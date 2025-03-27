В Live-образах Debian 12 реализована поддержка повторяемых сборок

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|2.3, Жироватт (ok), 14:18, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как будто раньше что-то мешало печь болгеносы в промышленных масштабах.
Особенно после появления специализированных "дистрибутивов для создания дистрибутивов" типа T2 SDE, позволяющих делать новые не приходя в сознание. Хотя, по правде сказать, и до этого скрипты позволяли не особо голову включать...
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|3.4, Viktor (??), 14:22, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вопрос не в блогеносах, а в верификации. Возможность сборки ибнарно идентичного образа говорит о том, что опубликованные исходные тексты соответствуют тем, из которых создан распространяемый бинарный образ. И если вы не собираетесь верифицировать, это не значит, что никто не станет верифицировать.
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|3.21, Аноним (21), 15:08, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот ты возьми и сделай по отдельному iso образу для всех сред рабочего стола имеющихся во вселенной, хотя бы тех что перечислены в Википедии. Такого нет ни в Ubuntu ни в этом вашем Arch.
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|1.5, Аноним (5), 14:35, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чем смысл, если не 100%?
Например: система на вашем компьютере на 99% не содержит вредоносного кода.
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|2.6, Жироватт (ok), 14:39, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут булева переменная - или верифицирован на 100%, или сборка от левого Васяна.
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|2.12, Аноним (12), 14:57, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в чем смысл вопроса, если на системе не 100% пакетов установлено?
у меня со всем ненужным хламом, который лень удалить, бинарных пакетов меньше 4 тысяч
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|3.18, Аноним (18), 15:03, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы с CSDN не перепутали? Раз такие дела, может мне одну PDFку оттуда вытащите, нигде больше в другом месте нет?
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|1.8, Аноним (8), 14:43, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У альтовцев такие инновации уже мхом покрылись от старости, а эти только очнулись. Бгг.
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|2.11, Аноним (11), 14:53, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Получается что в 3,1% будут закладки?
Не ставь себе пакеты копмилируемые раст'ом и тому подобным.
И у тебя будет 100%.
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|1.13, myster (ok), 14:57, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Packer, Vagrant и так позволяют это делать.
И у Fedora есть технология (bootc) более привлекательная, которая позволяет использовать OCI образы операционных систем для загрузки, они быстрее собираются и лучше кэшируются, не расходуя сетевой трафиг зря.
> https://wiki.debian.org/ReproducibleInstalls/LiveImages#considerations
> The GNOME image requires about 17GB during building, so you'll need sufficient memory.
ого жесть какая
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|2.15, Аноним (11), 15:01, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И у Fedora есть технология (bootc) более привлекательная
Это вообще о другом. Не путай теплое и мягкое.
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|3.17, myster (ok), 15:03, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это вообще о другом. Не путай теплое и мягкое.
о том же, это вы путаете
повторяемость в bootc гарантируется по тегу образа, причем тут другая технология загрузки, на которую вы пытаетесь сослаться (да?), она тут вторична, определитесь вам шашечки или ехать
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|4.23, Аноним (11), 15:13, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> причем тут другая технология загрузки,
Она тут совсем не важна. Важна повторяемость сборки из исходников ВСЕХ пакетов.
Пока не все. Но сильно близко к этому.
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|5.27, myster (ok), 15:28, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Важна повторяемость сборки из исходников ВСЕХ пакетов.
так собирайте при сборке OCI образа или что-то мешает?
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|6.30, Аноним (11), 15:35, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так собирайте при сборке OCI образа или что-то мешает?
То что компиляторы не всех языков умеют в повторяюмую сборку. А те что умеют требуют плясок с бубном.
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|2.16, myster (ok), 15:02, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Они соберут мне binutils?
Не вижу препятствий, в рамках процесса сборки нет ограничений по командам, что хочешь можно собрать и засунуть в образ
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|3.24, Аноним (11), 15:14, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не вижу препятствий, в рамках процесса сборки нет ограничений по командам, что хочешь можно собрать и засунуть в образ
Так собрали и засунули и получили повторяемость бинарной сборки из исходников?
Или никто этого не делал?
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|4.26, myster (ok), 15:19, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так собрали и засунули и получили повторяемость бинарной сборки из исходников?
да, тут ключивой момент как вы собираете, из какого коммита или зеркала сорцы берете для сборки. По-хорошему, поднимаете свой Nexus и используете его как кэширующее зеркало и для повторяемых сборок с нужных версий библиотек.
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|5.28, Аноним (11), 15:33, 27/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да, тут ключивой момент как вы собираете, из какого коммита или зеркала сорцы
Это прям мрак.
Какое зеркало? Какие комиты?
Исходники берутся из пакетов исходников.
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|1.19, Аноним (21), 15:04, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>а также для сборок всех значительных сред рабочего стола из репозиториев Debian 11, 12 и 13 (testing).
Это каких? Огласите весь список пожалуйста.
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|1.22, Аноним (21), 15:11, 27/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Debian Wiki в принципе содержит только: GNOME, Plasma, Xfce, LXDE, LXQt, MATE. Я не знаю это не половина, хорошо если треть от всех имеющихся.
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