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Выпуск дистрибутива Fedora Linux 42

15.04.2025 17:21

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 42. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie, Sway и Cosmic. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 42:

  • Сборка Fedora KDE Plasma Desktop получила статуса базовой редакции дистрибутива, идентичной по уровню поддержки с Fedora Workstation. Таким образом, варианты дистрибутива с GNOME и KDE отныне имеют идентичный статус и преподносятся на равных. Специфичные для KDE серьёзные проблемы теперь рассматриваться как блокирующие релиз, так же, как ранее блокировали релиз серьёзные проблемы в GNOME. Кроме того, в Fedora KDE Plasma Desktop добавлена поддержка архитектуры Power (ppc64le), для которой доступен полный стек приложений KDE, включая KDE PIM. Для систем OpenPOWER, таких как Talos Workstation, подготовлены Live-сборки с KDE, поддерживающие возможность установки.
  • Добавлены официальные Spin-сборки дистрибутива со средой рабочего стола COSMIC, разрабатываемой компанией System76 на языке Rust. COSMIC предоставляет режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам.
  • Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до ветки GNOME 48. Обновлены рабочие столы Xfce 4.20 и LXQt 2.1.
  • В Fedora Workstation задействован по умолчанию новый вариант инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK используется web-интерфейс. Web-интерфейс построен с использованием JavaScript-фреймворка React, элементов оформления PatternFly и компонентов из проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. Web-интерфейс допускает взаимодействие через web-браузер для удалённого управления установкой.

    Предложенный интерфейс избавлен от усложнений и более понятен для начинающих пользователей. В качестве базового предлагается использовать автоматизированный (guided) режим разбивки диска, при котором инсталлятор сам выбирает параметры создания или изменения разделов на основе настроек, выбранных пользователем. Добавлена опция для переустановки дистрибутива (например, для восстановления работы при повреждении каких-то системных файлов), а также возможность установки в режиме двойной загрузки для использования на одном компьютере нескольких ОС.

  • Классический инсталлятор Anaconda переведён на использование протокола Wayland, что позволило исключить связанные с X11 зависимости из установочных носителей. Процесс удалённой установки переведён с VNC-клиента TigerVNC на приложение grd (Gnome Remote Desktop), использующее протокол RDP. По умолчанию для всех поддерживаемых архитектур задействована разбивка на разделы с использованием GPT.
  • Объединено содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin. Каталог /usr/sbin заменён на символическую ссылку, указывающую на /usr/bin. Разделение исполняемых файлов по каталогам bin и sbin признано устаревшей практикой, которая потеряла смысл в современных дистрибутивах. Унификация bin и sbin упростит работу сопровождающих пакеты, которым не придётся гадать в какой каталог разместить исполняемый файл; сделает систему более предсказуемой и понятной для пользователей; увеличит совместимость с другими дистрибутивами; уменьшит число проверок каталогов при выполнении execvp() и похожих вызовов.
  • Добавлены новые группы flatpak и diskadmin для обеспечения доступа непривилегированных пользователей к функциям управления системными пакетами в формате Flatpak и внешними накопителями. Изменение позволило избавиться от необходимости добавления пользователя в группу wheel, т.е. даёт возможность работать с flatpak и внешними дисками без предоставления доступа к остальным операциям администрирования. Для пользователей, входящих в группу wheel, дополнительно предоставлена возможность разблокировки (LUKS) и монтирования внешних накопителей без запроса ввода пароля.
  • Разрешено включать в пакеты дополнительные варианты исполняемых файлов, собранные с оптимизациями для микроархитектур x86-64-v2, x86-64-v3 и x86-64-v4. В большинстве случаев прирост производительности при сборке для подобных архитектур не превышает 10%, но в отдельных ситуациях приводит к заметному повышению производительности (до 120%). Решение о добавлении дополнительно оптимизированных исполняемых файлов принимают сопровождающие, в зависимости от результатов тестирования производительности конкретных пакетов.
  • Live-сборки дистрибутива, использующие системный образ в режиме только для чтения, переведены со SquashFS на файловую систему EROFS. В качестве причин перехода упоминается более активная разработка EROFS (последний выпуск инструментария SquashFS был весной 2023 года) и наличие в EROFS расширенных возможностей, которые могут быть задействованы в будущем. По сравнению со SquashFS в EROFS хуже уровень сжатия (размер образа 2.7 GiB в EROFS против 2.0 GiB в SquashFS при использовании алгоритма сжатия XZ и 3.9 GiB против 3.1 GiB при использовании LZ4), но более высокая скорость случайного доступа и пропускная способность (7.1 MiB/s в EROFS против 5.0 MiB/s в SquashFS для XZ и 30.9 MiB/s против 26.3 MiB/s для LZ4).
  • Атомарно обновляемые редакции дистрибутива для настольных систем (Fedora Atomic Desktops), такие как Fedora Silverblue (GNOME), Fedora Kinoite (KDE), Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic, по умолчанию переведены на файловую систему Composefs, что позволило использовать в данных сборках корневой раздел, работающий в режиме только для чтения, а также в дальнейшем задействовать для системного раздела средства верификации целостности, позволяющие выявлять возникающие проблемы во время работы. Разделы /etc и /var продолжают монтироваться с возможностью записи. Файловая система Composefs реализована в виде надстройки над уже присутствующими в ядре ФС OverlayFS и EROFS, и оптимизирована для эффективного совместного хранения содержимого нескольких примонтированных дисковых образов.
  • В редакции Fedora Kinoite (атомарно обновляемый вариант с KDE) по умолчанию включена автоматическая установка обновлений.
  • Предоставлены официальные сборки Fedora для подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux), которые включены в перечень Linux-дистрибутивов, предлагаемых для быстрой установки в WSL. Сборки сформированы в новом формате, позволяющем распространять дистрибутив со своих серверов без загрузки в каталог Microsoft Store, без упаковки в формате appx и без размещения в сборке кода, специфичного для Windows.
  • Задействована новая ветка мультимедийной библиотеки SDL 3. Для приложений на базе SDL по умолчанию задействован протокол Wayland. Библиотеки SDL 2 заменены на прослойку sdl2-compat, работающую поверх SDL 3.
  • В пакетный менеджер DNF5 добавлена поддержка удаления из системы устаревших или прекративших действовать PGP-ключей репозиториев, что позволило автоматизировать управление ключами при установке и обновлении программ.
  • В пакетный менеджер RPM добавлена поддержка создания пользователей и групп на основе поставляемых в пакетах файлов конфигурации, размещённых в каталоге Sysusers.d, используемом в systemd.
  • Добавлен генератор зависимостей для расширений к GNOME Shell, позволяющий привязать rpm-пакеты с дополнениями к версиям GNOME Shell.
  • В DNF и RPM по умолчанию включён режим "Copy on Write", реализованный при помощи reflink в Btrfs.
  • Обновлены версии пакетов: LLVM 20, GCC 15-test, binutils 2.44, glibc 2.41, gdb 15, Go 1.24, Tcl/Tk 9.0, Ruby 3.4, Zlib-ng 2.2.x, Setuptools 74, Django 5.x, Ansible 11, PHP 8.4, numpy 2.1.3.
  • В репозиторий для архитектуры AArch64 добавлен эмулятор FEX, позволяющий выполнять исполняемые файлы, собранные для архитектур x86 и x86-64, в окружении ARM64 (AArch64). Основанные на FEX компоненты для запуска x86-программ интегрированы в сборки Fedora со средой рабочего стола KDE.
  • Расширена поддержка web-камер с интерфейсом MIPI (Mobile Industry Processor Interface), который всё чаще используются на ноутбуках и планшетах вместо UVC (USB Video Class).
  • Добавлена поддержка шифрования памяти виртуальных машин при помощи технологий AMD SEV-SNP и Intel TDX.
  • Пакеты, использующие только исполняемый файл git, переведены на привязку к зависимости git-core, а не к полному пакету git.
  • Загрузочная заставка Plymouth переведена на использование модуля ядра simpledrm, что избавило от ожидания инициализации драйвера для GPU.
  • В Firewalld в сборках для рабочих станций для IPv6 по умолчанию включён режим работы rpfilter (Reverse Path Filter) "loose" вместо "strict".

Для Fedora 42 введены в строй "free" и "nonfree" репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами.

Одновременно представлен релиз дистрибутива Fedora Asahi Remix 42, предназначенного для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 42 основан на пакетной базе Fedora Linux 42 и оснащён инсталлятором Calamares. Обеспечена возможность работы на системах Apple MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Studio и iMac, оснащённых ARM-чипами Apple M1 и M2.

В Fedora Asahi полностью поддерживаются: звуковая подсистема компьютеров Apple, камера, Wi-Fi, Bluetooth, устройства ввода, USB Type C (USB 3.0) и беспроводная зарядка MagSafe. Пока не поддерживается: подключение экрана через USB-C, Thunderbolt/USB4, микрофон и Touch ID. В графических драйверах поддерживается OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.4. Для запуска приложений, собранных для систем x86_64, задействован инструментарий muvm и слой эмуляции на базе пакета FEX.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/ann...)
  2. OpenNews: Утверждено обеспечение повторяемых сборок в Fedora 43
  3. OpenNews: Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora
  4. OpenNews: Уязвимости в Pagure и OBS, допускавшие компрометацию пакетов в репозиториях Fedora и openSUSE
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Fedora Linux 41
  6. OpenNews: OBS Studio и Fedora урегулировали конфликт
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63082-fedora
Ключевые слова: fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 17:35, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Хороший дистрибутив, помогает обкатать технологии которые пойдут в Red Hat Enterprise.
     
     
  • 2.18, Белый господин (-), 18:37, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 19:18, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ломается от перезагрузки
     

  • 1.3, Аноним (3), 17:37, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Сборка Fedora KDE Plasma Desktop получила статуса базовой редакции дистрибутива, идентичной по уровню поддержки с Fedora Workstation

    Заметьте, но не Fedora Workstation KDE.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:08, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 18:15, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В репу закинули - уже хорошо.
     
  • 2.20, Lyrix (ok), 18:41, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу, вот только теперь KDE нету в Spins, а на главной странице только  Workstation, Server? IoT...
    https://iimg.su/i/91H8dV
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 18:46, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нажми на "Get Fedora" в верху экрана, там и будет твоя "KDE"
     
     
  • 4.23, Lyrix (ok), 18:48, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пасиб,Кэп! Я в курсе :) Но, хомяки-свитчеры не найдут )))
     
     
  • 5.24, Аноним (22), 18:53, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в самом низу страницы тоже есть. А в те большие блоки, видимо, ещё не успели добавить
     
     
  • 6.33, Аноним (33), 19:43, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туда смысла нет добавлять, ибо дефолтный десктоп линукса -- гном. Кеды -- это инопланетянское нечто по мотивам вантуза. Собсно, они и не скрывают, что нацеливаются на вантузоидов, хотя именно вантузоидам линукс ни к чему.
     
     
  • 7.37, Аноним (22), 20:05, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNOME это попытка впихнуть планшетный интерфейс для сенсорных экранов на компьютеры с клавиатурой и мышкой. Ещё и с урезанными функциями, как на тех самых планшетах. Кому такое может понравиться - непонятно
     

  • 1.4, Аноним (3), 17:49, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Объединено содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin. Каталог /usr/sbin заменён на символическую ссылку, указывающую на /usr/bin

    Уже половину корня утащили в /usr

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 18:12, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вообще-то, в usr/sbin смысла и правда никакого. Это позитивный ход. Из usr/sbin апсов только gparted из известных туда бинари распаковывает. Остальные не дурачатся, а пользуются usr/bin.
     
  • 2.10, А (??), 18:19, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А /srv там выкинули?
     

  • 1.8, Аноним (8), 18:15, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Релизнуться релизнулась, но ссылки на офф странице пока что идут в никуда)
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 18:17, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно от зеркала зависит. По http качает, торренты тоже выложили. Успел накатить даже.
     
  • 2.19, Белый господин (-), 18:38, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:20, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Работаю на ней с начала марта, прекрасная система.
     

  • 1.12, Аноним (-), 18:23, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлены официальные Spin-сборки дистрибутива со средой рабочего стола COSMIC, разрабатываемой компанией System76 на языке Rust.

    А вот и признание от одного из крупнейших дистрибутивов.
    Надеюсь когда космик релизнется - то оно станет одним из офф. сборок на равне с KDE.

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 19:25, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надеюсь заменит гном, чтобы всегда было DE в котором все пробито гвоздями и норм дефолтные настройки. А до функциональности кед ему ещё долго расти, слишком сильный конкурент, сделанный для людей от людей.
     

  • 1.13, Аноним (13), 18:25, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > введены в строй "free" и "nonfree" репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA ...

    Название вводит в заблуждение.
    Надо писать "free" и "working".
    Чтобы юзер понимал что бесплатный сыр только в мышеловке и придется попъердолиться.

     
     
  • 2.14, Аноним (9), 18:26, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надо писать

    Кому надо? Эти "надо" здесь, в большинстве?

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:34, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Кому надо?

    Тем кто не хочеть вводить пользователей в заблуждение)

    > Эти "надо" здесь, в большинстве?

    Здесь это где?
    Да и тысячи мух большинства....

     

  • 1.15, Белый господин (-), 18:33, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.21, Аноним (21), 18:46, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Объединено содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin.

    Зря. В sbin лежат системные утилиты, которыми непривилегированный пользователь пользоваться не может и не должен. У рута sbin всегда в PATH был, но не у непривилегированных пользователей. В итоге в PATH непривилегированного пользователя будет лежать всякий мусор. Хватит ломать структуру каталогов UNIX!

     
     
  • 2.25, Oe (?), 19:03, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше бы сделали /system /data как на ведроиде. Чтобы форматированием /data система абсолютно полностью возвращалась в тому состоянию которое было после установки. И /system можно было держать read-only и всегда одного размера. А сейчас это колхоз, хочешь вернуть систему в первоначальный вид - переустанавливай всё или восстанавливай с образа.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 20:17, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати не самое плохое решение было бы. Но они отталкиваются не от здравого смысла, а от "не такие как все".
     
  • 2.29, Аноним (-), 19:24, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хватит ломать структуру каталогов UNIX!

    Так linux - это unix like (т.е. "похожая" на юникс система), а не сертифицированный полноценный юникс, коим является, например (ВНЕЗАПНО!) мак ос.

     
     
  • 3.34, Аноним (-), 19:45, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не ври. Термином Unix-like обозначают те дистрибутивы и операционные системы разработчики, которых не хотят платить деньги. Прикол сертификации в том, что например с каждым выходом релиза Дебиана, дебианщикам приходилось бы отстёгивать бабло организации The Open Group.

    P.S.
    The Open Group прилепило наклейку UNIX операционке macOS, ну это же смешно. У macOS нет как у Линукса, юниксовой иерархии файловой системы - Filesystem Hierarchy Standard? что в свою очередь дискредитирует все наклейки и значки UNIX.

    Деннису Ритчи показывали GNU/Linux, он сказал, что это де-факто UNIX. Этого достаточно.

     
     
  • 4.38, Аноним (43), 20:13, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Термином Unix-like обозначают те дистрибутивы и операционные системы разработчики, которых не хотят платить деньги.

    Это уже ВАШИ личные маняфантазии.

    > У macOS нет как у Линукса, юниксовой иерархии файловой системы - Filesystem Hierarchy Standard?

    Есть. Просто осильте англоязычный гугл для начала.

     
  • 4.40, Аноним (40), 20:14, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU – это акроним "GNU’s Not UNIX".
    Linux – это акроним "Linux Is Not Unix".
     
  • 2.42, Аноним (43), 20:16, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зря.

    Просто кто-то хочет выделиться и стать не как все. Хотя даже самая передовая, инновационная и новомодная система - macOS не спешит отходить от стандарта.

     

  • 1.26, ZloySergant (ok), 19:04, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как там писал один отечественный фантаст? Microsoft UNIX?
     
     
  • 2.32, 1 (??), 19:38, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xenix
     
     
  • 3.35, Аноним (-), 19:49, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.27, Аноним (-), 19:17, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Разделение исполняемых файлов по каталогам bin и sbin признано устаревшей практикой, которая потеряла смысл в современных дистрибутивах.

    Крайне спорное утверждение. И разделение более чем понятно и очевидно, если хотя бы просто прочитать маны из оригинального юникса.

     
     
  • 2.31, Аноним (9), 19:37, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ваш комментарий несёт большую смысловую нагрузку и доказывает что ваше утверждение верно.
     
     
  • 3.39, Аноним (43), 20:14, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его коммент действительно несет смысловую нагрузку, в отличие от ВАШЕГО.
     
  • 2.36, Аноним (-), 20:00, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Боже мой что творят арчешкольники! У них /bin и /sbin символические ссылки на /usr/bin

    >Разделение исполняемых файлов по каталогам bin и sbin признано устаревшей практикой, которая потеряла смысл в современных дистрибутивах.

    А не логично просто добавить изменения в стандарт Filesystem Hierarchy Standard. Красная фетровая Шляпа могёт это организовать?

     
  • 2.45, anonymous (??), 20:21, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да верно, один каталог для бинарников со статически связаными библиотеками второй с бинарниками с динамической связью. Потом какой то дилетант но с авторитетным мнением нафантазировал очевидно пытаясь догадаться что обозначает буква S что sbin для элитных системных суперхакерских бинарников а всё остальное презренное для проcтолюдинов в bin, и к сожалению многие повелись. Сейчас вообще нет смысла в разделении, что и пытаются исправить.
     

  • 1.41, Аноним (41), 20:14, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fedora - ЭТАЛОН и всегда им будет.
     

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