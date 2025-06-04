Стратегия развития проекта Fedora до 2028 года

|
Мэттью Миллер (Matthew Miller), лидер проекта Fedora, опубликовал стратегию развития Fedora, определяющую цели и задачи на ближайшие три года. Отмечены следующие направления, на которых будет сфокусировано внимание проекта:
- Средства для людей с ограниченными возможностями. Для данной категории лиц намечена работа по улучшению доступности документации, развиваемых проектом приложений и инструментов сборки пакетов.
- Устойчивость сообщества: развитие наставничества; внедрение инструментов для взаимодействия и совместной работы (переход на платформу Forgejo).
- Редакции дистрибутива: подготовка маркетинговых статей; упрощение создания своих сборок (применение bootc); рефакторинг SIG (Special Interest Groups).
- Экспансия: предустановка Fedora и поддержка производителей оборудования; поддержка локальных сообществ; поддержка провайдеров облачных систем и систем непрерывной интеграции.
- Технические инновации: контейнеры и Flatpak; атомарные варианты десктоп-редакций дистрибутива; экосистемы языков программирования; искусственный интеллект.
- Связи с экосистемами: совместная работа с RHEL и CentOS; поддержка производных проектов (downstream); взаимодействие с используемыми проектами (upstream).
В ближайшие месяцы планируют запустить 4 инициативы:
- Блокирование релизов официальных редакций Fedora при наличии неисправленных проблем, затрагивающих средства для людей с ограниченными возможностями (Accessibility).
- Эксперимент GitOps, предлагающий новый рабочий процесс для улучшения формирования пакетов.
- Миграция на платформу совместной разработки Forgejo.
- Доступность инструментариев для разработки систем машинного обучения.
На следующем этапе начнётся работа над инициативами:
- Создание архива содержимого Bugzilla. Red Hat отказывается от использования Bugzilla и намерен отключить сервис bugzilla.redhat.com. Fedora перейдёт на платформу Forgejo для отслеживания исправления ошибок, но планирует создать архив Bugzilla для сохранения истории работы над прошлыми проблемами.
- Использование форумов Discourse в качестве основной площадки для обсуждений, на которую будут перенесены обсуждения из списков рассылки для разработчиков и тестировщиков.
- Переход на использование Konflux для сборки контейнеров вместо Koji.
- Улучшение маркетинговой информации о новых возможностях релизов различных редакций дистрибутива.
- Расширение инициативы Fedora Ready для привлечения производителей оборудования, предустанавливающих Fedora.
- Финансирование мероприятий по привлечению региональных популяризаторов проекта.
- Доведение Silverblue и Kinoite до состояния основных десктоп-редакций.
- Задействование одного общего базового системного образа в редакциях CoreOS, IoT и Atomic Desktop .
- Усиление сотрудничества Fedora, CentOS и RHEL. Организация трёхстороннего взаимодействия для обсуждения текущих работ и вопросов, влияющих на Fedora, CentOS и RHEL.