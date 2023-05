Выпуск свободной 2D САПР CadZinho 0.3

2.2 , ИмяХ ( ? ), 12:30, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – \o

Аноним, 12:38, 10/05/2023: > 2k23 🤮

Аноним, 12:54, 10/05/2023: А что не так? 2D кады имеют свой смысл. Скажем на...я рисовать выкройку лазерному резаку в 3D если пилить он ее будет в 1 плоскости?

WE, 13:17, 10/05/2023: Даже не рассказывай им, что в 2D чертеже можно выполнить все плоскости.

Аноним, 13:24, 10/05/2023: А её можно мелом на стене пещеры всё нарисовать, но почему-то уже никто так не делает.

Аноним, 14:08, 10/05/2023: Снобы чего уж там говорить. Опускаться до мела не для этих господ.

Константавр, 14:10, 10/05/2023: Пока ты профилями, лофтами, экструзиями и булями удешь формировать свою 3д деталь, а потом из этого делать 2д чертежи с размерами и плоскости с нужными деталями... Мамадарагая... Нужны и те и те.

Аноним, 14:34, 10/05/2023: Ты фрикад вообще в жизни открывал хоть раз? Там есть классическое 2д, 3д, проекции, сечения, чертёжные рамки (включая ескдшные) и экспорт/импорт хоть чёрта в ступе. Единственное чего он ещё не умеет - это видео монтировать (но на этот случай есть блендер). Тут же - предельно узкая ниша 2д-чертежей и всё. Шаг вправо-влево - опять возвращаемся к тому, что уже нужен фрикад.

Аноним, 16:00, 10/05/2023: Эта питонобайда больно уж навороченная, здоровая, и для того чтобы выкройку типа корпуса одноплатнику забацать - дико избыточна, чтобы столько добра изучать. А вот простой 2D кад с выгрузкой в DXF прекрасно решает эту задачу. Там как раз и все типовые элементы под рукой, и 2-мерная сетка координат без мучений, всякие инструменты рисования с конкретными размерами и проч без канители. Можно довольно быстро взять и накидать себе кастомный корпус. Не через неделю камасутры а через полчаса.

Константавр, 16:10, 10/05/2023: Хехе, как раз в понедельник поставил ему модуль Part-library А потом смотрю, ме...

Аноним, 16:23, 10/05/2023: Ну вот поэтому лично я корпуса одноплатников рисую в librecad Наподобие сабжа, ...

Константавр, 16:04, 10/05/2023: Я во фрикаде иногда работаю. А ну покажи ка мне твой чертёж сделанный во Фрикаде и сохранённый в dxf? И чтобы по слоям линии правильно лежали. А то у меня на резке один слой для линий, другой для маркировки, третий размеры для оператора, всё по местам. Могёт так Фрикад "одной левой"? Фрикад хороший инструмент в своей сфере. С плоскоземельщиками у него проблема.

VladSh, 14:39, 10/05/2023: Масса проектных институтов продолжает чертить в 2D, не смеши.

Аноним, 14:55, 10/05/2023: Только там либо ещё кульмана стоят, либо уже автокад с торрентов. Ты серьёзно считаешь что в даже в самом нищем и замшелом "проектном институте" этой поделкой будут пользоваться? Пока что это пейнт от мира кадов.

VladSh, 16:13, 10/05/2023: Автокад лицензионный.

Я отвечал на "но почему-то уже никто так не делает", а не по использованию. Естественно что не будут, там под автокад уже столько кода за десятилетия напилено, что у этого поделия шансов нет. Сейчас скорее на Компас перейдут.

6.31 , VladSh ( ? ), 16:12, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Автокад лицензионный.

Я отвечал на "но почему-то уже никто так не делает", а не по использованию. Естественно что не будут, там под автокад уже столько кода за десятилетия напилено, что у этого поделия шансов нет. Сейчас скорее на Компас перейдут.

_kp, 18:17, 10/05/2023: Если электические схемы, монтажные, то конечно 2D более чем достаточно.

А то что для станков давно не слышал, что б кто то в 2D делал.

BeLord, 18:17, 10/05/2023: Мелом не мелом, а карандашом большая часть не в состоянии нарисовать даже простые вещи.

Аноним, 14:07, 10/05/2023: И что твой резак прожует то что выдаст сабж? Некоторые компании по резки оргстекла до сих пор требуют только Корел и только определенных версий.

Аноним, 14:33, 10/05/2023: DXF они совершенно стандартно жрут почти все. Единственное что некоторые не любят сильно новые диалекты оного - видимо потому что хардвар не молодой.

Аноним, 15:05, 10/05/2023: Знаешь бывают места где не очень большая конкуренция. Я даже проверил конкретно этот производитель требует Корел до 15 версии или eps. Как и раньше работают больше 10 лет. На одном и том же месте.

Аноним, 15:49, 10/05/2023: > Знаешь бывают места где не очень большая конкуренция. Можно сменить место или заказывать ремотно, если реально надо. А так мало ли, может кто на полярной станции живет, что ж мне, резаками не пользоваться из солидарности? В особенно дурацких случаях могут еще помочь специализированные челы занимающиеся именно адаптациями к тем или иным возможностям машин. При сильной нужде можно набрести на таких на тематических форумах всяких. Но они это тоже не бесплатно. Извините, но корел - не есть средство проектирования. А я лично нарезаю в основном всякие кастомные корпуса для одноплатников и проч. Т.е. это именно технические штуки которые вот именно в плоском 2D каде делать логично, например потому что там довольно много внимания координатам, размерам, и всему такому. А вот в Corel этим заниматься вообще совсем не логично. И если кто-то удумает от меня всерьез хотеть вон то в именно кореле, это повод очень радикально что-то поменять вокруг - и это совершенно точно не софт. Потому что 2D кад для 2D контура такой штуки это как раз то что доктор прописал. В отличие от корела. Более того, вот так по жизни корел мне на...й не упал, в отличие от када. Ни покупать его ни изучать его. > Я даже проверил конкретно этот производитель требует Корел до 15 версии или eps. Как и

> раньше работают больше 10 лет. На одном и том же месте. Я очень рад за них, но к счастью они не единственный обладатель резака на планете. Поэтому я просто закажу у тех у кого DXF прописан в списке. И там единственная заметная особенность которую я знаю - некоторые не любят сплайны (фича новых форматов DXF). Но я знаю как это в DXF выглядит и могу прочекать.

Аноним, 16:00, 10/05/2023: Ну тут конечно вопросов нет, если у тебя заказы чуть не каждый день. А бывают люди которые за 10 лет заказали 2 раза чисто по приколу. И им норм.

Аноним, 16:16, 10/05/2023: Чисто по приколу, 2 раза в 10 лет я и подавно не буду гробить сотни моего времен...

nelson, 15:27, 10/05/2023: Крутильщики мышкой моделек для игрулек в Блендере негодуют )

Аксонометрическая проекция? Не, не слышал.