В Fedora 43 намерены удалить из репозитория пакеты для поддержки X11 в GNOME

2.11 , Аноним ( - ), 10:16, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > удалять X11 только лишь потому, что кодеры Гнома забили на его поддержку в своем недоDE. Так гномеры удаляют поддержку потому что шапка приняла решение прекратить поддержку иксов.

А больше их фиксить некому - у сообщества лапки. Ну а федоровцам тем более не упало ковыряться в этом калище. > Кроме Гнома, Иксы никем не используются, наверное... Немного не правильно поставленный вопрос.

Лучше так "а кто пользуется иксами, кроме Гнома, чье мнение их интересует?"

или "а почему те, кому иксы нужны, не поддерживают их сами?" ш6о6одного форка все еще нет))

3.21 , Аноним ( 15 ), 10:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а почему те, кому иксы нужны, не поддерживают их сами? Так речь идет не о поддержке Иксов, а кода Гнома, который использует Иксы. Иксы уже черт знает сколько лет не менялись. Там только дыры залатывают иногда - вот и вся поддержка.

4.42 , Аноним ( - ), 10:40, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Так речь идет не о поддержке Иксов, а кода Гнома, который использует Иксы. А смысл Гному поддерживать кода поддержки иксов, если поддержку иксов уже дропают? > Там только дыры залатывают иногда - вот и вся поддержка. Именно! Последняя версия иксов - 2012 год вроде. И с того момента в них не добавили НИЧЕГО для поддержки современного графического стека. При этом багов и дыр там навалом, собственно уже 13 лет только их и фиксят. Не удивительно, что никто не хочет в этом ковыряться.

5.50 , freehck ( ok ), 10:47, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А смысл Гному поддерживать кода поддержки иксов, если поддержку иксов уже дропают? Путаешь причину и следствие. > Последняя версия иксов - 2012 год вроде. И даты. > И с того момента в них не добавили НИЧЕГО для поддержки современного графического стека.

> При этом багов и дыр там навалом, собственно уже 13 лет только их и фиксят. И факты. 5.71 , Аноним ( - ), 11:00, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Путаешь причину и следствие. Нет. Изначально о дропе иксов объявила шапка в рхел 10.

Кроме нее их толком никто не поддерживал. И с этого момента все резко зашевелились. Так что все остальное уже следствие. > И даты. X11R7.7

lists.x.org/archives/xorg-announce/2012-June/001977.html > И факты. После такого громкого заявления я бы ожидал увидеть какие-то примеры, что такого современного завезли в иксы.

Может дробное масштабирование?

Или нормальную поддержку мультимониторных конфигураций?

Или нормальных vrr?

(про hdr вспоминать не буду, все равно скажете "нинужна") Но мои ожидания как всегда завышены))

6.103 , freehck ( ok ), 11:41, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Путаешь причину и следствие.

> Нет. Да. >> И даты.

> lists.x.org/archives/xorg-announce/2012-June/001977.html https://lists.x.org/archives/xorg-announce/2021-October/003115.html >> И факты.

> После такого громкого заявления я бы ожидал увидеть какие-то примеры Не будет. В каждой новости примеров вагон, все сто раз разобраны.

Опять по-новой, чтобы доказать анониму, что он трепло? А смысл? 7.128 , Омноним (-), 12:06, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Нет.

> Да. От вас другого и не ожидал)) >> lists.x.org/archives/xorg-announce/2012-June/001977.html

> lists.x.org/archives/xorg-announce/2021-October/003115.html Смешно, что вы не видите разницу между релизом всего стека и отдельных компонентов. > Не будет. В каждой новости примеров вагон, все сто раз разобраны. Угу, как и ожидалось.

Что в предыдущих темах вы были не в состоянии показать, что жк полезного добавили в иксы, что в этой. Стабильность! > Опять по-новой, чтобы доказать анониму, что он трепло? А смысл? То что вы трепло вы как бы уже показали.

8.138 , freehck ( ok ), 12:21, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Смешно скорее то, что в стабилизации стека протоколов X11 вы видите проблему, но... 9.160 , Омноним (-), 12:45, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я вижу проблему не в стабилизации стека протоколов X11 , а в том что он прекрат... 10.201 , freehck ( ok ), 13:54, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И я почему-то уверен, что вам далеко не раз пытались объяснить, что проблема тут... 11.209 , Омноним ( ? ), 14:12, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну-ну Разумеется Но в вяленом оно работает Как же так Возможно это связа... 11.216 , Оммноним ( ? ), 14:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ахаха, ну ты и 129313 Не, ну понятно что аргументы закончились, теперь тольк... 6.179 , Blagodatn6iiX ( ? ), 13:08, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Но мои ожидания как всегда завышены)) Да услышит создатель икс фаил твои молитвы , да попозже щас исковым спрингом взмахнёт над желудями да картошками

3.44 , freehck ( ok ), 10:43, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А больше их фиксить некому - у сообщества лапки. А почему по-твоему сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы заниматься доработками для GNOME, эдакого полу-проприетарного продукта под полным контролем Red Hat, архитектура которого настолько непродумана, что перепиливается весьма кардинально каждый релиз?

4.51 , iPony129412 ( ? ), 10:48, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А в чём заинтересованно «сообщество» и доработками чего занимается?

5.64 , freehck ( ok ), 10:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А в чём заинтересованно «сообщество» и доработками чего занимается? Хороший вопрос. Устройте опрос.

5.67 , Аноним ( 183 ), 10:59, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сообщество не заинетресовано в GNOME. GNOME сначала изуродовали а потом насадили в мейнстрим дистрибутивы рептилоиды с планеты Нибиру руками корпораций. В независимых дистрибутивах Гном не насаживают дефолтом, понимают что публика не оценит.

6.134 , Аноним ( 134 ), 12:19, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – этими независимыми пользуются в основном красноглазики, которым нравится KDE и прочие оконные менеджеры с кучей настроек. Обычному пользователю надо просто чтобы работало стабильно и не было захламлено кучей настроек. Гном идеально подходит для тех, кто привык к современным интерфейсам смартфонов. Не всем хочется застревать в развитии интерфейсов на уровне Windows XP. Даже винда очень медленно, но движется в сторону современных подходов. Обожглись на Win8 и теперь боятся.

7.146 , Аноним ( 140 ), 12:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Взять дистрибутив с человеческим лицом Linux Mint, там нет гном. Нет там никакого красноглазия. Кеды по дефолту, без какого-либо кастомизации готовы для использования из коробки. Привычные паттерны поведения нужны вчерашнему виндузяткику а не это недоразумение под названию гном.

Винда времен ХР это верх развития интерфейса, дальше только деградация.

8.218 , Аноним ( 218 ), 14:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать По дефолту Цитрамон, а редакцию с КДЕ уже давно отменили, только ручками добавля... 2.12 , iPony129412 ( ? ), 10:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде понятно написано, что поддержка X11 удаляется из GNOME. Более луддитные DE как XFCE пока не переводятся, ибо не готовы. 2.13 , Аноним ( 19 ), 10:19, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > только лишь потому, что кодеры Гнома забили на его поддержку в своем недоDE. Так а кто его будет поддерживать, меинтейнеры федоры? Или потом разгребать кучу репортов и платить репутацией дистра за то, что поставляется нерабочий хлам. Тут даже не в иксах вопрос. Будут проблемы - выпилят весь DE. И, как Вы сказали, DE реально дрянь. 2.14 , Аноним ( 134 ), 10:19, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Проблемы в X11 не чинятся не потому, что GNOME «забил», а потому что X11 — это скелет из 80-х с кучей переломов, склеенный костылями.

Ты можешь любить его как реликвию, но не жди, что кто-то будет оживлять труп.

3.17 , Аноним ( 15 ), 10:23, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Проблемы в X11 не чинятся не потому В новости не идет речи о проблемах с X11. Идет речь о проблемах с кодом в Gnome, который использует X11. Понимаете разницу?

4.153 , Аноним ( 134 ), 12:38, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так иксы поддерживаются в живом состоянии как раз руками redhat. Они хотят от них отказаться, прекратить тратить на них время. Поэтому переводят пользователей на wayland. Перевод основного DE на wayland - всего лишь подготовка к полному отказу от иксов. Они итак сейчас только уязвимости фиксят и никаких фич не добавляют туда.

2.24 , iPony129412 ( ? ), 10:26, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Удивительная логика - удалять X11 только лишь потому, что кодеры Гнома забили на его поддержку в своем недоDE Нут такое у всех будет. GNOME впросто впереди разработке. В KDE 6 уже иксы по остаточному принципу. В KDE 7 их выкинут. Разве что останутся какие-то Trinity 🙂

3.27 , Аноним ( 15 ), 10:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так речь о выпиле прямо из репозиториев. Такой маразм вряд ли многим в голову придет. С Федорой-то все понятно - это же дистр для любителей за бесплатно потестить RHEL.

4.31 , iPony129412 ( ? ), 10:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выпиливается поддержка иксов в GNOME.

Логично, раз оно по сути плохо рабочее и всё хуже. Сам икс сервер не выкидывают. Луддиты могут скачать Fedora XFCE редакцию и пользоваться иксами. Естественно потом и это выкинут, но пока рано.

3.30 , Аноним ( 30 ), 10:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – плазма 7 случится не раньше 7-го qt а он случится лет через 10-15. до тех пор иксы в кедах остаются.

"GNOME впросто впереди разработке." как лагал на старом железе так и лагает. Как требовал обмазыватся плагинами, что ломаются с каждым обновлением так воз и ныне там.

Просто в той же федоре те кто сидел на гноме+x11 перейдут на KDE.

4.36 , iPony129412 ( ? ), 10:36, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там уже же выкинули? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=60041

4.41 , iPony129412 ( ? ), 10:40, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и как в старом анекдоте «не все йгорты одинаково полезны». У KDE 6 приоритет на Wayland. Иксы как легаси по остаточному принципу. Если что там наломактся так и ладно.

3.73 , Аноним ( 183 ), 11:02, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Разве что останутся какие-то Trinity 🙂 Ну и будет независисиимый от корпораций рептилоидов с планеты Нибиру дистрибутив GNU/Linux который захватит мир.

4.113 , iPony129412 ( ? ), 11:50, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему сейчас Trinity или какой-то там Devuan не захватили Мир? Или какой прогресс по захвату?

5.150 , Аноним ( 140 ), 12:34, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот пора начать борьбу против корпораций рептилоидов.

По факту без насаживания гнома в мейнстрим дистрибутивы этот гном и загнется, как и вейланд, как и системди.

6.156 , iPony129412 ( ? ), 12:39, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Начинайте

