Учреждена компания Ondsel для продвижения профессионального применения FreeCAD

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|2.4, Аноним (4), 12:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дизайнить лучше в OpenSCAD. А FreeCAD нужен лишь для того, чтобы исходники в OpenSCAD перевести в чертежи по ЕСКД и передать на производство.
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|2.9, Аноним (9), 12:54, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поковыряться на раз ещё можно, но для "профессионального применения"... На инструменте, где сохранялки бажатся при переносе между версиями, где сборку ломали уже раза 4, а чертежи - раза 3... Очень удобная (нет) программа!
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|1.2, _kp (ok), 12:17, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В смысле станет как дотнет на Linux? Он типа есть, производитель и портировал и поддерживпет, но, горшок без мёда.
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|2.12, Аноним (12), 13:04, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Хорошая новость. Но хочется, >чтобы импорт из автокада все->таки допилили. =)
DXF что, некошерный халяль? Можно через Varicad viewer клнвертировать
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|1.5, Аноним (5), 12:31, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Лучше пусть они сделают нормальный интерфейс и управление как в автокаде например.
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|2.8, beduin747 (ok), 12:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лучше пусть они сделают нормальный интерфейс и управление как в автокаде например.
Ну, на вкус и цвет... Пользователям автокада разные варианты интерфейса нравятся. Кому новый, кому старый.
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|2.13, Аноним (12), 13:06, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Лучше пусть они сделают >нормальный интерфейс и >управление как в автокаде >например
Анон слаще брюквы (и то краденой) ничего не ел и пытается всем сказать что это хорошо?
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|3.24, Аноним (24), 13:43, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, да мы знаем, гном самая удобная среда, а человеческий интерфейс не нужен.
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|3.30, Аноним (30), 14:22, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну хорошо тогда сделайте как в СолидВоркс тоже с пивком прокатит.
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|2.20, GNU (?), 13:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Интерфейс? Бери да настраивай. Кастомизация тырфейса с версии 0.19 завезена.
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|1.7, Аноним (5), 12:43, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Из недавнего надо было импортнуть stl. Чтобы сделать то что нужно надо было перевести модель в то что FreeCAD называет Solid сделать это не трудно Shape form mesh → (Create copy → Refine shape) → Convert to solid. Как до этого можно самому догадаться ума не приложу. Интерфейс топ.
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|1.10, Аноним (9), 13:00, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Громадная проблема фрикада в том, что многие операции привязаны к именам объектов (грани, рёбра...), а имена меняются случайно по каждому чиху. Например, подготовил чпу-обработку грани, добавил где-то на другой стороне детали карман, и что получили? А всё! Заново надо чпу-операцию создавать!
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|1.14, ГНУ (?), 13:09, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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FreeCAD нужен. 20-я версия вообще отменная. Плагины на каждый чих уже, и это радует. Но Path пока не готов. Это имхо, конечно. Может сейчас допилят. Поворотная ось нужна, токарка, больше стратегий для обработки. Всё вот в линуксе отлично, осталось только толковый CAM завезти.
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|3.18, GNU (?), 13:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, Path не 20 лет пилят. И скажу так, если не бросят начатое, то будет всё отлично. В целом, данатов маловато...
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|4.21, Аноним (9), 13:31, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пытался ковырять его неск-ко лет, потом бросил и перешёл на OpenSCAD.
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|3.22, GNU (?), 13:34, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том, что Брэд Коллетт, он же Sliptonic на Youtube, пилит модуль FreeCAD для ЧПУ-шников, которым сам и является. За это уважуха ему. Нужны средства для развития и это нормально.
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|4.26, Аноним (9), 13:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для ЧПУ кто только не пилит, даже блендеровцы сборку выпускали, она хотя бы работает.
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|1.23, Аноним (23), 13:41, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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с начала fusuon 360 становится облачным, а потом банит россиян, теперь вот freeCAD хочет стать облачным.
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|1.29, Че_ (?), 14:13, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На самом деле, с ЧПУ большая проблема в том, что нет совершенно ни какой конкуренции у производителей софта. Есть дорого и очень дорого. Поэтому все, кто считает деньги, вынуждены использовать облачный Autodesk Fusion, со всеми его тараканами. (Ну или тырить варез, если ты стал не рукопожатый).
Очень рекомендую попробовать https://github.com/realthunder/FreeCAD
Там можно даже выдавливать более чем одно твёрдое тело из одного скетча.
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