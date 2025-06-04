Стратегия развития проекта Fedora до 2028 года

Мэттью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, опубликовал стратегию развития Fedora, определяющую цели и задачи на ближайшие три года. Отмечены следующие направления, на которых будет сфокусировано внимание проекта: Средства для людей с ограниченными возможностями. Для данной категории лиц намечена работа по улучшению доступности документации, развиваемых проектом приложений и инструментов сборки пакетов.

Устойчивость сообщества: развитие наставничества; внедрение инструментов для взаимодействия и совместной работы (переход на платформу Forgejo).

Редакции дистрибутива: подготовка маркетинговых статей; упрощение создания своих сборок (применение bootc); рефакторинг SIG (Special Interest Groups).

Экспансия: предустановка Fedora и поддержка производителей оборудования; поддержка локальных сообществ; поддержка провайдеров облачных систем и систем непрерывной интеграции.

Технические инновации: контейнеры и Flatpak; атомарные варианты десктоп-редакций дистрибутива; экосистемы языков программирования; искусственный интеллект.

Связи с экосистемами: совместная работа с RHEL и CentOS; поддержка производных проектов (downstream); взаимодействие с используемыми проектами (upstream). В ближайшие месяцы планируют запустить 4 инициативы: Блокирование релизов официальных редакций Fedora при наличии неисправленных проблем, затрагивающих средства для людей с ограниченными возможностями (Accessibility).

Эксперимент GitOps, предлагающий новый рабочий процесс для улучшения формирования пакетов.

Миграция на платформу совместной разработки Forgejo.

Доступность инструментариев для разработки систем машинного обучения. На следующем этапе начнётся работа над инициативами: Создание архива содержимого Bugzilla. Red Hat отказывается от использования Bugzilla и намерен отключить сервис bugzilla.redhat.com. Fedora перейдёт на платформу Forgejo для отслеживания исправления ошибок, но планирует создать архив Bugzilla для сохранения истории работы над прошлыми проблемами.

Использование форумов Discourse в качестве основной площадки для обсуждений, на которую будут перенесены обсуждения из списков рассылки для разработчиков и тестировщиков.

Переход на использование Konflux для сборки контейнеров вместо Koji.

Улучшение маркетинговой информации о новых возможностях релизов различных редакций дистрибутива.

Расширение инициативы Fedora Ready для привлечения производителей оборудования, предустанавливающих Fedora.

Финансирование мероприятий по привлечению региональных популяризаторов проекта.

Доведение Silverblue и Kinoite до состояния основных десктоп-редакций.

Задействование одного общего базового системного образа в редакциях CoreOS, IoT и Atomic Desktop .

Усиление сотрудничества Fedora, CentOS и RHEL. Организация трёхстороннего взаимодействия для обсуждения текущих работ и вопросов, влияющих на Fedora, CentOS и RHEL.



