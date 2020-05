Доступна система автоматизации проектирования электронных приборов Horizon EDA 1.1

1, Аноним ( 1 ), 14:49, 12/05/2020 [ответить] +4 + / – C++ и GTK3? Не Qt? Ловите нapкомaнов! А я пока LibrePCB поюзаю. https://librepcb.org/

2, Аноним ( 2 ), 14:54, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, для таких серьёзных проектов с кучей кода, переход с ГТК3 на ГТК4+ может быть смертельным, ибо не всем интересно рабочий проект (сделанный для дела, а не "саморазвития" и "самоутверждения") переписывать заново.

3, Аноним ( 2 ), 14:56, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я сижу в EasyEDA, потому что я не знаю где ещё можно столько элементов найти, те простые и популярные, что мне надо было, отсутствуют в других базах.

4, Аноним ( 2 ), 14:59, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тем более, что последняя новость была давно: April 6, 2011: gtkmm 3.0.0 and glibmm 2.28.0 released, as per the GNOME schedule. gtkmm 3.0 wraps the API in GTK+ 3.0 and installs in parallel with the gtkmm-2.4 API.



5, Fracta1L ( ok ), 15:08, 12/05/2020 [ответить] + / – Профессиональное ПО с толстым интерфейсом "под планшеты". Авторы невменяемы.