Утверждён переход Fedora 43 на пакетный менеджер RPM 6. Смена лидера Fedora

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|1.1, Аноним (1), 13:58, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Я узнаю о Fedora только в контексте: у нас что-то сменилось.
Если ничего менять не будут, то и забудется.
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|4.18, IdeaFix (ok), 15:08, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> А прикинь у них LTS отрастёт :)
> Их LTS это RHEL :)
Понятно что я в лучшем случае опеннетный эксперт, но мне кажется что у ибм и так достаточно платных бетатестеров, бесплатные не нужны. Ну и как следствие, та шапка и эта едва ли как-то между собой логически связаны.
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|5.26, Минона (ok), 15:35, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> А прикинь у них LTS отрастёт :)
>> Их LTS это RHEL :)
> Понятно что я в лучшем случае опеннетный эксперт, но мне кажется что
> у ибм и так достаточно платных бетатестеров, бесплатные не нужны. Ну
> и как следствие, та шапка и эта едва ли как-то между
> собой логически связаны.
Red Hat Enterprise Linux 6 was forked from Fedora 10 and contains many backported features from Fedora 11 and Fedora 12.
Red Hat Enterprise Linux 7 (Maipo) is based on Fedora 18 and Fedora 19
Red Hat Enterprise Linux 8 (Ootpa) is based on Fedora 28
The first beta for Red Hat Enterprise Linux 9 (Plow), based on Fedora Linux 34
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|1.2, Аноним (-), 14:08, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>RPM 6 примечательна поддержкой нового формата (RPM 6), позволяющего создавать пакеты размером более 4 ГБ
Безумие какое-то! В природе такие существуют? Даже под вантуз мне трудно припомнить пакеты таких размеров.
>SRC-пакет с Chromium близок к пределу и имеет размер 3.7 ГБ
Поясните, это что за чудо-юдо? Source-пакет (исходники) что-ли? Для сырцов тарболы же есть?
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|4.22, Минона (ok), 15:19, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да напихали в фЁдоре бекдорчиков, однака!
Не, всё проще, rpm не пожатый.
Распакованный архив из репы Дебиана весит 5,099 Гб.
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|3.20, eugener (ok), 15:13, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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rpm небось как zip — каждый файл жмёт отдельно, а если сначала всё сразу в tar, а потом xz — то совсем другой компот.
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|3.34, dannyD (?), 16:24, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Федора: Information for RPM chromium-135.0.7049.41-1.fc43.src.rpm Size 4.10 GB
Насколько мне помнитсо, в генту около гига... все равно дофига )))
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|1.9, Аноним (9), 14:32, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже пакетные системы в онтопике дотянут хотя бы до уровня BSD PKG (молчу про HPKG)?
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|2.14, Минона (ok), 14:46, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда уже пакетные системы в онтопике дотянут хотя бы до уровня BSD PKG (молчу про HPKG)?
И чего в этом PKG такого инновационного?
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|2.16, Аноним (16), 14:56, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно список преимуществ указанных систем по сравнению с сабжем
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|2.30, blkkid (?), 16:12, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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plasma уже недавно уравняли с gnome по поддержке, её из разряда spin (официально одобренные коммьюнити-сборки) перевели в разряд edition (сборки от основной команды)
следующая, 42, версия будет в 2 вариантах, с gnome и с plasma
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|1.37, Аноним (37), 16:39, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вместо Джеф Спалета должны были назначит rust на пост лидера, rust безопасен
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|1.38, Аноним (38), 16:44, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>SRC-пакет с Chromium близок к пределу и имеет размер 3.7 ГБ
Форкнуть Хромиум? Вынести мусор? Не, нужно раздувать пакеты.
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|1.42, Аноним (42), 17:03, 03/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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«Комитет FESCo» — это как номер PIN, дисплей LCD или вирус HIV? Или как ручка от зонтика?
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|2.46, еропка (?), 17:22, 03/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это приницпиально разные операционки.
Всё равно что сказать - пересел с Соляриса на Камаз, доволен как слон.
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