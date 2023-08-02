Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.21

После более года разработки опубликован релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 0.21, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2, в качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Готовые сборки в ближайшее время будут подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Основные новшества FreeCAD 0.21: Обновлён интерфейс "куба навигации", который теперь не показывается в перспективе, если активен ортогональный режим 3D-просмотра. Угловые грани увеличены и заменены на шестиугольные для упрощения нажатия мышью. Добавлены рамки вокруг кнопок.

В инструменте обрезки секций (Section Cut) добавлена поддержка обрезки пересекающихся объектов.

В настройках предоставлена возможность изменения стиля отображения результатов измерений вокружении для создания заготовок (PartDesign).

Селектор верстаков разрешено размещать не только в панели инструментов, но и в меню.

Добавлены новые свойства для использования в скриптах.

Добавлены функции для создания таких объектов, как векторы, матрицы, вращения и расположения, а также функции для работы с матрицами - mrotate, mrotatex, mrotatey, mrotatez, mtranslate.

Добавлены простые инструменты управления пакетами на языке Python, позволяющие обновлять и удалять автоматически установленные зависимости.

Добавлен "режим разработчика", упрощающий создание файла с метаданными для каждого дополнения.

Расширены возможности окружений для архитектурного проектирования (Arch), двумерного рисования (Draft), анализа воздействий (FEM, Finite Element Module), создания заготовок (PartDesign), генерации инструкций G-Code для станков ЧПУ и 3D-принтеров (Path), эскизов 2D-фигур (Sketcher), 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw).

Изменена применяемая по умолчанию схема наименования резервных копий (FCBak вместо FCStd).



