Доступна система автоматизации проектирования электронных приборов Horizon EDA 1.1

Состоялся релиз системы для автоматизации проектирования электронных приборов Horizon EDA 1.1 (EDA - Electronic Design Automation), оптимизированной для создания электрических схем и печатных плат. Заложенные в проект идеи развивались с 2016 года, а первые экспериментальные выпуски были предложены осенью прошлого года. В качестве причины создания Horizon упоминается желание обеспечить более тесную связь средств управления библиотекой элементов и списками деталей с интерфейсами для проектирования схем и плат, в том числе предоставив возможность совместного использования типовых наборов деталей в разных проектах и привязки по UUID. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Основные особенности Horizon EDA: Полноценный рабочий процесс проектирования, охватывающий стадии от составления схемы до экспорта готового продукта в форматах Gerber (RS-274X) и NC-Drill;

Функциональный интерфейс для управления библиотекой элементов;

Унифицированный редактор для любых частей, от обозначений до плат;

Редактор схем, учитывающий список электрических соединений (netlist) и связь элементов;

Интерактивный маршрутизатор дорожек, изначально разработанный для KiCad;

Система 3D-рендеринга плат, работающая без артефактов и без задержек;

Возможность загрузки и создания 3D-моделей компонентов с поддержкой экспорта моделей в САПР в формате STEP;

Возможность группировки нескольких копий одной платы или размещения нескольких плат на одной панели для экономии денег при заказе небольших плат;

Многопоточный инструмент для проверки соответствия правилам проектирования (DRC, Design Rule Checking), позволяющие выявить типовые ошибки при проектировании печатной платы;

Интерактивный оптимизатор шин и дорожек;

Система параметрического поиска;

Интерфейс для получения информации о ценах деталей (на базе kitspace partinfo);

Возможность навигации при помощи экранных жестов на системах с сенсорными экранами и кастомизации интерфейса (например, можно выбрать цветовую схему на свой вкус);

Поддержка импорта изображений в формате DXF;

Интерфейс для экспорта ведомости материалов (BOM) и инструкций Pick&place;

Связь всех компонентов, блоков и деталей при помощи UUID;

Поддержка отката изменений (Undo/redo) и переноса объектов через буфер обмена;

Возможность сборки для Linux и Windows;

Дисковый формат на основе JSON;

Интерфейс на основе GTK3 (Gtkmm3);

Применение OpenGL 3 для ускорения отрисовки.



