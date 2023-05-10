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Выпуск свободной 2D САПР CadZinho 0.3

10.05.2023 12:04

Опубликован выпуск минималистичной системы автоматизированного проектирования CadZinho 0.3.0, предоставляющей инструменты для создания простых двухмерных технических чертежей. Код написан на языке Си с дополнениями на Lua и распространяется под лицензией MIT. Вывод формируется при помощи библиотеки SDL 2.0 и API OpenGL 3.2. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS.

Программа поддерживает такие примитивы для рисования, как линии, полигональные сетки, круги, дуги, эллипсы, текст, штриховку, сплайны, вставку блоков, атрибуты, ломанные линии и расстановка размеров. Поддерживается работа с файлами в формате DXF и SVG. Результат может экспортироваться в формате PDF.

В новой версии проведена доработка интерфейса пользователя. Добавлен движок для локализации. Предложен порт для сборки браузерных версий, собираемых при помощи Emscripten.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zecruel/Cad...)
  2. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 7.0
  3. OpenNews: Выпуск свободной САПР LibreCAD 2.2
  4. OpenNews: Увидела свет открытая система автоматизированного проектирования QCAD 3.1
  5. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.10, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  6. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59110-cadzinh
Ключевые слова: cadzinh
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  • 1.1, Шарп (ok), 12:25, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >2D  
    >2k23

    /0

     
     
  • 2.2, ИмяХ (?), 12:30, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    \o
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:38, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > 2k23

    🤮

     
  • 2.7, Аноним (-), 12:54, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что не так? 2D кады имеют свой смысл. Скажем на...я рисовать выкройку лазерному резаку в 3D если пилить он ее будет в 1 плоскости?
     
     
  • 3.10, WE (?), 13:17, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Даже не рассказывай им, что в 2D чертеже можно выполнить все плоскости.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 13:24, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А её можно мелом на стене пещеры всё нарисовать, но почему-то уже никто так не делает.
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 14:08, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Снобы чего уж там говорить. Опускаться до мела не для этих господ.
     
  • 5.17, Константавр (ok), 14:10, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока ты профилями, лофтами, экструзиями и булями удешь формировать свою 3д деталь, а потом из этого делать 2д чертежи с размерами и плоскости с нужными деталями... Мамадарагая...

    Нужны и те и те.

     
     
  • 6.19, Аноним (11), 14:34, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты фрикад вообще в жизни открывал хоть раз? Там есть классическое 2д, 3д, проекции, сечения, чертёжные рамки (включая ескдшные) и экспорт/импорт хоть чёрта в ступе. Единственное чего он ещё не умеет - это видео монтировать (но на этот случай есть блендер).

    Тут же - предельно узкая ниша 2д-чертежей и всё. Шаг вправо-влево - опять возвращаемся к тому, что уже нужен фрикад.

     
     
  • 7.27, Аноним (-), 16:00, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта питонобайда больно уж навороченная, здоровая, и для того чтобы выкройку типа корпуса одноплатнику забацать - дико избыточна, чтобы столько добра изучать. А вот простой 2D кад с выгрузкой в DXF прекрасно решает эту задачу. Там как раз и все типовые элементы под рукой, и 2-мерная сетка координат без мучений, всякие инструменты рисования с конкретными размерами и проч без канители. Можно довольно быстро взять и накидать себе кастомный корпус. Не через неделю камасутры а через полчаса.
     
     
  • 8.30, Константавр (ok), 16:10, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хехе, как раз в понедельник поставил ему модуль Part-library А потом смотрю, ме... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.35, Аноним (-), 16:23, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот поэтому лично я корпуса одноплатников рисую в librecad Наподобие сабжа, ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.29, Константавр (ok), 16:04, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я во фрикаде иногда работаю.

    А ну покажи ка мне твой чертёж сделанный во Фрикаде и сохранённый в dxf? И чтобы по слоям линии правильно лежали. А то у меня на резке один слой для линий, другой для маркировки, третий размеры для оператора, всё по местам. Могёт так Фрикад "одной левой"? Фрикад хороший инструмент в своей сфере. С плоскоземельщиками у него проблема.

     
  • 5.20, VladSh (?), 14:39, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Масса проектных институтов продолжает чертить в 2D, не смеши.
     
     
  • 6.21, Аноним (11), 14:55, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только там либо ещё кульмана стоят, либо уже автокад с торрентов. Ты серьёзно считаешь что в даже в самом нищем и замшелом "проектном институте" этой поделкой будут пользоваться? Пока что это пейнт от мира кадов.
     
     
  • 7.32, VladSh (?), 16:13, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Автокад лицензионный.
    Я отвечал на "но почему-то уже никто так не делает", а не по использованию. Естественно что не будут, там под автокад уже столько кода за десятилетия напилено, что у этого поделия шансов нет. Сейчас скорее на Компас перейдут.
     
  • 6.31, VladSh (?), 16:12, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автокад лицензионный.
    Я отвечал на "но почему-то уже никто так не делает", а не по использованию. Естественно что не будут, там под автокад уже столько кода за десятилетия напилено, что у этого поделия шансов нет. Сейчас скорее на Компас перейдут.
     
  • 6.38, _kp (ok), 18:17, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если электические схемы, монтажные, то конечно 2D более чем достаточно.
    А то что для станков давно не слышал, что б кто то в 2D делал.
     
  • 5.39, BeLord (ok), 18:17, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мелом не мелом, а карандашом большая часть не в состоянии нарисовать даже простые вещи.
     
  • 3.15, Аноним (16), 14:07, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И что твой резак прожует то что выдаст сабж? Некоторые компании по резки оргстекла до сих пор требуют только Корел и только определенных версий.
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 14:33, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DXF они совершенно стандартно жрут почти все. Единственное что некоторые не любят сильно новые диалекты оного - видимо потому что хардвар не молодой.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 15:05, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаешь бывают места где не очень большая конкуренция. Я даже проверил конкретно этот производитель требует Корел до 15 версии или eps. Как и раньше работают больше 10 лет. На одном и том же месте.
     
     
  • 6.25, Аноним (-), 15:49, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Знаешь бывают места где не очень большая конкуренция.

    Можно сменить место или заказывать ремотно, если реально надо. А так мало ли, может кто на полярной станции живет, что ж мне, резаками не пользоваться из солидарности? В особенно дурацких случаях могут еще помочь специализированные челы занимающиеся именно адаптациями к тем или иным возможностям машин. При сильной нужде можно набрести на таких на тематических форумах всяких. Но они это тоже не бесплатно.

    Извините, но корел - не есть средство проектирования. А я лично нарезаю в основном всякие кастомные корпуса для одноплатников и проч. Т.е. это именно технические штуки которые вот именно в плоском 2D каде делать логично, например потому что там довольно много внимания координатам, размерам, и всему такому. А вот в Corel этим заниматься вообще совсем не логично. И если кто-то удумает от меня всерьез хотеть вон то в именно кореле, это повод очень радикально что-то поменять вокруг - и это совершенно точно не софт. Потому что 2D кад для 2D контура такой штуки это как раз то что доктор прописал. В отличие от корела. Более того, вот так по жизни корел мне на...й не упал, в отличие от када. Ни покупать его ни изучать его.

    > Я даже проверил конкретно этот производитель требует Корел до 15 версии или eps. Как и
    > раньше работают больше 10 лет. На одном и том же месте.

    Я очень рад за них, но к счастью они не единственный обладатель резака на планете. Поэтому я просто закажу у тех у кого DXF прописан в списке. И там единственная заметная особенность которую я знаю - некоторые не любят сплайны (фича новых форматов DXF). Но я знаю как это в DXF выглядит и могу прочекать.

     
     
  • 7.26, Аноним (23), 16:00, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну тут конечно вопросов нет, если у тебя заказы чуть не каждый день. А бывают люди которые за 10 лет заказали 2 раза чисто по приколу. И им норм.
     
     
  • 8.33, Аноним (-), 16:16, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисто по приколу, 2 раза в 10 лет я и подавно не буду гробить сотни моего времен... текст свёрнут, показать
     
  • 2.24, nelson (??), 15:27, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крутильщики мышкой моделек для игрулек в Блендере негодуют )
    Аксонометрическая проекция? Не, не слышал.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:50, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чо оконный декоратор такой белый?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:49, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что виндоус
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 15:03, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там при желании можно сделать и темный заголовок.
     

  • 1.9, Аноним (-), 13:16, 10/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.12, Tester (??), 13:25, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отлично!!! пора открывать своё конструкторское бюро, нанимать студентов и качать госзаказы...
     
     
  • 2.28, Аноним (23), 16:01, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати чертить можно на бумаге. При чём студентов до сих пор учат пользоваться бумагой для чертежей.
     

  • 1.14, Аноним (23), 13:52, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вы серьёзно? У него аппимадж не работает. Хочет какой-то глибс 2.3{2,3,4} отличная реклама продукта. А так единственное что он должен делать это открывать файлы автокада. У LibreCAD более менее получалось. Если сабж этого не может делать то не нужно.
     
  • 1.34, Аноним (34), 16:17, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    LibreCAD - и то не нужен, ибо 2D-сапр не нужны. Мы в каком веке живём? Может ещё на тушь с ватманом перейдём?
     
     
  • 2.36, ИмяХ (?), 16:43, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иногда делаю чертежи вручную гелевой ручкой и линейкой. Порой это гораздо быстрее, чем включать ящик с вентиляторами и елозить мышкой, пялясь в экран.
     
  • 2.40, BeLord (ok), 18:19, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В веке, где на мерсе не в состоянии сделать нормальную очистку воздуха салона.-))) Зато свистоперделок вагон
     

  • 1.37, iiiypuk (?), 18:12, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота, спасибо!
     

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