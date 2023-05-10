Выпуск свободной 2D САПР CadZinho 0.3

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|2.7, Аноним (-), 12:54, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А что не так? 2D кады имеют свой смысл. Скажем на...я рисовать выкройку лазерному резаку в 3D если пилить он ее будет в 1 плоскости?
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|3.10, WE (?), 13:17, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Даже не рассказывай им, что в 2D чертеже можно выполнить все плоскости.
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|4.11, Аноним (11), 13:24, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А её можно мелом на стене пещеры всё нарисовать, но почему-то уже никто так не делает.
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|5.16, Аноним (16), 14:08, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Снобы чего уж там говорить. Опускаться до мела не для этих господ.
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|5.17, Константавр (ok), 14:10, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока ты профилями, лофтами, экструзиями и булями удешь формировать свою 3д деталь, а потом из этого делать 2д чертежи с размерами и плоскости с нужными деталями... Мамадарагая...
Нужны и те и те.
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|6.19, Аноним (11), 14:34, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты фрикад вообще в жизни открывал хоть раз? Там есть классическое 2д, 3д, проекции, сечения, чертёжные рамки (включая ескдшные) и экспорт/импорт хоть чёрта в ступе. Единственное чего он ещё не умеет - это видео монтировать (но на этот случай есть блендер).
Тут же - предельно узкая ниша 2д-чертежей и всё. Шаг вправо-влево - опять возвращаемся к тому, что уже нужен фрикад.
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|7.27, Аноним (-), 16:00, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эта питонобайда больно уж навороченная, здоровая, и для того чтобы выкройку типа корпуса одноплатнику забацать - дико избыточна, чтобы столько добра изучать. А вот простой 2D кад с выгрузкой в DXF прекрасно решает эту задачу. Там как раз и все типовые элементы под рукой, и 2-мерная сетка координат без мучений, всякие инструменты рисования с конкретными размерами и проч без канители. Можно довольно быстро взять и накидать себе кастомный корпус. Не через неделю камасутры а через полчаса.
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|9.35, Аноним (-), 16:23, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот поэтому лично я корпуса одноплатников рисую в librecad Наподобие сабжа, ... текст свёрнут, показать
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|7.29, Константавр (ok), 16:04, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я во фрикаде иногда работаю.
А ну покажи ка мне твой чертёж сделанный во Фрикаде и сохранённый в dxf? И чтобы по слоям линии правильно лежали. А то у меня на резке один слой для линий, другой для маркировки, третий размеры для оператора, всё по местам. Могёт так Фрикад "одной левой"? Фрикад хороший инструмент в своей сфере. С плоскоземельщиками у него проблема.
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|6.21, Аноним (11), 14:55, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только там либо ещё кульмана стоят, либо уже автокад с торрентов. Ты серьёзно считаешь что в даже в самом нищем и замшелом "проектном институте" этой поделкой будут пользоваться? Пока что это пейнт от мира кадов.
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|7.32, VladSh (?), 16:13, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Автокад лицензионный.
Я отвечал на "но почему-то уже никто так не делает", а не по использованию. Естественно что не будут, там под автокад уже столько кода за десятилетия напилено, что у этого поделия шансов нет. Сейчас скорее на Компас перейдут.
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|6.31, VladSh (?), 16:12, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автокад лицензионный.
Я отвечал на "но почему-то уже никто так не делает", а не по использованию. Естественно что не будут, там под автокад уже столько кода за десятилетия напилено, что у этого поделия шансов нет. Сейчас скорее на Компас перейдут.
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|6.38, _kp (ok), 18:17, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если электические схемы, монтажные, то конечно 2D более чем достаточно.
А то что для станков давно не слышал, что б кто то в 2D делал.
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|5.39, BeLord (ok), 18:17, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мелом не мелом, а карандашом большая часть не в состоянии нарисовать даже простые вещи.
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|3.15, Аноним (16), 14:07, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И что твой резак прожует то что выдаст сабж? Некоторые компании по резки оргстекла до сих пор требуют только Корел и только определенных версий.
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|4.18, Аноним (-), 14:33, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DXF они совершенно стандартно жрут почти все. Единственное что некоторые не любят сильно новые диалекты оного - видимо потому что хардвар не молодой.
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|5.23, Аноним (23), 15:05, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаешь бывают места где не очень большая конкуренция. Я даже проверил конкретно этот производитель требует Корел до 15 версии или eps. Как и раньше работают больше 10 лет. На одном и том же месте.
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|6.25, Аноним (-), 15:49, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Знаешь бывают места где не очень большая конкуренция.
Можно сменить место или заказывать ремотно, если реально надо. А так мало ли, может кто на полярной станции живет, что ж мне, резаками не пользоваться из солидарности? В особенно дурацких случаях могут еще помочь специализированные челы занимающиеся именно адаптациями к тем или иным возможностям машин. При сильной нужде можно набрести на таких на тематических форумах всяких. Но они это тоже не бесплатно.
Извините, но корел - не есть средство проектирования. А я лично нарезаю в основном всякие кастомные корпуса для одноплатников и проч. Т.е. это именно технические штуки которые вот именно в плоском 2D каде делать логично, например потому что там довольно много внимания координатам, размерам, и всему такому. А вот в Corel этим заниматься вообще совсем не логично. И если кто-то удумает от меня всерьез хотеть вон то в именно кореле, это повод очень радикально что-то поменять вокруг - и это совершенно точно не софт. Потому что 2D кад для 2D контура такой штуки это как раз то что доктор прописал. В отличие от корела. Более того, вот так по жизни корел мне на...й не упал, в отличие от када. Ни покупать его ни изучать его.
> Я даже проверил конкретно этот производитель требует Корел до 15 версии или eps. Как и
> раньше работают больше 10 лет. На одном и том же месте.
Я очень рад за них, но к счастью они не единственный обладатель резака на планете. Поэтому я просто закажу у тех у кого DXF прописан в списке. И там единственная заметная особенность которую я знаю - некоторые не любят сплайны (фича новых форматов DXF). Но я знаю как это в DXF выглядит и могу прочекать.
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|7.26, Аноним (23), 16:00, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну тут конечно вопросов нет, если у тебя заказы чуть не каждый день. А бывают люди которые за 10 лет заказали 2 раза чисто по приколу. И им норм.
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|8.33, Аноним (-), 16:16, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чисто по приколу, 2 раза в 10 лет я и подавно не буду гробить сотни моего времен... текст свёрнут, показать
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|2.24, nelson (??), 15:27, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крутильщики мышкой моделек для игрулек в Блендере негодуют )
Аксонометрическая проекция? Не, не слышал.
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|1.12, Tester (??), 13:25, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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отлично!!! пора открывать своё конструкторское бюро, нанимать студентов и качать госзаказы...
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|2.28, Аноним (23), 16:01, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати чертить можно на бумаге. При чём студентов до сих пор учат пользоваться бумагой для чертежей.
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|1.14, Аноним (23), 13:52, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вы серьёзно? У него аппимадж не работает. Хочет какой-то глибс 2.3{2,3,4} отличная реклама продукта. А так единственное что он должен делать это открывать файлы автокада. У LibreCAD более менее получалось. Если сабж этого не может делать то не нужно.
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|1.34, Аноним (34), 16:17, 10/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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LibreCAD - и то не нужен, ибо 2D-сапр не нужны. Мы в каком веке живём? Может ещё на тушь с ватманом перейдём?
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|2.36, ИмяХ (?), 16:43, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иногда делаю чертежи вручную гелевой ручкой и линейкой. Порой это гораздо быстрее, чем включать ящик с вентиляторами и елозить мышкой, пялясь в экран.
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|2.40, BeLord (ok), 18:19, 10/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В веке, где на мерсе не в состоянии сделать нормальную очистку воздуха салона.-))) Зато свистоперделок вагон
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