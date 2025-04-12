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Утверждено обеспечение повторяемых сборок в Fedora 43

12.04.2025 13:42

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил проект по обеспечению повторяемых сборок пакетов в осеннем выпуске Fedora 43. Целью инициативы заявлена возможность применения повторяемых сборок для не менее, чем 99% пакетов в репозитории.

Повторяемые сборки дадут возможность формировать собственные RPM-пакеты, совпадающие с предлагаемыми для загрузки готовыми бинарными пакетами. Совпадения обеспечивается на уровне основных метаданных и включённых в пакет файлов (отличаться будут только метаданные со временем сборки, сборочным хостом и заверением цифровой подписью). Пользователь сможет лично убедиться, что распространяемые в пакетах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Проверка тождественности бинарной сборки позволяет не полагаться лишь на доверие к сборочной инфраструктуре дистрибутива, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

Помимо безопасности повторяемые сборки также будут полезны для контроля качества - проблемы при попытке добиться повторяемых сборок часто вызваны ошибками или беспорядком в коде, например, использованием в пакетах, помеченных как "noarch", зависимостей, привязанных к определённым аппаратным архитектурам. Повторяемые сборки также упростят разработку пакетов - после небольших правок пересобранные пакеты будут отличаться только элементами, непосредственно связанными с внесённым изменением, что значительно упростит сравнение версий пакетов и анализ изменений.

При формировании повторяемых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей; использование неизменного состава и версий сборочного инструментария; идентичный набор опций и настроек по умолчанию; сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки); отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.

Инфраструктура проекта Fedora уже подготовлена к осуществлению повторяемых сборок. Например, в прошлых выпусках в сборочную систему внесены изменения, синхронизирующие метаданные о времени модификации файлов с эталонным исходным кодом (mtime теперь не зависит от времени сборки), а также обеспечивающие постоянный порядок перечисления метаданных и структур в бинарных файлах. На данном этапе охват повторяемыми сборками оценивается в 90%. Для обеспечения повторяемых сборок в оставшихся 10% требуется участие мэнтйнеров проблемных пакетов. Для стимулирования внесения исправлений в подобные пакеты, сбои при осуществлении повторяемых сборок намерены трактовать как ошибки при сборке.

Похожие проекты по обеспечению поддержки повторяемых сборок также развивают дистрибутивы Debian, Arch Linux, openSUSE и NixOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: В Live-образах Debian 12 реализована поддержка повторяемых сборок
  3. OpenNews: openSUSE тестирует поддержку повторяемых сборок
  4. OpenNews: В NixOS предложен метод защиты от подстановки бэкдоров, таких как в XZ
  5. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  6. OpenNews: Уязвимости в Pagure и OBS, допускавшие компрометацию пакетов в репозиториях Fedora и openSUSE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63061-fedora
Ключевые слова: fedora, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:18, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как насчёт RPMFusion?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:33, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Тсс, не спугни, а то снова передумают
     
  • 2.22, Аноним (22), 18:00, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое RPMFusion?

    Если без сарказма, то это непонятная репа, у которой нет никаких гарантий вообще.

    Любой бинарный пакет оттуда может идти с malware/backdoors, и никто за это никогда отвечать не будет.

    IBM/RedHat не имеют к нему _никакого_ отношения.

    Про ферму для сборки неизвестно _ничего_.

    Честно говоря, это позор для Fedora/RHEL, но люди хавают.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 18:45, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Честно говоря, это позор для Fedora/RHEL, но люди хавают.

    Для RHEL все равно. Там вопрос открытости ПО не так важен, + весь софт тянут через флатпаки и прочие платформы для контейнеризации.

    А по поводу Fedora: нууу, это ядерный полигон Red Hat. Там все равно, что юзеры хавают, и как они это хавают. Как бы no warranties. Главное, что соблюдена формальность, и в своих нет проприетарного ПО.

    Тот же Silverblue - чисто PoC, на деле этим пользоваться не будут. Те же флатпаки Федоры имеют приоритет выше, чем флатпаки Flathub, соответственно в них тоже не будет всех нужных кодеков.

     

  • 1.6, Аноним (6), 15:00, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > утвердил проект по обеспечению повторяемых сборок пакетов в осеннем выпуске Fedora 43. Целью инициативы заявлена возможность применения повторяемых сборок для не менее, чем 99% пакетов в репозитории.

    Звучит как "невесту только что сосватали" )

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:24, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для бэкдоров 1% более чем достаточно.
     

  • 1.7, Ghosty (?), 15:11, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Желающие уже могут скачать и установить финальную версию Fedora 42. Образ Fedora 42 RC 1.1 https://dl.fedoraproject.org/pub/alt/stage/42_RC-1.1/Workstation/x86_64/iso/ признан финальным и официально будет представлен 15 апреля.
     
     
  • 2.16, zionist (ok), 16:59, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем бежать впереди паровоза? Всего-то три дня осталось.
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:29, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Простите бсдшника, далёкого от этих ваших четырнадцати стандартов пакетных систем в ляликсе, но почему нельзя сверять просто хэши (хэш+длина) файлов?
     
     
  • 2.11, безразницы (?), 16:17, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В моменте сборки пакета часть зависимостей и ресурсов может браться из интернетов если так захочется автору, и что там собралось в итоге и почему - вопрос нетривиальный.
     
  • 2.12, Аноним (2), 16:19, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.freebsd.org/ReproducibleBuilds
    https://freebsdfoundation.org/blog/zero-trust-builds-for-freebsd/
    действительно, почему в бсд нельзя сверять просто хэши (хэш+длина) файлов?
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:28, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты кажется не от систем далек, а от CS и в целом от математики. Повторяемости невозможно достичь без избавления от сайд эффектов. Математически невозможно. Хэши он сверять будет, офигеть)
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 19:02, 12/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:48, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При формировании повторяемых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей; использование неизменного состава и версий сборочного инструментария; идентичный набор опций и настроек по умолчанию; сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки); отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.

    Бсдшнику простительно. Но всегда лучше читать, и только потом - комментировать.

     

  • 1.19, Аноним (19), 17:45, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >компрометация компилятора или сборочного инструментария

    А толку то. ВсёСПО под винду собирается MSVC, который однажды поймали на встраивании в скомпилированные им программы "телеметрии".

     
     
  • 2.21, User (??), 17:55, 12/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пффф. Gcc вот вовсе на встраивании лицензии ловили - было ваше, собрали и вжууух! Оно уже всехнее)
     

  • 1.20, Аноним (20), 17:49, 12/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, и за что только на гентушников наезжают? А выходит, что у гентушников получается даже быстрее. Сам сэмёржил и всё. А федорианцев будет: скачал пакет собранный, скачал с исходниками, собрал свой бинарный, сравнил, поставил.
     
  • 1.25, Аноним (26), 19:01, 12/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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