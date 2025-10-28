The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива Fedora Linux 43

28.10.2025 17:03

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 43. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie, Sway и Cosmic. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 43:

  • Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до ветки GNOME 49, а в Fedora KDE Plasma Desktop Edition до KDE Plasma 6.4 и KDE Gear 25.08. Обновлены версии пользовательских окружений Sway 1.11, Budgie 10.9.3, COSMIC-beta.
  • Из репозиториев удалены пакеты, используемые для работы GNOME поверх X-сервера. Все пользователи GNOME, использовавшие X11, будут принудительно переключены на сеанс GNOME на базе Wayland. Возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland остаётся без изменений.
  • На системах с архитектурой x86 оставлена только возможность использования таблиц разделов GPT (GUID Partition Table) во всех установках Fedora, использующих UEFI. Поддержка установки Fedora в режиме UEFI на диски с таблицами разделом MBR (Master Boot Record) прекращена на системах x86, но оставлена на системах ARM и RISC-V. Размер раздела /boot увеличен с 1 до 2 ГБ.
  • Осуществлён переход на пакетный менеджер RPM 6, примечательный поддержкой нового формата, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ. Включение по умолчанию появившихся в RPM6 средств проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи отложено до выпуска Fedora 44.
  • Все spin-сборки и Fedora KDE Plasma Desktop Edition переведены на новый вариант инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK используется web-интерфейс, допускающий взаимодействие через web-браузер для удалённого управления установкой. В прошлом выпуске новый инсталлятор был задействован в Fedora Workstation. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. В качестве базового предлагается автоматизированный (guided) режим разбивки диска, при котором инсталлятор сам выбирает параметры создания или изменения разделов на основе настроек, выбранных пользователем. Имеются опции для переустановки дистрибутива и установки в режиме двойной загрузки на системах с несколькими ОС.
  • Инсталлятор переведён на использование пакетного менеджера DNF5 при установке RPM-пакетов (в системе DNF5 используется начиная с Fedora 41). Базовая функциональность управления пакетами в DNF5 вынесена в отдельную библиотеку libdnf5, вместо привязок к PackageKit задействован DNF Daemon, а компоненты на Python переписаны на С++.
  • Из инсталлятора удалена поддержка отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к основной начинке дистрибутива, а сопровождение осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяло обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения.
  • В Fedora Kinoite, атомарно обновляемом варианте Fedora c KDE, включено по умолчанию автообновление системы. Обновления теперь загружаются без спроса пользователя в фоне и применяются после перезагрузки. В настройках имеются опции для отключения автообновления и изменения интервала проверки наличия обновлений.
  • В разряд устаревших переведён ассемблер YASM, последнее обновление для которого было выпущено в 2019 году. Пакеты, в которых YASM использовался для сборки (включая Firefox) переведены на сборку при помощи NASM.
  • Разделена на несколько пакетов поставка GnuPG - программа gpg, вспомогательные утилиты и сервисы GnuPG теперь распространяются в отдельных пакетах (gnupg2, gnupg2-dirmngr, gnupg2-g13, gnupg2-gpgconf, gnupg2-gpg-agent, gnupg2-keyboxd, gnupg2-scdaemon, gnupg2-smime, gnupg2-wks, gnupg2-utils и gnupg2-verify).
  • Реализована возможность использования механизма Intel TDX (Trusted Domain Extensions) для шифрования оперативной памяти гостевых систем (AMD SEV поддерживается с Fedora 41).
  • Добавлены пакеты с инструментарием для языка программирования Hare, развиваемого автором пользовательского окружения Sway. Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль над выполнением. В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип.
  • При сборке пакетов на языке Go задействован инструментарий Go Vendor Tools, при котором копии используемых библиотек включаются в состав src-пакета, а не применяются отдельно поставляемые пакеты с зависимостями (т.е. не используются общие для всей системы версии библиотек).
  • Выполнен переход на использование шрифтов Noto Color Emoji в векторном формате COLRv1 вместо растрового представления. Использование COLRv1 позволило добиться повышения качества отрисовки и уменьшения размера файлов со шрифтами.
  • Для сжатия образов начального RAM-диска (initrd) задействован алгоритм Zstd при сборке с использованием Dracut. Переход с xz на zstd позволил сократить на несколько мегабайт размер initrd и ускорить загрузку.
  • Задействован вариант инструментария Greenboot, переписанный на языке Rust (старая версия была написана на bash). Greenboot применяется в атомарно обновляемых вариантах Fedora для проверки состояния системы при загрузке и отката на прошлую версию при обнаружении проблем.
  • Обновлены версии: LLVM 21, GCC 15.2, binutils 2.45, glibc 2.42, gdb 17.1, Go 1.25, Python 3.14, Java 25, Maven 4, Perl 5.42, Haskell GHC 9.8, Apache Tomcat 10.1.x, Ruby on Rails 8.0, PostgreSQL 18, MySQL 8.4, Dovecot 2.4.

Для Fedora 43 введены в строй репозитории "free" и "nonfree" от проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Fedora Linux 42
  3. OpenNews: В Fedora 44 в RPM намерены активировать проверку пакетов по цифровой подписи
  4. OpenNews: В Fedora утверждены правила использования AI-инструментов при разработке
  5. OpenNews: Стратегия развития проекта Fedora до 2028 года
  6. OpenNews: Уязвимости в Pagure и OBS, допускавшие компрометацию пакетов в репозиториях Fedora и openSUSE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64127-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:06, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Лучший после Tumbleweed.
     
  • 1.2, Нет (?), 17:10, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    '''Обновления теперь загружаются без спроса пользователя в фоне и применяются после перезагрузки'''
    Даже винда уже таким не страдает
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:47, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот, теперь черёд линуксоидов страдать.
     
  • 2.14, Аноним (-), 18:39, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда как раз страдает этим.
     
  • 2.20, Аноним (20), 19:32, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Самое забавное начнётся, когда ты подключен через WiFi к телефону, который его раздаёт из мобильной сети с оплатой за трафик.
     

  • 1.4, th3m3 (ok), 17:25, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А какая версия ядра?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:00, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Fedora ядро обновляется внутри релизного цикла, обычно после x.y.3 или x.y.4 версии.
     

  • 1.6, anonymous (??), 17:41, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    HDR начали поддерживать (в фаерфоксе можно принудительно выставить gfx.graphics.HDR, в хроме #default-angle-vulkan #vulkan-from-angle и форсировать #force-color-profile=HDR10 и ютуб покажет HDR), так же наконец то разобрались с форматами full и limited и видео в общем стало получше. Ждём нормальной работы калибраторов цвета, пока только с венды копировать ICC профили.
     
     
  • 2.7, Аноним (1), 17:46, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сейчас Х-лудитов дожмем и будет тебе нормальная работа, без всяких флагов.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:17, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже пользователей lxde spin? Кто-то круче поросячьего хвостика.
     
     
  • 4.12, Аноним (1), 18:22, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно, там уже жать некого. Или Вы знаете людей, кто этим пользуется?
     
  • 4.13, Аноним (9), 18:29, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Судя по гитхабу LXDE, им даже сами разработчики LXDE не пользуются.
     
     
  • 5.17, DeerFriend (?), 18:57, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно уже несколько лет как LXQT называется
     
     
  • 6.18, Аноним (9), 19:15, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти ребята активно работают над Wayland сессией, так это неактуально.
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:51, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как дела с зопоминанием позионии окон и передачей фокуса ?
     
     
  • 4.19, Аноним (1), 19:18, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С фокусом решается
    https://wayland.app/protocols/xdg-activation-v1

    С позиционированием, вынесут на уровень композитора.

    Нам же не нажно, чтобы калькуляторы лазили по всем окнам.

    Как у Вас в иксах дела с hdr, дробным масштабированием при двух мониторах и разной частотой обновления, что больше 60, кстати?

     

  • 1.11, Fareast (ok), 18:19, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    wayland и ядро сделайте чтобы все работало
     
  • 1.15, Аноним (15), 18:49, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Установил ещё бету на всех своих машинах. Прекрасная система
     

  • 1.21, зомбированный (?), 19:35, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
         ########                                                
      ##############                                            
    #######     ####     ####             #                    
    ######## ### #####   #                 #                    
    #####  #   #######   ###  #####  #######  ######  #### ######
    ###  ### #########   #   #  #### #     # ##    ## #     #####
    ### #### ########    #   ##      ##   ## ##    ## #    #   ##
    #####   ########     #    #####   #### #   ####   #    ######
    #############                                                                  
     
  • 1.22, Аноним (22), 19:37, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Напоминаю, что в гноме до сих пор нет настройки чувствительности скроллинга, раздельных обоев для двух мониторов и возможности принудительно установить Full RGB range для тупых DELL'овских мониторов, которые в дефолтном порядке хотят Limited RGB (в ИКСАХ это решалось одной командой через xrandr). Если что, в KDE всё это уже есть из коробки.
     
     
  • 2.24, Аноним (1), 19:52, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гном шлак. Федора то тут причем?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру