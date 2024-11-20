Выпуск свободной САПР FreeCAD 1.0

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|1.2, Аноним (5), 23:21, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нашел для себя единственный нормальный способ пользоваться поделкой это писать все в консоль через питон. Или делать свои макросы на питоне. А так для двумерки и любителя LibreCad или полуплатный QCad рулят на лине.
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|2.7, Аноним (6), 23:30, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто-то им уже много лет пользуется, а кто-то ждёт, когда "построят".
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|2.8, Аноним (11), 23:35, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как только осилят регулировку чувствительности скролла, которая работала бы для всех тулкитов одинаково. Да и в целом много чего надо вынести в gui настройки из того, что нынче пердолится вручную. В kde кстати уже почти смогли.
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|3.12, Аноним (11), 23:45, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё верно, есть те, кто тестирует пред-альфу, а есть те, кто ждёт хотя бы бэту :-)
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|4.15, Аноним (5), 00:14, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто то вообще на бумаге рисует и перспективу матрицами рассчитывает. Но они не в этом чате.
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|2.9, Ананым (?), 23:37, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> линукс десктоп
Дык на скринах винда одиннадцатка и десятка :-)
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|1.10, Аноним (11), 23:41, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Годно, нужно! Пример качественного опенсорца, не одним блендером и инкскэйпом :-)
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|1.13, _ (??), 00:05, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> FreeCAD 1.0
Охххнихх ... сегодня реально есть повод выпить! Хоть я уже и НЕ, но всё же! :)
Удачи мужикам, ни смотря ни на что - удачи.
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|1.20, Аноним (20), 00:55, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Осуществлено слияние верстаков для архитектурного проектирования
Уже готов для замены ArhiCAD?
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|1.24, prokoudine (ok), 01:15, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Странные приоритеты у автора новости. Массивные изменения в Sketcher и TechDraw запихнуть в один абзац без подробностей, зато про настройку освещения отдельный абзац сделать :)
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