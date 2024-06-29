В KDE решены проблемы с производительностью KWin на старом оборудовании

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|2.3, Аноним (3), 11:13, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, что исходники ноты не знаю под какой именно лицензией (наверное Креатив Коммон) но открыты, а произведения из нот под проприетарной лицензией.
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|2.10, Аноним (10), 11:41, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нейт прямо в море берёт на абордаж судна с музыкой?
Нормальные люди, ставят себе домашний сервер с оффлайн музыкой в lossless качестве, без DRM защит... Но вы видимо как-то по другому к этому относитесь!
Вы наверное, перед публикацией заплатили родственникам Кирилла и Мефодия за пользование кириллицей, а также всем авторам произведений, которым вы "вдохновились" для написания вашего комментария.
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|3.14, Аноним1111 (?), 12:14, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нищук, спок. То, что ты и тебе подобные привыкли воровать, не означает, что так делают абсолютно все.
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|4.17, Аноним (17), 12:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты все равно платишь за музыку дяде из лейбла, а не любимому артисту. Артисту как раз выгодно, чтобы его музыку пиратили, а потом толпами приходили на концерты.
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|3.23, Паяльщик из УССР (?), 12:30, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нормальные люди
> оффлайн музыкой в lossless качестве
Точно ничего не попутали? Нормальные люди пользуются каким-нибудь эйпл мьюзик через блютуз колонку с али, или вообще со встроенных динамиков телефона)
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|4.26, Аноним (26), 12:35, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аудиофилия — это давно научно доказанное психическое заболевание — разновидность ОКР.
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|2.4, alexandr_0503 (ok), 11:14, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Да".Вот только твоя libadwaita нигде кроме gnome нормально не работает. Иначе её не удаляли бы популярные дистрибутивы
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|3.6, Аноним (6), 11:22, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Популярные – это какие? В Debian, Ubuntu – libadwaita на месте, никто не собирается удалять.
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|2.5, Аноним (5), 11:18, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да, меню гномошахмот на четыре кнопки растягивается на всю длинну монитора. Потрясающе! Внесите мне того, кто это придумал, я ему косоглазие поправлю!
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|3.8, Аноним (2), 11:27, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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у тебя монитор размером в спичечный коробок? попробуй использовать монитор, вышедший после 1970 года.
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|4.9, Аноним (5), 11:33, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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12, 14 и 15 дюймов недостаточно чтобы нормально вывести несколько кнопочек? Серьезно?
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|5.12, Аноним (2), 12:00, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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покажи скрин, подтверждающий твои утрирования. На скрине должны быть четыре кнопки, которые -- внимание! -- не уместились в микроскопические 800x600.
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|1.7, FSA (??), 11:25, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А мне пришлось отключить аппаратную отрисовку контента в Google Chrome. С ней местами картинка рассыпается. Но всё-таки пилят Wayland. Изначально было вообще не юзабельно, а сейчас только мелкие косяки остались. В целом можно пользоваться. Да и KDE 6.1.1 прилетела уже на Fedora 40.
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|2.13, Аноним (13), 12:04, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ещё лет 10 попилят и можно начинать писать новый дисплей сервер, а то этот тормозной какой-то. А пока вы там огребаете граблей, мы просто ещё посидим на нормальных X11
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|2.22, Аноним (20), 12:27, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну то есть раньше аппаратного ускорения видео не было, а теперь вообще никакого ускорения нет. Так победим!
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