Ubuntu прекращает поддержку сеанса X11 в GNOME

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|1.1, Аноним (-), 16:35, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ничего, сейчас Сообщество™ как примется развивать X11Libre, как исправят все баги и добавят все патчи (нвидия-хдр, ксенокара)...!
В общем убунтоиды еще приползут просить обратно ХОрг впилить!
/s
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|2.4, Аноним (4), 16:40, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вейленд.
Винде бы эти проблемы.
Ну знаете типа directx.
А они например стали внедрять Rtx, интерфейс.
Как ремастеры.
И тут внезапно WinRar не запускается на Rtx.
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|3.7, Zenitur (ok), 16:47, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Винде бы эти проблемы.
> Ну знаете типа directx.
Разве проблемы DirectX есть где-то, кроме винды?
> А они например стали внедрять Rtx, интерфейс.
В DirectX?
> Как ремастеры.
А, в игры...
> И тут внезапно WinRar не запускается на Rtx.
WinRAR вообще не использует DirectX и 3D-ускорение.
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|4.26, Аноним (26), 17:02, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Разве проблемы DirectX есть где-то, кроме винды?
Mesa дропнула Nine.
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|2.46, andreyche (?), 17:26, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только много софта еще не готово работать в Wayland, тот же nomachine и прочие
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|1.5, Аноним (5), 16:40, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Проприетарные дрова у нвидии всё ещё текут в вейланде. Нет, ну если они считают что 90% рынка дискретных видеокарт это мелочь и можно не поддерживать нормальную работу, то флаг им в руки.
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|2.6, Аноним (3), 16:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы видели цены на их карты? Вопрос риторический.
Пока такой стиль сильный спрос будет - они могут пренебрегать пользователями сколько угодно.
А достойное ОпенСорс железо и не видно.
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|3.18, Аноним (5), 16:53, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из минусов их карт только то, что память зажали. За такие деньги могли бы и докинуть хотя бы треть, а так через 3 года уже выкинешь. А серверные карты для рабочей станции понятно не упали. И шина слишком узкая на бюджетных картах, вообще непонятно, на кого они рассчитаны. По пока раскупают как горячие пирожки, нет причин предлагать более выгодные условия (хотя 50s не выглядит очень успешно).
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|4.57, Аноним (3), 17:48, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За такие деньги могли бы специально разработать архитектуру видеокарты со слотами для смены памяти и процессора.
Но отдел запланированного устаривания дал приказ стричь деньги.
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|2.10, Аноним (-), 16:49, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Проприетарные дрова у нвидии всё ещё текут в вейланде.
Возможно невидии таки нужно поправить свой овнокод?
Пусть наймут еще пару индусов, благо денег у их хватает.
> Нет, ну если они считают что 90% рынка дискретных видеокарт это мелочь
> и можно не поддерживать нормальную работу, то флаг им в руки.
Они на лине никогда нормально не работала. Даже с проприетарными дровами.
Поэтому процент невидияфанов среди целевой аудитории убунты намного меньше 90%.
Ну и 90% - это проданные за последний год или что-то такое. Общее соотношение на рынке, у целевой аудитории (или у местных любителей некрожелеза) будет тоже другой.
А на серваках с gpu ни иксы, ни вейланд не нужны.
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|3.24, Аноним (5), 17:00, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Они на лине никогда нормально не работала. Даже с проприетарными дровами.
> Поэтому процент невидияфанов среди целевой аудитории убунты намного меньше 90%.
> Ну и 90% - это проданные за последний год или что-то такое.
> Общее соотношение на рынке, у целевой аудитории (или у местных любителей
> некрожелеза) будет тоже другой.
Что-то странное, в линуксе всю его историю существования (на самом деле, с 2005 года где-то) только карточки нвидиа и работали нормально и полноценно, то, что амдшными и интеловскими как-то можно пользоваться уже пару лет, вкупе с агрессивным маркетингом и постоянными дохлыми свиньями, которые они подкладывают друг другу, видимо, напрочь отшибло память ца убунты.
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|4.41, Аноним (-), 17:17, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> в линуксе всю его историю существования (на самом деле, с 2005 года где-то)
> только карточки нвидиа и работали нормально и полноценно,
Удивительно! И какой это вы альтернативной вселенной к нам прилетели?
Когда это нвидия работала полноценно? С ней даже с иксами проблем немерянно.
А еще и ядро отстает и его периодически ломают, настолько что после обновы просто черный экран.
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|5.71, Аноним (5), 18:03, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В основном, всё, что я видел, было пользовательские проблемы и непонимание специфики out-of-tree драйверов, да и в целом подгадить регулярно стараются (не слишком успешно). Я помню, как amd год не поддерживала новый xserver, чтобы nvidia не работала на релизном ядре это что-то из ряда вон (и как правило однострочный патч готов задолго до обновления драйвера).
Больше всего проблем конкретно у меня было с UseNvKmsCompositionPipeline и __GL_YIELD=USLEEP, а также HardDPMS, когда их только добавили. Особенно учитывая, что следом сломали старый код. Я даже не слышал, чтобы об этом говорили где-нибудь особо. Но с wayland обе эти проблемы вернулись и они куда более явно выражены, и сделать совершенно ничего нельзя (единственный вариант использовать xwayland, но он тоже не без проблем).
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|2.45, HotR (?), 17:26, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как же вы достали с этим зеленым хламом. Каким же это надо быть идиотом чтоб покупать продукцию Хуанга.
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|3.55, Аноним (5), 17:38, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вот тоже не знаю, кем надо быть, чтобы вестись на маркетинг амд, особенно, когда все их потуги ни к чему не приводят. Да и из железа нечего предложить, у интела хотя бы h266 в карточках поддерживается уже год -- хотя бы какой-то смысл купить.
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|2.53, Аноним (53), 17:32, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, ну если они считают что 90% рынка дискретных видеокарт это мелочь и можно не поддерживать нормальную работу
Чел, эти 90% рынка на Винде, а не на Линуксе.
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|2.101, laindono (ok), 18:46, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А с чего, вообще говоря, ты взял, что 90% десктопного рынка использует Nvidia? Какой-то полноценной статистики особо и нет. Сложно разделить корпоратов от домохозяек знаете ли. Кроме стимовской нет норм статистики, но там недавно как раз баг по этому поводу находили. Не отправлялась статистика по дискретке при наличии амуде встройки. На счёт фиксов не слышал пока.
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|1.8, тоже Аноним (ok), 16:49, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"В не-LTS убунте решено прекратить" - это не "Убунту прекращает", это "Убунту экспериментирует".
Реальные решения принимаются перед четным апрелем.
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|2.23, НяшМяш (ok), 17:00, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Приходить надо сразу же по зову уведомления RSS-клиента, пока самую мякотку не снесли. Через час тут уже пустыня и просто не интересно.
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|2.52, Аноним (-), 17:32, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы вкусить великолепные комментарии - нужно прийти не слишком рано.
Но не слишком поздно - тк прочитать удаленное можно только в течении 4 часов.
Но попкорн лучше начать готовить заранее.
О, кстати что-то уже хлопает.. или это филейные точки любителей устаревших технологий?
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|1.14, какая разница (?), 16:51, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Иксы уничтожают, вейланд внедряют, а если приложения не умеют в него (привет, Steam), то предлагают костыль в виде XWayland (при использовании которого производительность, конечно же, будет ниже).
Зачем? Чтобы нынешние 4% стали 0,4% истинных фанатов?
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|2.35, Аноним (5), 17:11, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>при использовании которого производительность, конечно же, будет ниже
я не нашёл каких либо подтверждений этому, тут больше вопрос плохой совместимости
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|1.20, Аноним (26), 16:55, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Canoni-калл уже много лет как дропнула поддержку Ubuntu. Осталась только Snapbuntu. Поэтому пофиг.
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|1.21, Слободенко (?), 16:56, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это ужас. Иксы поддерживают все программы, а Вайлянд - не все, и те которые не поддерживает - в них половина функций не работает. Те же скриншоттеры. Вообще уже! Хотят Линукс добить? Пользователи полуоабочий софт терпеть не будут.
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|2.25, НяшМяш (ok), 17:01, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользователи ставят кеды или гном, где скриншотилки работают. Маргинальщина, в которой это не работает, их не интересует.
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|3.29, Слободенко (?), 17:05, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А продвинутый скриншоттер, которым я пользуюсь, Вайлянд не поддерживает - только выдает ошибку в консоль что не нашел сервер X11. Ладно, что скажете насчёт того что половина окон - с логотипом Wayland вместо своей иконки?
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|4.32, Аноним (5), 17:10, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> насчёт того что половина окон - с логотипом Wayland вместо своей
> иконки?
Другая половина, видимо, xwayland? Это фича.
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|4.34, Аноним (-), 17:11, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Имя сестра, имя! (с)
Можешь написать аффтору этого "продвинутого скриншоттера", что он забил на прогресс и ты очень недоволен.
Пусть добавляет поддержку вейланда, а то уйдет на свалку истории.
> Ладно, что скажете насчёт того что половина окон - с логотипом Wayland вместо своей иконки?
Каких окон?
Если речь про снапы и всякие ПВА - то не так уж страшно.
Более того, есть способы это исправить.
discussion.fedoraproject.org/t/whats-with-the-wayland-icons-and-associated-apathy/40180
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|2.30, Аноним (-), 17:06, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Иксы поддерживают все программы, а Вайлянд - не все, и те которые не поддерживает - в них половина функций не работает.
Пруфцы в студию)
Думаю сейчас ты напишешь список устаревшего хлама и/или софта для прдоликов.
> Те же скриншоттеры.
GNOME Screenshot уже перестал работать?
KDE Spectacle тоже?
Я уже молчу про отдельные тулы типа Shotman или Watershot.
> Вообще уже!
У меня все работает) Хоть бы написал что у тебя за такая ценная софтина не скриншотит.
> Хотят Линукс добить?
Лялекс на дестопах мертв уже... с самого рождения.
> Пользователи полуоабочий софт терпеть не будут.
Хахахаха! Пользователи линукса жрут полурабочий "kak" постоянно.
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|1.56, Аноним10084 и 1008465039 (?), 17:39, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще, честно говоря, не пойму, кому вообще этот Вейланд нужен. Все нужды оконности давности заложены нашими великими предшественниками в X11, и даже больше. Нам нужно только лишь сохранять и блюсти стандарт. Понимаю если бы на Rust переписали Xorg, всё-таки безопасность важна, но зачем выкидывать почтенный зарекомендовавший себя протокол, мне не понятно
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|2.59, Аноним (-), 17:53, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все нужды оконности давности заложены нашими великими
> предшественниками в X11, и даже больше.
Аж жЫр с монитора потек. Попробуйте тоньше.
> Нам нужно только лишь сохранять и блюсти стандарт.
А можно в стандарт добавить чтобы система не становилась колом от одной кривой аппки?
Ну и чтобы не отваливать шорткаты не отваливались когда сабменюшку открываешь? Или это тоже генитальное решение дидов?
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|3.65, Аноним (65), 18:02, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В вейладне понадобилось 10 лет, чтоб шорткаты работали или скришот можно было сделать, еще через 10 лет мб добавят возможность задать координаты для окна или отключить вертикалку для неполноэкранного приложения
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|4.87, Аноним (87), 18:20, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё это реализовать в том же KWin дело пары месяцев. Только вот на протокол Wayland придётся забить окончательно.
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|3.89, Аноним10084 и 1008465039 (?), 18:27, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У кого что колом? Я с 2010-х пользуюсь линуксом с X11, всё работает, где конкретно мне этот Вейланд нужен? Оконность и так есть, все программы, что нужны, работают, а что ещё нужно?
А тут сидят, мастерят что-то непонятное
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|1.60, Аноним (53), 17:53, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сопровождение одновременно сеансов X11 и Wayland приводит к накоплению технического долга, повышает трудозатраты на сопровождение и ограничивает возможности по эффективному внедрению инноваций
Пользователи Винды, в котрой обратная совместимость есть еще с 90х годов, крутят пальцем у виска. А от песен про линуксячьи инновации даже самим пользователям Линукса становится как-то неловко.
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|2.63, Аноним (65), 18:00, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них обратная совместимость за счет включения всех предыдущих версий винды в каждую новую, сколько там весит 11я винда?
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|2.68, Аноним (-), 18:03, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользователи Винды, в котрой обратная совместимость есть еще с 90х годов,
Платят мелкомягким деньги.
Уже много лет.
> А от песен про линуксячьи инновации даже самим пользователям Линукса становится как-то неловко.
Всегда было (с)
Вся история линукса (и СПО в целом) - это про маргинальных-нетакусиков, про промытые мозги идеями Щво60дьки, про парады велосипедов и переписывания одного ...
Вообще не понимаю что тебя удивляет))
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|2.96, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 18:32, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет в винде никакой обратной совместимости
Железо работавшее в XP не работает в 7ке и позже, работавшее в 7ке не работает в 10ке
Программы написанные под XP не работают в 10-11 и тот же Steam и GOG выпускает патченные версии
Есть сказка про обратную совместимость которую рассказывают дурачки на российских сайтах(тут и хабре)
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|1.61, Я (??), 17:54, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вернул х11, когда выяснилось, что шарить экран джитси в хроме не может из-за вяленого... Превед хыпстерам.
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|2.64, Аноним (28), 18:01, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну ты смешной! В лянуксе даже альтернативы winapi нет, это проблема прдоликов, которые тащат лянукс на десктопы, майкрософт вообще в сторонке смеётся с этого трэша!
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|3.73, Аноним (65), 18:08, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Габен тащит линукс на десктопы, он тоже "прдоликов" (что бы это не значило)?
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|6.90, Аноним (28), 18:27, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Игруны юзают приставки для игр, кто жадничает - те юзают винду на ПК для игрулек. А поклонники Габена - типичные нитакусики.
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|4.79, Аноним (-), 18:13, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Габен тащит линукс
как запускалку drm-нутых игрулек из своего огороженного стима.
Больше его ничего не интересует.
> он тоже
Он и вальв просто жадная корпа, которую почему облизывают местные обитатели.
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|1.66, Аноним (66), 18:03, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда-то Linux был системой, в которой пользователям позволяли делать, что хочется и как хочется, в отличие от винды. Сейчас фактически насильно пропихивается Wayland. И наплевать, что куча софта с ним нормально не работает или вообще не работает.
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|2.74, Аноним (28), 18:08, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гном всегда был мэйнстримом в корпорациях, и это считалось как и надо. И кстати, иксы тоже пропихивались ред хотом, всё остальное было ни о чём. В общем, понимаешь: всегда на плаву остаётся тот продукт, который пилится корпорациями, а всё остальное обречено на протухание. Энтузиасты же очень редко когда могут создать что-то сложное и нормальное без корпораций, это почти нереально.
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|2.76, Аноним (76), 18:11, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Например сидеть без рабочих дров и с кало-софтом вместо нормальных программ Хот... большой текст свёрнут, показать
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|3.81, Аноним (65), 18:14, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня принтер работает, который не работает в винде, а у тебя с какими дровами проблемы и какого софта не хватает?
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|4.92, Аноним (-), 18:30, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а у тебя с какими дровами проблемы
Не работает сканер отпечатков в ноуте леново, а на офтопике работает.
Видяха амд не поддерживает hdmi 2.х нормально, а на оффтопике работает.
Долгое время не глючил wifi, потом починился (наверное ядро обновилось на 6.x), а на оффтопике... ну ты понял.
> и какого софта не хватает?
Солидворкс не пашет((
Фрикад по сравнению с ним - просто песочница, в которою нагадили коты.
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|5.100, Аноним (65), 18:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз какому проценту пользователей нужен солид воркс, для специфических целей можно и специфическую ось поставить и даже специфическое железо
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|2.91, Аноним (53), 18:29, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда-то Linux был системой, в которой пользователям позволяли делать, что хочется и как хочется, в отличие от винды. Сейчас фактически насильно пропихивается Wayland.
Ты и сейчас можешь делать, что хочешь. Остаться на Иксах, например.
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|1.84, Аноним (87), 18:16, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что, кто-то ещё пользуется ванильной убунтой? Ей же во времена второгнома пользоваться было невозможно. Сейчас вот ещё снап пропихивают. Так что я так думаю тут скорее появится ещё одна нескучная сборочка, только и всего.
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|1.85, Аноним (85), 18:17, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О как хорошо, хорошо что не у меня :) Я соскочил с Ubuntu 24 ровно месяц назад в пользу windows server 2022, кстати по совету анонимов с опенета, чего и остальным желаю. За последние 10 лет постепенная деградация культуры разработки и технологий в линукс среде, я лучше как то со стороны теперь понаблюдаю :)
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|1.86, Аноним (85), 18:17, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О как хорошо, хорошо что не у меня :) Я соскочил с Ubuntu 24 ровно месяц назад в пользу windows server 2022, кстати по совету анонимов с опеннета, чего и остальным желаю. За последние 10 лет постепенная деградация культуры разработки и технологий в линукс среде, я лучше как то со стороны теперь понаблюдаю :)
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|2.88, Ананоним (?), 18:24, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это такоа ОС, из которой Windows Defender можно удалить только нахрапом, смонтировав NTFS раздел из Linux-Live-DVD?
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|3.93, Афроним (?), 18:31, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он легко выключается даже вместе с центром безопасности,аж флажок красным показывает несмотря на установленный антивирус. Бгг. Только этого не стоит делать, выгода никакая.
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|3.95, Аноним (-), 18:32, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> из которой Windows Defender можно удалить только нахрапом
А зачем его вообще удалять?
Раз уже пользуешься виндой и она все сливает, то чем тебе мешает дефендер?
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|1.99, rvs2016 (ok), 18:42, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Так, понятно. Гнома вычёркиваем из списка возможных оболочек для использования. Я его и раньше-то только по нужде использовал, а теперь и подавно придётся от него отказаться уже оконательно и не потому, что он мне нравится или не нравится (это тема отдельная), а потому, что его просто станет невозможно запустить без иксов, без которых у меня ни разу не запустился ни он, ни кеды благословенные.
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|1.102, Соль земли2 (?), 18:47, 10/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня всё работает. Нвидия с разными дровами (с сайта и из реп) и радеон старенький. У кого не работает - руки проверьте.
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