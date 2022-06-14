Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.20

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|2.2, Аноним (2), 23:10, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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а мой отечественный не имеющий аналогов Эльбрус вообще не поддерживается
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|3.8, Аноним (8), 23:35, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато 4 пень, который тоже не имеет аналогов, прекрасно поддерживается
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|2.10, Аноним (10), 23:37, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Его и невозможно использовать, это недоредактор всё ни о чём. Одна из проблем - ломают формат сохранялок от версии к версии.
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|3.14, Аноним (14), 23:49, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ты и работай в старой версии. Прога действительно на своей волне.
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|4.21, Аноним (10), 00:28, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> работай в старой версии
Смысл от проги, которая недоделанная, и которую нельзя обновлять?!
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|5.24, Аноним (14), 00:33, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что тебе важнее чертеж или версия? В том же кореле в своё время тащили старую версию. Потом что в новой файл открывался не так. А это даже не опенсорос, а вполне себе платная проприетарщина.
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|6.26, Аноним (10), 00:37, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про чертежи во фрикаде лучше не заикайся даже. Элементарная задача: сечение резьбового отверстия... А вот х*й.
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|1.3, Аноним (3), 23:12, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто-нибудь пробовал в ней моделировать корпусную мебель?
Вместо PRO100, список деталей по размерам можно составить?
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|2.9, Аноним (8), 23:36, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вряд ли тебе здесь кто-то ответит по существу, слишком специфический вопрос, слишком специфический софт.
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|2.15, Аноним (14), 23:53, 14/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если и можно то ты скорее разобьёшь компьютер после очередного падения этого недоразумения. Ну или от очень странного управления.
Я бы смотрел в сторону параметрической разработки т.е. просто писать текстом что ты хочешь на встроенном питоне и всё. Контролы трогать это жесть. Хотя для этого есть OpenSCAD.
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|3.22, Аноним (10), 00:30, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для этого есть OpenSCAD
Поддерживаю, если нужна повторяемость и гибкость - юзать OpenSCAD
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|1.5, Аноним (5), 23:24, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> На платформе Linux осуществлён переход на использование каталогов, определённых в спецификации XDG
О, джва года ждал.
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|1.12, Anon123456 (?), 23:41, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>сборных многокомпонентных конструкций (Assembly3 и Assembly4).
Блин, ну когда же они определятся и встроят что-то одно. CAD без сборок это нонсенс какой-то
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|2.23, Аноним (10), 00:33, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> CAD без сборок это нонсенс
Я это понял, когда они ещё ассембли-2 сделали и третий вариант чертежей... При этом ни сборку нормально не сделать, ни сечение начертить.
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|1.13, Аноним (13), 23:41, 14/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>FreeCAD-0.20.0-WIN-x64-installer-1.exe
>FreeCAD-0.20.0-WIN-x64-portable-1.zip
662 MB
Так и запишем: всякое ненужно дропнули. Ein Plattform. Ein Hindu. Ein Corporation.
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|1.18, ИмяХ (?), 00:13, 15/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>Завершена миграция проекта на Qt 5.x
Молодцы. Как раз вовремя тут Qt6 подоспел. Переписыватели без работы не останутся.
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|2.25, Аноним (10), 00:36, 15/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тут Qt6 подоспел. Переписыватели без работы не останутся
Фрикад - это как ручка от молотка, бесконечно её пилят и раскрашивают, но боёк на неё сделать не могут.
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