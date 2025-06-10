Ubuntu прекращает поддержку сеанса X11 в GNOME

2.6 , Аноним ( 3 ), 16:45, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы видели цены на их карты? Вопрос риторический.

Пока такой стиль сильный спрос будет - они могут пренебрегать пользователями сколько угодно. А достойное ОпенСорс железо и не видно.

3.18 , Аноним ( 5 ), 16:53, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Из минусов их карт только то, что память зажали. За такие деньги могли бы и докинуть хотя бы треть, а так через 3 года уже выкинешь. А серверные карты для рабочей станции понятно не упали. И шина слишком узкая на бюджетных картах, вообще непонятно, на кого они рассчитаны. По пока раскупают как горячие пирожки, нет причин предлагать более выгодные условия (хотя 50s не выглядит очень успешно).

4.57 , Аноним ( 3 ), 17:48, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За такие деньги могли бы специально разработать архитектуру видеокарты со слотами для смены памяти и процессора.

Но отдел запланированного устаривания дал приказ стричь деньги.

4.98 , adolfus ( ok ), 18:42, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем для дескопа столько видеопамяти?

2.10 , Аноним ( - ), 16:49, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Проприетарные дрова у нвидии всё ещё текут в вейланде. Возможно невидии таки нужно поправить свой овнокод?

Пусть наймут еще пару индусов, благо денег у их хватает. > Нет, ну если они считают что 90% рынка дискретных видеокарт это мелочь

> и можно не поддерживать нормальную работу, то флаг им в руки. Они на лине никогда нормально не работала. Даже с проприетарными дровами.

Поэтому процент невидияфанов среди целевой аудитории убунты намного меньше 90%.

Ну и 90% - это проданные за последний год или что-то такое. Общее соотношение на рынке, у целевой аудитории (или у местных любителей некрожелеза) будет тоже другой. А на серваках с gpu ни иксы, ни вейланд не нужны.

3.24 , Аноним ( 5 ), 17:00, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Они на лине никогда нормально не работала. Даже с проприетарными дровами.

> Поэтому процент невидияфанов среди целевой аудитории убунты намного меньше 90%.

> Ну и 90% - это проданные за последний год или что-то такое.

> Общее соотношение на рынке, у целевой аудитории (или у местных любителей

> некрожелеза) будет тоже другой. Что-то странное, в линуксе всю его историю существования (на самом деле, с 2005 года где-то) только карточки нвидиа и работали нормально и полноценно, то, что амдшными и интеловскими как-то можно пользоваться уже пару лет, вкупе с агрессивным маркетингом и постоянными дохлыми свиньями, которые они подкладывают друг другу, видимо, напрочь отшибло память ца убунты.

4.41 , Аноним ( - ), 17:17, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > в линуксе всю его историю существования (на самом деле, с 2005 года где-то)

> только карточки нвидиа и работали нормально и полноценно, Удивительно! И какой это вы альтернативной вселенной к нам прилетели?

Когда это нвидия работала полноценно? С ней даже с иксами проблем немерянно.

А еще и ядро отстает и его периодически ломают, настолько что после обновы просто черный экран.

5.71 , Аноним ( 5 ), 18:03, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В основном, всё, что я видел, было пользовательские проблемы и непонимание специфики out-of-tree драйверов, да и в целом подгадить регулярно стараются (не слишком успешно). Я помню, как amd год не поддерживала новый xserver, чтобы nvidia не работала на релизном ядре это что-то из ряда вон (и как правило однострочный патч готов задолго до обновления драйвера). Больше всего проблем конкретно у меня было с UseNvKmsCompositionPipeline и __GL_YIELD=USLEEP, а также HardDPMS, когда их только добавили. Особенно учитывая, что следом сломали старый код. Я даже не слышал, чтобы об этом говорили где-нибудь особо. Но с wayland обе эти проблемы вернулись и они куда более явно выражены, и сделать совершенно ничего нельзя (единственный вариант использовать xwayland, но он тоже не без проблем).

2.45 , HotR ( ? ), 17:26, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как же вы достали с этим зеленым хламом. Каким же это надо быть идиотом чтоб покупать продукцию Хуанга.

3.55 , Аноним ( 5 ), 17:38, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я вот тоже не знаю, кем надо быть, чтобы вестись на маркетинг амд, особенно, когда все их потуги ни к чему не приводят. Да и из железа нечего предложить, у интела хотя бы h266 в карточках поддерживается уже год -- хотя бы какой-то смысл купить.

2.53 , Аноним ( 53 ), 17:32, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет, ну если они считают что 90% рынка дискретных видеокарт это мелочь и можно не поддерживать нормальную работу Чел, эти 90% рынка на Винде, а не на Линуксе.

2.101 , laindono ( ok ), 18:46, 10/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с чего, вообще говоря, ты взял, что 90% десктопного рынка использует Nvidia? Какой-то полноценной статистики особо и нет. Сложно разделить корпоратов от домохозяек знаете ли. Кроме стимовской нет норм статистики, но там недавно как раз баг по этому поводу находили. Не отправлялась статистика по дискретке при наличии амуде встройки. На счёт фиксов не слышал пока.

