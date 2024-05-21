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Выпуск свободной 2D САПР CadZinho 0.6

21.05.2024 09:17

Опубликован выпуск минималистичной системы автоматизированного проектирования CadZinho 0.6.0, предоставляющей инструменты для создания простых двухмерных технических чертежей. В новой версии реализована новая архитектура отрисовки, позволившая избавиться от подвисаний интерфейса во время работы. Код написан на языке Си с дополнениями на Lua и распространяется под лицензией MIT. Вывод формируется при помощи библиотеки SDL 2.0 и API OpenGL 3.2. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Имеется порт для запуска в браузерах, собираемый при помощи Emscripten.

Программа поддерживает такие примитивы для рисования, как линии, полигональные сетки, круги, дуги, эллипсы, текст, штриховка, сплайны, изображения, точки, метки, атрибуты и ломанные линии. Поддерживается работа со слоями и блоками. Поддерживается работа с файлами в формате DXF и SVG. Результат может экспортироваться в форматы G-code, HPGL, PDF, SVG, PS или в виде изображений. Для разработки макросов, расширений и кастомизации интерфейса предоставляется скриптовый язык. Для разработки расширений может использоваться среда разработки ZeroBrane Studio (Lua IDE).



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/zecruel/Cad...)
  2. OpenNews: Первый тестовый выпуск свободной 2D САПР CadZinho
  3. OpenNews: Первая Linux-версия бесплатной AutoCAD-совместимой САПР DraftSight
  4. OpenNews: Выпуск свободной САПР LibreCAD 2.2
  5. OpenNews: Выпуск свободной САПР FreeCAD 0.21
  6. OpenNews: Выпуск САПР KiCad 8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61221-cadzinho
Ключевые слова: cadzinho, cad
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:36, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    А что, любопытно, надо будет попробовать пару простых штук в этом нарисовать.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:10, 21/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Юзаю ZCAD, гораздо отзывчевее, а этим пользоваться пока-что невозможно - тормоза
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 10:11, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох, блин этих ZCAD'ов развелось оказывается...
    Я про этот https://github.com/zamtmn/zcad
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 10:21, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > CAD program, written in Lazarus / FPC.

    Не, спасибо, изделия от дельфистов пусть они сами и юзают.

     
  • 2.7, Аноним (8), 10:21, 21/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юзаю ZCAD, гораздо отзывчевее, а этим пользоваться пока-что невозможно - тормоза

    Чудак человек. Попробуй хотя-бы ченжлог к сабжу прочитать если скомпилить нишмог.

     

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