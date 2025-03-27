В Live-образах Debian 12 реализована поддержка повторяемых сборок

Разработчики проекта Debian объявили о реализации повторяемых сборок для всех официальных Live-образов Debian 12.10, а также для сборок всех значительных сред рабочего стола из репозиториев Debian 11, 12 и 13 (testing). Подготовлена инструкция, при помощи которой на основе доступных в репозитории исходных текстов пользователи могут сформировать свои Live-образы, на 100% идентичные на бинарном уровне с предоставляемыми проектом готовыми Live-образами.

Во всём репозитории Debian 12, насчитывающем 33223 исходных пакетов, поддержка повторяемых сборок достигла 96.9% для архитектуры x86_64 и 96.5% для архитектуры ARM64. В репозиториях Debian Testing уровень повторяемых сборок оценён в 96.5% для архитектуры ARM64 и 96.3% для x86_64 при пересборке 37322 исходных пакетов. Тест повторяемых сборок в репозитории Debian Testing провален для 819 пакетов (2.2%), а у 428 пакетов (1.1%) возникли общие проблемы при компиляции из исходного кода. Для сравнения в Arch Linux возможность повторяемой сборки реализована для 86.3% пакетов из репозиторев core и extra, насчитывающих 12800 пакетов. В репозитории openSUSE Factory, насчитывающем 15754 пакета, уровень повторяемых сборок составляет 98.24%.

Повторяемые сборки дают возможность пользователю сформировать собственные сборки, побитово совпадающие с предлагаемыми для загрузки готовыми сборками. Пользователь может лично убедиться, что распространяемые в пакетах и загрузочных образах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Проверка тождественности бинарной сборки позволяет не полагаться лишь на доверие к сборочной инфраструктуре дистрибутива, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

При формировании повторяемых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей; использование неизменного состава и версий сборочного инструментария; идентичный набор опций и настроек по умолчанию; сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки); отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.



