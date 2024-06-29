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В KDE решены проблемы с производительностью KWin на старом оборудовании

29.06.2024 10:31

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Из интересных изменений можно отметить проведение работы по устранению в композитном менеджере проблем, приводящих при использовании сеанса на базе Wayland к снижению производительности на старом оборудовании с GPU Intel. Исправление, устраняющее проседание производительности при использовании тройной буферизации, включено в состав корректирующего выпуска KDE Plasma 6.1.1. Кроме того, в KWin обеспечен автоматический переход на программную отрисовку на системах со старыми GPU, на которых не поддерживаются необходимые операции OpenGL.

Повышена надёжность работы KWin с устройствами, интенсивно генерирующими события ввода (например, раньше могло наблюдаться зависания или аварийные завершения при быстром движении некоторыми игровыми мышами). На системах со стилусом реализована поддержка перемещения окон с захватом за пустую область. Добавлена, настройка позволяющая при включении в KWin эффекта "Hide Cursor" скрывать курсор только во время набора текста и возвращать его при неактивности.

Другие изменения в ветках, на базе которых формируются выпуски KDE Plasma 6.2.0 и KDE Gears 24.08.0:

  • В обвязку над NetworkManager добавлена поддержка метода согласования соединения OWE (Opportunistic Wireless Encryption, RFC 8110) для генерации ключей шифрования в открытых беспроводных сетях. Расширение OWE задействовано в стандарте WPA3 для шифрования всех потоков данных между клиентом и точкой доступа в общедоступных публичных беспроводных сетях, не требующих аутентификации.
  • В просмотрщик документов Okular добавлена информация о корректности цифровых подписей, заверяющих документ.
  • Обеспечено чёткое отображение увеличенного курсора при использовании штатной темы оформления Breeze (в остальных темах увеличение курсора по-прежнему приводит к выводу пикселизированного изображения).
  • В обзорном режиме повышена разборчивость меток с текстом из заголовков окон.
  • В звуковых темах Ocean и Oxygen реализованы звуки для замены системного гудка.
  • Проведена работа по использованию единого диалога выбора приложения для обработки контента.
  • В виджет завершения сеанса и конфигуратор добавлена опция "Show logout screen" для показа экрана выбора доступных операций (завершение работы, выход или перезагрузка).
  • Со 100 до 200 символов в секунду увеличена максимальная частота обработки повторного нажатия клавиши.
  • В конфигураторе в нижней части страницы с настройками поиска показана информация о состоянии индексации данных.
  • В конфигураторе при включении опции отключения тачпада во время набора реализовано предупреждение, что данная настройка может привести к проблемам в видеоиграх.
  • В настройки Bluetooth добавлена отдельная секция с заблокированными устройствами, а на страницу с параметрами устройства добавлено подсказка о том, к чему приводит выставление блокировки.
  • Обеспечено корректное подсвечивание пикторгамм каталогов при использовании темы Breeze и установке собственного цвета выделения активных элементов.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  3. OpenNews: Новые рекомендации по оформлению интерфейса приложений KDE
  4. OpenNews: В KDE повышена эффективность кэширования и включено ускорение отрисовки курсора на системах с GPU Intel
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61461-kde
Ключевые слова: kde, kwin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Герострат (?), 11:04, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Судя по скриншоту, Нейт пиратит музыку?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:13, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, что исходники ноты не знаю под какой именно лицензией (наверное Креатив Коммон) но открыты, а произведения из нот под проприетарной лицензией.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:41, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нейт прямо в море берёт на абордаж судна с музыкой?
    Нормальные люди, ставят себе домашний сервер с оффлайн музыкой в lossless качестве, без DRM защит... Но вы видимо как-то по другому к этому относитесь!
    Вы наверное, перед публикацией заплатили родственникам Кирилла и Мефодия за пользование кириллицей, а также всем авторам произведений, которым вы "вдохновились" для написания вашего комментария.
     
     
  • 3.14, Аноним1111 (?), 12:14, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нищук, спок. То, что ты и тебе подобные привыкли воровать, не означает, что так делают абсолютно все.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты все равно платишь за музыку дяде из лейбла, а не любимому артисту. Артисту как раз выгодно, чтобы его музыку пиратили, а потом толпами приходили на концерты.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:25, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вам секретную вещь расскажу: не все артисты дают концерты.
     
  • 3.23, Паяльщик из УССР (?), 12:30, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нормальные люди
    > оффлайн музыкой в lossless качестве

    Точно ничего не попутали? Нормальные люди пользуются каким-нибудь эйпл мьюзик через блютуз колонку с али, или вообще со встроенных динамиков телефона)

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 12:35, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аудиофилия — это давно научно доказанное психическое заболевание — разновидность ОКР.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:07, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    libadwaita все равно выглядит продуманнее и симпатичнее.
     
     
  • 2.4, alexandr_0503 (ok), 11:14, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Да".Вот только твоя libadwaita нигде кроме gnome нормально не работает. Иначе её  не удаляли бы популярные дистрибутивы
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:22, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популярные – это какие? В Debian, Ubuntu – libadwaita на месте, никто не собирается удалять.
     
     
  • 4.11, alexandr_0503 (ok), 11:53, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux mint например
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, меню гномошахмот на четыре кнопки растягивается на всю длинну монитора. Потрясающе! Внесите мне того, кто это придумал, я ему косоглазие поправлю!
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 11:27, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    у тебя монитор размером в спичечный коробок? попробуй использовать монитор, вышедший после 1970 года.
     
     
  • 4.9, Аноним (5), 11:33, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    12, 14 и 15 дюймов недостаточно чтобы нормально вывести несколько кнопочек? Серьезно?
     
     
  • 5.12, Аноним (2), 12:00, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    покажи скрин, подтверждающий твои утрирования. На скрине должны быть четыре кнопки, которые -- внимание! -- не уместились в микроскопические 800x600.
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:17, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    гном is топчик
     
  • 2.24, Паяльщик из УССР (?), 12:33, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > libadwaita все равно выглядит продуманнее и симпатичнее.

    Увы, но да. Остальное всё гораздо хуже.

     

  • 1.7, FSA (??), 11:25, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А мне пришлось отключить аппаратную отрисовку контента в Google Chrome. С ней местами картинка рассыпается. Но всё-таки пилят Wayland. Изначально было вообще не юзабельно, а сейчас только мелкие косяки остались. В целом можно пользоваться. Да и KDE 6.1.1 прилетела уже на Fedora 40.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:04, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ещё лет 10 попилят и можно начинать писать новый дисплей сервер, а то этот тормозной какой-то. А пока вы там огребаете граблей, мы просто ещё посидим на нормальных X11
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И под рутом?
     
  • 2.22, Аноним (20), 12:27, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну то есть раньше аппаратного ускорения видео не было, а теперь вообще никакого ускорения нет. Так победим!
     

  • 1.15, Аноним (16), 12:16, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (16), 12:18, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.21, Паяльщик из УССР (?), 12:26, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что для них "старое"? GMA 950 или Coffee Lake UHD 630?
     

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