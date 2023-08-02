The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.21

02.08.2023 21:53

После более года разработки опубликован релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.21, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2, в качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование.

Основные новшества FreeCAD 0.21:

  • Обновлён интерфейс "куба навигации", который теперь не показывается в перспективе, если активен ортогональный режим 3D-просмотра. Угловые грани увеличены и заменены на шестиугольные для упрощения нажатия мышью. Добавлены рамки вокруг кнопок.
  • В инструменте обрезки секций (Section Cut) добавлена поддержка обрезки пересекающихся объектов.
  • В настройках предоставлена возможность изменения стиля отображения результатов измерений вокружении для создания заготовок (PartDesign).
  • Селектор верстаков разрешено размещать не только в панели инструментов, но и в меню.
  • Добавлены новые свойства для использования в скриптах.
  • Добавлены функции для создания таких объектов, как векторы, матрицы, вращения и расположения, а также функции для работы с матрицами - mrotate, mrotatex, mrotatey, mrotatez, mtranslate.
  • Добавлены простые инструменты управления пакетами на языке Python, позволяющие обновлять и удалять автоматически установленные зависимости.
  • Добавлен "режим разработчика", упрощающий создание файла с метаданными для каждого дополнения.
  • Расширены возможности окружений для архитектурного проектирования (Arch), двумерного рисования (Draft), анализа воздействий (FEM, Finite Element Module), создания заготовок (PartDesign), генерации инструкций G-Code для станков ЧПУ и 3D-принтеров (Path), эскизов 2D-фигур (Sketcher), 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw).
  • Изменена применяемая по умолчанию схема наименования резервных копий (FCBak вместо FCStd).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.freecad.org/2023/...)
  2. OpenNews: Учреждена компания Ondsel для продвижения профессионального применения FreeCAD
  3. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.20
  4. OpenNews: Выпуск свободной САПР LibreCAD 2.2
  5. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 7.0
  6. OpenNews: Выпуск свободной 2D САПР CadZinho 0.3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59544-freecad
Ключевые слова: freecad
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Валера (??), 23:11, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Работаю в солиде, компас 3д, fusion360, пробовал этот ваш фрикад и научился только его закрывать и сносить, хотя по описанию софтина оч крутая.
     
     
  • 2.2, вымя (?), 23:20, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Соглашусь. Не трогал CAD-ы лет 15-20, всё с тех пор позабыл, бери туториалы да пользуйся, не страдая от мышечной памяти. Но в итоге по туториалам к FreeCAD я ничего путного сделать не смог. Компас освоить оказалось гораздо проще. Мне кажется, даже OpenSCAD, даже в руках человека, привыкшего к мышке и боящегося кода, и тот будет гораздо удобнее, чем FreeCAD.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Его плюс лишь в том, что он бесплатен.
    Его можно бесплатно скачать, установить, чтоб удалить. Поскольку понять его просто невозможно.
    Минус оных же, лишь в не доступности либо же платности.
    Но фрикад, это убийца нервов и времени.
     
  • 2.11, 34 (?), 00:54, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безусловно, проблем у программы много, но лично мне для моделирования коробочек для 3д принтера вполне хватает.

    Пытался делать по гайдам с ютуба проставляя размеры в отдельной табличке и это полнейший ад, оно тупит по 15 мин перерисовывая модель после каждой правки.

    Но на уровне набросать кубиков - соединить и порезать, вполне сойдет.

     

  • 1.3, prokoudine (ok), 23:23, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для справки: исправлением именования топологии (toponaming) активно занимаются. Работу распределили по пяти этапам, два уже готовы, но в этом релизе ни на что не влияют (по сути, написаны базовые классы, внесены некоторые исправления). На третьем этапе начнётся подключение этих классов, фрикад скорее всего будет поначалу подтормаживать (именно поэтому решили сначала выпустить 0.21), на пятом этапе прооптимизируют код и выпустят версию 1.0.
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:35, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красивое
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:49, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самая ржака что чертежей вменяемых во фрикаде как не было так и нет.
     
  • 1.7, Turbid (??), 23:54, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне не хватает вот чего: нет профилей настроек. Пример - работаешь в первом проекте на верстаке Arch - настроил масштаб сетки, линий и т.д. Потом переключаешься на второй проект с мелкими деталями - приходится шерстить по настройкам и возвращать всё в зад.
     
  • 1.8, Аноним (8), 00:07, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ради интереса наваял на нем параметрическую модель.
    модель простая - стеллаж. указываешь размеры - на выходе получаешь готовую конструкцию и список деталей. да, для этого нужно немного знать питон. но мне понравилось.

    единственное, чего не хватило лично мне - попробовал сделать модель кирпичного мангала, но Ш-образную стену он нормально сделать не может, только П-образные нормально получаются

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 02:13, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/48697-autocad
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:17, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственное на что этот FreeCAD годен - это делать модели в OpenSCAD и импортировать их туда.
     
  • 1.10, Аноним (9), 00:19, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >32bit Windows, Windows Vista and older are not supported.

    Баба с возу - кобыли легче. В смысле ффтопку этот FreeCAD.

     
  • 1.12, 12yoexpert (ok), 01:38, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > САПР

    это CAD по-русски, если меня читают ненацики

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру