В Fedora 43 намерены удалить из репозитория пакеты для поддержки X11 в GNOME

3.54 , iPony129412 ( ? ), 10:50, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Просто деды как-то наивно предполагали, что "новое и архитектурно более продуманное" должно бы сначала было заиметь обратную совместимость и паритет по функциональности со старым, чтобы на него переводить пользователей. Они это называли "уважением пользователя". Не было никогда такого. Есть ресурсы можно и позаниматься.

Нет — выкидываем и всё.

4.70 , Аноним ( 15 ), 11:00, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не было никогда такого. Всегда было. В коммерческой разработке. Ну, в той, которая для людей. > Есть ресурсы можно и позаниматься. Конечно можно - вон, за Винду с Маком люди денги заносят!

3.56 , iPony129412 ( ? ), 10:51, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем более в десктопном линуксе такого никогда не было вообще.

3.72 , Аноним ( - ), 11:02, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Какие наивные дыды Они что в детство впали Мы сейчас говорим про оффтопик где ... 4.76 , Аноним ( 15 ), 11:10, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > В опенсорсе никто никому ничего не должен. Если есть кому поддерживать - поддерживаем, нету? - дропаем. Главное потом не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза, почему это у нас 4% пользователей.

5.189 , Аноним ( 147 ), 13:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – + ещё репозитории переполнены ПО от всяких непонятных Вась, поэтому что 100500 дистрибутивов. А на вин и мак нужно сделать только 1 раз под платформу.

А про сравнение уровня софта как фотошоп и гимп лучше делекатно умолчать.

4.95 , freehck ( ok ), 11:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Они это называли "уважением пользователя".

> В опенсорсе никто никому ничего не должен. То, что никто никому ничего не должен -- не означает автоматом, что нужно быть гадом. Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты выкинул мусор прям на дорогу перед собой.

Однако почему-то Токио -- один из самых чистых мегаполисов в мире.

Притом, что мусорных баков на улицах городов у них практически нет. Культура всё-таки имеет значение. 5.112 , iPony129412 ( ? ), 11:48, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты выкинул мусор прям на дорогу перед собой Ложь 🤥 270 долларов.

6.115 , ryoken ( ok ), 11:54, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >270 долларов Они с иен съехали? 0_о

6.122 , freehck ( ok ), 12:00, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты выкинул мусор прям на дорогу перед собой

> Ложь 🤥 270 долларов. Распространённый миф про "30.000 йен".

5.137 , Fyjy (-), 12:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что ты хорошо умеешь - так это врать)

Мусор в японии и токио сортируют, и сжигают. А мусорные баки у них почти везде кроме улиц (из-за терактов) - в метро, рядом со всякими автоматами по продаже фигни (это только в анимехах ГГ выпиват баночку холодного чая и выкидывает ее прямо под ноги), в парках и рядом с комбини.

Плюс есть места для выноса мусора, который забирают по графику. Вот тебе пруфы как это делалось в Токио.

youtube.com/watch?v=b_UgPPX8PWI

youtube.com/watch?v=hwhx66_ftKY > То, что никто никому ничего не должен -- не означает автоматом, что нужно быть гадом. Гадом это если у тебя закрытый код и пользователь не может что-то подправить.

А тут код открыт те кому нужно могут делать что хотят.

Проблема в том что они НЕ ХОТЯТ ничего делать.

Они желают чтобы за них рабоатли, а они только потребялдствовали.

6.155 , Аноним ( 15 ), 12:39, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Проблема в том что они НЕ ХОТЯТ ничего делать.

> Они желают чтобы за них рабоатли, а они только потребялдствовали. Они еще как желают, чтобы работали - и платят за это денги. За Винду, за Мак... А твой "открытый код" нормальному человеку накой не сдался - он ОС ставит, чтобы в программах работать, а не сношаться с конфигами и тем более васянокодом.

7.168 , Fyjy (-), 12:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Они еще как желают, чтобы работали - и платят за это денги.

> За Винду, за Мак... Не, я не про нормальных людей говорил, а про адептов. > А твой "открытый код" нормальному человеку накой не сдался - он ОС ставит, чтобы в программах работать, а не сношаться с конфигами и тем более васянокодом. Да.

Но это обычные, нормальные люди.

А ведь встречаются еще те которые за опенсорс и СПО, а потом "вы мне обязаны!!111".

Как-то спорил с местным модером, который на серьезных щщах расказывал "если пользователи пользуются твоей программой [открытой и бесплатной, естественно] то ты им должен быть благодарен"

6.169 , freehck ( ok ), 12:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что ты хорошо умеешь - так это врать) И чтобы доказать это, ты предоставляешь пруфы того, что: > Мусор в японии и токио сортируют, и сжигают. Хотя я обратного и не утверждал. Молодец. >> мусорных баков на улицах городов у них практически нет

> мусорные баки у них почти везде кроме улиц А тут -- десять раз молодец. Опровергатель 80-го левла.

7.174 , Fyjy (-), 13:00, 23/04/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 5.194 , Омноним (-), 13:40, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты

> выкинул мусор прям на дорогу перед собой. Легко так говорить за всю Японию :)

Тем не менее штрафы есть, и это не миф про 30к, как кое-кто пишет ниже.

c7.alamy.com/comp/F4T9EF/japan-kyoto-white-overhead-sign-with-english-and-japanese-warning-F4T9EF.jpg И таких знаков довольно много, наличие штрафа и его размер зависят от конкретной префектуры, округа и т.д > Культура всё-таки имеет значение. Но хороший штраф закрепляет такие культурные особенности наааамного лучше.

5.203 , Анонимусс (-), 13:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты

> выкинул мусор прям на дорогу перед собой. В Японии есть Waste Disposal and Public Cleansing Act, который

а) запрещает мусорить

б) позволяет наказывать не только штрафами до 10 млн. йен, но и тюрьмой до 5 лет.

А корпов вообще шрафовать до 300 млн. За бычок или бумажку вас вполне вероятно не оштрафуют так сильно.

Но закон позволяет это делать.

6.208 , freehck ( ok ), 14:05, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > В Японии есть Waste Disposal and Public Cleansing Act, который Для бизнеса и домохозяйств. > За бычок или бумажку вас вполне вероятно не оштрафуют так сильно. Вообще не оштрафуют. Если говорить о конкретике, то на самом деле у них есть "закон о проступках", который регулирует случаи аморального поведения и мелкие правонарушения. Там, вообще говоря, есть статья про "бычки и плевки, загрязняющие окружающую среду", если конечно мне не изменяет память. Тем не менее, нужно изрядно постараться, чтобы к ней за уши притянуть "случайно выдернутую ветром из рук бумажку" или "забытую на скамейке банку пепси". Так что штрафов никаких нет. А чистые улицы -- есть.

3.131 , Омноним (-), 12:15, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > заиметь обратную совместимость и паритет по функциональности со старым "Обратная совместимость" и "паритет по функциональности" означает повторение предыдущих ошибок и плохих решений.

Чтобы их исправить как раз обратную совместимость нужно ломать. Это едиственное правильно решение чтобы не погрязнуть в легаси и поддежке уже никому не нужных вещей. > "уважением пользователя" У вас специфическое видение "уважения пользователя". Возможно потому что вы тот самый дед.

4.158 , Аноним ( 15 ), 12:42, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "Обратная совместимость" и "паритет по функциональности" означает повторение предыдущих ошибок и плохих решений. По какой такой логике оно "означает"? Винда вон совместима с прогами из 90-х. Просто не стали выпиливать старыый код - и всего-то делов. Он как бы есть не просит.

5.188 , Омноним (-), 13:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Винда вон совместима с прогами из 90-х. Это не соответствует действительности.

У винды хорошая обратная совместимость, но старый софт НЕ работает в намного больше числе случаев чем хотелось бы. Особенно если использовались ос-специфичные хаки. Да, есть режимы совместимости, но и они помогают не всегда. > Просто не стали выпиливать старыый код - и всего-то делов. Он как бы есть не просит. М... вы когда-то разрабатывали что-то большое?

Старый код еще как просит. Он взаимодействет с новым и требует регулярного тестировани.