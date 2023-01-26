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Учреждена компания Ondsel для продвижения профессионального применения FreeCAD

26.01.2023 11:43

Брэд Коллетт (Brad Collette), активный разработчик САПР FreeCAD, развивающий интерфейс Path для организации производства спроектированных в FreeCAD моделей на станках с ЧПУ, учредил компанию Ondsel, которая займётся развитием решений, делающих САПР FreeCAD более привлекательной для коммерческих пользователей, профессиональных инженеров и дизайнеров. Решения будут развиваться в рамках бизнес-модели Open Core, при которой свободно распространяются базовые компоненты системы, а расширенные функции поставляются в рамках коммерческого продукта.

Компания зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли, работающая для общественного блага и способствующая развитию открытого проекта FreeCAD. Все изменения, связанные с основной кодовой базой FreeCAD, а также большую часть кода своих сервисов, компания Ondsel обязуется поставлять под открытыми лицензиями и возвращать в основной проект. Также планируется нанять нескольких разработчиков, которые будут работать над развитием FreeCAD для решения сложных инженерных задач. Компания также обязуется не привязывать пользователей к своим сервисам (vendor lock), обеспечивать переносимость с другими продуктами и не усложнять миграцию пользовательских данных.

Из планов по развитию отмечается создание облачной редакции FreeCAD, а также развитие средств для совместной работы над сложными проектами и построение платформы для публикации созданных проектов. Предполагается, что пользователи смогут продавать подготовленные во FreeCAD проекты тем, кто не хочет проектировать с нуля, а готов адаптировать типовое готовое решение для своих потребностей. Таким образом, небольшие компании получат возможность использования единой платформы для создания своих продуктов и их доведения до клиентов.

Проект FreeCAD предлагает открытую систему параметрического 3D-моделирования, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Система позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. FreeCAD может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2.

  1. Главная ссылка к новости (https://opencoreventures.com/b...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.20
  3. OpenNews: Первый тестовый выпуск свободной 2D САПР CadZinho
  4. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 6.0
  5. OpenNews: Выпуск свободной САПР LibreCAD 2.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58552-freecad
Ключевые слова: freecad
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:58, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дизайнил заготовки для 3d-печати. Вещъ!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:21, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дизайнить лучше в OpenSCAD. А FreeCAD нужен лишь для того, чтобы исходники в OpenSCAD перевести в чертежи по ЕСКД и передать на производство.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:54, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поковыряться на раз ещё можно, но для "профессионального применения"... На инструменте, где сохранялки бажатся при переносе между версиями, где сборку ломали уже раза 4, а чертежи - раза 3... Очень удобная (нет) программа!
     

  • 1.2, _kp (ok), 12:17, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В смысле станет как дотнет на Linux? Он типа есть, производитель и портировал и поддерживпет, но, горшок без мёда.
     
  • 1.3, beduin747 (ok), 12:19, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая новость. Но хочется, чтобы импорт из автокада все-таки допилили. =)
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    s/импорт с автокада/импорт из автокада/
     
     
  • 3.11, beduin747 (ok), 13:02, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > s/импорт с автокада/импорт из автокада/

    Исправил. =)

     
  • 3.28, Аноним (28), 14:13, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Украинец, небось?
    https://www.meme-arsenal.com/memes/fd09268b7037576983a24ca1d82fda4a.jpg
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:04, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Хорошая новость. Но хочется, >чтобы импорт из автокада все->таки допилили. =)

    DXF что, некошерный халяль? Можно через Varicad viewer клнвертировать

     

  • 1.5, Аноним (5), 12:31, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Лучше пусть они сделают нормальный интерфейс и управление как в автокаде например.
     
     
  • 2.8, beduin747 (ok), 12:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше пусть они сделают нормальный интерфейс и управление как в автокаде например.

    Ну, на вкус и цвет... Пользователям автокада разные варианты интерфейса нравятся. Кому новый, кому старый.

     
  • 2.13, Аноним (12), 13:06, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучше пусть они сделают >нормальный интерфейс и >управление как в автокаде >например

    Анон слаще брюквы (и то краденой) ничего не ел и пытается всем сказать что это хорошо?

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:43, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да мы знаем, гном самая удобная среда, а человеческий интерфейс не нужен.
     
  • 3.30, Аноним (30), 14:22, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хорошо тогда сделайте как в СолидВоркс тоже с пивком прокатит.
     
  • 2.20, GNU (?), 13:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Интерфейс? Бери да настраивай. Кастомизация тырфейса с версии 0.19 завезена.
     

  • 1.7, Аноним (5), 12:43, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Из недавнего надо было импортнуть stl. Чтобы сделать то что нужно надо было перевести модель в то что FreeCAD называет Solid сделать это не трудно Shape form mesh → (Create copy → Refine shape) → Convert to solid. Как до этого можно самому догадаться ума не приложу. Интерфейс топ.  
     
  • 1.10, Аноним (9), 13:00, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Громадная проблема фрикада в том, что многие операции привязаны к именам объектов (грани, рёбра...), а имена меняются случайно по каждому чиху. Например, подготовил чпу-обработку грани, добавил где-то на другой стороне детали карман, и что получили? А всё! Заново надо чпу-операцию создавать!
     
     
  • 2.27, Че_ (?), 14:06, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/realthunder/FreeCAD
    Тут всё пофиксили.
     

  • 1.14, ГНУ (?), 13:09, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    FreeCAD нужен. 20-я версия вообще отменная. Плагины на каждый чих уже, и это радует. Но Path пока не готов. Это имхо, конечно. Может сейчас допилят. Поворотная ось нужна, токарка, больше стратегий для обработки. Всё вот в линуксе отлично, осталось только толковый CAM завезти.
     
     
  • 2.16, Аноним (9), 13:20, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 20-я версия

    пиши правильно: 0.20, а то люди тебя не поймут.

     
  • 2.17, Аноним (9), 13:22, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может сейчас допилят

    Если за 20 лет не выпилили, то когда?!

     
     
  • 3.18, GNU (?), 13:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, Path не 20 лет пилят. И скажу так, если не бросят начатое, то будет всё отлично. В целом, данатов маловато...
     
     
  • 4.21, Аноним (9), 13:31, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пытался ковырять его неск-ко лет, потом бросил и перешёл на OpenSCAD.
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:17, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы!
     
     
  • 2.19, Аноним (9), 13:30, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём? Что смогли зарегать компанию?
     
     
  • 3.22, GNU (?), 13:34, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том, что Брэд Коллетт, он же Sliptonic на Youtube, пилит модуль FreeCAD для ЧПУ-шников, которым сам и является. За это уважуха ему. Нужны средства для развития и это нормально.
     
     
  • 4.26, Аноним (9), 13:44, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для ЧПУ кто только не пилит, даже блендеровцы сборку выпускали, она хотя бы работает.
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:41, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    с начала fusuon 360 становится облачным, а потом банит россиян, теперь вот freeCAD хочет стать облачным.
     
  • 1.25, Аноним (24), 13:43, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы свободный клон Архикада.
     
  • 1.29, Че_ (?), 14:13, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На самом деле, с ЧПУ большая проблема в том, что нет совершенно ни какой конкуренции у производителей софта. Есть дорого и очень дорого. Поэтому все, кто считает деньги, вынуждены использовать облачный Autodesk Fusion, со всеми его тараканами. (Ну или тырить варез, если ты стал не рукопожатый).

    Очень рекомендую попробовать https://github.com/realthunder/FreeCAD
    Там можно даже выдавливать более чем одно твёрдое тело из одного скетча.

     
     
  • 2.31, Аноним (30), 14:24, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкать форки тоже такая себе конкуренция.
     
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