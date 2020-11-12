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Новая версия Open CASCADE Technology (OCCT) 7.5.0

12.11.2020 11:40

Доступен выпуск проекта Open CASCADE Technology (OCCT) 7.5.0, предоставляющего ядро геометрического моделирования для таких программ, как FreeCAD, KiCAD, Netgen, gmsh, CadQuery и pyOCCT. Проект развивается уже более двадцати лет и включает в себе набор библиотек и средств разработки ПО, ориентированных на 3D-моделирование и автоматизированное проектирование (САПР). Начиная с версии 6.7.0, исходный код OCCT распространяется по лицензии GNU LGPL 2.1.

Версия OCCT 7.5.0 включает в себя более 400 улучшений и исправлений. Среди новых возможностей отмечается Draw Harness 3D Viewer, который позволяет перемещаться по большим моделям реального размера, включая навигацию в стиле телепорта при просмотре в режиме виртуальной реальности. Функциональность обмена данными расширена поддержкой записи glTF 2.0. Новые функции визуализации включают в себя дополнительные текстурные карты для улучшения визуального качества, корректную визуализацию вывода sRGB для полупрозрачных материалов и обработку градиентов, а также процесс PBR Metallic-Roughness для улучшения качества визуализации металлических объектов.

Поддержка символов Unicode дополнена соответствующими улучшениями в трансляторе STEP, консоли DRAW, ресурсах сообщений и визуализации. Представлены новые примеры, демонстрирующие использование OCCT 3D Viewer, собранного в формате WebAssembly для запуска в браузере. Переработана структура документации, в которой создан новый раздел «Contribution». В ближайшее время будет доступен обновленный портал для разработчиков OCCT.

Основные новшества:

  • Переработан API индикатора прогресса для параллельных задач.
  • Добавлена поддержка компиляции в псевдокод WebAssembly (с Emscripten SDK).
  • Реализован новый класс Message_PrinterSystemLog для записи сообщений в системный журнал.
  • Моделирование:
    • Поддержка индикатора прогресса в BRepMesh
    • Новый альтернативный алгоритм триангуляции двумерных полигонов
    • Инструмент для удаления внутренних подфигур (с ВНУТРЕННЕЙ ориентацией) из формы с сохранением топологической связности
    • Разрешено использование многомерных составных аргументов для операций Boolean Cut и Common.
  • Визуализация:
    • Использование текстур sRGB и буфера рендеринга
    • PBR Metallic-Roughness для визуализации теней на металле
    • Поддержка текстуры карты нормалей
    • Возможность вычисления деревьев BVH, используемых для интерактивного выбора в фоновом потоке
    • Поддержка семейств шрифтов специальных стилей и файлов .ttc с несколькими шрифтами в диспетчере шрифтов.
  • Обмен данными:
    • Поддержка чтения файлов STEP, содержащих символы не-Ascii (Unicode или локальные кодовые страницы) в текстовых строках
    • Поддержка записи текстовых строк Unicode в STEP (как UTF-8)
    • Новый API для чтения STEP, принимающий поток C++ на входе
    • Экспорт glTF 2.0
    • Повышена производительность чтения файлов (ASCII) STL и OBJ.
  • Application Framework:
    • Управление несколькими документами (открытие, сохранение, закрытие и т.д.) в параллельных потоках (одно приложение на поток)
    • Наследование атрибутов для повторного использования их механизмов сохранения
    • Индикатор прогресса в TDocStd_Application
    • Оптимизация операции Commit для крупных модификаций.
  • Draw Test Harness:
    • Многоцветный вывод сообщения
    • Поддержка символов Unicode в консоли DRAW в Windows
    • Навигация в режиме полета в 3D viewer с помощью клавиш WASD и трехмерной мыши в Windows
    • Экспериментальная навигация в режиме телепорта в 3D viewer с использованием OpenVR.
  • Примеры:
    • Унификация жестов мыши для манипуляций в 3D viewer в примерах
    • Пример новой программы просмотра WebGL
    • Обновление примера JNI для Android Studio (из проекта Eclipse)
    • Новый пример Qt OCCT Overview


  1. Главная ссылка к новости (http://isicad.ru/ru/news.php?n...)
  2. OpenNews: Вышла новая версия Open CASCADE Technology - 7.4.0
  3. OpenNews: Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18
  4. OpenNews: Обновление САПР LibreCAD 2.0.8 с поддержкой SVG и DWG
  5. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 5.0
Автор новости: Open CASCADE Technology
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54070-cascade
Ключевые слова: cascade, 3d, cad
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:08, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вас не раздражает эта аббревиатура OCCT?
     
     
  • 2.2, anonunu (?), 13:09, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вас - это кого? Почему она должна раздражать?
     
     
  • 3.3, leibniz (ok), 13:16, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вас - это кого?

    чувак обращается к Анониму (и к самому себе в том числе) на Вы

     
  • 3.10, Аноним (10), 15:43, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово из четырех букв) НКВД
     
     
  • 4.12, Michael Shigorin (ok), 16:12, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    UFLA?
     
  • 2.5, Аноним (-), 14:23, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Да, раздражает, потому-что напоминает расиянский ГОСТ.
     
     
  • 3.9, Анатолий Цыбин (ok), 14:55, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Как может ОуСиСиТи напоминать ГОСТ?
    Правда, гугление выдаёт далеко не Open CASCADE Technology, это проблема. Вообще аббревиатуры -- вещь такая, которую пихать везде и всюду может лишь недальновидный человек.
     
     
  • 4.11, Аноним (-), 16:01, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лови плюс.
     
  • 4.14, anonunu (?), 17:52, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тотальное использование аббревиатуры осложняет её восприятие новой аудиторией. Но писать в тексте статьи полное название 10 раз тоже не здорово - просто потому, что оно слишком длинное. Поэтому используется компромисс - полное название в начале текста и аббревиатура далее.

    В идеале, хотелось бы короткого, но никого имени проекта, но выбор имени - большая проблема, а смена - ещё бОльшая.

     
  • 4.16, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:13, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >ОуСиСиТи напоминать ГОСТ

    В тексте статьи не написано «ОуСиСиТи», вам померещилось. Там написано ОССТ только в латинице.Вполне похоже. ли вы «ГОСТ» читаете как «ГОуСиТи»?

     
     
  • 5.22, rshadow (ok), 19:04, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Откуда вы, бл*ть, лезете?" (с)
     
     
  • 6.23, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:59, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интересно, какую мысль нёс сей выcер?
     
  • 5.24, Анатолий Цыбин (ok), 21:29, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты читаешь ГОСТ как ГОуСиТи, то я могу лишь посочувствовать тебе. Потому что я этого не писал.
     
  • 2.19, prokoudine (ok), 18:25, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, мы не воюем с буквами.
     

  • 1.13, Sunderland93 (ok), 17:00, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На фото двиг от М-72. Столько тёплых воспоминаний вызвало
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 18:51, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оппозитник?
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:33, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственная модель, кочующая из новости в новость.
     

  • 1.15, Денис Попов (?), 18:04, 12/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хоть одна коммерческая компания использует это? Чисто ради интереса.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 18:14, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да
     
  • 2.18, prokoudine (ok), 18:24, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opencascade.com/testimonials/
     
  • 2.21, Аноним (10), 18:52, 12/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попов компании твоего уровня такое не используют им нескучных обоев хватает
     

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