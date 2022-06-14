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Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.20

14.06.2022 22:57

После более года разработки опубликован релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.20, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2, в качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование.

Основные новшества FreeCAD 0.20:

  • Полностью переписана система помощи, которая вынесена в отдельное дополнение Help и показывает информацию непосредственно из Wiki проекта.
  • В интерфейсе пользователя переработан Куб навигации, в котором появились грани для поворота 3D-вида на 45%. Добавлен режим автоматического поворота 3D-вида до ближайшей логической позиции при клике на грань. В настойках предоставлена возможность изменения размера Куба навигации.
  • Во всплывающие подсказки добавлено отображение общего и внутреннего имени команды для упрощения поиска информации в разделе помощи и в Wiki.
  • Добавлена новая команда Std UserEditMode для выбора режима редактирования, используемого при двойном клике на объекте в дереве элементов.
  • В контекстном меню, показываемом в дереве элементов, появилась возможность добавления к выделенным объектам зависимых от них объектов.
  • Реализован новый инструмент Section Cut для получения не полых и постоянных сечений деталей и узлов.
  • Добавлено два новых стиля навигации мышью, основанных на навигации в OpenSCAD и TinkerCAD.
  • В настройках предоставлена возможность изменения размера системы координат для 3D-вида.
  • В панель с настройками рабочих окружений добавлена поддержка автоматической загрузки выбранных рабочих окружений во время запуска FreeCAD.
  • На платформе Linux осуществлён переход на использование каталогов, определённых в спецификации XDG, для хранения настроек, данных и кэша ($HOME/.config/FreeCAD, $HOME/.local/share/FreeCAD и $HOME/.cache/FreeCAD вместо $HOME/.FreeCAD и /tmp).
  • Добавлен новый тип дополнений - пакеты настроек (Preference Pack), через которые можно распространять наборы настроек из пользовательских файлов конфигурации (user.cfg), например, один пользователь может поделиться своими настройками с другим. В пакетах настроек также можно распространять темы оформления, через добавление файлов со стилями Qt.
  • В менеджере дополнений реализована поддержка распространения пакетов настроек, добавлено отображение информации из метаданных дополнения, улучшена поддержка дополнений, код которых размещён в сторонних git-репозиториях, расширены возможности поиска дополнений и фильтрации вывода.
  • Расширены возможности окружения архитектурного проектирования (Arch). В инструмент "Прикрепить элемент" (Attach Feature) добавлена возможность параметрического размещения окон и оборудования в привязке к стенам. Добавлены новые свойства структурных объектов. Добавлена новая команда для создания нескольких архитектурных структур на основе базового объекта. При импорте и экспорте в формате IFC реализована поддержка двумерных данных, таких как линии и текст.
  • В окружении для двумерного рисования (Draft) добавлена команда Draft Hatch для штриховки граней выбранного объекта с использованием шаблонов из файлов в формате PAT (AutoCAD). Добавлена команда для добавления именованных групп.
  • Расширены возможности окружения FEM (Finite Element Module), предоставляющего средства для анализа методом конечных элементов, который может применяться, например, для оценки влияния на разрабатываемый объект различных механических воздействий (стойкость к вибрации, нагреву и деформации). Доведён до полноценного вида Z88 Solver, который можно использовать для сложных симуляций. При помощи Calculix Solver реализована возможность выполнения анализа изгиба. В инструмент для создания полигональных сеток Gmsh добавлены новые свойства и возможность рекомбинации 3D-мэшей.
  • В окружении для работы с объектами OpenCasCade (Part) обеспечена корректная поддержка экструзии внутренних структур.
  • Улучшены окружения для создания заготовок (PartDesign), эскизов 2D-фигур (Sketcher), ведения электронных таблиц с параметрами моделей (Spreadsheet), генерации инструкций G-Code для станков ЧПУ и 3D-принтеров (Path), 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw), проектирования работы сборных многокомпонентных конструкций (Assembly3 и Assembly4).
  • Завершена миграция проекта на Qt 5.x и Python 3.x. Сборка с Python 2 и Qt4 больше не поддерживается.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FreeCAD/Fre...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.19
  3. OpenNews: Новая версия Open CASCADE Technology (OCCT) 7.5.0
  4. OpenNews: Выпуск инженерного дистрибутива CAELinux 2018
  5. OpenNews: Выпуск GNU LibreDWG 0.7, библиотеки для поддержки формата DWG
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57355-freecad
Ключевые слова: freecad, cad
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 23:04, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Нумерация версий несовременная, не буду использовать.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:10, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    а мой отечественный не имеющий аналогов Эльбрус вообще не поддерживается
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:35, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато 4 пень, который тоже не имеет аналогов, прекрасно поддерживается
     
  • 3.16, mikhailnov (ok), 00:00, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно?
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:37, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Его и невозможно использовать, это недоредактор всё ни о чём. Одна из проблем - ломают формат сохранялок от версии к версии.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 23:49, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты и работай в старой версии. Прога действительно на своей волне.  
     
     
  • 4.21, Аноним (10), 00:28, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > работай в старой версии

    Смысл от проги, которая недоделанная, и которую нельзя обновлять?!

     
     
  • 5.24, Аноним (14), 00:33, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе важнее чертеж или версия? В том же кореле в своё время тащили старую версию. Потом что в новой файл открывался не так.  А это даже не опенсорос, а вполне себе платная проприетарщина.  
     
     
  • 6.26, Аноним (10), 00:37, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про чертежи во фрикаде лучше не заикайся даже. Элементарная задача: сечение резьбового отверстия... А вот х*й.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:12, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь пробовал в ней моделировать корпусную мебель?
    Вместо PRO100, список деталей по размерам можно составить?
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 23:36, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вряд ли тебе здесь кто-то ответит по существу, слишком специфический вопрос, слишком специфический софт.
     
  • 2.15, Аноним (14), 23:53, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если и можно то ты скорее разобьёшь компьютер после очередного падения этого недоразумения. Ну или от очень странного управления.  

    Я бы смотрел в сторону параметрической разработки т.е. просто писать текстом что ты хочешь на встроенном питоне и всё.  Контролы трогать это жесть.  Хотя для этого есть OpenSCAD.  

     
     
  • 3.22, Аноним (10), 00:30, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для этого есть OpenSCAD

    Поддерживаю, если нужна повторяемость и гибкость - юзать OpenSCAD

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:12, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    кстати, Blender 3.2 вышел
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 23:37, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не нужно
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:24, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > На платформе Linux осуществлён переход на использование каталогов, определённых в спецификации XDG

    О, джва года ждал.

     
     
  • 2.7, Аноним (8), 23:34, 14/06/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.17, Sw00p aka Jerom (?), 00:13, 15/06/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:27, 15/06/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.6, Аноним (8), 23:32, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно как и xохлы не нужны.
     
     
  • 2.19, Sw00p aka Jerom (?), 00:15, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    поколение опен.Zet
     

  • 1.12, Anon123456 (?), 23:41, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сборных многокомпонентных конструкций (Assembly3 и Assembly4).

    Блин, ну когда же они определятся и встроят что-то одно. CAD без сборок это нонсенс какой-то

     
     
  • 2.23, Аноним (10), 00:33, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CAD без сборок это нонсенс

    Я это понял, когда они ещё ассембли-2 сделали и третий вариант чертежей... При этом ни сборку нормально не сделать, ни сечение начертить.

     

  • 1.13, Аноним (13), 23:41, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >FreeCAD-0.20.0-WIN-x64-installer-1.exe
    >FreeCAD-0.20.0-WIN-x64-portable-1.zip

    662 MB

    Так и запишем: всякое ненужно дропнули. Ein Plattform. Ein Hindu. Ein Corporation.

     
  • 1.18, ИмяХ (?), 00:13, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>Завершена миграция проекта на Qt 5.x

    Молодцы. Как раз вовремя тут Qt6 подоспел. Переписыватели без работы не останутся.

     
     
  • 2.25, Аноним (10), 00:36, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тут Qt6 подоспел. Переписыватели без работы не останутся

    Фрикад - это как ручка от молотка, бесконечно её пилят и раскрашивают, но боёк на неё сделать не могут.

     

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