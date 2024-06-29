В KDE решены проблемы с производительностью KWin на старом оборудовании

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Из интересных изменений можно отметить проведение работы по устранению в композитном менеджере проблем, приводящих при использовании сеанса на базе Wayland к снижению производительности на старом оборудовании с GPU Intel. Исправление, устраняющее проседание производительности при использовании тройной буферизации, включено в состав корректирующего выпуска KDE Plasma 6.1.1. Кроме того, в KWin обеспечен автоматический переход на программную отрисовку на системах со старыми GPU, на которых не поддерживаются необходимые операции OpenGL. Повышена надёжность работы KWin с устройствами, интенсивно генерирующими события ввода (например, раньше могло наблюдаться зависания или аварийные завершения при быстром движении некоторыми игровыми мышами). На системах со стилусом реализована поддержка перемещения окон с захватом за пустую область. Добавлена, настройка позволяющая при включении в KWin эффекта "Hide Cursor" скрывать курсор только во время набора текста и возвращать его при неактивности. Другие изменения в ветках, на базе которых формируются выпуски KDE Plasma 6.2.0 и KDE Gears 24.08.0: В обвязку над NetworkManager добавлена поддержка метода согласования соединения OWE (Opportunistic Wireless Encryption, RFC 8110) для генерации ключей шифрования в открытых беспроводных сетях. Расширение OWE задействовано в стандарте WPA3 для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа в общедоступных публичных беспроводных сетях, не требующих аутентификации.

В просмотрщик документов Okular добавлена информация о корректности цифровых подписей, заверяющих документ.

Обеспечено чёткое отображение увеличенного курсора при использовании штатной темы оформления Breeze (в остальных темах увеличение курсора по-прежнему приводит к выводу пикселизированного изображения).

В обзорном режиме повышена разборчивость меток с текстом из заголовков окон.

В звуковых темах Ocean и Oxygen реализованы звуки для замены системного гудка.

Проведена работа по использованию единого диалога выбора приложения для обработки контента.

В виджет завершения сеанса и конфигуратор добавлена опция "Show logout screen" для показа экрана выбора доступных операций (завершение работы, выход или перезагрузка).

Со 100 до 200 символов в секунду увеличена максимальная частота обработки повторного нажатия клавиши.

В конфигураторе в нижней части страницы с настройками поиска показана информация о состоянии индексации данных.

В конфигураторе при включении опции отключения тачпада во время набора реализовано предупреждение, что данная настройка может привести к проблемам в видеоиграх.

В настройки Bluetooth добавлена отдельная секция с заблокированными устройствами, а на страницу с параметрами устройства добавлено подсказка о том, к чему приводит выставление блокировки.

Обеспечено корректное подсвечивание пикторгамм каталогов при использовании темы Breeze и установке собственного цвета выделения активных элементов.



