напоминать ГОСТ?
Правда, гугление выдаёт далеко не Open CASCADE Technology, это проблема. Вообще аббревиатуры -- вещь такая, которую пихать везде и всюду может лишь недальновидный человек.
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|4.14, anonunu (?), 17:52, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тотальное использование аббревиатуры осложняет её восприятие новой аудиторией. Но писать в тексте статьи полное название 10 раз тоже не здорово - просто потому, что оно слишком длинное. Поэтому используется компромисс - полное название в начале текста и аббревиатура далее.
В идеале, хотелось бы короткого, но никого имени проекта, но выбор имени - большая проблема, а смена - ещё бОльшая.
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|4.16, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:13, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>ОуСиСиТи напоминать ГОСТ
В тексте статьи не написано «ОуСиСиТи», вам померещилось. Там написано ОССТ только в латинице.Вполне похоже. ли вы «ГОСТ» читаете как «ГОуСиТи»?
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|5.24, Анатолий Цыбин (ok), 21:29, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты читаешь ГОСТ как ГОуСиТи, то я могу лишь посочувствовать тебе. Потому что я этого не писал.
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|2.21, Аноним (10), 18:52, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попов компании твоего уровня такое не используют им нескучных обоев хватает
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