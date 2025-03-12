Разделение кода kwin_x11 и kwin_wayland. Прекращение поддержки X11 в KDE 7

Разработчики композитного оконного менеджера kwin объявили о выносе из основной кодовой базы проекта компонентов, связанных с поддержкой протокола X11. Редакция kwin_x11 теперь будет сопровождаться в отдельном репозитории kwin-x11, а в основном репозитории kwin останется только редакция kwin_wayland, обеспечивающая поддержку Wayland. Обе редакции не конфликтуют между собой и могут быть установлены одновременно.

В KDE раздельная поставка kwin_x11 и kwin_wayland начнётся начиная с выпуска KDE Plasma 6.4, запланированного на 12 июня. Дистрибутивы могут поставлять редакции kwin на своё усмотрение. Сопровождение kwin_x11 продлится до формирования ветки KDE Plasma 7.

C 2018 года поддержка X11 в kwin находится на стадии, допускающей внесение только исправлений ошибок в код, работающий с X11. Не специфичная для графических протоколов новая функциональность kwin не будет переносится в ветку kwin_x11. Исправления ошибок вначале будут добавляться в kwin_wayland, а затем бэкпортироваться в kwin_x11. Для упрощения переноса различия между кодовыми базами kwin_x11 и kwin_wayland планируют свести к минимуму.



