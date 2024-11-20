Выпуск свободной САПР FreeCAD 1.0

После более года разработки опубликован релиз открытой системы параметрического 3D-моделирования FreeCAD 1.0, которая отличается гибкими возможностями кастомизации и наращивания функциональности через подключение дополнений. Интерфейс построен с использованием библиотеки Qt. Дополнения могут создаваться на языке Python. Поддерживается сохранение и загрузка моделей в различных форматах, в том числе в STEP, IGES и STL. Код FreeCAD распространяется под лицензией LGPLv2, в качестве моделирующего ядра используется Open CASCADE. Готовые сборки подготовлены для Linux (AppImage), macOS и Windows. FreeCAD позволяет, меняя параметры модели, обыгрывать различные варианты проектирования и оценивать работу в различные моменты разработки модели. Проект может выступать свободной заменой коммерческим САПР, таким как CATIA, Solid Edge и SolidWorks. Несмотря на то, что основным назначением FreeCAD является машиностроение и разработка дизайна новых продуктов, система может использоваться и в других областях, таких как архитектурное проектирование. Значительное изменение номера версии объясняется достижением определённого рубежа в развитии. Проект существует уже более 20 лет и много лет назад сообщество разработчиков сформировало критерии, которые определяли функциональность, соответствующую выпуску 1.0. В представленной версии реализованы две последние задачи из этого списка - решение проблемы топологического именования и реализация встроенного модуля для проектирования работы сборных конструкций (Assembly). Суть проблемы топологического именования в том, что при выполнении операций с моделью, таких как выдавливание (pad), вырезание (cut), объединение (union), фаска (chamfer) или скругление (fillet), могла измениться структура модели и соответственно поменяться внутренние имена объектов (форм), используемые для отслеживания зависимостей и связей. В новой версии реализован алгоритм Realthun­der-а, обеспечивающий сохранение неизменности связей объектов в модели после изменения топологии в параметрической цепочке. Вторым важным изменением стал новый встроенный верстак для проектирования работы сборных многокомпонентных конструкций, собранных из отдельных деталей (Assembly Workbench), построенное с использованием наработок проекта Ondsel Solver. Другие заметные изменения в новой версии: Утверждён новый логотип проекта.

Значительно улучшен интерфейс пользователя. Реализованы фильтры, упрощающие выбор вершин, ребер и граней. Добавлен индикатор центра вращения, показываемый при вращении объектов мышью. Панель задач преобразована в отдельный виджет, который может быть закреплён поверх Комбо-панели для воссоздания старого поведения. В инструменте "Преобразование" (Transform) модернизирован внешний вид интерфейса для изменения ориентации объекта по трём плоскостям. Добавлена возможность наложения виджетов. В настройках (Preferences → Display) появилась поддержка выставления позиции источника света. Изменено оформление окна с настройками, в котором вместо вкладок предложено древовидное представление. Реализована новая панель с вкладками для переключения между доступными верстаками (workbench). Добавлен универсальный инструмент для измерения, а также инструмент для выравнивания по выбранным граням или направлениям рёбер.

Верстак Start (Start Workbench) заменён на стартовую страницу, реализованную в форме приложения на Qt, и простой виджет первого запуска.

Осуществлено слияние верстаков для архитектурного проектирования (Arch) и информационного моделирования строительных объектов (BIM, Building Information Modelling).

Полностью переработан интерфейс для работы с материалами (Material Workbench) и редактор материалов.

Верстак для генерации инструкций G-Code для станков ЧПУ и 3D-принтеров значительно улучшен и переименован из Path в CAM.

Расширены возможности верстаков для двумерного рисования (Draft), анализа воздействий (FEM, Finite Element Module), создания заготовок (PartDesign), ведения электронных таблиц с параметрами моделей (Spreadsheet), эскизов 2D-фигур (Sketcher), 2D-моделирования и создания 2D-проекций 3D-моделей (TechDraw).



