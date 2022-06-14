Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.20

После более года разработки опубликован релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.20, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2, в качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Основные новшества FreeCAD 0.20: Полностью переписана система помощи, которая вынесена в отдельное дополнение Help и показывает информацию непосредственно из Wiki проекта.

В интерфейсе пользователя переработан Куб навигации, в котором появились грани для поворота 3D-вида на 45%. Добавлен режим автоматического поворота 3D-вида до ближайшей логической позиции при клике на грань. В настойках предоставлена возможность изменения размера Куба навигации.

Во всплывающие подсказки добавлено отображение общего и внутреннего имени команды для упрощения поиска информации в разделе помощи и в Wiki.

Добавлена новая команда Std UserEditMode для выбора режима редактирования, используемого при двойном клике на объекте в дереве элементов.

В контекстном меню, показываемом в дереве элементов, появилась возможность добавления к выделенным объектам зависимых от них объектов.

Реализован новый инструмент Section Cut для получения не полых и постоянных сечений деталей и узлов.

Добавлено два новых стиля навигации мышью, основанных на навигации в OpenSCAD и TinkerCAD.

В настройках предоставлена возможность изменения размера системы координат для 3D-вида.

В панель с настройками рабочих окружений добавлена поддержка автоматической загрузки выбранных рабочих окружений во время запуска FreeCAD.

На платформе Linux осуществлён переход на использование каталогов, определённых в спецификации XDG, для хранения настроек, данных и кэша ($HOME/.config/FreeCAD, $HOME/.local/share/FreeCAD и $HOME/.cache/FreeCAD вместо $HOME/.FreeCAD и /tmp).

Добавлен новый тип дополнений - пакеты настроек (Preference Pack), через которые можно распространять наборы настроек из пользовательских файлов конфигурации (user.cfg), например, один пользователь может поделиться своими настройками с другим. В пакетах настроек также можно распространять темы оформления, через добавление файлов со стилями Qt.

В менеджере дополнений реализована поддержка распространения пакетов настроек, добавлено отображение информации из метаданных дополнения, улучшена поддержка дополнений, код которых размещён в сторонних git-репозиториях, расширены возможности поиска дополнений и фильтрации вывода.

Расширены возможности окружения архитектурного проектирования (Arch). В инструмент "Прикрепить элемент" (Attach Feature) добавлена возможность параметрического размещения окон и оборудования в привязке к стенам. Добавлены новые свойства структурных объектов. Добавлена новая команда для создания нескольких архитектурных структур на основе базового объекта. При импорте и экспорте в формате IFC реализована поддержка двумерных данных, таких как линии и текст.

В окружении для двумерного рисования (Draft) добавлена команда Draft Hatch для штриховки граней выбранного объекта с использованием шаблонов из файлов в формате PAT (AutoCAD). Добавлена команда для добавления именованных групп.

Расширены возможности окружения FEM (Finite Element Module), предоставляющего средства для анализа методом конечных элементов, который может применяться, например, для оценки влияния на разрабатываемый объект различных механических воздействий (стойкость к вибрации, нагреву и деформации). Доведён до полноценного вида Z88 Solver, который можно использовать для сложных симуляций. При помощи Calculix Solver реализована возможность выполнения анализа изгиба. В инструмент для создания полигональных сеток Gmsh добавлены новые свойства и возможность рекомбинации 3D-мэшей.

В окружении для работы с объектами OpenCasCade (Part) обеспечена корректная поддержка экструзии внутренних структур.

Улучшены окружения для создания заготовок (PartDesign), эскизов 2D-фигур (Sketcher), ведения электронных таблиц с параметрами моделей (Spreadsheet), генерации инструкций G-Code для станков ЧПУ и 3D-принтеров (Path), 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw), проектирования работы сборных многокомпонентных конструкций (Assembly3 и Assembly4).

Завершена миграция проекта на Qt 5.x и Python 3.x. Сборка с Python 2 и Qt4 больше не поддерживается.



