Выпуск дистрибутива Fedora Linux 42

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|1.2, Аноним (2), 17:35, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Хороший дистрибутив, помогает обкатать технологии которые пойдут в Red Hat Enterprise.
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|1.3, Аноним (3), 17:37, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Сборка Fedora KDE Plasma Desktop получила статуса базовой редакции дистрибутива, идентичной по уровню поддержки с Fedora Workstation
Заметьте, но не Fedora Workstation KDE.
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|4.23, Lyrix (ok), 18:48, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пасиб,Кэп! Я в курсе :) Но, хомяки-свитчеры не найдут )))
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|5.24, Аноним (22), 18:53, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, в самом низу страницы тоже есть. А в те большие блоки, видимо, ещё не успели добавить
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|6.33, Аноним (33), 19:43, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Туда смысла нет добавлять, ибо дефолтный десктоп линукса -- гном. Кеды -- это инопланетянское нечто по мотивам вантуза. Собсно, они и не скрывают, что нацеливаются на вантузоидов, хотя именно вантузоидам линукс ни к чему.
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|7.37, Аноним (22), 20:05, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GNOME это попытка впихнуть планшетный интерфейс для сенсорных экранов на компьютеры с клавиатурой и мышкой. Ещё и с урезанными функциями, как на тех самых планшетах. Кому такое может понравиться - непонятно
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|1.4, Аноним (3), 17:49, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Объединено содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin. Каталог /usr/sbin заменён на символическую ссылку, указывающую на /usr/bin
Уже половину корня утащили в /usr
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|2.6, Аноним (6), 18:12, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вообще-то, в usr/sbin смысла и правда никакого. Это позитивный ход. Из usr/sbin апсов только gparted из известных туда бинари распаковывает. Остальные не дурачатся, а пользуются usr/bin.
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|1.8, Аноним (8), 18:15, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Релизнуться релизнулась, но ссылки на офф странице пока что идут в никуда)
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|2.9, Аноним (9), 18:17, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможно от зеркала зависит. По http качает, торренты тоже выложили. Успел накатить даже.
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|1.12, Аноним (-), 18:23, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлены официальные Spin-сборки дистрибутива со средой рабочего стола COSMIC, разрабатываемой компанией System76 на языке Rust.
А вот и признание от одного из крупнейших дистрибутивов.
Надеюсь когда космик релизнется - то оно станет одним из офф. сборок на равне с KDE.
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|2.30, Аноним (30), 19:25, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надеюсь заменит гном, чтобы всегда было DE в котором все пробито гвоздями и норм дефолтные настройки. А до функциональности кед ему ещё долго расти, слишком сильный конкурент, сделанный для людей от людей.
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|1.13, Аноним (13), 18:25, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> введены в строй "free" и "nonfree" репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA ...
Название вводит в заблуждение.
Надо писать "free" и "working".
Чтобы юзер понимал что бесплатный сыр только в мышеловке и придется попъердолиться.
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|3.16, Аноним (16), 18:34, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Кому надо?
Тем кто не хочеть вводить пользователей в заблуждение)
> Эти "надо" здесь, в большинстве?
Здесь это где?
Да и тысячи мух большинства....
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|1.21, Аноним (21), 18:46, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Объединено содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin.
Зря. В sbin лежат системные утилиты, которыми непривилегированный пользователь пользоваться не может и не должен. У рута sbin всегда в PATH был, но не у непривилегированных пользователей. В итоге в PATH непривилегированного пользователя будет лежать всякий мусор. Хватит ломать структуру каталогов UNIX!
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|2.25, Oe (?), 19:03, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше бы сделали /system /data как на ведроиде. Чтобы форматированием /data система абсолютно полностью возвращалась в тому состоянию которое было после установки. И /system можно было держать read-only и всегда одного размера. А сейчас это колхоз, хочешь вернуть систему в первоначальный вид - переустанавливай всё или восстанавливай с образа.
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|3.43, Аноним (43), 20:17, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати не самое плохое решение было бы. Но они отталкиваются не от здравого смысла, а от "не такие как все".
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|2.29, Аноним (-), 19:24, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хватит ломать структуру каталогов UNIX!
Так linux - это unix like (т.е. "похожая" на юникс система), а не сертифицированный полноценный юникс, коим является, например (ВНЕЗАПНО!) мак ос.
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|3.34, Аноним (-), 19:45, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не ври. Термином Unix-like обозначают те дистрибутивы и операционные системы разработчики, которых не хотят платить деньги. Прикол сертификации в том, что например с каждым выходом релиза Дебиана, дебианщикам приходилось бы отстёгивать бабло организации The Open Group.
P.S.
The Open Group прилепило наклейку UNIX операционке macOS, ну это же смешно. У macOS нет как у Линукса, юниксовой иерархии файловой системы - Filesystem Hierarchy Standard? что в свою очередь дискредитирует все наклейки и значки UNIX.
Деннису Ритчи показывали GNU/Linux, он сказал, что это де-факто UNIX. Этого достаточно.
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|4.38, Аноним (43), 20:13, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Термином Unix-like обозначают те дистрибутивы и операционные системы разработчики, которых не хотят платить деньги.
Это уже ВАШИ личные маняфантазии.
> У macOS нет как у Линукса, юниксовой иерархии файловой системы - Filesystem Hierarchy Standard?
Есть. Просто осильте англоязычный гугл для начала.
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|4.40, Аноним (40), 20:14, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GNU – это акроним "GNU’s Not UNIX".
Linux – это акроним "Linux Is Not Unix".
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|2.42, Аноним (43), 20:16, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зря.
Просто кто-то хочет выделиться и стать не как все. Хотя даже самая передовая, инновационная и новомодная система - macOS не спешит отходить от стандарта.
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|1.27, Аноним (-), 19:17, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Разделение исполняемых файлов по каталогам bin и sbin признано устаревшей практикой, которая потеряла смысл в современных дистрибутивах.
Крайне спорное утверждение. И разделение более чем понятно и очевидно, если хотя бы просто прочитать маны из оригинального юникса.
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|2.31, Аноним (9), 19:37, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ваш комментарий несёт большую смысловую нагрузку и доказывает что ваше утверждение верно.
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|3.39, Аноним (43), 20:14, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его коммент действительно несет смысловую нагрузку, в отличие от ВАШЕГО.
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|2.36, Аноним (-), 20:00, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Боже мой что творят арчешкольники! У них /bin и /sbin символические ссылки на /usr/bin
>Разделение исполняемых файлов по каталогам bin и sbin признано устаревшей практикой, которая потеряла смысл в современных дистрибутивах.
А не логично просто добавить изменения в стандарт Filesystem Hierarchy Standard. Красная фетровая Шляпа могёт это организовать?
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|2.45, anonymous (??), 20:21, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да верно, один каталог для бинарников со статически связаными библиотеками второй с бинарниками с динамической связью. Потом какой то дилетант но с авторитетным мнением нафантазировал очевидно пытаясь догадаться что обозначает буква S что sbin для элитных системных суперхакерских бинарников а всё остальное презренное для проcтолюдинов в bin, и к сожалению многие повелись. Сейчас вообще нет смысла в разделении, что и пытаются исправить.
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