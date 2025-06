Выпуск Wayland-Protocols 1.45

2.8 , Аноним ( 6 ), 22:49, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Увы... То, что работает в Иксах десятилетиями, в Вяленом лишь "unstable" черновик протоколов.

3.18 , Аноним ( 18 ), 23:35, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да брось ты. В Вяленом для десктопа все есть. И даже на Нвидии все это нормально работает. Кроме того, что попадает под криптошизу разрабов Вяленого. В этом единственный затык. Ради мнимой безопасности они не собираются реализовывать фишки, которые теперь реализуются через сторонние решения, открывая ещё большие дыры. Долбанутые смузихлебы.

2.10 , Аноним ( - ), 22:57, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Братцы, если где "табличка сопоставимости" Вяленого с Х11 Именно сравнительной таблички нет, но есть такая таблица arewewaylandyet.com

Почти все зеленое, остались проблемы с нвидией, но большая часть решилась с последними дровами. Все что нужно обычному юзеру есть, причем уже давно. То чего нет - или не будет принципиально, или нужно полутора землекопам и будет сделано когда-то... вплоть до никогда)) Основная оставшаяся проблема - ленивые удилы-разработчки, которые хотят продолжать сидеть на иксах, вместо адаптации своих поделий к новой реальности. Впрочем и эта проблема решится в ближайшие пару лет - все что нужное адаптируется, все что нинужна - уйдет в мусорку истории.

3.11 , Аноним ( 11 ), 23:08, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Именно сравнительной таблички нет, но есть такая таблица arewewaylandyet.com

> Почти все зеленое, остались проблемы с нвидией, но большая часть решилась с последними дровами. Это собственный опыт, или просто копи паста с интернета?

Вот сколько не пробую Wayland, все ужасно глючное, все то что заходит дальше смотрения на Wallpaper с Красивым Интерфейсом.

4.16 , Аноним ( - ), 23:17, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это собственный опыт, или просто копи паста с интернета? Собственный. Начиная с беты KDE Plasma 6. > Вот сколько не пробую Wayland, все ужасно глючное Каждому свое. Раз у кого-то все работает, значит у кого-то один баги.

5.17 , Аноним ( 11 ), 23:24, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Собственный. Начиная с беты KDE Plasma 6 Ну вот например 3d Benchmark в браузере ( более менее серьезный ), вообще вешает браузер в Wayland.

При том что в x11 все летает.

Я ж не против Wayland.

Я за прогресс.

6.21 , Аноним ( 21 ), 23:55, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну вот например 3d Benchmark в браузере ( более менее серьезный ), вообще вешает браузер в Wayland. что такое 3d Benchmark в браузере? я вот сейчас из распоследнего кодое в фирефоксе на рейдион 780м запустил первый попавшийся бенчмарк (какой то вирпле бмарк) по запросу в гугле 3d Benchmark, и у меня ничего не повисло, завершено успешно > При том что в x11 все летает. выше на моем конфиге с двумя 4к мониками и 2к ноутубучным дисплеем иксы заметно тормозят, точно не летают, я уж молчу про конфигурируемость этого под иксами > Я ж не против Wayland.

> Я за прогресс. скорее, ты за понакидывать здесь ради кормежки

6.22 , Kerr ( ok ), 23:58, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это может быть из-за того, что вы используете проприетарный драйвер NVIDIA. И какое у вас графическое окружение? Пробовали ли делать тоже самое в другом?

6.24 , Аноним ( 24 ), 00:00, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, я на Вяленом с релиза Федоров 41. Можешь загуглить когда она там. По началу плевался, что ради шестых Кед обновился и теперь все через опу. Но после 1-2 минорных релиза КДЕ большинство багов ушло. Единственное, что пришлось подправить, в etc какой-то косячный в Федоре конфиг для Хромиума из-за которого под вяленым были жутчайшие баги в интерфейсе оного. Но я что-то от туда выпилил и теперь норм.

Видео, браузер, вс код ,запускал игрушки вроде Факториал - все норм работает. Не помню, возможно и Циву6 под вяленым запускал.

Короче, в моих условиях, я в последнее время не сталкивался с какими-то банками связанными с Вейландом.

2.19 , Alladin ( ? ), 23:44, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ее не будет, так как кое-кто заметает следы.

например, взять, file-roller стандартный архиватор для gnome который по официальной информации работает под wayland 100%, но при переходе на wayland в нем была вырезана очень простая вещь, до безумия простая, а именно перетаскивание файлов из одного окна в другое.. ее больше нет, а раньше она была.

и таких примеров множество

3.25 , Lyrix ( ok ), 00:07, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>file-roller dragNdrop Да! Хотя, это не проблема для меня, после перехода на PeaZip. Т.к. все эти DEшные архиваторы-gui "лажа полная". Rar архив на пару гигов не могут распаковать, полчаса что-то накопитель насилует и всё. Посмотреть, что в архиве, так начинается полная распаковка в кеш оперативки, который потом (редко) утекает и ОС встаёт раком... Так же с Хромиумными браузерами, они несколько последних версий стали юзать xWayland, в чисто Вяленом (ozone-platform-hint=wayland) только софтовый режим в GPU почему-то стал. Меня больше раздражает не способность Вяленого запомнить размер и расположение окон, всё по центру открывается... В Х11 (kwin) задал расположение, размер и всё, весь "рабочий процесс" упорядочен без всяких тайловых WM, красота...

4.32 , Аноним ( 24 ), 01:45, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Меня больше раздражает не способность Вяленого запомнить размер и расположение окон Своим размером до сих пор сам софт может рулить. Расположением - нет.

> ... В Х11 (kwin) задал расположение, размер и всё, весь "рабочий процесс" упорядочен без всяких тайловых WM, красота... А? Квин до сих пор умеет рулить размером и расположением окон, вплоть до прибывания гвоздями... "Ручками" прямо сейчас можно любое окно расположить как угодно... В чем проблема?

3.29 , Аноним ( 29 ), 01:20, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дак это же такой прикол у вейленда - строгая изоляция окон друг от друга. Вот Drag&Drop и не работает. Зато не как в иксах. Ахахаха.

4.33 , Аноним ( 24 ), 01:47, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде протокол драгндропа давно есть. Тут скорее мексиканцы со своим упрощением...

5.36 , Аноним ( 29 ), 01:56, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но..но.. но.. но как же так? А как же строгая изоляция окон друг от друга? Всмысле протокол драгндропа? А почему этот протокол противоречит и филосоции и дизайну протокола вейленда?