В Fedora 43 намерены удалить из репозитория пакеты для поддержки X11 в GNOME

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|3.62, Устин (ok), 10:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Просто иксами никто заниматься уже не хочет. Даже за деньги.
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|4.108, n00by (ok), 11:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Почему никто? Торговцы Иксами поныне рассказывают доверчивой публике, как они хороши.
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|5.193, Илья (??), 13:37, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там же сетевая прозрачность. Правда, никто не знает, что это такое...
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|6.226, Alladin (?), 14:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это когда ssh -X you@server hardinfo2
и у тебя появляется окошко в твоей системе. классная фича, использую постоянно
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|4.180, А (??), 13:09, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, просто вся суть федоры в двух словах
> принудительно переключить
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|4.230, AlexYeCu_not_logged (?), 15:15, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Просто иксами никто заниматься уже не хочет. Даже за деньги.
Практика показывает, что за деньги найдутся желающие заниматься чем угодно. Без исключений.
Так что на счёт Иксов кто-то явно врёт.
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|3.91, Аноним (-), 11:24, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А чё все так топят за вейланд?
Потому что есть горста красноглазых прдоликов которым очень нужны "ситевая просрачность".
А есть нормальные люди которые хотят прийти с работы с ноутом и подключиться к внешнему монитору. И чтобы там было норм с refresh rate и масштабированием.
Как ты думаешь кого больше)?
> Чем он хорош?
Как в анекдоте "Чем-чем? Чем ХОрг конечно!".
Некоторые вещи в иксовом копролите просто невозможно сделать.
Например избавиться от одной "плоскости" на которой рисуется вообще все.
В не зависимости от кол-ва мониторов, кол-ва пискелей на них.
И как вишенка на этом куличике из каках - никто не хочет им заниматься.
Даже за деньги.
А код там "80 тысяч строк ужаса и это только ЖЛХ".
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|4.227, _start (?), 15:00, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А есть нормальные люди которые хотят прийти с работы с ноутом и подключиться к внешнему монитору.
Да... Было такое... Втыкаю в ноут внешний монитор - и так и сяк, ну никак не работает! Даже не определяется.
Попробовал запустить в убунте сессию с этими ненавистными иксами и всё ПРОСТО РАБОТАЕТ. ЧЯДНТ
|
|3.120, Аноним (120), 11:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пока ничем. Но надо понимать, что федора это тестовый полигон, а пользователи федоры, этого не всегда понимают, поэтому чтобы у них не оставалось иллюзий, им постепенно отрубают возможности отлынивать от прямых обязанностей.
|
|3.136, _kp (ok), 12:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну, как топят за Вайланд.
Да ничем Вайланд не "хорош", скорее нежелание сидеть на двух стульях, один из которых хороший, но устаревший, а другой с косячками, но новее.
Уж лучше пусть одно допиливают, и сосредоточатся только на нём.
|
|3.176, Аноним (176), 13:02, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем, что почти скоро уже будет готов. И вот тогда... наступит долгожданный вендекапeц.
|
|2.61, Admino (ok), 10:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, очень сильно затянули с ним. Понятно, что тут больше nvidia виновата, чем разработчики Wayland, но всё же.
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|3.97, Капчевод (?), 11:35, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Закрытость драйверов NVidia не помешала разработчикам Android сделать поддержку своей графической подсистемы для x86 версии. Причем NVidia никак не участвует в разработке этой подсистемы, в отличии от Wayland
На ATI-картах Wayland так же падает.
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|4.109, iPony129412 (?), 11:44, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Закрытость драйверов NVidia не помешала разработчикам Android сделать поддержку своей графической подсистемы для x86 версии
Фантазии.
Разработчики использовали Nouveau и рекомендовали использовать Intel с приговоркой, что Nvidia худший выбор.
|
|1.2, Аноним (2), 10:09, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ну щас деды налетят, как же так, я использовал иксы с 1990 года, и теперь их выпиливают в угоду чего то нового и архитектурно более продуманного??? А как же мои пентиумы 4 с ати pci заведутся на таком??
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|2.15, Аноним (15), 10:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> я использовал иксы с 1990 года, и теперь их выпиливают в угоду чего то нового и архитектурно более продуманного???
...а тем временем пользователи Винды, с ее обратной совместимостью, еще с 90-х годов смотрят на весь этот цирк под названием "Линукс-десктоп" и крутят пальцем у виска.
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|3.19, Аноним (19), 10:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хорошо что этим пользователям в Вин 11 вернули возможность группировку отключить.
Глядишь, через под EOL из "Пуск" можно будет раздел "Рекомендованные" выпилить.
Это... СОВАМЕСТИМОСТЬ просто)
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|3.23, Аноним324 (ok), 10:26, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну в винде тоже много чего меняется, например панель задач открепили от проводника.
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|4.90, Аноним (90), 11:23, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну в винде тоже много чего меняется, например панель задач открепили от проводника.
Ну все - перехожу на Линукс сношаться с конфигами.
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|3.28, GhostX (?), 10:32, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пусть крутят. Обратная совместимость у винды в зачаточном состоянии.
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|4.33, Аноним (15), 10:35, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да что ты? В таком зачаточном, что софт из 90-х запускается и работает без проблем.
А на Линуксе за жто время уже бы 100500 раз повыпиливали все, что можно, под предлогом "некому поддерживать".
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|5.49, Аноним (49), 10:46, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, если вам нужно и вы топите за это - почему бы ВАМ лично не взяться за поддержку? Так и работает линукс и опенсорс. А если никто не берётся поддерживать то действительно ли это кому-то нужно?!
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|6.52, Аноним (15), 10:49, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну, если вам нужно и вы топите за это - почему бы ВАМ лично не взяться за поддержку?
А зачем это мне? С учетом того, что жизнь у меня всего одна, и есть адекватные альтернативы.
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|8.74, Аноним (15), 11:04, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Оправдания чего Что я не трачу свои деньги и время на васянские недоделия Еще ... текст свёрнут, показать
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|7.181, Аноним (176), 13:13, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Успокойся, почитай Бхагават Гиту какую-нибудь, чтобы понять, что не одна. А там, глядишь, и к Git'у приобщишся.
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|6.55, Аноним (15), 10:51, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так и работает линукс и опенсорс.
Скорее не работает :)
> А если никто не берётся поддерживать то действительно ли это кому-то нужно?!
Тут вы правы. Цифра 4% пользователей десктопного Линукса действительно говорит, что не нужно Даже за даром.
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|7.66, Аноним (49), 10:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Цифра 4% пользователей десктопного Линукса действительно говорит, что не нужно Даже за даром.
Как раз таки говорит об обратном, причём вполне явно. Тем более в динамике.
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|8.75, Аноним (15), 11:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
То, что 96 людей к десктпному линуксу даже за бесплатно на притронуться, явно г... текст свёрнут, показать
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|9.147, Аноним (147), 12:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну установил пользователь Ubuntu испугался гнома, потом испугался что не всё в и... текст свёрнут, показать
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|4.38, Аноним (15), 10:37, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Обратная совместимость у винды в зачаточном состоянии.
Ага, настолько в зачаточном, что софт из 90-х до сих пор работает 🤣
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|5.45, Аноним (49), 10:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так мы про софт или про гуй?
Поддержка совсем уж старого нужна по возможности, но не в приоритете. Тем более если требует лишних сил для поддержания, а процент использующих это стремится к нулю.
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|6.96, Аноним (96), 11:31, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прекрасно мои студенческие поделки сделанные под WindowsNT4 sp чего-то там запускаются и работают в в win10.
>Тем более если требует лишних сил для поддержания, а процент использующих это стремится к нулю.
У Микрософта огромный отдел, который занимается тестированием, как "старый" софт работает на новых виндах. Там тестируют используемый софт в том числе от уже давно обанкротившихся контор и, если они начинают глючить и ломаться, разбираются чего и как и подкладывают костыли, чтоб для этих программ вернуть "всё как было". Так что не надо свои фантазии выдавать за реальность - обратная совместимость у винды на недостижимом для других уровне.
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|5.87, Капчевод (?), 11:22, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Netscape Navigator не работал уже в Windows Vista
MS Office 2003 не ставится на Windows 8
MS SQL 2005 не ставится на Windows 2011
Simba NotePad не работает на Windows 7
Opera 11 не запускается уже в Windows 10 22H2
Все, что написано на Delphi5 не запускается.
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|6.204, Аноним (204), 13:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет никакого способа помешать безруким программистам хардкодить определенные условия или полагаться на недокументированные и нестабильные интерфейсы. И вылетать с ошибкой через ручной if. Еще есть определенный софт эпохи Win3.1/95x, который писался в расчете на не совсем взрослые ОС. Но основная масса качественного софта прекрасно работает.
P.S. Из сентиментальных соображений храню до сих пор несколько поделок на Delphi 3/4 - прекрасно работают на Win11.
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|4.79, иксперд N1 (?), 11:11, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Обратная совместимость у винды в зачаточном состоянии.
О! Хожу на Опеннет как на юмористический ресурс, чтоб поржать.
Какой только бред не услышишь от местных знатоков.
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|2.18, penetrator (?), 10:24, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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никто не против перейти на вейлэнд, вот только где для него взять RDP?
ниодного сколь-нибудь добротно работающего решения
проблема не в том что кто-то против какого-то протокола, а в том как это плохо работает на сегодняшний день, а формулировки про "дедов" показывают только твою глупость
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|3.37, Аноним (-), 10:36, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> ниодного сколь-нибудь добротно работающего решения
Чем тебе не подходит GRD?
Есть еще RustDesk, а для негномов на базе wlroots есть wayvnc.
> а формулировки про "дедов" показывают только твою глупость
Все правильно говорит. Пока не появится запроса на это - не появится решения.
А копротивление дидов как раз тормозит появление запроса. Без него переход был бы на порядок быстрее и безболезненнее.
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|4.53, penetrator (?), 10:49, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Чем тебе не подходит GRD?
тем что у меня KDE?
> RustDesk
централизация? либо сторонняя, либо своя - и то и другое это идиотизм, давайте сделаем сервер сессий для SSH - оборжаться
> wayvnc
работает только с wlroots-композиторами (не поддерживает Gnome, KDE и Weston), спсасибо не надо
> Пока не появится запроса на это - не появится решения.
с таким подходом даже улицы месте нельзя, потому что засранный дворик неизвестно до какого года - очевидно плохой подход
> безболезненнее.
смешно, так какого твои смузибои не организовали это все?
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|5.86, Аноним (-), 11:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну тема вообще про гном Для кед есть KRdp, но я его не пробовал Не нравится - ... большой текст свёрнут, показать
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|5.151, Омноним (-), 12:35, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Чем тебе не подходит GRD?
> Что такое GRD?
GNOME Remote Desktop
Вот что за ленивые аноны пошли, это же ищется на раз - новость же про гном.
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|6.183, Аноним (183), 13:15, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По запросу GRD ищется что угодно но только GNOME Remote Desktop, поэтому и спросил.
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|2.29, Аноним (29), 10:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О, может ты мне подскажешь Вот вчера мне понадобилось создать окошко, которое и... большой текст свёрнут, показать
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|3.65, Аноним (15), 10:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты не понимаешь. Это все для твоей безопасности сделано, чтобы левые программы на могли втизаря трогать твои окна.
Правда, своим собственным окнам программа тоже не может задавать абсолютные позиции и размеры. Но ты переживешь - это для твой же безопасности!
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|3.152, Аноним (152), 12:38, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень много слов, и ни одного про какой фреймворк или ДЕ идет речь.
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|2.39, freehck (ok), 10:37, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Ну щас деды налетят, как же так, я использовал иксы с 1990
> года, и теперь их выпиливают в угоду чего то нового и
> архитектурно более продуманного???
Деды никогда не были против "нового и архитектурно более продуманного".
Просто деды как-то наивно предполагали, что "новое и архитектурно более продуманное" должно бы сначала было заиметь обратную совместимость и паритет по функциональности со старым, чтобы на него переводить пользователей. Они это называли "уважением пользователя".
Однако, как показывает окружающая нас действительность, это совершенно не обязательно.
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|3.54, iPony129412 (?), 10:50, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Просто деды как-то наивно предполагали, что "новое и архитектурно более продуманное" должно бы сначала было заиметь обратную совместимость и паритет по функциональности со старым, чтобы на него переводить пользователей. Они это называли "уважением пользователя".
Не было никогда такого.
Есть ресурсы можно и позаниматься.
Нет — выкидываем и всё.
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|4.70, Аноним (15), 11:00, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не было никогда такого.
Всегда было. В коммерческой разработке. Ну, в той, которая для людей.
> Есть ресурсы можно и позаниматься.
Конечно можно - вон, за Винду с Маком люди денги заносят!
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|3.72, Аноним (-), 11:02, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Какие наивные дыды Они что в детство впали Мы сейчас говорим про оффтопик где ... большой текст свёрнут, показать
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|4.76, Аноним (15), 11:10, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В опенсорсе никто никому ничего не должен.
Если есть кому поддерживать - поддерживаем, нету? - дропаем.
Главное потом не забыть в очередной раз сделать удивленные глаза, почему это у нас 4% пользователей.
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|5.189, Аноним (147), 13:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+ ещё репозитории переполнены ПО от всяких непонятных Вась, поэтому что 100500 дистрибутивов. А на вин и мак нужно сделать только 1 раз под платформу.
А про сравнение уровня софта как фотошоп и гимп лучше делекатно умолчать.
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|4.95, freehck (ok), 11:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Они это называли "уважением пользователя".
> В опенсорсе никто никому ничего не должен.
То, что никто никому ничего не должен -- не означает автоматом, что нужно быть гадом.
Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты выкинул мусор прям на дорогу перед собой.
Однако почему-то Токио -- один из самых чистых мегаполисов в мире.
Притом, что мусорных баков на улицах городов у них практически нет.
Культура всё-таки имеет значение.
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|5.112, iPony129412 (?), 11:48, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты выкинул мусор прям на дорогу перед собой
Ложь 🤥 270 долларов.
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|6.122, freehck (ok), 12:00, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты выкинул мусор прям на дорогу перед собой
> Ложь 🤥 270 долларов.
Распространённый миф про "30.000 йен".
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|5.137, Fyjy (-), 12:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что ты хорошо умеешь - так это врать)
Мусор в японии и токио сортируют, и сжигают.
А мусорные баки у них почти везде кроме улиц (из-за терактов) - в метро, рядом со всякими автоматами по продаже фигни (это только в анимехах ГГ выпиват баночку холодного чая и выкидывает ее прямо под ноги), в парках и рядом с комбини.
Плюс есть места для выноса мусора, который забирают по графику.
Вот тебе пруфы как это делалось в Токио.
youtube.com/watch?v=b_UgPPX8PWI
youtube.com/watch?v=hwhx66_ftKY
> То, что никто никому ничего не должен -- не означает автоматом, что нужно быть гадом.
Гадом это если у тебя закрытый код и пользователь не может что-то подправить.
А тут код открыт те кому нужно могут делать что хотят.
Проблема в том что они НЕ ХОТЯТ ничего делать.
Они желают чтобы за них рабоатли, а они только потребялдствовали.
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|6.155, Аноним (15), 12:39, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема в том что они НЕ ХОТЯТ ничего делать.
> Они желают чтобы за них рабоатли, а они только потребялдствовали.
Они еще как желают, чтобы работали - и платят за это денги. За Винду, за Мак...
А твой "открытый код" нормальному человеку накой не сдался - он ОС ставит, чтобы в программах работать, а не сношаться с конфигами и тем более васянокодом.
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|7.168, Fyjy (-), 12:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они еще как желают, чтобы работали - и платят за это денги.
> За Винду, за Мак...
Не, я не про нормальных людей говорил, а про адептов.
> А твой "открытый код" нормальному человеку накой не сдался - он ОС ставит, чтобы в программах работать, а не сношаться с конфигами и тем более васянокодом.
Да.
Но это обычные, нормальные люди.
А ведь встречаются еще те которые за опенсорс и СПО, а потом "вы мне обязаны!!111".
Как-то спорил с местным модером, который на серьезных щщах расказывал "если пользователи пользуются твоей программой [открытой и бесплатной, естественно] то ты им должен быть благодарен"
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|6.169, freehck (ok), 12:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что ты хорошо умеешь - так это врать)
И чтобы доказать это, ты предоставляешь пруфы того, что:
> Мусор в японии и токио сортируют, и сжигают.
Хотя я обратного и не утверждал. Молодец.
>> мусорных баков на улицах городов у них практически нет
> мусорные баки у них почти везде кроме улиц
А тут -- десять раз молодец. Опровергатель 80-го левла.
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|5.194, Омноним (-), 13:40, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты
> выкинул мусор прям на дорогу перед собой.
Легко так говорить за всю Японию :)
Тем не менее штрафы есть, и это не миф про 30к, как кое-кто пишет ниже.
c7.alamy.com/comp/F4T9EF/japan-kyoto-white-overhead-sign-with-english-and-japanese-warning-F4T9EF.jpg
И таких знаков довольно много, наличие штрафа и его размер зависят от конкретной префектуры, округа и т.д
> Культура всё-таки имеет значение.
Но хороший штраф закрепляет такие культурные особенности наааамного лучше.
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|5.203, Анонимусс (-), 13:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот например в Японии закон не предусматривает штрафа за то, что ты
> выкинул мусор прям на дорогу перед собой.
В Японии есть Waste Disposal and Public Cleansing Act, который
а) запрещает мусорить
б) позволяет наказывать не только штрафами до 10 млн. йен, но и тюрьмой до 5 лет.
А корпов вообще шрафовать до 300 млн.
За бычок или бумажку вас вполне вероятно не оштрафуют так сильно.
Но закон позволяет это делать.
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|6.208, freehck (ok), 14:05, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В Японии есть Waste Disposal and Public Cleansing Act, который
Для бизнеса и домохозяйств.
> За бычок или бумажку вас вполне вероятно не оштрафуют так сильно.
Вообще не оштрафуют.
Если говорить о конкретике, то на самом деле у них есть "закон о проступках", который регулирует случаи аморального поведения и мелкие правонарушения. Там, вообще говоря, есть статья про "бычки и плевки, загрязняющие окружающую среду", если конечно мне не изменяет память.
Тем не менее, нужно изрядно постараться, чтобы к ней за уши притянуть "случайно выдернутую ветром из рук бумажку" или "забытую на скамейке банку пепси". Так что штрафов никаких нет. А чистые улицы -- есть.
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|3.131, Омноним (-), 12:15, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> заиметь обратную совместимость и паритет по функциональности со старым
"Обратная совместимость" и "паритет по функциональности" означает повторение предыдущих ошибок и плохих решений.
Чтобы их исправить как раз обратную совместимость нужно ломать. Это едиственное правильно решение чтобы не погрязнуть в легаси и поддежке уже никому не нужных вещей.
> "уважением пользователя"
У вас специфическое видение "уважения пользователя". Возможно потому что вы тот самый дед.
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|4.158, Аноним (15), 12:42, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "Обратная совместимость" и "паритет по функциональности" означает повторение предыдущих ошибок и плохих решений.
По какой такой логике оно "означает"?
Винда вон совместима с прогами из 90-х. Просто не стали выпиливать старыый код - и всего-то делов. Он как бы есть не просит.
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|5.188, Омноним (-), 13:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Винда вон совместима с прогами из 90-х.
Это не соответствует действительности.
У винды хорошая обратная совместимость, но старый софт НЕ работает в намного больше числе случаев чем хотелось бы. Особенно если использовались ос-специфичные хаки. Да, есть режимы совместимости, но и они помогают не всегда.
> Просто не стали выпиливать старыый код - и всего-то делов. Он как бы есть не просит.
М... вы когда-то разрабатывали что-то большое?
Старый код еще как просит. Он взаимодействет с новым и требует регулярного тестировани.
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|2.78, Аноним (78), 11:11, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> архитектурно более продуманного
Перетолстил. Wayland уже оброс костылями, пытаясь воспроизвести функционал из иксов.
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|2.80, дед50лет (?), 11:13, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Иксы полностью устраивают а вайланд нет.
Задержки ввода кушает ресурсы тормозит на не новом железе.
Толи дело икс отключил композитинг и включил тирфри и все летает.
Вайланд даже рядом не стоит для игрушечек на вине только иксы и подходят.
Знаю что говорю так как все протестил у меня времени полно я на пенсии.
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|4.133, дед50лет (?), 12:16, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По тактильным ощущениям мышка становится вялой.
На вейланде мышь не правильно позиционируется глючит в играх.
Х-вайланд не использую.
Тестил с перезагрузкой вайланд иксы на одной и тойже игре.
Игра ОП2.2 сталк.(требует установки доп либ 31,43 dx dll.)
Вино на вайленде в натив вулкан.
Вино на иксах натив.
Иксы композитинг выкл тирфри в хорг.конф вкл.
Вайланд композитинг вкл.
Генту кде-6.3.4 ядро-6.14.3-lqx-clang-O3-FullLTO wine-vanilla-10.6 dxvk-2.6.1 ретро-проц-фх9590 видео-рх570-16гиговая.
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|5.225, n00by (ok), 14:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На вейланде мышь не правильно позиционируется глючит в играх.
Потому что координаты не пересчитываются. Не имеет ничего общего с задержкой ввода.
> По тактильным ощущениям мышка становится вялой.
Это может быть и задержка вывода, и просадка FPS, и особенности KDE (раньше на Gnome была такая "тянучка" во всех режимах).
Я "тестил" в Elden Ring, парирование на боссе Маления. Можно посмотреть обучающие видео, что это вообще такое -- требуется нажать кнопку на протяжении буквально нескольких кадров.
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|2.82, Аноним (96), 11:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>и теперь их выпиливают в угоду чего то нового и архитектурно более продуманного???
Про архитектурную продуманность к вяленному могут вещать только человеки, которые под этот вяленный ничего не писали. Простейшие вещи, а сделать их нельзя и начинается поиск обходных путей, которые далеко не всегда есть. Иксы далеко не супер, но их +- простая архитектура по сравнению с вяленным это просто космос. Так что налей себе смузи и продолжай кушать, что положили и думать, что кормят деликатесами.
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|2.83, Чебур (?), 11:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Туда уже завезли норм маштабирование или все еще половина приложений в мыло уходит?
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|3.102, morphe (?), 11:40, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В мыло на wayland как раз только xwayland приложения уходят
Какие-то композиторы позволяют от мыла избавиться в пользу просто очень мелкого текста, но это относится только к xwayland
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|1.7, Аноним (15), 10:11, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Отмечается, что X11 сеанс в GNOME практически не развивается и не тестируется, а связанные с X11 ошибки остаются без исправления.
Удивительная логика - удалять X11 только лишь потому, что кодеры Гнома забили на его поддержку в своем недоDE.
Кроме Гнома, Иксы никем не используются, наверное...
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|2.11, Аноним (-), 10:16, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> удалять X11 только лишь потому, что кодеры Гнома забили на его поддержку в своем недоDE.
Так гномеры удаляют поддержку потому что шапка приняла решение прекратить поддержку иксов.
А больше их фиксить некому - у сообщества лапки. Ну а федоровцам тем более не упало ковыряться в этом калище.
> Кроме Гнома, Иксы никем не используются, наверное...
Немного не правильно поставленный вопрос.
Лучше так "а кто пользуется иксами, кроме Гнома, чье мнение их интересует?"
или "а почему те, кому иксы нужны, не поддерживают их сами?" ш6о6одного форка все еще нет))
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|3.21, Аноним (15), 10:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а почему те, кому иксы нужны, не поддерживают их сами?
Так речь идет не о поддержке Иксов, а кода Гнома, который использует Иксы.
Иксы уже черт знает сколько лет не менялись. Там только дыры залатывают иногда - вот и вся поддержка.
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|4.42, Аноним (-), 10:40, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Так речь идет не о поддержке Иксов, а кода Гнома, который использует Иксы.
А смысл Гному поддерживать кода поддержки иксов, если поддержку иксов уже дропают?
> Там только дыры залатывают иногда - вот и вся поддержка.
Именно! Последняя версия иксов - 2012 год вроде. И с того момента в них не добавили НИЧЕГО для поддержки современного графического стека. При этом багов и дыр там навалом, собственно уже 13 лет только их и фиксят. Не удивительно, что никто не хочет в этом ковыряться.
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|5.50, freehck (ok), 10:47, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А смысл Гному поддерживать кода поддержки иксов, если поддержку иксов уже дропают?
Путаешь причину и следствие.
> Последняя версия иксов - 2012 год вроде.
И даты.
> И с того момента в них не добавили НИЧЕГО для поддержки современного графического стека.
> При этом багов и дыр там навалом, собственно уже 13 лет только их и фиксят.
И факты.
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|5.71, Аноним (-), 11:00, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Путаешь причину и следствие.
Нет. Изначально о дропе иксов объявила шапка в рхел 10.
Кроме нее их толком никто не поддерживал. И с этого момента все резко зашевелились. Так что все остальное уже следствие.
> И даты.
X11R7.7
lists.x.org/archives/xorg-announce/2012-June/001977.html
> И факты.
После такого громкого заявления я бы ожидал увидеть какие-то примеры, что такого современного завезли в иксы.
Может дробное масштабирование?
Или нормальную поддержку мультимониторных конфигураций?
Или нормальных vrr?
(про hdr вспоминать не буду, все равно скажете "нинужна")
Но мои ожидания как всегда завышены))
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|7.128, Омноним (-), 12:06, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Нет.
> Да.
От вас другого и не ожидал))
>> lists.x.org/archives/xorg-announce/2012-June/001977.html
> lists.x.org/archives/xorg-announce/2021-October/003115.html
Смешно, что вы не видите разницу между релизом всего стека и отдельных компонентов.
> Не будет. В каждой новости примеров вагон, все сто раз разобраны.
Угу, как и ожидалось.
Что в предыдущих темах вы были не в состоянии показать, что жк полезного добавили в иксы, что в этой. Стабильность!
> Опять по-новой, чтобы доказать анониму, что он трепло? А смысл?
То что вы трепло вы как бы уже показали.
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|6.179, Blagodatn6iiX (?), 13:08, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Но мои ожидания как всегда завышены))
Да услышит создатель икс фаил твои молитвы , да попозже щас исковым спрингом взмахнёт над желудями да картошками
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|3.44, freehck (ok), 10:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А больше их фиксить некому - у сообщества лапки.
А почему по-твоему сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы заниматься доработками для GNOME, эдакого полу-проприетарного продукта под полным контролем Red Hat, архитектура которого настолько непродумана, что перепиливается весьма кардинально каждый релиз?
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|5.64, freehck (ok), 10:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А в чём заинтересованно «сообщество» и доработками чего занимается?
Хороший вопрос. Устройте опрос.
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|5.67, Аноним (183), 10:59, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сообщество не заинетресовано в GNOME. GNOME сначала изуродовали а потом насадили в мейнстрим дистрибутивы рептилоиды с планеты Нибиру руками корпораций. В независимых дистрибутивах Гном не насаживают дефолтом, понимают что публика не оценит.
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|6.134, Аноним (134), 12:19, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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этими независимыми пользуются в основном красноглазики, которым нравится KDE и прочие оконные менеджеры с кучей настроек. Обычному пользователю надо просто чтобы работало стабильно и не было захламлено кучей настроек. Гном идеально подходит для тех, кто привык к современным интерфейсам смартфонов.
Не всем хочется застревать в развитии интерфейсов на уровне Windows XP. Даже винда очень медленно, но движется в сторону современных подходов. Обожглись на Win8 и теперь боятся.
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|7.146, Аноним (140), 12:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Взять дистрибутив с человеческим лицом Linux Mint, там нет гном. Нет там никакого красноглазия. Кеды по дефолту, без какого-либо кастомизации готовы для использования из коробки. Привычные паттерны поведения нужны вчерашнему виндузяткику а не это недоразумение под названию гном.
Винда времен ХР это верх развития интерфейса, дальше только деградация.
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|8.218, Аноним (218), 14:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
По дефолту Цитрамон, а редакцию с КДЕ уже давно отменили, только ручками добавля... текст свёрнут, показать
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|2.12, iPony129412 (?), 10:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде понятно написано, что поддержка X11 удаляется из GNOME.
Более луддитные DE как XFCE пока не переводятся, ибо не готовы.
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|2.13, Аноним (19), 10:19, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> только лишь потому, что кодеры Гнома забили на его поддержку в своем недоDE.
Так а кто его будет поддерживать, меинтейнеры федоры? Или потом разгребать кучу репортов и платить репутацией дистра за то, что поставляется нерабочий хлам. Тут даже не в иксах вопрос. Будут проблемы - выпилят весь DE.
И, как Вы сказали, DE реально дрянь.
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|2.14, Аноним (134), 10:19, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Проблемы в X11 не чинятся не потому, что GNOME «забил», а потому что X11 — это скелет из 80-х с кучей переломов, склеенный костылями.
Ты можешь любить его как реликвию, но не жди, что кто-то будет оживлять труп.
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|3.17, Аноним (15), 10:23, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Проблемы в X11 не чинятся не потому
В новости не идет речи о проблемах с X11. Идет речь о проблемах с кодом в Gnome, который использует X11.
Понимаете разницу?
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|4.153, Аноним (134), 12:38, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так иксы поддерживаются в живом состоянии как раз руками redhat. Они хотят от них отказаться, прекратить тратить на них время. Поэтому переводят пользователей на wayland. Перевод основного DE на wayland - всего лишь подготовка к полному отказу от иксов. Они итак сейчас только уязвимости фиксят и никаких фич не добавляют туда.
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|2.24, iPony129412 (?), 10:26, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Удивительная логика - удалять X11 только лишь потому, что кодеры Гнома забили на его поддержку в своем недоDE
Нут такое у всех будет. GNOME впросто впереди разработке.
В KDE 6 уже иксы по остаточному принципу. В KDE 7 их выкинут.
Разве что останутся какие-то Trinity 🙂
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|3.27, Аноним (15), 10:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так речь о выпиле прямо из репозиториев. Такой маразм вряд ли многим в голову придет.
С Федорой-то все понятно - это же дистр для любителей за бесплатно потестить RHEL.
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|4.31, iPony129412 (?), 10:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выпиливается поддержка иксов в GNOME.
Логично, раз оно по сути плохо рабочее и всё хуже.
Сам икс сервер не выкидывают. Луддиты могут скачать Fedora XFCE редакцию и пользоваться иксами.
Естественно потом и это выкинут, но пока рано.
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|3.30, Аноним (30), 10:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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плазма 7 случится не раньше 7-го qt а он случится лет через 10-15. до тех пор иксы в кедах остаются.
"GNOME впросто впереди разработке." как лагал на старом железе так и лагает. Как требовал обмазыватся плагинами, что ломаются с каждым обновлением так воз и ныне там.
Просто в той же федоре те кто сидел на гноме+x11 перейдут на KDE.
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|4.41, iPony129412 (?), 10:40, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и как в старом анекдоте «не все йгорты одинаково полезны».
У KDE 6 приоритет на Wayland. Иксы как легаси по остаточному принципу. Если что там наломактся так и ладно.
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|3.73, Аноним (183), 11:02, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Разве что останутся какие-то Trinity 🙂
Ну и будет независисиимый от корпораций рептилоидов с планеты Нибиру дистрибутив GNU/Linux который захватит мир.
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|4.113, iPony129412 (?), 11:50, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А почему сейчас Trinity или какой-то там Devuan не захватили Мир? Или какой прогресс по захвату?
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|5.150, Аноним (140), 12:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот пора начать борьбу против корпораций рептилоидов.
По факту без насаживания гнома в мейнстрим дистрибутивы этот гном и загнется, как и вейланд, как и системди.
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|1.8, Аноним (134), 10:12, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Наконец-то. xorg - древние костыли, которые должны быть забыты как страшный сон.
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|1.20, Anonim (??), 10:25, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Да когда уже эти иксы забудут.Вейланд куда лучше. Не понимаю дедов, которые скрипят из-за новых вещей.
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|2.43, Аноним (43), 10:40, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вяленд не лучше, он просто другой. И вместо попыток улучшить иксы (там реально протокол ультрапростой, просто эти ваши DE за время своего существования натаскали нездоровых, зачастую противоречащих друг другу костылей) предлагают альтернативу с нездоровой архитектурой, которая пока _чуть_ быстрее, но это ровно до обрастания новыми костылями.
И как только закончится героическая борьба по закапыванию неугодных иксов (неугодных — потому что NIH да ещё и на других системах работают) — вяленд также объявят дефектным (благо есть за что) и вновь начнут пилить альтернативу. Часы тикают, копеечка течёт, все бурно имитируют активность и не жалуются — короче, всё как обычно.
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|3.60, Аноним (-), 10:54, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И вместо попыток улучшить иксы
Так они убоги до немогу. Чего стоит одно гоняние битмапов. Или один мега плэйн для всех экранов. Они были прекрасны для своего времени. Где-то для 80х-90х. А с тех времен много чего нового добавилось.
Потом пошло отставание от других ос - сейчас есть вещи которые просто архитектурно нельзя сделать в иксах без слома обратной совместимости.
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|4.111, Аноним (111), 11:45, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Потом пошло отставание от других ос
Это подразумевает, что в какой-то момент был по крайней мере паритет. Когда такое было иксы ещё через конфиг настраивать нужно было. Как только довели до состояния, когда так делать отпала необходимость, сразу же придумали вайланд и иксы в попыхах начали закапывать. Нельзя же допустить рабочую непроприетарную альтернативу.
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|5.119, Аноним (-), 11:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда такое было иксы ещё через конфиг настраивать нужно было.
Как бы да, но это про удобство, а не про возмоности. Так то линь всегда был для боли и прдлинга.
> когда так делать отпала необходимость
Необходимость отпала, а возможностей не добавилось.
> Нельзя же допустить рабочую непроприетарную альтернативу.
Угу, заговор рептилоидов, а не импотентность "сообщества".
Всегда должен быть кто-то, на кого можно свалить все свои провалы))
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|6.229, Аноним (111), 15:13, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сообщество похоже слишком активно дорабатывало, вот ему и дали вайланд, который для каждой ДЕ нужно свой делать.
>Необходимость отпала, а возможностей не добавилось.
В вайланде возможностей ещё меньше, что не мешает его проталкивать и орать, что за ним будующее.
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|1.34, Аноним (34), 10:35, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это нельзя считать настоящим выпиливанием иксов пока из репоитория не уберут XWayland.
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|1.46, Аноним (46), 10:43, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Люди которые пишут новости пытаются их анализировать?
Отмечается, что X11 сеанс в GNOME практически не развивается и не тестируется, а связанные с X11 ошибки остаются без исправления.
и вот это
Прекращение поддержки сеанса с X11 существенно снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.
Если они сами признают, что с X11 давно ни фига не делают, так откуда СУЩЕСТВЕННОЕ снижение трудозатрат? Понятно, что какие-то усилия все же уходят даже на неизменные пакеты... но не вот это все
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|2.47, Аноним (47), 10:45, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>качества работы современного графического стека
А чего там улучшать? Это по факту обычный киоск. В нём всё идеально для данной задачи.
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|2.68, Аноним (68), 10:59, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Трудозатратно осознавать, что в дистрибутиве есть несколько лишних пакетов. Такую личную трудозатратность испытываю, аж кушать не могу.
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|2.69, freehck (ok), 11:00, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если они сами признают, что с X11 давно ни фига не делают, так откуда СУЩЕСТВЕННОЕ снижение трудозатрат?
Ну так они ж на грантах сидят. Wayland изначально был мега-проектом, открывшим путь к их попилу на многие годы вперёд. И данную формулировку рассматривайте в том же разрезе: она красивая, выглядит правдоподобно, показывает какое-никакое развитие, доказывает, что выделенные бюджеты расходуются разумно...
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|2.118, iPony129412 (?), 11:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если они сами признают, что с X11 давно ни фига не делают, так откуда СУЩЕСТВЕННОЕ снижение трудозатрат?
Есть факт, что вот плохо работающая фича.
Есть два выхода
1) заниматься ей
2) выкинуть
В чём смысл в плохо работающем куске того самого?
PS: КЭП поясняет, что поддержка чего-то это не достижение «есть и всё». Код меняется и естественно, что делается под Wayland легко ломает иксы.
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|1.84, Аноним (84), 11:19, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А потом выкинут X11.
Позже начнут выкидывать в других дистрибутивах.
А что есть другие варианты?
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|2.89, Аноним (89), 11:23, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как то они прям с плеча.
Сначала нужно сделать нормальный Wayland,
А потом можно дропать X11,
Но никто не знает, может X11, и понадобится.
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|3.99, Аноним (-), 11:36, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сначала нужно сделать нормальный Wayland,
> А потом можно дропать X11,
> Но никто не знает, может X11, и понадобится.
Ты просто не осознаешь, что без внедрения вейланда невозможно его нормально простестировать, потому что эджкейсов - миллионы. А без дропа иксов невозможно заставить юзеров его использовать. Тут же не многомиллиардная корпа с миллионами юзверей вроде эпла.
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|4.222, Аноним (89), 14:50, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вейланда невозможно его нормально простестировать
Новый вызов для пользователей.
А пользователям нельзя нормально пользоваться Пк?
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|5.228, iPony129412 (?), 15:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А пользователям нельзя нормально пользоваться Пк?
Так Fedora и есть про пионерию и бета тесты.
Кто сидит например на попсовой Ubuntu LTS — у того GNOME дефолтом на Wayland на Intel и AMD, потому что юзабельно. Но можно переключиться на иксы.
Но:
KDE5 с иксами.
Nvidia с иксами.
И сидеть с этим ещё и сидеть.
А Fedora это именно про будущее, зачастую в ущерб юзабилити. Но потом прилетит конечно и в более консервативные дистрибутивы.
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|3.106, Аноним (106), 11:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет не понадобятся, где нужена гуйня для людей там Вин крутится. Жопоруки с команд лайн осязанием могут выпиливать что хотят.
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|3.157, Аноним (134), 12:41, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wayland сейчас даже на nvidia нормально работает. Не идеально, но достаточно для того чтобы большинство пользователей не заметили перехода. Да и nvidia сейчас активнее стали в плане линукса.
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|4.200, Аноним (200), 13:51, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вин предустановленного должно хватать всем,но всякое бывает. На старое Альт вкорячил и без проприетарного драйвера даже Корица лагает, а Вяленый с Ньювоу пробовать вовсе не хотел. На современном железе лучше уж с Гайкой нетакусить если бухаете, а не играете и то некоторые умудряются Сталера гонять.
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|2.100, n00by (ok), 11:39, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На что расчёт в таких набросах?
Подмена "пакет" на "сеанс" очевидна.
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|2.105, Аноним (-), 11:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Свежо предание, да уже мало, кто в это верит!
Ну так там "намечалось", а тут "намерены".
Потом будет "планироваться"
Потом начнуть "реализовать" :)
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|2.121, iPony129412 (?), 11:59, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там удаляли поддержку из коробки 📦 если хочешь, то поставь пакет такой-то у тебя в GNOME появиться возможность выбрать иксовый сеанс.
Сейчас удаляют поддержу иксов из гнома в Fedora. То есть возможности использовать не будет (разве что патчить самому).
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|2.171, Аноним (175), 12:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну всё так и есть. Федора устанавливается без Xorg-сеанса для Гнома. Если нужны иксы, пока можешь установить пакет gnome-xsession или как его там. В 43 такой возможности больше не будет.
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|1.101, Аноним (101), 11:40, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ща попильщики откатов, "незаменимые погроммисты" будут набигать с криками "иксы нада выкинуть чтобы у микрософака не было конкурента на десктопи!"
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|2.110, Аноним (106), 11:45, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так даже Эпла тут не конкурент МС, про победителей кофеварок и утюгов можно не вспоминать вовсе.
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|2.127, Fyjy (-), 12:06, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хах, ну ты пошутил.
Линукс начал немного превращаться в ОСь для людей на дестопе, как раз благодаря этим выпиливальщикам иксов.
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|1.107, Аноним (107), 11:43, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а такие программки, как geany, mtpaint, FBReader, galculator и ещё с десяток крайне необходимых малышей, будут работать в вайланде? Или пока наслаждаемся только гномом?
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|2.116, Аноним (-), 11:54, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, а такие программки, как geany, mtpaint, FBReader, galculator и ещё с десяток крайне необходимых малышей, будут работать в вайланде?
Конечно будут!
Т.к это крайне ʼнеобходимые программыʼ то их обязательно адаптируют или перепишут.
Ведь так?
В противном случае это окажется никому не нужное абадонваре и фиг с ними)
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|4.139, Аноним (123), 12:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу. если есть ткни названием. тот что был не работает, автор ушел в запой
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|6.145, Аноним (123), 12:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причем тут любовь? понатыкали клиенты везде 2FA и короткий срок неактивности, выбешивает, что вынужденная мера.
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|3.143, Омноним (-), 12:27, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Рабочего аналога keep-presence на вяленом нет
Просто положи мышь на часы со стрелками.
Этому вроде все научились еще со времен ковидлы.
PS: ну и разумеется ты соврал github.com/xpmn/wayland_mouse_jiggler
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|4.149, Аноним (123), 12:33, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После какого-то обновления протокола он перестал работать. 2 года заброшен автором
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|5.161, Аноним (134), 12:46, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто попроси какой-нить chatgpt написать приложение на bash или расширение для... большой текст свёрнут, показать
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|2.124, name (??), 12:01, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Geany точно работает, остальные не использовал ещё. Чего бы им не работать?
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|2.142, Аноним (134), 12:24, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В основном ты перечислил старый софт которому уже давно есть много альтернатив с лучшей поддержкой. Они бы умерли и без перехода на wayland. Ну и костыли в виде xwayland никто не отменял. В целом он нормально работает, ну как нормально... на том же уровне что xorg.
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|3.162, Аноним (162), 12:46, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего подобного, есть современный софт который ни под вяленым, ни под иксвяленым не запускается
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|1.141, Fyjy (-), 12:24, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ух, отличная тема!
Я бы даже сказал "опо поджигательная".
В комментарих схлестнулись те кому нужны современные технологии и те кто просто хочет сидеть на некрософте 20 лет и нифига не делать)
Ну и третьи набрали ведро попкорна и жуют.
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|2.159, Аноним (162), 12:45, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть ещё те, кто сталкивается с проблемами. Пример - одна из самых популярных игорь сейчас PoE 2 не работает под вяленым. Что нам предлагают разрабы Федорки? Правильно, проблемы этих самых нас не это самое. У нас тут технически всё красиво, а остальное это тактика, а мы стратеги. Ваше обращение очень важно для вас.
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|3.165, Fyjy (-), 12:51, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть ещё те, кто сталкивается с проблемами. Пример - одна из самых популярных игорь сейчас PoE 2 не работает под вяленым.
Самая популярная из чего?
У нее в стиме 80к народу.
Сколько из них прдольные красноглазики сидящее из 4% меньшинства?
> Что нам предлагают разрабы Федорки? Правильно, проблемы этих самых нас не это самое.
Если другие игры работают по вейландом, а какие-то нетакусики нет - то это явно проблема в кривых руках или подходах.
> У нас тут технически всё красиво, а остальное это тактика, а мы стратеги. Ваше обращение очень важно для вас.
Именно! Это же опеннсорс.
Если ты хочешь чтобы программа которая нужна ТЕБЕ работала в ТВОЕМ конфиге - то просто исправляешь и присылаешь патчи.
Тебе никто ничего не обещал и ничем не обязан.
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|2.195, 12yoexpert (ok), 13:41, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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т.е. ты думаешь, что относишься к третьим? или к первым? это тебе кто-нибудь сказал, или ты сам так решил?
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|1.154, eugener (ok), 12:39, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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(поглаживая GT710 и nvidia-driver-470) буду сидеть на бубунте 22.04 ещё много лет, моя прелесть...
(В GNOME 46 и выше SSD-окна в сеансе X11 не запоминают максимизированный статус).
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|3.167, eugener (ok), 12:53, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, тоже надеюсь. Бо текущий nouveau показывает слайдшоу в меню майнкрафта. Хотя рабочий стол с эффектами — всё шустро.
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|4.178, name (??), 13:05, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звучит как частично сломанный драйвер, ты на чистом дистре пробовал?
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|5.196, eugener (ok), 13:41, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Звучит как частично сломанный драйвер, ты на чистом дистре пробовал?
Нет, я обычно удаляю много пакетов. Теоретически возможно, что какие-то либы mesa вычистил, хотя и врядли. На 20.04 то же самое было. Надо будет проверить тщательней, но мне кажется в nouveau нет поддержки какого-то вида полупрозрачности, а там в меню фоном идёт полупрозрачная демка.
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|1.166, Аноним (166), 12:51, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
Пока был FHD монитор казалось X11 работает хорошо, когда появился 4K HDR монитор... большой текст свёрнут, показать
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|2.172, Fyjy (-), 12:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Доводы, что моя старая любимая программ не поддерживает Wayland, значит Wayland ещё не готов просто лишены логики.
Не, логика там как раз есть, к сожалению.
Ну типа как у ребенка который катается по полу в магазине в истерике "дай-дай-дай".
Они не требуют от создателя этого древнего и необновляемого софта "а портируй как свой некрософт".
Они требуют "а поменяйте вейланд так, чтобы моя ненаглядная завелась".
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|2.192, Аноним (176), 13:36, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я вот пользуюсь монитором 2.5K на X11, вообще никаких проблем. ВООБЩЕ. И как же фундаментально отличется монитор 4K (который, на самом деле, даже 3.8K) от 2.5K, чтоб он, вдруг, в Иксах заработал плохо? Ну, разве что, в строке на 1300 пикселей больше.
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|1.170, Аноним (170), 12:56, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как хорошо что я полностью перешел на виндовс сервер наконец то - после 15 лет использования вначале ред хат и федоры а после сусе и убунты.
Какое смачное обсуждение, какие зияющие вершины всплывают..
В общем вы держитесь там... а я лучше из новостей ну или в виртуалке палочкой буду тыкать периодически...
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|2.217, Аноним (170), 14:31, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>2.197, Аноним (199), 13:42, 23/04/2025 Скрыто ботом-модератором
> Молодец. А почему ты всё ещё здесь?
Поясняю тому альтернативно одаренному человеку, который это спросил - это сайт новостей и информации про открытое ПО.
Открытое ПО не ограничивается одними лишь тухлыми линукс дистрибутивами.
Всегда рад помочь.
Ваш КО.
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|1.186, LOx (?), 13:18, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Fedora - лучший и передовой дистритутив, а GNOME - пока лучшее DE на Linux. Все остальные хоть усритесь тут, а такова реальность.
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|2.221, Аноним (170), 14:46, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А уважаемый месье уже сочинил гимн Федоре и Г-му? Кортана или чат гепете Вам смогут помочь в сием деянии.
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|1.202, Аноним (202), 13:54, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Среди причин, способствующих оставлению только поддержки Wayland, можно отметить
Как кто-то написал про RedHat: "Им самим этим не пользоваться"
> Отмечается, что X11 сеанс в GNOME практически не развивается и не тестируется,
В отличие от Вялого развивающегося семимильными шагами чтобы достичь паритета с X.org при помощи вагона костылей и фрагментации.
> а связанные с X11 ошибки остаются без исправления.
Недостатки иксов - ошибки. Недостатки Вялого - "тебе это не нужно" и "ну и что, что не работает, зато не иксы".
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|1.207, Аноним (202), 14:00, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Прекращение поддержки сеанса с X11 существенно снизит трудозатраты на сопровождение и высвободит ресурсы, которые можно будет направить на улучшения качества работы современного графического стека.
Современного? Значит ли это создание замены старью которым является Wayland (да, Wayland).
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|2.220, name (??), 14:38, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, просто заменят рендеры на вулкановые везде, будет современный.
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|2.219, iPony129412 (?), 14:35, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этак десять лет и старше.
Луддитному оборудованию — луддитный софт. Есть всякие Debian Stable.
Тем более даже в рамках пионерерной Fedora можно поставить луддиную редакцию с XFCE и иксами
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