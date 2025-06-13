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Выпуск Wayland-Protocols 1.45

13.06.2025 22:05

Опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.45, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих базовый протокол Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

В состав Wayland-Protocols 1.45 включено 4 новых протокола (два в категории "staging" и два экспериментальных):

  • ext-background-effect - применение эффектов к полупрозрачным частям Wayland-поверхности, таких как размытие фона.
  • pointer-warp - позволяет приложению мгновенно переместить указатель в указанную позицию.
  • session-management - восстановление состояния окон для прерванных сеансов (например, после аварийного завершения композитного менеджера).
  • input-method - развитие нового протокола для использования методов ввода текста.

Все протоколы последовательно проходят фазы разработки, тестирования и стабилизации. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

Для ускорения доведения протоколов до разработчиков и стимулирования ранней реализации протоколов в существующих проектах, начиная с позапрошлого выпуска дополнительно была добавлена фаза "experimental", в которой допускается внесение изменений, нарушающих совместимость, и добавление "сырых" протоколов, которые можно постепенно доводить до должного уровня. Если для попадания протокола в фазу "staging" требуется сформировать команду поддержки и получить определённое число подтверждений (ACK) от участников рецензирования, то для попадания в "experimental" достаточно отсутствия возражений (NACK) в течение двухнедельного периода рецензирования.

В настоящее время в состав набора wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, позволяющий передвигать их по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.
  • "linux-dmabuf" - предоставляет возможности для создания wl_buffer-ов на базе DMA-BUF.
  • "tablet" - организация ввода с графических планшетов.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
  • "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).
  • ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.
  • tearing-control - позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.
  • ext-foreign-toplevel-list - получение информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel), которые позволяют организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для подключения собственных панелей и переключателей окон.
  • security-context - позволяет идентифицировать клиентов, использующих sandbox-изоляцию. Клиент может зарегистрировать новое подключение к композитному серверу на базе Wayland и прикрепить к нему контекст безопасности, после чего в соответствии с указанным контекстом безопасности композитный менеджер ограничит возможности, доступные для установленного соединения.
  • cursor-shape - альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).
  • "ext-transient-seat" - предназначен для создания временных независимых сеансов (seat), рассчитанных на использование вместе с виртуальными устройствами ввода. Например, при реализации возможности подключения к удалённому рабочему столу протокол позволяет создать для каждого пользователя отдельный сеанс с виртуальными клавиатурой и мышью.
  • "xdg-toplevel-drag" - расширяет механизм "drag & drop" возможностью прикрепления окон верхнего уровня к операции перемещения, что может быть использовано, например, для организации перетаскивания мышью панелей инструментов или вкладок браузера. Новый протокол позволяет создавать отсоединяемые части окна, которые при перетаскивании из этого окна становятся новыми окнами и могут перемещаться поверх существующего окна перед повторным прикреплением.
  • "xdg-dialog" - позволяет назначать поверхностям верхнего уровня признаки, специфичные для диалоговых окон, например, можно создавать модальные диалоги, которые блокируют взаимодействие пользователя с остальной частью интерфейса.
  • "linux-drm-syncobj" - предоставляет инструменты для явной синхронизации буферов при помощи объектов синхронизации DRM (Direct Rendering Manager). Предполагается, что в контексте синхронизации при отрисовке в буфер предложенный протокол позволит улучшить работу с драйверами на базе графических API Vulkan и OpenGL (реализация базируется на обработчиках в драйверах). Новый протокол даёт возможность убедиться, что операция отрисовки в буфер завершена до того, как композитный менеджер отобразит данный буфер.
  • alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.
  • xdg-toplevel-icon - привязка пиктограммы к окну верхнего уровня.
  • ext-image-capture-source и ext-image-copy-capture - организация захвата контента, выводимого на экран.
  • xdg-system-bell - позволяет выводить системный сигнал, который может использоваться, например, как предупреждение в эмуляторе терминалов. Форма вывода сигнала определяется на усмотрение композитного менеджера, это может быть не только звук, но визуальный отклик.
  • fifo - реализует FIFO-механизм (первым пришёл - первым ушёл) обработки очереди обновления содержимого отображаемой поверхности. С практической стороны протокол позволяет при выводе использовать ожидание завершения вертикальной развёртки (vblank) вместо использования callback-вызовов при каждой готовности отобразить новый кадр, что решает проблему с высокой нагрузкой на GPU при использовании VSync.
  • commit-timing - позволяет привязать ограничение времени к содержимому поверхности (композитный сервер должен отобразить изменение контента по возможности через указанное время, но не раньше).
  • ext-data-control - позволяет привилегированным клиентам управлять обработкой данных, например, для реализации менеджеров буфера обмена.
  • ext-workspace - реализует концепцию виртуальных рабочих столов и предлагает события с информацией о состоянии рабочих столов, а также возможности для активации и деактивации рабочих столов. Протокол может применяться для создания панелей и индикаторов, выводящих список доступных виртуальных рабочих столов и позволяющих переключаться между ними.
  • color-management - предоставляет возможности для управления цветом и поддержки расширенного динамического диапазона яркости (HDR, High Dynamic Range). При помощи добавленного расширения клиентские приложения могут получать информацию о связанных с цветопередачей свойствах устройств вывода и передавать композитному серверу данные о свойствах цветопередачи собственного контента. В композитном сервере данная информация может использоваться для автоматического управления цветом при отображении содержимого на различных устройствах вывода, например, для преобразования контента в предоставление, подходящее для отображения на HDR-мониторах. Для описания цветовых пространств используются профили ICC.
  • xdg-toplevel-tag - позволяет Wayland-клиентам прикреплять теги к поверхностями верхнего уровня, которые композитный сервер может использовать для идентификации окон после перезапуска приложения (например, приложение может выставить теги "main window" и "settings" для основного окна и окна с настройками). Подобная идентификация полезна для восстановления позиции, размера и свойств окон после перезапуска, а также для определения особых правил для отдельных видов окон.
  • color-representation - определение цветового представления Wayland-поверхности. Wayland-клиенты могут передавать метаданные, необходимые для определения прозрачности, цветовой модели, субдискретизации и диапазона квантования, и применяемые при преобразовании буфера с данными, соответствующими цветовой модели YCbCr, в представление RGB.

Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
  • "input-method" - обработка методов ввода.
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
  • "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
  • "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
  • "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
  • "relative pointer events" - относительные события указателей.
  • "text-input" - организация ввода текста.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/w...)
  2. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.44 и композитного сервера Weston 14.0.2
  3. OpenNews: Разделение кода kwin_x11 и kwin_wayland. Прекращение поддержки X11 в KDE 7
  4. OpenNews: В KDE улучшена поддержка Wayland и внесены изменения в интерфейс
  5. OpenNews: В GDM по умолчанию отключён сеанс X11. В Fedora 43 в GNOME будет поддерживаться только Wayland
  6. OpenNews: Состояние поддержки Wayland в проприетарных драйверах NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63404-wayland
Ключевые слова: wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:11, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Протоколов никогда не бывает мало
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:46, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

    Эта ветка будто в заморозке... Копипастят из релиза в релиз - и ничего не сделано. И это только протокол, а когда реализовывать?!

     
  • 2.26, Rus_Troll0lo (?), 00:10, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гугл отправил на утилизацию разрабов grapheneos, всем perdolikam приготовиться
     

  • 1.2, Кошкажена (?), 22:21, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А между протоколами есть зависимости?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:31, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > session-management - восстановление состояния окон для прерванных сеансов (например, после аварийного завершения композитного менеджера).

    А из этого можно сделать нормальный RDP как в винде?

     
     
  • 2.28, aname (?), 01:00, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там надо будет ещё пилить и пилить
     
  • 2.39, Аноним (39), 02:21, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RDP в линуксе не нужно, как и графический рабочий стол. SSH сессии хватит всем.
     

  • 1.4, Lyrix (ok), 22:35, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Братцы, если где "табличка сопоставимости" Вяленого с Х11, аля готовности, а не возможностей?...
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 22:49, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы... То, что работает в Иксах десятилетиями, в Вяленом лишь "unstable" черновик протоколов.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:35, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да брось ты. В Вяленом для десктопа все есть. И даже на Нвидии все это нормально работает. Кроме того, что попадает под криптошизу разрабов Вяленого. В этом единственный затык. Ради мнимой безопасности они не собираются реализовывать фишки, которые теперь реализуются через сторонние решения, открывая ещё большие дыры. Долбанутые смузихлебы.
     
  • 2.10, Аноним (-), 22:57, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Братцы, если где "табличка сопоставимости" Вяленого с Х11

    Именно сравнительной таблички нет, но есть такая таблица arewewaylandyet.com
    Почти все зеленое, остались проблемы с нвидией, но большая часть решилась с последними дровами.

    Все что нужно обычному юзеру есть, причем уже давно. То чего нет - или не будет принципиально, или нужно полутора землекопам и будет сделано когда-то... вплоть до никогда))

    Основная оставшаяся проблема - ленивые удилы-разработчки, которые хотят продолжать сидеть на иксах, вместо адаптации своих поделий к новой реальности. Впрочем и эта проблема решится в ближайшие пару лет - все что нужное адаптируется, все что нинужна - уйдет в мусорку истории.

     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:08, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Именно сравнительной таблички нет, но есть такая таблица arewewaylandyet.com
    > Почти все зеленое, остались проблемы с нвидией, но большая часть решилась с последними дровами.

    Это собственный опыт, или просто копи паста с интернета?
    Вот сколько не пробую Wayland, все ужасно глючное, все то что заходит дальше смотрения на Wallpaper с Красивым Интерфейсом.

     
     
  • 4.16, Аноним (-), 23:17, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это собственный опыт, или просто копи паста с интернета?

    Собственный. Начиная с беты KDE Plasma 6.

    > Вот сколько не пробую Wayland, все ужасно глючное

    Каждому свое. Раз у кого-то все работает, значит у кого-то один баги.

     
     
  • 5.17, Аноним (11), 23:24, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Собственный. Начиная с беты KDE Plasma 6

    Ну вот например 3d Benchmark в браузере ( более менее серьезный ), вообще вешает браузер в Wayland.
    При том что в x11 все летает.
    Я ж не против Wayland.
    Я за прогресс.

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 23:55, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну вот например 3d Benchmark в браузере ( более менее серьезный ), вообще вешает браузер в Wayland.

    что такое 3d Benchmark в браузере? я вот сейчас из распоследнего кодое в фирефоксе на рейдион 780м запустил первый попавшийся бенчмарк (какой то вирпле бмарк) по запросу в гугле 3d Benchmark, и у меня ничего не повисло, завершено успешно

    > При том что в x11 все летает.

    выше на моем конфиге с двумя 4к мониками и 2к ноутубучным дисплеем иксы заметно тормозят, точно не летают, я уж молчу про конфигурируемость этого под иксами

    > Я ж не против Wayland.
    > Я за прогресс.

    скорее, ты за понакидывать здесь ради кормежки

     
  • 6.22, Kerr (ok), 23:58, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это может быть из-за того, что вы используете проприетарный драйвер NVIDIA. И какое у вас графическое окружение? Пробовали ли делать тоже самое в другом?
     
  • 6.24, Аноним (24), 00:00, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я на Вяленом с релиза Федоров 41. Можешь загуглить когда она там. По началу плевался, что ради шестых Кед обновился и теперь все через опу. Но после 1-2 минорных релиза КДЕ большинство багов ушло. Единственное, что пришлось подправить, в etc какой-то косячный в Федоре конфиг для Хромиума из-за которого под вяленым были жутчайшие баги в интерфейсе оного. Но я что-то от туда выпилил и теперь норм.
    Видео, браузер, вс код ,запускал игрушки вроде Факториал - все норм работает. Не помню, возможно и Циву6 под вяленым запускал.
    Короче, в моих условиях, я в последнее время не сталкивался с какими-то банками связанными с Вейландом.
     
  • 2.19, Alladin (?), 23:44, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ее не будет, так как кое-кто заметает следы.
    например, взять, file-roller стандартный архиватор для gnome который по официальной информации работает под wayland 100%, но при переходе на wayland в нем была вырезана очень простая вещь, до безумия простая, а именно перетаскивание файлов из одного окна в другое.. ее больше нет, а раньше она была.
    и таких примеров множество
     
     
  • 3.25, Lyrix (ok), 00:07, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>file-roller dragNdrop

    Да! Хотя, это не проблема для меня, после перехода на PeaZip. Т.к. все эти DEшные архиваторы-gui "лажа полная". Rar архив на пару гигов не могут распаковать, полчаса что-то накопитель насилует и всё. Посмотреть, что в архиве, так начинается полная распаковка в кеш оперативки, который потом (редко) утекает и ОС встаёт раком...

    Так же с Хромиумными браузерами, они несколько последних версий стали юзать xWayland, в чисто Вяленом (ozone-platform-hint=wayland) только софтовый режим в GPU почему-то стал.

    Меня больше раздражает не способность Вяленого запомнить размер и расположение окон, всё по центру открывается... В Х11 (kwin) задал расположение, размер и всё, весь "рабочий процесс" упорядочен без всяких тайловых WM, красота...

     
     
  • 4.32, Аноним (24), 01:45, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Меня больше раздражает не способность Вяленого запомнить размер и расположение окон

    Своим размером до сих пор сам софт может рулить. Расположением - нет.


    > ... В Х11 (kwin) задал расположение, размер и всё, весь "рабочий процесс" упорядочен без всяких тайловых WM, красота...

    А? Квин до сих пор умеет рулить размером и расположением окон, вплоть до прибывания гвоздями... "Ручками" прямо сейчас можно любое окно расположить как угодно... В чем проблема?

     
  • 3.29, Аноним (29), 01:20, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак это же такой прикол у вейленда - строгая изоляция окон друг от друга. Вот Drag&Drop и не работает. Зато не как в иксах. Ахахаха.
     
     
  • 4.33, Аноним (24), 01:47, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде протокол драгндропа давно есть. Тут скорее мексиканцы со своим упрощением...
     
     
  • 5.36, Аноним (29), 01:56, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но..но.. но.. но как же так? А как же строгая изоляция окон друг от друга? Всмысле протокол драгндропа? А почему этот протокол противоречит и филосоции и дизайну протокола вейленда?
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:36, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-нибудь мне объяснит, зачем оно там вообще, кроме как по историческим причинам (по аналогии с ssh)? В винде это реализовано на уровне виртуальных драйверов экрана и по мне так это оптимальное решение, т.к. оно прозрачно для GUI-библиотек, а не так, что надо весь гуй переколбашивать под новый протокол, который по идее от этого гуя должен быть абстрагирован.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 22:48, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто-нибудь мне объяснит, зачем оно там вообще, кроме как по историческим причинам

    Причем тут исторические причины? Линуксу нужна более-менее современная графическая система. Причем уже давно. А иксы были сделаны в 80х и проектировались еще для мейнфреймов. Про их древность говорит как минимум то, что в них не было такого понятия как видеокарта.
    А после этого были десятилетия наслоения костылей и палок, чтобы оно хоть как-то соответствовало действительности.

    > В винде это реализовано на уровне виртуальных драйверов
    > экрана и по мне так это оптимальное решение

    Просто кто-то думал когда проектировал.

    > надо весь гуй переколбашивать под новый протокол

    Гуй был годами прибит к иксам. Разумеется такое не проходит бесследно.

     
     
  • 3.12, Аноним (11), 23:11, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем уже давно

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50688
    А ведь в статье 2019 года ( даже видел и ранее очень сильно ),
    Wayland то, готов уже.
    Причем давно.

     
  • 3.34, Аноним (24), 01:51, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А после этого были десятилетия наслоения костылей и палок, чтобы оно хоть как-то соответствовало действительности.

    Любой софт сложнее хеллоу ворлда, особенно, если он пишется не одним человеком, а тем более, если пишется нанятыми людьми - это наслоение костылей и палок. Работает? И тааак сойдёт. Хуяк-хуяк и в продакшн... Тебе чо, стрелять с него?

     
  • 2.38, Аноним (38), 02:02, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, вы кажется путаете, что есть окно. В линуксе есть система взаимодействия с GPUшками - Direct Rendering Manager (DRM), и то оно просто является "трубой" с стандартизированным API для разных карточек, чтобы девайс выглядел в системе как /dev/dri/card0 например. Но это взаимодействие со всей GPU сразу. Когда вы хотите сразу много картинок от разных процессов, нужен какой-то координатор, который будет для процессов давать виртуальные мониторы ("окна"). И тут начинается во-вторых: тащить этот оконный сервер в ядро, как выяснилось на практике, тупо не нужно и вредно с точки зрения лёгкости разработки. Ядро линукса не занимается обработкой жипега, например, хотя "оно ж будет быстрее", как раз потому что не будет. Тот же звук обрабатывается отдельным звуковым сервером, ровно по той же причине - у вас "хардварно" есть только один буфер куда вы будете пихать звук, а вы скорее всего хотите сразу и музыку слушать, и в дискордике говорить, плюс приложению не интересны детали вашего железа - оно просто хочет пихать звук в "динамик" и читать его из "микрофона". С окнами и инпутом от мышей и клавиатур то же самое. Единственное что в оконных мененджерах принято инпут сёрвить вместе с графикой (для звука вы подключитесь к другому сокету), потому что окно без возможности взаимодействовать с ним не очень полезно, но отсутствие интеграции графического сервера со звуковым означает что само приложение должно будет сделать себя потише когда окно сворачивают, например.
     

  • 1.9, Аноним (-), 22:51, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Победоносное шествие вейланда по дистрам линукса!
    Тут новости не было, но 6омжара приняла решение поставлять свою KDE версию с вейландом по умолчанию даже для нвидии (разумеется не с самыми древними версиями видях)
    forum.manjaro.org/t/manjaro-kde-plasma-is-planned-to-move-to-wayland/178777

     
     
  • 2.13, Аноним (11), 23:13, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 6омжара

    Бомжара сайт висит уже месяц в Рф.
    Ну тоесть как висит. Сайт то открывается, но например скорость скачивания 0,5 kbit/sec ( примерно ).

     
     
  • 3.27, Lyrix (ok), 00:14, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> скорость скачивания 0,5 kbit/sec

    Из Южного Подмосковья всё ок, вёрстка не съезжает, и скорость максимум по тарифу.

    https://fastpic.org/view/125/2025/0614/_36d1fa72167b699654211d95625b0b9c.png.h

     
  • 2.14, Аноним (14), 23:14, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вчера запускал. Контекстные меню опять сломаны повсюду, в браузере отрисовка глючит, уверен, браузер бы опять упал и развалился, если бы продолжил эксперименты.
     
     
  • 3.15, Аноним (11), 23:17, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в браузере отрисовка глючит

    Подтверждаю, специально тестил 3d в браузере. На Wayland люто зависает вообще просто любое 3d, не бенчмарк.

     
     
  • 4.35, Аноним (24), 01:56, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может не надо бравзер для 3д юзать? Может уже стоит признать, что это тупиковая ветвь? Может бравзер должен быть просто бравзером гипертекстовых страниц? Не? Может влажные мечты корпоратив перетащить все в бравзер не сбылись? Не?
     
     
  • 5.40, Аноним (39), 02:36, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему же не сбылись? Сбылись.
    Тот же вайланд затачивали как раз для запуска одного окна браузера на весь экран, и чтоб безопасно было.
     
  • 3.20, Аноним (20), 23:49, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Какие-то байки из склепа. У меня 2 года всё работает вообще без пререканий. Может руки?
     
     
  • 4.23, Аноним (14), 23:59, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какие-то байки из склепа. У меня 2 года всё работает вообще без
    > пререканий. Может руки?

    Скорее, голова, тебе бы провериться.

     
     
  • 5.30, Аноним (30), 01:21, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Залазь обратно туда где был.
    Всё работает, кексперты - лесом дружным строем.
     
     
  • 6.31, Аноним (14), 01:26, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Залазь обратно туда где был.
    > Всё работает, кексперты - лесом дружным строем.

    В треде речь про нвидиа, так что примени к себе, пожалуй. Да и насчёт всего, я почти год с прошлого июня провёл на вейланде и прекрасно оценил это "всё".

     
     
  • 7.37, Аноним (24), 01:58, 14/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.41, Rus_Troll0lo (?), 03:02, 14/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.42, Rus_Troll0lo (?), 03:03, 14/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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