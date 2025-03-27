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В Live-образах Debian 12 реализована поддержка повторяемых сборок

27.03.2025 14:05

Разработчики проекта Debian объявили о реализации повторяемых сборок для всех официальных Live-образов Debian 12.10, а также для сборок всех значительных сред рабочего стола из репозиториев Debian 11, 12 и 13 (testing). Подготовлена инструкция, при помощи которой на основе доступных в репозитории исходных текстов пользователи могут сформировать свои Live-образы, на 100% идентичные на бинарном уровне с предоставляемыми проектом готовыми Live-образами.

Во всём репозитории Debian 12, насчитывающем 33223 исходных пакетов, поддержка повторяемых сборок достигла 96.9% для архитектуры x86_64 и 96.5% для архитектуры ARM64. В репозиториях Debian Testing уровень повторяемых сборок оценён в 96.5% для архитектуры ARM64 и 96.3% для x86_64 при пересборке 37322 исходных пакетов. Тест повторяемых сборок в репозитории Debian Testing провален для 819 пакетов (2.2%), а у 428 пакетов (1.1%) возникли общие проблемы при компиляции из исходного кода. Для сравнения в Arch Linux возможность повторяемой сборки реализована для 86.3% пакетов из репозиторев core и extra, насчитывающих 12800 пакетов. В репозитории openSUSE Factory, насчитывающем 15754 пакета, уровень повторяемых сборок составляет 98.24%.

Повторяемые сборки дают возможность пользователю сформировать собственные сборки, побитово совпадающие с предлагаемыми для загрузки готовыми сборками. Пользователь может лично убедиться, что распространяемые в пакетах и загрузочных образах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Проверка тождественности бинарной сборки позволяет не полагаться лишь на доверие к сборочной инфраструктуре дистрибутива, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

При формировании повторяемых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей; использование неизменного состава и версий сборочного инструментария; идентичный набор опций и настроек по умолчанию; сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки); отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.

  1. Главная ссылка к новости (https://lwn.net/Articles/10154...)
  2. OpenNews: openSUSE тестирует поддержку повторяемых сборок
  3. OpenNews: В NixOS обеспечена поддержка повторяемых сборок для iso-образа
  4. OpenNews: Доступен rebuilderd для независимой верификации Arch Linux при помощи повторяемых сборок
  5. OpenNews: Связывание повторяемых сборок GNU Guix с архивом исходных текстов Software Heritage
  6. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62961-debian
Ключевые слова: debian, build
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, EuPhobos (ok), 14:14, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём новостей о новых Live дистрибутивах "для админов"? =)
     
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 14:18, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто раньше что-то мешало печь болгеносы в промышленных масштабах.
    Особенно после появления специализированных "дистрибутивов для создания дистрибутивов" типа T2 SDE, позволяющих делать новые не приходя в сознание. Хотя, по правде сказать, и до этого скрипты позволяли не особо голову включать...
     
     
  • 3.4, Viktor (??), 14:22, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос не в блогеносах, а в верификации. Возможность сборки ибнарно идентичного образа говорит о том, что опубликованные исходные тексты соответствуют тем, из которых создан распространяемый бинарный образ. И если вы не собираетесь верифицировать, это не значит, что никто не станет верифицировать.
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:08, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот ты возьми и сделай по отдельному iso образу для всех сред рабочего стола имеющихся во вселенной, хотя бы тех что перечислены в Википедии. Такого нет ни в Ubuntu ни в этом вашем Arch.
     

  • 1.2, Жироватт (ok), 14:15, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо-неплохо.
    -1 вектор атаки, хотя закладки в блобах никуда не денутся
     
  • 1.5, Аноним (5), 14:35, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем смысл, если не 100%?
    Например: система на вашем компьютере на 99% не содержит вредоносного кода.
     
     
  • 2.6, Жироватт (ok), 14:39, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут булева переменная - или верифицирован на 100%, или сборка от левого Васяна.
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:57, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в чем смысл вопроса, если на системе не 100% пакетов установлено?
    у меня со всем ненужным хламом, который лень удалить, бинарных пакетов меньше 4 тысяч
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:41, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А сборку на раст так и не завизли.
     
     
  • 2.10, Ося Бендер (?), 14:48, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    荣耀生锈
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 15:03, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы с CSDN не перепутали? Раз такие дела, может мне одну PDFку оттуда вытащите, нигде больше в другом месте нет?
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:43, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У альтовцев такие инновации уже мхом покрылись от старости, а эти только очнулись. Бгг.
     
  • 1.9, Ося Бендер (?), 14:44, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Получается что в 3,1% будут закладки?
    Тогда это ни кому не нужно.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:53, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получается что в 3,1% будут закладки?

    Не ставь себе пакеты копмилируемые раст'ом и тому подобным.

    И у тебя будет 100%.

     
     
  • 3.20, Ося Бендер (?), 15:07, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это, без Раста сейчас ни куды, ни туды и не сюды.

    Слава Расту!

     
     
  • 4.25, Аноним (11), 15:16, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Евангелистам да. Для остальных - это игра детей в песочнице.
     

  • 1.13, myster (ok), 14:57, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Packer, Vagrant и так позволяют это делать.

    И у Fedora есть технология (bootc) более привлекательная, которая позволяет использовать OCI образы операционных систем для загрузки, они быстрее собираются и лучше кэшируются, не расходуя сетевой трафиг зря.

    > https://wiki.debian.org/ReproducibleInstalls/LiveImages#considerations
    > The GNOME image requires about 17GB during building, so you'll need sufficient memory.

    ого жесть какая

     
     
  • 2.15, Аноним (11), 15:01, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И у Fedora есть технология (bootc) более привлекательная

    Это вообще о другом. Не путай теплое и мягкое.

     
     
  • 3.17, myster (ok), 15:03, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это вообще о другом. Не путай теплое и мягкое.

    о том же, это вы путаете

    повторяемость в bootc гарантируется по тегу образа, причем тут другая технология загрузки, на которую вы пытаетесь сослаться (да?), она тут вторична, определитесь вам шашечки или ехать

     
     
  • 4.23, Аноним (11), 15:13, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > причем тут другая технология загрузки,

    Она тут совсем не важна. Важна повторяемость сборки из исходников ВСЕХ пакетов.

    Пока не все. Но сильно близко к этому.

     
     
  • 5.27, myster (ok), 15:28, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Важна повторяемость сборки из исходников ВСЕХ пакетов.

    так собирайте при сборке OCI образа или что-то мешает?

     
     
  • 6.30, Аноним (11), 15:35, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так собирайте при сборке OCI образа или что-то мешает?

    То что компиляторы не всех языков умеют в повторяюмую сборку. А те что умеют требуют плясок с бубном.

     

  • 1.14, Аноним (11), 14:59, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Packer, Vagrant и так позволяют это делать.

    Они соберут мне binutils?

     
     
  • 2.16, myster (ok), 15:02, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они соберут мне binutils?

    Не вижу препятствий, в рамках процесса сборки нет ограничений по командам, что хочешь можно собрать и засунуть в образ

     
     
  • 3.24, Аноним (11), 15:14, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не вижу препятствий, в рамках процесса сборки нет ограничений по командам, что хочешь можно собрать и засунуть в образ

    Так собрали и засунули и получили повторяемость бинарной сборки из исходников?

    Или никто этого не делал?

     
     
  • 4.26, myster (ok), 15:19, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так собрали и засунули и получили повторяемость бинарной сборки из исходников?

    да, тут ключивой момент как вы собираете, из какого коммита или зеркала сорцы берете для сборки.  По-хорошему, поднимаете свой Nexus и используете его как кэширующее зеркало и для повторяемых сборок с нужных версий библиотек.

     
     
  • 5.28, Аноним (11), 15:33, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да, тут ключивой момент как вы собираете, из какого коммита или зеркала сорцы

    Это прям мрак.

    Какое зеркало? Какие комиты?

    Исходники берутся из пакетов исходников.

     

  • 1.19, Аноним (21), 15:04, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >а также для сборок всех значительных сред рабочего стола из репозиториев Debian 11, 12 и 13 (testing).

    Это каких? Огласите весь список пожалуйста.

     
  • 1.22, Аноним (21), 15:11, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian Wiki в принципе содержит только: GNOME, Plasma, Xfce, LXDE, LXQt, MATE. Я не знаю это не половина, хорошо если треть от всех имеющихся.
     

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