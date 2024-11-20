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Выпуск свободной САПР FreeCAD 1.0

20.11.2024 23:02

После более года разработки опубликован релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 1.0, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2, в качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows.

FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование.

Значительное изменение номера версии объясняется достижением определённого рубежа в развитии. Проект существует уже более 20 лет и много лет назад сообщество разработчиков сформировало критерии, которые определяли функциональность, соответствующую выпуску 1.0. В представленной версии реализованы две последние задачи из этого списка - решение проблемы топологического именования и реализация встроенного модуля для проектирования работы сборных конструкций (Assembly).

Суть проблемы топологического именования в том, что при выполнении операций с моделью, таких как выдавливание (pad), вырезание (cut), объединение (union), фаска (chamfer) или скругление (fillet), могла измениться структура модели и соответственно поменяться внутренние имена объектов (форм), используемые для отслеживания зависимостей и связей. В новой версии реализован алгоритм Realthun­der-а, обеспечивающий сохранение неизменности связей объектов в модели после изменения топологии в параметрической цепочке.

Вторым важным изменением стал новый встроенный верстак для проектирования работы сборных многокомпонентных конструкций, собранных из отдельных деталей (Assembly Workbench), построенное с использованием наработок проекта Ondsel Solver.

Другие заметные изменения в новой версии:

  • Утверждён новый логотип проекта.
  • Значительно улучшен интерфейс пользователя. Реализованы фильтры, упрощающие выбор вершин, ребер и граней. Добавлен индикатор центра вращения, показываемый при вращении объектов мышью.

    Панель задач преобразована в отдельный виджет, который может быть закреплён поверх Комбо-панели для воссоздания старого поведения. В инструменте "Преобразование" (Transform) модернизирован внешний вид интерфейса для изменения ориентации объекта по трём плоскостям.

    Добавлена возможность наложения виджетов. В настройках (Preferences → Display) появилась поддержка выставления позиции источника света.

    Изменено оформление окна с настройками, в котором вместо вкладок предложено древовидное представление.

    Реализована новая панель с вкладками для переключения между доступными верстаками (workbench).

    Добавлен универсальный инструмент для измерения, а также инструмент для выравнивания по выбранным граням или направлениям рёбер.

  • Верстак Start (Start Workbench) заменён на стартовую страницу, реализованную в форме приложения на Qt, и простой виджет первого запуска.
  • Осуществлено слияние верстаков для архитектурного проектирования (Arch) и информационного моделирования строительных объектов (BIM, Building Information Modelling).
  • Полностью переработан интерфейс для работы с материалами (Material Workbench) и редактор материалов.
  • Верстак для генерации инструкций G-Code для станков ЧПУ и 3D-принтеров значительно улучшен и переименован из Path в CAM.
  • Расширены возможности верстаков для двумерного рисования (Draft), анализа воздействий (FEM, Finite Element Module), создания заготовок (PartDesign), ведения электронных таблиц с параметрами моделей (Spreadsheet), эскизов 2D-фигур (Sketcher), 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.freecad.org/2024/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.21
  3. OpenNews: Учреждена компания Ondsel для продвижения профессионального применения FreeCAD
  4. OpenNews: Выпуск свободной САПР LibreCAD 2.2
  5. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 8.0
  6. OpenNews: Выпуск свободной 2D САПР CadZinho 0.6
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62268-freecad
Ключевые слова: freecad
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:15, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    2024 - год релизов у долгостроев!

    GIMP, FLTK, FreeCAD...

     
     
  • 2.4, DEF (?), 23:21, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Inkscape
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:21, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то должно произойти.
     
     
  • 3.18, Не простой чемоданчик (?), 00:49, 21/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:27, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А GIMP зарелизился?
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:44, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Настали голодные годы, начали вскрывать консервы :-)
     

  • 1.2, Аноним (5), 23:21, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нашел для себя единственный нормальный способ пользоваться поделкой это писать все в консоль через питон. Или делать свои макросы на питоне. А так для двумерки и любителя LibreCad или полуплатный QCad рулят на лине.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:21, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глядишь, мож линукс десктоп достроют, а?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:30, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто-то им уже много лет пользуется, а кто-то ждёт, когда "построят".
     
     
  • 3.19, Не простой чемоданчик (?), 00:52, 21/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.8, Аноним (11), 23:35, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Как только осилят регулировку чувствительности скролла, которая работала бы для всех тулкитов одинаково. Да и в целом много чего надо вынести в gui настройки из того, что нынче пердолится вручную. В kde кстати уже почти смогли.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 23:45, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё верно, есть те, кто тестирует пред-альфу, а есть те, кто ждёт хотя бы бэту :-)
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 00:14, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто то вообще на бумаге рисует и перспективу матрицами рассчитывает. Но они не в этом чате.
     
  • 2.9, Ананым (?), 23:37, 20/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > линукс десктоп

    Дык на скринах винда одиннадцатка и десятка :-)

     

  • 1.10, Аноним (11), 23:41, 20/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годно, нужно! Пример качественного опенсорца, не одним блендером и инкскэйпом :-)
     
  • 1.13, _ (??), 00:05, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > FreeCAD 1.0

    Охххнихх ... сегодня реально есть повод выпить! Хоть я уже и НЕ, но всё же! :)

    Удачи мужикам, ни смотря ни на что - удачи.

     
  • 1.14, Аноним (5), 00:13, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ваш хваленый аппимадж нифига кстати не работает на Убунту 24.04
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 01:15, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставь нормальный Debian с Xfce, всё заработает.
     

  • 1.16, pic (??), 00:23, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Признавайтесь у кого какой 3D-принтер!
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 00:32, 21/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Не простой чемоданчик (?), 00:55, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Core 3Duo.
     
     
  • 3.22, Аноним (23), 01:13, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ублюдoк.
     

  • 1.20, Аноним (20), 00:55, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Осуществлено слияние верстаков для архитектурного проектирования

    Уже готов для замены ArhiCAD?

     
  • 1.24, prokoudine (ok), 01:15, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Странные приоритеты у автора новости. Массивные изменения в Sketcher и TechDraw запихнуть в один абзац без подробностей, зато про настройку освещения отдельный абзац сделать :)
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 01:17, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > prokoudine

    Пoшeл вoн отcюда

     

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