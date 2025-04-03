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Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora

03.04.2025 13:42

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora Linux, утвердил переход на пакетный менеджер RPM 6 в осеннем выпуске Fedora 43. Релиз RPM 6.0 намечен на 3 квартал 2025 года.

Ветка RPM 6 примечательна поддержкой нового формата (RPM 6), позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ (преодоление данного ограничения важно, так как SRC-пакет с Chromium близок к пределу и имеет размер 3.7 ГБ). В формате RPM 6 задействованы 64-разрядные поля с размерами, модернизированы структуры, связанные с криптографией, и добавлены MIME-сведения о файлах. Версии RPM 5 пропущена для исключения пересечений с проектом RPM5, который не связан с RPM от Red Hat и развивался независимыми разработчиками.

Поддержка формата RPM 4, использующего cpio, будет сохранена в полном объёме. Более того, ветка RPM 6 не навязывает переход на новый формат пакетов и дистрибутивы на своё усмотрение смогут остаться на формате RPM 4. Например, Fedora 43 будет поставляться пакетный менеджер RPM 6.0, но формат пакетов пока останется RPM 4. Для тех, кто пожелает перейти на новый формат в ветку RPM 4.x добавлена поддержка чтения и установки пакетов в формате RPM 6.

Из значительных изменений в RPM 6 также выделяется включение по умолчанию проверки подлинности пакетов с использованием цифровой подписи. Для того, чтобы обязательная проверка подписи не усложняла установку пакетов, собранных самостоятельно, в RPM 6 в утилиту rpmbuild добавлена поддержка автоматического формирования локальных подписей во время сборки. Также предусмотрена опция "--nosignature", позволяющая принудительно установить пакет без проверки подписи.

Среди других изменений: при разработке разрешено использование кода на языке C++ (C++20); возможно использование нескольких подписей OpenPGP для каждого пакета; прекращена поддержка хэшей MD5, SHA1 и DSA; прекращена поддержка устаревшего формата RPM 3. Расширены возможности утилиты rpmkeys по работе с ключами, например, для обновления OpenPGP-ключей можно использовать команду "rpmkeys --import". Сама по себе утилита rpmkeys теперь рассматривается в Fedora как основной инструмент для управления хранилищем ключей для RPM (использование gpg-pubkey объявлено устаревшим). В качестве альтернативы GnuPG предоставлена возможность использования инструментария Sequoia-sq, написанного на Rust.

Дополнительно можно отметить назначение нового лидера проекта Fedora. Вместо Мэтью Миллера (Matthew Miller), занимавшего пост лидера с 2014 года, назначен Джеф Спалета (Jef Spaleta), который вовлечён в работу со времён, когда проект Fedora ещё не перешёл в руки компании Red Hat. В прошлом Джеф несколько лет входил в управляющий совет Fedora, как представитель сообщества.

Лидер Fedora является официальной должностью в компании Red Hat. Лидер не выбирается путем голосования участников сообщества, а выдвигается прошлым лидером проекта и утверждается компанией Red Hat. Координацией развития дистрибутива занимается управляющий совет, состоящий из 4 представителей от компании RedHat и 5 от сообщества независимых разработчиков. К лидеру проекта предъявляется ряд требований, таких как высокая квалификация, наличие опыта работы в сообществе, умение принимать решения и выслушивать пожелания других людей.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.20 и начало разработки RPM 6
  3. OpenNews: Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora
  4. OpenNews: Инициатива по созданию форка проекта RPM5
  5. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
  6. OpenNews: В Fedora 41 намечен переход на пакетный менеджер DNF5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63002-rpm
Ключевые слова: rpm, fedora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:58, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Я узнаю о Fedora только в контексте: у нас что-то сменилось.
    Если ничего менять не будут, то и забудется.
     
     
  • 2.12, IdeaFix (ok), 14:42, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А прикинь у них LTS отрастёт :)
     
     
  • 3.13, Минона (ok), 14:44, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А прикинь у них LTS отрастёт :)

    Их LTS это RHEL :)

     
     
  • 4.18, IdeaFix (ok), 15:08, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А прикинь у них LTS отрастёт :)
    > Их LTS это RHEL :)

    Понятно что я в лучшем случае опеннетный эксперт, но мне кажется что у ибм и так достаточно платных бетатестеров, бесплатные не нужны. Ну и как следствие, та шапка и эта едва ли как-то между собой логически связаны.

     
     
  • 5.26, Минона (ok), 15:35, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> А прикинь у них LTS отрастёт :)
    >> Их LTS это RHEL :)
    > Понятно что я в лучшем случае опеннетный эксперт, но мне кажется что
    > у ибм и так достаточно платных бетатестеров, бесплатные не нужны. Ну
    > и как следствие, та шапка и эта едва ли как-то между
    > собой логически связаны.

    Red Hat Enterprise Linux 6 was forked from Fedora 10 and contains many backported features from Fedora 11 and Fedora 12.
    Red Hat Enterprise Linux 7 (Maipo) is based on Fedora 18 and Fedora 19
    Red Hat Enterprise Linux 8 (Ootpa) is based on Fedora 28
    The first beta for Red Hat Enterprise Linux 9 (Plow), based on Fedora Linux 34

     
  • 2.44, прокуратор (-), 17:09, 03/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (-), 14:08, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >RPM 6 примечательна поддержкой нового формата (RPM 6), позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ

    Безумие какое-то! В природе такие существуют? Даже под вантуз мне трудно припомнить пакеты таких размеров.

    >SRC-пакет с Chromium близок к пределу и имеет размер 3.7 ГБ

    Поясните, это что за чудо-юдо? Source-пакет (исходники) что-ли? Для сырцов тарболы же есть?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:24, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе даже у гпт спросить лень?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 16:16, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wget --spider https://commondatastorage.googleapis.com/chromium-browser-official/chromium-13
    Включен режим робота. Проверка существования удалённого файла.
    --2025-04-03 16:04:28--  https://commondatastorage.googleapis.com/chromium-browser-official/chromium-13
    Распознаётся commondatastorage.googleapis.com (commondatastorage.googleapis.com)… 142.251.1.207, 64.233.162.207, 64.233.163.207, ...
    Подключение к commondatastorage.googleapis.com (commondatastorage.googleapis.com)|142.251.1.207|:443... соединение установлено.
    HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 200 OK
    Длина: 7017155948 (6,5G) [application/x-tar]
    Удалённый файл существует.
    Официальный архив с исходниками весит 6,5Гб. А что в дебиан выдают за оригинал?
     
     
  • 4.36, Аноним (-), 16:36, 03/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, Минона (ok), 14:41, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дебиан: https://packages.debian.org/source/bookworm/chromium
    chromium_135.0.7049.52.orig.tar.xz 894146,5 Кб

    Федора:
    Information for RPM chromium-135.0.7049.41-1.fc43.src.rpm
    Size 4.10 GB

     
     
  • 3.17, Ося Бендер (?), 15:01, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да напихали в фЁдоре бекдорчиков, однака!
     
     
  • 4.22, Минона (ok), 15:19, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да напихали в фЁдоре бекдорчиков, однака!

    Не, всё проще, rpm не пожатый.
    Распакованный архив из репы Дебиана весит 5,099 Гб.

     
  • 3.19, Аноним (19), 15:12, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты сравнил пакет с исходниками и бинарный. молодец.
     
     
  • 4.21, eugener (ok), 15:13, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, он всё правильно сравнил, смотрите внимательнее. Бинари у дебиана тут - https://packages.debian.org/bookworm/chromium
     
  • 3.20, eugener (ok), 15:13, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rpm небось как zip — каждый файл жмёт отдельно, а если сначала всё сразу в tar, а потом xz — то совсем другой компот.
     
  • 3.34, dannyD (?), 16:24, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Федора: Information for RPM chromium-135.0.7049.41-1.fc43.src.rpm Size 4.10 GB

    Насколько мне помнитсо, в генту около гига... все равно дофига )))

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:32, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже пакетные системы в онтопике дотянут хотя бы до уровня BSD PKG (молчу про HPKG)?
     
     
  • 2.14, Минона (ok), 14:46, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда уже пакетные системы в онтопике дотянут хотя бы до уровня BSD PKG (молчу про HPKG)?

    И чего в этом PKG такого инновационного?

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 15:59, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальная работа, например.
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:56, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно список преимуществ указанных систем по сравнению с сабжем
     
  • 2.39, прокуратор (-), 16:44, 03/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     

  • 1.10, Nochi (?), 14:38, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделают ли они когда то, Plasma по умолчанию в Fedora вместо Gnome?
     
     
  • 2.30, blkkid (?), 16:12, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    plasma уже недавно уравняли с gnome по поддержке, её из разряда spin (официально одобренные коммьюнити-сборки) перевели в разряд edition (сборки от основной команды)

    следующая, 42, версия будет в 2 вариантах, с gnome и с plasma

     
  • 2.35, прокуратор (-), 16:34, 03/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.37, Аноним (37), 16:39, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вместо Джеф Спалета должны были назначит rust на пост лидера, rust безопасен
     

  • 1.38, Аноним (38), 16:44, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SRC-пакет с Chromium близок к пределу и имеет размер 3.7 ГБ

    Форкнуть Хромиум? Вынести мусор? Не, нужно раздувать пакеты.

     

  • 1.42, Аноним (42), 17:03, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    «Комитет FESCo» — это как номер PIN, дисплей LCD или вирус HIV? Или как ручка от зонтика?
     
  • 1.45, Аноним (45), 17:15, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Недавно перешёл с Fedora на RedHat, доволен как слон.
     
     
  • 2.46, еропка (?), 17:22, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это приницпиально разные операционки.
    Всё равно что сказать - пересел с Соляриса на Камаз, доволен как слон.
     

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