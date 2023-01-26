Учреждена компания Ondsel для продвижения профессионального применения FreeCAD

Брэд Коллетт (Brad Collette), активный разработчик САПР FreeCAD, развивающий интерфейс Path для организации производства спроектированных в FreeCAD моделей на станках с ЧПУ, учредил компанию Ondsel, которая займётся развитием решений, делающих САПР FreeCAD более привлекательной для коммерческих пользователей, профессиональных инженеров и дизайнеров. Решения будут развиваться в рамках бизнес-модели Open Core, при которой свободно распространяются базовые компоненты системы, а расширенные функции поставляются в рамках коммерческого продукта.

Компания зарегистрирована как общественно-полезная корпорация (Public Benefits Corporation), не нацеленная на получение прибыли, работающая для общественного блага и способствующая развитию открытого проекта FreeCAD. Все изменения, связанные с основной кодовой базой FreeCAD, а также большую часть кода своих сервисов, компания Ondsel обязуется поставлять под открытыми лицензиями и возвращать в основной проект. Также планируется нанять нескольких разработчиков, которые будут работать над развитием FreeCAD для решения сложных инженерных задач. Компания также обязуется не привязывать пользователей к своим сервисам (vendor lock), обеспечивать переносимость с другими продуктами и не усложнять миграцию пользовательских данных.

Из планов по развитию отмечается создание облачной редакции FreeCAD, а также развитие средств для совместной работы над сложными проектами и построение платформы для публикации созданных проектов. Предполагается, что пользователи смогут продавать подготовленные во FreeCAD проекты тем, кто не хочет проектировать с нуля, а готов адаптировать типовое готовое решение для своих потребностей. Таким образом, небольшие компании получат возможность использования единой платформы для создания своих продуктов и их доведения до клиентов.

Проект FreeCAD предлагает открытую систему параметрического 3D-моделирования, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Система позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. FreeCAD может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2.



