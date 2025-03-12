Разделение кода kwin_x11 и kwin_wayland. Прекращение поддержки X11 в KDE 7

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|2.4, th3m3 (ok), 20:55, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Луддиты - участники уличных протестов конца XVIII – начала XIX века в Англии. Думаешь, есть ещё в живых кто-то из них?
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|3.7, Аноним (7), 20:59, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Луддиты - участники уличных протестов конца XVIII – начала XIX века в Англии.
Так это те луддиты. А нас есть наши, местные.
Которые за иксы, 32бита, core2дуо, элт мониторы и старые видяхи AGP. И больше им ничего не нужно. Вот только чтобы это все великолепие обязательно поддерживалось в последних версиях дистров и с последним ядром.
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|2.13, Аноним (13), 21:15, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да не кто не хочет возиться в забагованном костылями устаревшего кода под названием иксы! Даже за деньги!
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|1.3, 12yoexpert (ok), 20:53, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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RIP KDE. оно и раньше не работало, а на вяленом будет в два раза лучше не работать
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|2.15, Аноним (13), 21:16, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Люди не хотят и не будут сидеть на устаревшем забакованными костылями кода.
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|2.18, Аноним (13), 21:28, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Каково это, жить без 4K HDR 360 Гц на устаревшем забаговаными костылями коде?
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|1.5, Аноним (7), 20:57, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Сопровождение kwin_x11 продлится до формирования ветки KDE Plasma 7.
А когда там релиз запланирован? Надеюсь они не будут тянуть поддержку так долго, как Plasma 5.
> Исправления ошибок вначале будут добавляться в kwin_wayland,
> а затем бэкпортироваться в kwin_x11.
Ну, с бекпортами можно и не спешить, пусть прдлики-луддиты немного пострадают.
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|1.8, anonymous (??), 20:59, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну если ты не запускаешь никаких приложений, кроме KDE - то можно и на вяленом жить.
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|2.11, Аноним (-), 21:04, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну если ты не запускаешь никаких приложений, кроме KDE - то можно и на вяленом жить.
Запускай что угодно через xwayland.
Но вообще лучше переходить на нормальный софт с поддержкой wayland.
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|3.16, Neon (??), 21:16, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем должна быть поддержка в софте wayland'а ? Разве он не должен быть прозрачным для приложений ? И не мешать им
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