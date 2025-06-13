Выпуск Wayland-Protocols 1.45

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|2.6, Аноним (6), 22:46, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":
Эта ветка будто в заморозке... Копипастят из релиза в релиз - и ничего не сделано. И это только протокол, а когда реализовывать?!
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|1.3, Аноним (3), 22:31, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> session-management - восстановление состояния окон для прерванных сеансов (например, после аварийного завершения композитного менеджера).
А из этого можно сделать нормальный RDP как в винде?
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|2.39, Аноним (39), 02:21, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RDP в линуксе не нужно, как и графический рабочий стол. SSH сессии хватит всем.
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|1.4, Lyrix (ok), 22:35, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Братцы, если где "табличка сопоставимости" Вяленого с Х11, аля готовности, а не возможностей?...
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|2.8, Аноним (6), 22:49, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Увы... То, что работает в Иксах десятилетиями, в Вяленом лишь "unstable" черновик протоколов.
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|3.18, Аноним (18), 23:35, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да брось ты. В Вяленом для десктопа все есть. И даже на Нвидии все это нормально работает. Кроме того, что попадает под криптошизу разрабов Вяленого. В этом единственный затык. Ради мнимой безопасности они не собираются реализовывать фишки, которые теперь реализуются через сторонние решения, открывая ещё большие дыры. Долбанутые смузихлебы.
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|2.10, Аноним (-), 22:57, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Братцы, если где "табличка сопоставимости" Вяленого с Х11
Именно сравнительной таблички нет, но есть такая таблица arewewaylandyet.com
Почти все зеленое, остались проблемы с нвидией, но большая часть решилась с последними дровами.
Все что нужно обычному юзеру есть, причем уже давно. То чего нет - или не будет принципиально, или нужно полутора землекопам и будет сделано когда-то... вплоть до никогда))
Основная оставшаяся проблема - ленивые удилы-разработчки, которые хотят продолжать сидеть на иксах, вместо адаптации своих поделий к новой реальности. Впрочем и эта проблема решится в ближайшие пару лет - все что нужное адаптируется, все что нинужна - уйдет в мусорку истории.
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|3.11, Аноним (11), 23:08, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Именно сравнительной таблички нет, но есть такая таблица arewewaylandyet.com
> Почти все зеленое, остались проблемы с нвидией, но большая часть решилась с последними дровами.
Это собственный опыт, или просто копи паста с интернета?
Вот сколько не пробую Wayland, все ужасно глючное, все то что заходит дальше смотрения на Wallpaper с Красивым Интерфейсом.
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|4.16, Аноним (-), 23:17, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это собственный опыт, или просто копи паста с интернета?
Собственный. Начиная с беты KDE Plasma 6.
> Вот сколько не пробую Wayland, все ужасно глючное
Каждому свое. Раз у кого-то все работает, значит у кого-то один баги.
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|5.17, Аноним (11), 23:24, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Собственный. Начиная с беты KDE Plasma 6
Ну вот например 3d Benchmark в браузере ( более менее серьезный ), вообще вешает браузер в Wayland.
При том что в x11 все летает.
Я ж не против Wayland.
Я за прогресс.
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|6.21, Аноним (21), 23:55, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну вот например 3d Benchmark в браузере ( более менее серьезный ), вообще вешает браузер в Wayland.
что такое 3d Benchmark в браузере? я вот сейчас из распоследнего кодое в фирефоксе на рейдион 780м запустил первый попавшийся бенчмарк (какой то вирпле бмарк) по запросу в гугле 3d Benchmark, и у меня ничего не повисло, завершено успешно
> При том что в x11 все летает.
выше на моем конфиге с двумя 4к мониками и 2к ноутубучным дисплеем иксы заметно тормозят, точно не летают, я уж молчу про конфигурируемость этого под иксами
> Я ж не против Wayland.
> Я за прогресс.
скорее, ты за понакидывать здесь ради кормежки
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|6.22, Kerr (ok), 23:58, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это может быть из-за того, что вы используете проприетарный драйвер NVIDIA. И какое у вас графическое окружение? Пробовали ли делать тоже самое в другом?
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|6.24, Аноним (24), 00:00, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, я на Вяленом с релиза Федоров 41. Можешь загуглить когда она там. По началу плевался, что ради шестых Кед обновился и теперь все через опу. Но после 1-2 минорных релиза КДЕ большинство багов ушло. Единственное, что пришлось подправить, в etc какой-то косячный в Федоре конфиг для Хромиума из-за которого под вяленым были жутчайшие баги в интерфейсе оного. Но я что-то от туда выпилил и теперь норм.
Видео, браузер, вс код ,запускал игрушки вроде Факториал - все норм работает. Не помню, возможно и Циву6 под вяленым запускал.
Короче, в моих условиях, я в последнее время не сталкивался с какими-то банками связанными с Вейландом.
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|2.19, Alladin (?), 23:44, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ее не будет, так как кое-кто заметает следы.
например, взять, file-roller стандартный архиватор для gnome который по официальной информации работает под wayland 100%, но при переходе на wayland в нем была вырезана очень простая вещь, до безумия простая, а именно перетаскивание файлов из одного окна в другое.. ее больше нет, а раньше она была.
и таких примеров множество
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|3.25, Lyrix (ok), 00:07, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>file-roller dragNdrop
Да! Хотя, это не проблема для меня, после перехода на PeaZip. Т.к. все эти DEшные архиваторы-gui "лажа полная". Rar архив на пару гигов не могут распаковать, полчаса что-то накопитель насилует и всё. Посмотреть, что в архиве, так начинается полная распаковка в кеш оперативки, который потом (редко) утекает и ОС встаёт раком...
Так же с Хромиумными браузерами, они несколько последних версий стали юзать xWayland, в чисто Вяленом (ozone-platform-hint=wayland) только софтовый режим в GPU почему-то стал.
Меня больше раздражает не способность Вяленого запомнить размер и расположение окон, всё по центру открывается... В Х11 (kwin) задал расположение, размер и всё, весь "рабочий процесс" упорядочен без всяких тайловых WM, красота...
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|4.32, Аноним (24), 01:45, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Меня больше раздражает не способность Вяленого запомнить размер и расположение окон
Своим размером до сих пор сам софт может рулить. Расположением - нет.
> ... В Х11 (kwin) задал расположение, размер и всё, весь "рабочий процесс" упорядочен без всяких тайловых WM, красота...
А? Квин до сих пор умеет рулить размером и расположением окон, вплоть до прибывания гвоздями... "Ручками" прямо сейчас можно любое окно расположить как угодно... В чем проблема?
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|3.29, Аноним (29), 01:20, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дак это же такой прикол у вейленда - строгая изоляция окон друг от друга. Вот Drag&Drop и не работает. Зато не как в иксах. Ахахаха.
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|4.33, Аноним (24), 01:47, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде протокол драгндропа давно есть. Тут скорее мексиканцы со своим упрощением...
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|5.36, Аноним (29), 01:56, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но..но.. но.. но как же так? А как же строгая изоляция окон друг от друга? Всмысле протокол драгндропа? А почему этот протокол противоречит и филосоции и дизайну протокола вейленда?
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|1.5, Аноним (5), 22:36, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто-нибудь мне объяснит, зачем оно там вообще, кроме как по историческим причинам (по аналогии с ssh)? В винде это реализовано на уровне виртуальных драйверов экрана и по мне так это оптимальное решение, т.к. оно прозрачно для GUI-библиотек, а не так, что надо весь гуй переколбашивать под новый протокол, который по идее от этого гуя должен быть абстрагирован.
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|2.7, Аноним (-), 22:48, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А кто-нибудь мне объяснит, зачем оно там вообще, кроме как по историческим причинам
Причем тут исторические причины? Линуксу нужна более-менее современная графическая система. Причем уже давно. А иксы были сделаны в 80х и проектировались еще для мейнфреймов. Про их древность говорит как минимум то, что в них не было такого понятия как видеокарта.
А после этого были десятилетия наслоения костылей и палок, чтобы оно хоть как-то соответствовало действительности.
> В винде это реализовано на уровне виртуальных драйверов
> экрана и по мне так это оптимальное решение
Просто кто-то думал когда проектировал.
> надо весь гуй переколбашивать под новый протокол
Гуй был годами прибит к иксам. Разумеется такое не проходит бесследно.
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|3.34, Аноним (24), 01:51, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А после этого были десятилетия наслоения костылей и палок, чтобы оно хоть как-то соответствовало действительности.
Любой софт сложнее хеллоу ворлда, особенно, если он пишется не одним человеком, а тем более, если пишется нанятыми людьми - это наслоение костылей и палок. Работает? И тааак сойдёт. Хуяк-хуяк и в продакшн... Тебе чо, стрелять с него?
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|2.38, Аноним (38), 02:02, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, вы кажется путаете, что есть окно. В линуксе есть система взаимодействия с GPUшками - Direct Rendering Manager (DRM), и то оно просто является "трубой" с стандартизированным API для разных карточек, чтобы девайс выглядел в системе как /dev/dri/card0 например. Но это взаимодействие со всей GPU сразу. Когда вы хотите сразу много картинок от разных процессов, нужен какой-то координатор, который будет для процессов давать виртуальные мониторы ("окна"). И тут начинается во-вторых: тащить этот оконный сервер в ядро, как выяснилось на практике, тупо не нужно и вредно с точки зрения лёгкости разработки. Ядро линукса не занимается обработкой жипега, например, хотя "оно ж будет быстрее", как раз потому что не будет. Тот же звук обрабатывается отдельным звуковым сервером, ровно по той же причине - у вас "хардварно" есть только один буфер куда вы будете пихать звук, а вы скорее всего хотите сразу и музыку слушать, и в дискордике говорить, плюс приложению не интересны детали вашего железа - оно просто хочет пихать звук в "динамик" и читать его из "микрофона". С окнами и инпутом от мышей и клавиатур то же самое. Единственное что в оконных мененджерах принято инпут сёрвить вместе с графикой (для звука вы подключитесь к другому сокету), потому что окно без возможности взаимодействовать с ним не очень полезно, но отсутствие интеграции графического сервера со звуковым означает что само приложение должно будет сделать себя потише когда окно сворачивают, например.
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|1.9, Аноним (-), 22:51, 13/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Победоносное шествие вейланда по дистрам линукса!
Тут новости не было, но 6омжара приняла решение поставлять свою KDE версию с вейландом по умолчанию даже для нвидии (разумеется не с самыми древними версиями видях)
forum.manjaro.org/t/manjaro-kde-plasma-is-planned-to-move-to-wayland/178777
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|2.13, Аноним (11), 23:13, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 6омжара
Бомжара сайт висит уже месяц в Рф.
Ну тоесть как висит. Сайт то открывается, но например скорость скачивания 0,5 kbit/sec ( примерно ).
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|2.14, Аноним (14), 23:14, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вчера запускал. Контекстные меню опять сломаны повсюду, в браузере отрисовка глючит, уверен, браузер бы опять упал и развалился, если бы продолжил эксперименты.
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|3.15, Аноним (11), 23:17, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в браузере отрисовка глючит
Подтверждаю, специально тестил 3d в браузере. На Wayland люто зависает вообще просто любое 3d, не бенчмарк.
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|4.35, Аноним (24), 01:56, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может не надо бравзер для 3д юзать? Может уже стоит признать, что это тупиковая ветвь? Может бравзер должен быть просто бравзером гипертекстовых страниц? Не? Может влажные мечты корпоратив перетащить все в бравзер не сбылись? Не?
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|5.40, Аноним (39), 02:36, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему же не сбылись? Сбылись.
Тот же вайланд затачивали как раз для запуска одного окна браузера на весь экран, и чтоб безопасно было.
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|3.20, Аноним (20), 23:49, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие-то байки из склепа. У меня 2 года всё работает вообще без пререканий. Может руки?
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|4.23, Аноним (14), 23:59, 13/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие-то байки из склепа. У меня 2 года всё работает вообще без
> пререканий. Может руки?
Скорее, голова, тебе бы провериться.
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|5.30, Аноним (30), 01:21, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Залазь обратно туда где был.
Всё работает, кексперты - лесом дружным строем.
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|6.31, Аноним (14), 01:26, 14/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Залазь обратно туда где был.
> Всё работает, кексперты - лесом дружным строем.
В треде речь про нвидиа, так что примени к себе, пожалуй. Да и насчёт всего, я почти год с прошлого июня провёл на вейланде и прекрасно оценил это "всё".
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