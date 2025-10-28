Выпуск дистрибутива Fedora Linux 43

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 43. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie, Sway и Cosmic. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 43:

Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до ветки GNOME 49, а в Fedora KDE Plasma Desktop Edition до KDE Plasma 6.4 и KDE Gear 25.08. Обновлены версии пользовательских окружений Sway 1.11, Budgie 10.9.3, COSMIC-beta.

Из репозиториев удалены пакеты, используемые для работы GNOME поверх X-сервера. Все пользователи GNOME, использовавшие X11, будут принудительно переключены на сеанс GNOME на базе Wayland. Возможность запуска X11-приложений при помощи XWayland остаётся без изменений.

На системах с архитектурой x86 оставлена только возможность использования таблиц разделов GPT (GUID Partition Table) во всех установках Fedora, использующих UEFI. Поддержка установки Fedora в режиме UEFI на диски с таблицами разделом MBR (Master Boot Record) прекращена на системах x86, но оставлена на системах ARM и RISC-V. Размер раздела /boot увеличен с 1 до 2 ГБ.

Осуществлён переход на пакетный менеджер RPM 6, примечательный поддержкой нового формата, позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ. Включение по умолчанию появившихся в RPM6 средств проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи отложено до выпуска Fedora 44.

Все spin-сборки и Fedora KDE Plasma Desktop Edition переведены на новый вариант инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK используется web-интерфейс, допускающий взаимодействие через web-браузер для удалённого управления установкой. В прошлом выпуске новый инсталлятор был задействован в Fedora Workstation. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. В качестве базового предлагается автоматизированный (guided) режим разбивки диска, при котором инсталлятор сам выбирает параметры создания или изменения разделов на основе настроек, выбранных пользователем. Имеются опции для переустановки дистрибутива и установки в режиме двойной загрузки на системах с несколькими ОС.

Инсталлятор переведён на использование пакетного менеджера DNF5 при установке RPM-пакетов (в системе DNF5 используется начиная с Fedora 41). Базовая функциональность управления пакетами в DNF5 вынесена в отдельную библиотеку libdnf5, вместо привязок к PackageKit задействован DNF Daemon, а компоненты на Python переписаны на С++.

Из инсталлятора удалена поддержка отдельно обновляемых модулей, жизненный цикл которых не привязан к основной начинке дистрибутива, а сопровождение осуществляется независимо от релизов дистрибутива, что позволяло обеспечить сосуществование пакетов с разными версиями одного и того же приложения.

В Fedora Kinoite, атомарно обновляемом варианте Fedora c KDE, включено по умолчанию автообновление системы. Обновления теперь загружаются без спроса пользователя в фоне и применяются после перезагрузки. В настройках имеются опции для отключения автообновления и изменения интервала проверки наличия обновлений.

В разряд устаревших переведён ассемблер YASM, последнее обновление для которого было выпущено в 2019 году. Пакеты, в которых YASM использовался для сборки (включая Firefox) переведены на сборку при помощи NASM.

Разделена на несколько пакетов поставка GnuPG - программа gpg, вспомогательные утилиты и сервисы GnuPG теперь распространяются в отдельных пакетах (gnupg2, gnupg2-dirmngr, gnupg2-g13, gnupg2-gpgconf, gnupg2-gpg-agent, gnupg2-keyboxd, gnupg2-scdaemon, gnupg2-smime, gnupg2-wks, gnupg2-utils и gnupg2-verify).

Реализована возможность использования механизма Intel TDX (Trusted Domain Extensions) для шифрования оперативной памяти гостевых систем (AMD SEV поддерживается с Fedora 41).

Добавлены пакеты с инструментарием для языка программирования Hare, развиваемого автором пользовательского окружения Sway. Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль над выполнением. В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип.

При сборке пакетов на языке Go задействован инструментарий Go Vendor Tools, при котором копии используемых библиотек включаются в состав src-пакета, а не применяются отдельно поставляемые пакеты с зависимостями (т.е. не используются общие для всей системы версии библиотек).

Выполнен переход на использование шрифтов Noto Color Emoji в векторном формате COLRv1 вместо растрового представления. Использование COLRv1 позволило добиться повышения качества отрисовки и уменьшения размера файлов со шрифтами.

Для сжатия образов начального RAM-диска (initrd) задействован алгоритм Zstd при сборке с использованием Dracut. Переход с xz на zstd позволил сократить на несколько мегабайт размер initrd и ускорить загрузку.

Задействован вариант инструментария Greenboot, переписанный на языке Rust (старая версия была написана на bash). Greenboot применяется в атомарно обновляемых вариантах Fedora для проверки состояния системы при загрузке и отката на прошлую версию при обнаружении проблем.

Обновлены версии: LLVM 21, GCC 15.2, binutils 2.45, glibc 2.42, gdb 17.1, Go 1.25, Python 3.14, Java 25, Maven 4, Perl 5.42, Haskell GHC 9.8, Apache Tomcat 10.1.x, Ruby on Rails 8.0, PostgreSQL 18, MySQL 8.4, Dovecot 2.4.

Для Fedora 43 введены в строй репозитории "free" и "nonfree" от проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.



