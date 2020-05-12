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Доступна система автоматизации проектирования электронных приборов Horizon EDA 1.1

12.05.2020 13:09

Состоялся релиз системы для автоматизации проектирования электронных приборов Horizon EDA 1.1 (EDA - Electronic Design Automation), оптимизированной для создания электрических схем и печатных плат. Заложенные в проект идеи развивались с 2016 года, а первые экспериментальные выпуски были предложены осенью прошлого года. В качестве причины создания Horizon упоминается желание обеспечить более тесную связь средств управления библиотекой элементов и списками деталей с интерфейсами для проектирования схем и плат, в том числе предоставив возможность совместного использования типовых наборов деталей в разных проектах и привязки по UUID. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3.

Основные особенности Horizon EDA:

  • Полноценный рабочий процесс проектирования, охватывающий стадии от составления схемы до экспорта готового продукта в форматах Gerber (RS-274X) и NC-Drill;
  • Функциональный интерфейс для управления библиотекой элементов;
  • Унифицированный редактор для любых частей, от обозначений до плат;
  • Редактор схем, учитывающий список электрических соединений (netlist) и связь элементов;
  • Интерактивный маршрутизатор дорожек, изначально разработанный для KiCad;
  • Система 3D-рендеринга плат, работающая без артефактов и без задержек;
  • Возможность загрузки и создания 3D-моделей компонентов с поддержкой экспорта моделей в САПР в формате STEP;
  • Возможность группировки нескольких копий одной платы или размещения нескольких плат на одной панели для экономии денег при заказе небольших плат;
  • Многопоточный инструмент для проверки соответствия правилам проектирования (DRC, Design Rule Checking), позволяющие выявить типовые ошибки при проектировании печатной платы;
  • Интерактивный оптимизатор шин и дорожек;
  • Система параметрического поиска;
  • Интерфейс для получения информации о ценах деталей (на базе kitspace partinfo);
  • Возможность навигации при помощи экранных жестов на системах с сенсорными экранами и кастомизации интерфейса (например, можно выбрать цветовую схему на свой вкус);
  • Поддержка импорта изображений в формате DXF;
  • Интерфейс для экспорта ведомости материалов (BOM) и инструкций Pick&place;
  • Связь всех компонентов, блоков и деталей при помощи UUID;
  • Поддержка отката изменений (Undo/redo) и переноса объектов через буфер обмена;
  • Возможность сборки для Linux и Windows;
  • Дисковый формат на основе JSON;
  • Интерфейс на основе GTK3 (Gtkmm3);
  • Применение OpenGL 3 для ускорения отрисовки.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/horizon-eda...)
  2. OpenNews: Официально состоялся релиз свободной САПР FreeCAD 0.18
  3. OpenNews: Анонсирован Sigrok, открытый фреймворк для логических анализаторов
  4. OpenNews: Вышла новая версия Open CASCADE Technology - 7.4.0
  5. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 5.0
  6. OpenNews: Выпуск системы проектирования печатных плат LibrePCB 0.1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52932-horizon
Ключевые слова: horizon, eda, cad
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:49, 12/05/2020 [ответить]  
    		• +4 +/
    C++ и GTK3? Не Qt? Ловите нapкомaнов! А я пока LibrePCB поюзаю.

    https://librepcb.org/

     
     
  • 2, Аноним (2), 14:54, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, для таких серьёзных проектов с кучей кода, переход с ГТК3 на ГТК4+ может быть смертельным, ибо не всем интересно рабочий проект (сделанный для дела, а не "саморазвития" и "самоутверждения") переписывать заново.
     
  • 3, Аноним (2), 14:56, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сижу в EasyEDA, потому что я не знаю где ещё можно столько элементов найти, те простые и популярные, что мне надо было, отсутствуют в других базах.
     
  • 4, Аноним (2), 14:59, 12/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем более, что последняя новость была давно: April 6, 2011: gtkmm 3.0.0 and glibmm 2.28.0 released, as per the GNOME schedule. gtkmm 3.0 wraps the API in GTK+ 3.0 and installs in parallel with the gtkmm-2.4 API.
     

  • 5, Fracta1L (ok), 15:08, 12/05/2020 [ответить]  
    		• +/
    Профессиональное ПО с толстым интерфейсом "под планшеты". Авторы невменяемы.
     
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