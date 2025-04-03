Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил переход на пакетный менеджер RPM 6 в осеннем выпуске Fedora 43. Релиз RPM 6.0 намечен на 3 квартал 2025 года.

Ветка RPM 6 примечательна поддержкой нового формата (RPM 6), позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ (преодоление данного ограничения важно, так как SRC-пакет с Chromium близок к пределу и имеет размер 3.7 ГБ). В формате RPM 6 задействованы 64-разрядные поля с размерами, модернизированы структуры, связанные с криптографией, и добавлены MIME-сведения о файлах. Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5, который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми разработчиками.

Поддержка формата RPM 4, использующего cpio, будет сохранена в полном объёме. Более того, ветка RPM 6 не навязывает переход на новый формат пакетов и дистрибутивы на своё усмотрение смогут остаться на формате RPM 4. Например, Fedora 43 будет поставляться пакетный менеджер RPM 6.0, но формат пакетов пока останется RPM 4. Для тех, кто пожелает перейти на новый формат в ветку RPM 4.x добавлена поддержка чтения и установки пакетов в формате RPM 6.

Из значительных изменений в RPM 6 также выделяется включение по умолчанию проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи. Для того, чтобы обязательная проверка подписи не усложняла установку пакетов, собранных самостоятельно, в RPM 6 в утилиту rpmbuild добавлена поддержка автоматического формирования локальных подписей во время сборки. Также предусмотрена опция "--nosignature", позволяющая принудительно установить пакет без проверки подписи.

Среди других изменений: при разработке разрешено использование кода на языке C++ (C++20); возможно использование нескольких подписей OpenPGP для каждого пакета; прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA; прекращена поддержка устаревшего формата RPM 3. Расширены возможности утилиты rpmkeys по работе с ключами, например, для обновления OpenPGP-ключей можно использовать команду "rpmkeys --import". Сама по себе утилита rpmkeys теперь рассматривается в Fedora как основной инструмент для управления хранилищем ключей для RPM (использование gpg-pubkey объявлено устаревшим). В качестве альтернативы GnuPG предоставлена возможность использования инструментария Sequoia-sq, написанного на Rust.

Дополнительно можно отметить назначение нового лидера проекта Fedora. Вместо Мэтью Миллера (Matthew Miller), занимавшего пост лидера с 2014 года, назначен Джеф Спалета (Jef Spaleta), который вовлечён в работу со времён, когда проект Fedora ещё не перешёл в руки компании Red Hat. В прошлом Джеф несколько лет входил в управляющий совет Fedora, как представитель сообщества.

Лидер Fedora является официальной должностью в компании Red Hat. Лидер не выбирается путем голосования участников сообщества, а выдвигается прошлым лидером проекта и утверждается компанией Red Hat. Координацией развития дистрибутива занимается управляющий совет, состоящий из 4 представителей от компании RedHat и 5 от сообщества независимых разработчиков. К лидеру проекта предъявляется ряд требований, таких как высокая квалификация, наличие опыта работы в сообществе, умение принимать решения и выслушивать пожелания других людей.



