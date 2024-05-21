Выпуск свободной 2D САПР CadZinho 0.6

Опубликован выпуск минималистичной системы автоматизированного проектирования CadZinho 0.6.0, предоставляющей инструменты для создания простых двухмерных технических чертежей. В новой версии реализована новая архитектура отрисовки, позволившая избавиться от подвисаний интерфейса во время работы. Код написан на языке Си с дополнениями на Lua и распространяется под лицензией MIT. Вывод формируется при помощи библиотеки SDL 2.0 и API OpenGL 3.2. Сборки подготовлены для Linux, Windows и macOS. Имеется порт для запуска в браузерах, собираемый при помощи Emscripten.

Программа поддерживает такие примитивы для рисования, как линии, полигональные сетки, круги, дуги, эллипсы, текст, штриховка, сплайны, изображения, точки, метки, атрибуты и ломанные линии. Поддерживается работа со слоями и блоками. Поддерживается работа с файлами в формате DXF и SVG. Результат может экспортироваться в форматы G-code, HPGL, PDF, SVG, PS или в виде изображений. Для разработки макросов, расширений и кастомизации интерфейса предоставляется скриптовый язык. Для разработки расширений может использоваться среда разработки ZeroBrane Studio (Lua IDE).