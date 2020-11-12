Новая версия Open CASCADE Technology (OCCT) 7.5.0

Доступен выпуск проекта Open CASCADE Technology (OCCT) 7.5.0, предоставляющего ядро геометрического моделирования для таких программ, как FreeCAD, KiCAD, Netgen, gmsh, CadQuery и pyOCCT. Проект развивается уже более двадцати лет и включает в себе набор библиотек и средств разработки ПО, ориентированных на 3D-моделирование и автоматизированное проектирование (САПР). Начиная с версии 6.7.0, исходный код OCCT распространяется по лицензии GNU LGPL 2.1. Версия OCCT 7.5.0 включает в себя более 400 улучшений и исправлений. Среди новых возможностей отмечается Draw Harness 3D Viewer, который позволяет перемещаться по большим моделям реального размера, включая навигацию в стиле телепорта при просмотре в режиме виртуальной реальности. Функциональность обмена данными расширена поддержкой записи glTF 2.0. Новые функции визуализации включают в себя дополнительные текстурные карты для улучшения визуального качества, корректную визуализацию вывода sRGB для полупрозрачных материалов и обработку градиентов, а также процесс PBR Metallic-Roughness для улучшения качества визуализации металлических объектов. Поддержка символов Unicode дополнена соответствующими улучшениями в трансляторе STEP, консоли DRAW, ресурсах сообщений и визуализации. Представлены новые примеры, демонстрирующие использование OCCT 3D Viewer, собранного в формате WebAssembly для запуска в браузере. Переработана структура документации, в которой создан новый раздел «Contribution». В ближайшее время будет доступен обновленный портал для разработчиков OCCT. Основные новшества: Переработан API индикатора прогресса для параллельных задач.

Добавлена поддержка компиляции в псевдокод WebAssembly (с Emscripten SDK).

Реализован новый класс Message_PrinterSystemLog для записи сообщений в системный журнал.

Моделирование: Поддержка индикатора прогресса в BRepMesh Новый альтернативный алгоритм триангуляции двумерных полигонов Инструмент для удаления внутренних подфигур (с ВНУТРЕННЕЙ ориентацией) из формы с сохранением топологической связности Разрешено использование многомерных составных аргументов для операций Boolean Cut и Common.

Визуализация: Использование текстур sRGB и буфера рендеринга PBR Metallic-Roughness для визуализации теней на металле Поддержка текстуры карты нормалей Возможность вычисления деревьев BVH, используемых для интерактивного выбора в фоновом потоке Поддержка семейств шрифтов специальных стилей и файлов .ttc с несколькими шрифтами в диспетчере шрифтов.

Обмен данными: Поддержка чтения файлов STEP, содержащих символы не-Ascii (Unicode или локальные кодовые страницы) в текстовых строках Поддержка записи текстовых строк Unicode в STEP (как UTF-8) Новый API для чтения STEP, принимающий поток C++ на входе Экспорт glTF 2.0 Повышена производительность чтения файлов (ASCII) STL и OBJ.

Application Framework: Управление несколькими документами (открытие, сохранение, закрытие и т.д.) в параллельных потоках (одно приложение на поток) Наследование атрибутов для повторного использования их механизмов сохранения Индикатор прогресса в TDocStd_Application Оптимизация операции Commit для крупных модификаций.

Draw Test Harness: Многоцветный вывод сообщения Поддержка символов Unicode в консоли DRAW в Windows Навигация в режиме полета в 3D viewer с помощью клавиш WASD и трехмерной мыши в Windows Экспериментальная навигация в режиме телепорта в 3D viewer с использованием OpenVR.

Примеры: Унификация жестов мыши для манипуляций в 3D viewer в примерах Пример новой программы просмотра WebGL Обновление примера JNI для Android Studio (из проекта Eclipse) Новый пример Qt OCCT Overview





