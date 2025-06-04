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Стратегия развития проекта Fedora до 2028 года

04.06.2025 22:55

Мэттью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, опубликовал стратегию развития Fedora, определяющую цели и задачи на ближайшие три года. Отмечены следующие направления, на которых будет сфокусировано внимание проекта:

  • Средства для людей с ограниченными возможностями. Для данной категории лиц намечена работа по улучшению доступности документации, развиваемых проектом приложений и инструментов сборки пакетов.
  • Устойчивость сообщества: развитие наставничества; внедрение инструментов для взаимодействия и совместной работы (переход на платформу Forgejo).
  • Редакции дистрибутива: подготовка маркетинговых статей; упрощение создания своих сборок (применение bootc); рефакторинг SIG (Special Interest Groups).
  • Экспансия: предустановка Fedora и поддержка производителей оборудования; поддержка локальных сообществ; поддержка провайдеров облачных систем и систем непрерывной интеграции.
  • Технические инновации: контейнеры и Flatpak; атомарные варианты десктоп-редакций дистрибутива; экосистемы языков программирования; искусственный интеллект.
  • Связи с экосистемами: совместная работа с RHEL и CentOS; поддержка производных проектов (downstream); взаимодействие с используемыми проектами (upstream).

В ближайшие месяцы планируют запустить 4 инициативы:

  • Блокирование релизов официальных редакций Fedora при наличии неисправленных проблем, затрагивающих средства для людей с ограниченными возможностями (Accessibility).
  • Эксперимент GitOps, предлагающий новый рабочий процесс для улучшения формирования пакетов.
  • Миграция на платформу совместной разработки Forgejo.
  • Доступность инструментариев для разработки систем машинного обучения.

На следующем этапе начнётся работа над инициативами:

  • Создание архива содержимого Bugzilla. Red Hat отказывается от использования Bugzilla и намерен отключить сервис bugzilla.redhat.com. Fedora перейдёт на платформу Forgejo для отслеживания исправления ошибок, но планирует создать архив Bugzilla для сохранения истории работы над прошлыми проблемами.
  • Использование форумов Discourse в качестве основной площадки для обсуждений, на которую будут перенесены обсуждения из списков рассылки для разработчиков и тестировщиков.
  • Переход на использование Konflux для сборки контейнеров вместо Koji.
  • Улучшение маркетинговой информации о новых возможностях релизов различных редакций дистрибутива.
  • Расширение инициативы Fedora Ready для привлечения производителей оборудования, предустанавливающих Fedora.
  • Финансирование мероприятий по привлечению региональных популяризаторов проекта.
  • Доведение Silverblue и Kinoite до состояния основных десктоп-редакций.
  • Задействование одного общего базового системного образа в редакциях CoreOS, IoT и Atomic Desktop .
  • Усиление сотрудничества Fedora, CentOS и RHEL. Организация трёхстороннего взаимодействия для обсуждения текущих работ и вопросов, влияющих на Fedora, CentOS и RHEL.


  1. Главная ссылка к новости (https://communityblog.fedorapr...)
  2. OpenNews: Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora
  3. OpenNews: Утверждено обеспечение повторяемых сборок в Fedora 43
  4. OpenNews: В Fedora 43 намерены удалить из репозитория пакеты для поддержки X11 в GNOME
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Fedora Linux 42
  6. OpenNews: В GDM по умолчанию отключён сеанс X11. В Fedora 43 в GNOME будет поддерживаться только Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63359-fedora
Ключевые слова: fedora
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, BlackRot (ok), 00:03, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего полезного для себя из этого списка не увидел. Таков путь
    Перехожу на Debian))
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:14, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Монументально... Памятник уже заказали?
     
  • 1.6, Аноним (6), 00:21, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Доведение Silverblue и Kinoite до состояния основных десктоп-редакций.

    Здорово. Активно юзаю Silverblue ~год. Полёт нормальный.

     
  • 1.8, Кошкажена (?), 00:23, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Средства для людей с ограниченными возможностями. Для данной категории лиц намечена работа по улучшению доступности документации, развиваемых проектом приложений и инструментов сборки пакетов.

    Что только не делают для растовщиков.

     
  • 1.9, Аноним (9), 00:25, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Экспансия для дистрибутива альфа-тестирования? Они что-то употребляют?
     
  • 1.14, Аноним (9), 00:35, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Средства для людей с ограниченными возможностями? Так это же DE предоставляет? Или они хотят для командной строки?

    Формулировки чисто рекламно-политические.

     

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