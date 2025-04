Выпуск дистрибутива Fedora Linux 42

Представлен релиз дистрибутива Fedora Linux 42. Для загрузки подготовлены продукты Fedora Workstation, Fedora KDE Plasma Desktop, Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base, Fedora IoT Edition, Fedora Silverblue, Fedora Kinoite и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c пользовательскими окружениями Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE, Phosh, Miracle, LXQt, Budgie, Sway и Cosmic. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64). Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 42: Сборка Fedora KDE Plasma Desktop получила статуса базовой редакции дистрибутива, идентичной по уровню поддержки с Fedora Workstation. Таким образом, варианты дистрибутива с GNOME и KDE отныне имеют идентичный статус и преподносятся на равных. Специфичные для KDE серьёзные проблемы теперь рассматриваться как блокирующие релиз, так же, как ранее блокировали релиз серьёзные проблемы в GNOME. Кроме того, в Fedora KDE Plasma Desktop добавлена поддержка архитектуры Power (ppc64le), для которой доступен полный стек приложений KDE, включая KDE PIM. Для систем OpenPOWER, таких как Talos Workstation, подготовлены Live-сборки с KDE, поддерживающие возможность установки.

Добавлены официальные Spin-сборки дистрибутива со средой рабочего стола COSMIC, разрабатываемой компанией System76 на языке Rust. COSMIC предоставляет режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам.

Рабочий стол в Fedora Workstation обновлён до ветки GNOME 48. Обновлены рабочие столы Xfce 4.20 и LXQt 2.1.

В Fedora Workstation задействован по умолчанию новый вариант инсталлятора Anaconda, в котором вместо интерфейса на основе библиотеки GTK используется web-интерфейс. Web-интерфейс построен с использованием JavaScript-фреймворка React, элементов оформления PatternFly и компонентов из проекта Cockpit, уже применяемого в продуктах Red Hat для настройки и управления серверами. Вместо главного экрана с перечнем действий в новом интерфейсе работа организована в форме мастера (Wizard), подразумевающего последовательное выполнение определённых шагов без возвращения к основному экрану. Web-интерфейс допускает взаимодействие через web-браузер для удалённого управления установкой. Предложенный интерфейс избавлен от усложнений и более понятен для начинающих пользователей. В качестве базового предлагается использовать автоматизированный (guided) режим разбивки диска, при котором инсталлятор сам выбирает параметры создания или изменения разделов на основе настроек, выбранных пользователем. Добавлена опция для переустановки дистрибутива (например, для восстановления работы при повреждении каких-то системных файлов), а также возможность установки в режиме двойной загрузки для использования на одном компьютере нескольких ОС.

Классический инсталлятор Anaconda переведён на использование протокола Wayland, что позволило исключить связанные с X11 зависимости из установочных носителей. Процесс удалённой установки переведён с VNC-клиента TigerVNC на приложение grd (Gnome Remote Desktop), использующее протокол RDP. По умолчанию для всех поддерживаемых архитектур задействована разбивка на разделы с использованием GPT.

Объединено содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin. Каталог /usr/sbin заменён на символическую ссылку, указывающую на /usr/bin. Разделение исполняемых файлов по каталогам bin и sbin признано устаревшей практикой, которая потеряла смысл в современных дистрибутивах. Унификация bin и sbin упростит работу сопровождающих пакеты, которым не придётся гадать в какой каталог разместить исполняемый файл; сделает систему более предсказуемой и понятной для пользователей; увеличит совместимость с другими дистрибутивами; уменьшит число проверок каталогов при выполнении execvp() и похожих вызовов.

Добавлены новые группы flatpak и diskadmin для обеспечения доступа непривилегированных пользователей к функциям управления системными пакетами в формате Flatpak и внешними накопителями. Изменение позволило избавиться от необходимости добавления пользователя в группу wheel, т.е. даёт возможность работать с flatpak и внешними дисками без предоставления доступа к остальным операциям администрирования. Для пользователей, входящих в группу wheel, дополнительно предоставлена возможность разблокировки (LUKS) и монтирования внешних накопителей без запроса ввода пароля.

Разрешено включать в пакеты дополнительные варианты исполняемых файлов, собранные с оптимизациями для микроархитектур x86-64-v2, x86-64-v3 и x86-64-v4. В большинстве случаев прирост производительности при сборке для подобных архитектур не превышает 10%, но в отдельных ситуациях приводит к заметному повышению производительности (до 120%). Решение о добавлении дополнительно оптимизированных исполняемых файлов принимают сопровождающие, в зависимости от результатов тестирования производительности конкретных пакетов.

Live-сборки дистрибутива, использующие системный образ в режиме только для чтения, переведены со SquashFS на файловую систему EROFS. В качестве причин перехода упоминается более активная разработка EROFS (последний выпуск инструментария SquashFS был весной 2023 года) и наличие в EROFS расширенных возможностей, которые могут быть задействованы в будущем. По сравнению со SquashFS в EROFS хуже уровень сжатия (размер образа 2.7 GiB в EROFS против 2.0 GiB в SquashFS при использовании алгоритма сжатия XZ и 3.9 GiB против 3.1 GiB при использовании LZ4), но более высокая скорость случайного доступа и пропускная способность (7.1 MiB/s в EROFS против 5.0 MiB/s в SquashFS для XZ и 30.9 MiB/s против 26.3 MiB/s для LZ4).

Атомарно обновляемые редакции дистрибутива для настольных систем (Fedora Atomic Desktops), такие как Fedora Silverblue (GNOME), Fedora Kinoite (KDE), Fedora Sway Atomic и Fedora Budgie Atomic, по умолчанию переведены на файловую систему Composefs, что позволило использовать в данных сборках корневой раздел, работающий в режиме только для чтения, а также в дальнейшем задействовать для системного раздела средства верификации целостности, позволяющие выявлять возникающие проблемы во время работы. Разделы /etc и /var продолжают монтироваться с возможностью записи. Файловая система Composefs реализована в виде надстройки над уже присутствующими в ядре ФС OverlayFS и EROFS, и оптимизирована для эффективного совместного хранения содержимого нескольких примонтированных дисковых образов.

В редакции Fedora Kinoite (атомарно обновляемый вариант с KDE) по умолчанию включена автоматическая установка обновлений.

Предоставлены официальные сборки Fedora для подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux), которые включены в перечень Linux-дистрибутивов, предлагаемых для быстрой установки в WSL. Сборки сформированы в новом формате, позволяющем распространять дистрибутив со своих серверов без загрузки в каталог Microsoft Store, без упаковки в формате appx и без размещения в сборке кода, специфичного для Windows.

Задействована новая ветка мультимедийной библиотеки SDL 3. Для приложений на базе SDL по умолчанию задействован протокол Wayland. Библиотеки SDL 2 заменены на прослойку sdl2-compat, работающую поверх SDL 3.

В пакетный менеджер DNF5 добавлена поддержка удаления из системы устаревших или прекративших действовать PGP-ключей репозиториев, что позволило автоматизировать управление ключами при установке и обновлении программ.

В пакетный менеджер RPM добавлена поддержка создания пользователей и групп на основе поставляемых в пакетах файлов конфигурации, размещённых в каталоге Sysusers.d, используемом в systemd.

Добавлен генератор зависимостей для расширений к GNOME Shell, позволяющий привязать rpm-пакеты с дополнениями к версиям GNOME Shell.

В DNF и RPM по умолчанию включён режим "Copy on Write", реализованный при помощи reflink в Btrfs.

Обновлены версии пакетов: LLVM 20, GCC 15-test, binutils 2.44, glibc 2.41, gdb 15, Go 1.24, Tcl/Tk 9.0, Ruby 3.4, Zlib-ng 2.2.x, Setuptools 74, Django 5.x, Ansible 11, PHP 8.4, numpy 2.1.3.

В репозиторий для архитектуры AArch64 добавлен эмулятор FEX, позволяющий выполнять исполняемые файлы, собранные для архитектур x86 и x86-64, в окружении ARM64 (AArch64). Основанные на FEX компоненты для запуска x86-программ интегрированы в сборки Fedora со средой рабочего стола KDE.

Расширена поддержка web-камер с интерфейсом MIPI (Mobile Industry Processor Interface), который всё чаще используются на ноутбуках и планшетах вместо UVC (USB Video Class).

Добавлена поддержка шифрования памяти виртуальных машин при помощи технологий AMD SEV-SNP и Intel TDX.

Пакеты, использующие только исполняемый файл git, переведены на привязку к зависимости git-core, а не к полному пакету git.

Загрузочная заставка Plymouth переведена на использование модуля ядра simpledrm, что избавило от ожидания инициализации драйвера для GPU.

В Firewalld в сборках для рабочих станций для IPv6 по умолчанию включён режим работы rpfilter (Reverse Path Filter) "loose" вместо "strict". Для Fedora 42 введены в строй "free" и "nonfree" репозиториев проекта RPM Fusion, в которых доступны пакеты с дополнительными мультимедиа приложениями (MPlayer, VLC, Xine), видео/аудио кодеками, поддержкой DVD, проприетарными драйверами AMD и NVIDIA, игровыми программами и эмуляторами. Одновременно представлен релиз дистрибутива Fedora Asahi Remix 42, предназначенного для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 42 основан на пакетной базе Fedora Linux 42 и оснащён инсталлятором Calamares. Обеспечена возможность работы на системах Apple MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, Mac Studio и iMac, оснащённых ARM-чипами Apple M1 и M2. В Fedora Asahi полностью поддерживаются: звуковая подсистема компьютеров Apple, камера, Wi-Fi, Bluetooth, устройства ввода, USB Type C (USB 3.0) и беспроводная зарядка MagSafe. Пока не поддерживается: подключение экрана через USB-C, Thunderbolt/USB4, микрофон и Touch ID. В графических драйверах поддерживается OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.4. Для запуска приложений, собранных для систем x86_64, задействован инструментарий muvm и слой эмуляции на базе пакета FEX.