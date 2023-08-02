Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.21

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|1.1, Валера (??), 23:11, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Работаю в солиде, компас 3д, fusion360, пробовал этот ваш фрикад и научился только его закрывать и сносить, хотя по описанию софтина оч крутая.
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|2.2, вымя (?), 23:20, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Соглашусь. Не трогал CAD-ы лет 15-20, всё с тех пор позабыл, бери туториалы да пользуйся, не страдая от мышечной памяти. Но в итоге по туториалам к FreeCAD я ничего путного сделать не смог. Компас освоить оказалось гораздо проще. Мне кажется, даже OpenSCAD, даже в руках человека, привыкшего к мышке и боящегося кода, и тот будет гораздо удобнее, чем FreeCAD.
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|2.4, Аноним (4), 23:29, 02/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Его плюс лишь в том, что он бесплатен.
Его можно бесплатно скачать, установить, чтоб удалить. Поскольку понять его просто невозможно.
Минус оных же, лишь в не доступности либо же платности.
Но фрикад, это убийца нервов и времени.
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|2.11, 34 (?), 00:54, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Безусловно, проблем у программы много, но лично мне для моделирования коробочек для 3д принтера вполне хватает.
Пытался делать по гайдам с ютуба проставляя размеры в отдельной табличке и это полнейший ад, оно тупит по 15 мин перерисовывая модель после каждой правки.
Но на уровне набросать кубиков - соединить и порезать, вполне сойдет.
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|1.3, prokoudine (ok), 23:23, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Для справки: исправлением именования топологии (toponaming) активно занимаются. Работу распределили по пяти этапам, два уже готовы, но в этом релизе ни на что не влияют (по сути, написаны базовые классы, внесены некоторые исправления). На третьем этапе начнётся подключение этих классов, фрикад скорее всего будет поначалу подтормаживать (именно поэтому решили сначала выпустить 0.21), на пятом этапе прооптимизируют код и выпустят версию 1.0.
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|1.7, Turbid (??), 23:54, 02/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне не хватает вот чего: нет профилей настроек. Пример - работаешь в первом проекте на верстаке Arch - настроил масштаб сетки, линий и т.д. Потом переключаешься на второй проект с мелкими деталями - приходится шерстить по настройкам и возвращать всё в зад.
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|1.8, Аноним (8), 00:07, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ради интереса наваял на нем параметрическую модель.
модель простая - стеллаж. указываешь размеры - на выходе получаешь готовую конструкцию и список деталей. да, для этого нужно немного знать питон. но мне понравилось.
единственное, чего не хватило лично мне - попробовал сделать модель кирпичного мангала, но Ш-образную стену он нормально сделать не может, только П-образные нормально получаются
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|1.9, Аноним (9), 00:17, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Единственное на что этот FreeCAD годен - это делать модели в OpenSCAD и импортировать их туда.
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|1.10, Аноним (9), 00:19, 03/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>32bit Windows, Windows Vista and older are not supported.
Баба с возу - кобыли легче. В смысле ффтопку этот FreeCAD.
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