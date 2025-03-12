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Разделение кода kwin_x11 и kwin_wayland. Прекращение поддержки X11 в KDE 7

12.03.2025 20:41

Разработчики композитного оконного менеджера kwin объявили о выносе из основной кодовой базы проекта компонентов, связанных с поддержкой протокола X11. Редакция kwin_x11 теперь будет сопровождаться в отдельном репозитории kwin-x11, а в основном репозитории kwin останется только редакция kwin_wayland, обеспечивающая поддержку Wayland. Обе редакции не конфликтуют между собой и могут быть установлены одновременно.

В KDE раздельная поставка kwin_x11 и kwin_wayland начнётся начиная с выпуска KDE Plasma 6.4, запланированного на 12 июня. Дистрибутивы могут поставлять редакции kwin на своё усмотрение. Сопровождение kwin_x11 продлится до формирования ветки KDE Plasma 7.

C 2018 года поддержка X11 в kwin находится на стадии, допускающей внесение только исправлений ошибок в код, работающий с X11. Не специфичная для графических протоколов новая функциональность kwin не будет переносится в ветку kwin_x11. Исправления ошибок вначале будут добавляться в kwin_wayland, а затем бэкпортироваться в kwin_x11. Для упрощения переноса различия между кодовыми базами kwin_x11 и kwin_wayland планируют свести к минимуму.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.kde.org/pipermail...)
  2. OpenNews: В KDE решены проблемы с производительностью KWin на старом оборудовании
  3. OpenNews: Композитный менеджер Theseus Ship 6.0, нацеленный на использование в KDE вместо KWin
  4. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  5. OpenNews: Разработчик KWin ушёл с поста мэнтейнера из-за несогласия с новыми веяниями в KDE
  6. OpenNews: Сеанс KDE на базе X11 остался почти без тестирования. Начало разработки KDE 6.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62868-kwin
Ключевые слова: kwin, kde, wayland, x11
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:53, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ух счас луддиты набегут
     
     
  • 2.4, th3m3 (ok), 20:55, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Луддиты - участники уличных протестов конца XVIII – начала XIX века в Англии. Думаешь, есть ещё в живых кто-то из них?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 20:59, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Луддиты - участники уличных протестов конца XVIII – начала XIX века в Англии.

    Так это те луддиты. А нас есть наши, местные.
    Которые за иксы, 32бита, core2дуо, элт мониторы и старые видяхи AGP. И больше им ничего не нужно. Вот только чтобы это все великолепие обязательно поддерживалось в последних версиях дистров и с последним ядром.

     
     
  • 4.19, Аноним (19), 21:32, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты умудрился на корудуба запихать AGP-видяшку? да ты талант!
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:15, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не кто не хочет возиться в забагованном костылями устаревшего кода под названием иксы! Даже за деньги!
     

  • 1.3, 12yoexpert (ok), 20:53, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    RIP KDE. оно и раньше не работало, а на вяленом будет в два раза лучше не работать
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:04, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Или кто-то брешет или... без вариантов
     
  • 2.10, dannyD (?), 21:04, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не понимаете!

    У разработчика всё работает. Вот!

     
  • 2.15, Аноним (13), 21:16, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди не хотят и не будут сидеть на устаревшем забакованными костылями кода.
     
     
  • 3.17, 12yoexpert (ok), 21:19, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поэтому я и говорю, RIP KDE
     
  • 2.18, Аноним (13), 21:28, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Каково это, жить без 4K HDR 360 Гц на устаревшем забаговаными костылями коде?
     

  • 1.5, Аноним (7), 20:57, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Сопровождение kwin_x11 продлится до формирования ветки KDE Plasma 7.

    А когда там релиз запланирован? Надеюсь они не будут тянуть поддержку так долго, как Plasma 5.

    > Исправления ошибок вначале будут добавляться в kwin_wayland,
    > а затем бэкпортироваться в kwin_x11.

    Ну, с бекпортами можно и не спешить, пусть прдлики-луддиты немного пострадают.

     
  • 1.6, waylandbeliver (ok), 20:58, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующие 2-3 года будет адок с приложениями.
     
     
  • 2.14, Neon (??), 21:15, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вроде это постоянное явление в линуксах)
     

  • 1.8, anonymous (??), 20:59, 12/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну если ты не запускаешь никаких приложений, кроме KDE - то можно и на вяленом жить.
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 21:04, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Ну если ты не запускаешь никаких приложений, кроме KDE - то можно и на вяленом жить.

    Запускай что угодно через xwayland.
    Но вообще лучше переходить на нормальный софт с поддержкой wayland.

     
     
  • 3.16, Neon (??), 21:16, 12/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем должна быть поддержка в софте wayland'а ? Разве он не должен быть прозрачным для приложений ? И не мешать им
     

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