Первый стабильный релиз PGP-инструментария sq от проекта Sequoia

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|1.1, Аноним (1), 11:23, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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ls -lh /usr/bin/*gpg* | grep -v sq
-rwxr-xr-x 1 root root 1.2M ноя 1 14:49 /usr/bin/gpg
lrwxrwxrwx 1 root root 3 ноя 1 14:49 /usr/bin/gpg2 -> gpg
-rwxr-xr-x 1 root root 414K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpg-agent
-rwxr-xr-x 1 root root 947K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpgcompose
-rwxr-xr-x 1 root root 159K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpgconf
-rwxr-xr-x 1 root root 143K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpg-connect-agent
-rwxr-xr-x 1 root root 35K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpgparsemail
-rwxr-xr-x 1 root root 572K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpgsm
-rwxr-xr-x 1 root root 79K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpgsplit
-rwxr-xr-x 1 root root 136K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpgtar
-rwxr-xr-x 1 root root 479K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpgv
-rwxr-xr-x 1 root root 191K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpg-wks-server
-rwxr-xr-x 1 root root 3.5K ноя 1 14:49 /usr/bin/gpg-zip
-rwxr-xr-x 1 root root 3.0K окт 31 20:19 /usr/bin/migrate-pubring-from-classic-gpg
ls -lh /usr/bin/*sq
-rwxr-xr-x 1 root root 11M ноя 30 15:09 /usr/bin/gpg-sq
-rwxr-xr-x 1 root root 21M ноя 29 19:29 /usr/bin/sq
Вся суть растоподелок.
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|3.16, 12yoexpert (ok), 12:40, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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почему он должен что-то делать с бинарниками в случае пакетного дистра? думаешь, мейнтейнеры тупые и не догадались?
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|3.19, Аноним (19), 12:44, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>file /usr/bin/sq
>/usr/bin/sq: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=0ecb384f72cc30a572ec4a200edaf19b59b9b83a, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
Я его не стрипал, он такой в пакете идёт.
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|2.15, Аноним (-), 12:37, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ls -lh /usr/bin/*gpg* | grep -v sq
> Вся суть растоподелок.
Э? А сказать то что хотел?
На твой 20МБ макстрон не помещается современный софт?
Что ты готов пользоваться дырявостью, зато сэкономить пару мегабайтов?
Ну не пользуйся, тебя же некто не заставляет (пока, хехе))
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|3.18, Аноним (19), 12:41, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема не в "макстроне", и не в "дырявости". Проблема - в принципиальном вредительстве разработчиков Rustа, Cargo, и Sequoia. Смузи не из той субстанции перепили. Продолжают и нахваливают. Делали бы нормально - занимало бы ещё меньше, чем gpg.
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|4.22, Аноним (-), 13:10, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема - в принципиальном вредительстве разработчиков
Где ты увидел вредительство? Они наоборот спасают индустрию.
> Делали бы нормально - занимало бы ещё меньше, чем gpg.
Ахаха! Ну покажи мастер-класс))
Сейчас какбэ не 70е, размер приложения дааавно не главное.
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|4.25, Аноним (-), 13:20, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблема - в принципиальном вредительстве разработчиков Rustа, Cargo, и Sequoia.
То что твои ожидания от опенсорса не совпали с реальностью - это твои проблемы.
Каждый программер может делать софт как считает нужным.
> Делали бы нормально
А нормально это как?
Вот так opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48741 ?
Так opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46812,
или все таки так opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44988 ?
Последняя особенно эпична тк жила в 98 года)
> занимало бы ещё меньше, чем gpg.
А зачем меньше? У меня фотка кота может занимать столько же.
Зачем мне экономить байтики? Просто чтобы померяться пис.. т.е пакетами, у кого меньше?
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|5.27, Аноним (21), 13:28, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе какие то сказки на уровне бабаек рассказали и ты их боишься. Какие реальные проблемы созданы ты даже объяснить не состоянии. Тебе дали четкую команду тут бояться, а сюда топить. Зачем почему это не твоя задача, твоя задача лаять на караван как мелкая собачонка.
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|6.28, Аноним (28), 13:34, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебе какие то сказки на уровне бабаек рассказали
Не, чудило, это не бабайки. Это реальные проблемы.
"Дополнение: Опубликован отчёт с примером практических методов эксплуатации уязвимости в Enigmail, GPGTools и python-gnupg."
> Какие реальные проблемы созданы ты даже объяснить не состоянии.
Не нужно проецировать свои комплексы на всех. Когда-то и до тебя дойдет. Хотя шансов мало.
> твоя задача лаять на караван как мелкая собачонка.
Пока что тявкают на караван всякие васяны из "сообщества" и пара дидов-маразматиков.
Остальной караван идет туда куда хочет.
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|1.2, Аноним (1), 11:25, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>для загрузки сборок с проверкой их достоверности достаточно будет выполнить команду: sq download
Ну да, давайте ещё просмотрщик видео и нейросетевую модель детекции QR-кодов в бинарь втащим, чего уж мелочиться.
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|1.4, Аноним (-), 11:37, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> Инструментарий включён в состав дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10 в качестве альтернативы GnuPG,
> задействован для работы с PGP в пакетных менеджерах DNF и RPM
Шикарно.
В след. RHEL можно будет внести небольшие несовместимости с гнутостью. А потом еще немного. И еще. Потом перевести поддержку гнутости в опциональную и как итог закопать.
Жаль только лицуха у сековои такая же раковая как у оригинала.
Хорошо хоть v2 only.
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|3.6, Аноним (6), 11:51, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сам закопайся, так будет лучше для всех.
Ого, а вот первый луддит и порвался!
Горением твое прдака удовлетворен))
Кто следующий?
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|4.11, Аноним (11), 12:10, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Луддит критиует научно-технический прогресс.
Изначальный комментарий критикует НТП.
Последующий комментарий критикует критикующего.
Ты порвался, но где?
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|1.7, marten (ok), 11:58, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мда, доверять тулзе, отвечающей за безопасность, на сайте которой флажки всякие висят, я бы не стал
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|1.13, Аноним (21), 12:29, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Писать что-то секурное на языке, который не вызывает доверия это моветон. Это лишь вопрос времени когда в тулинг или в сторонний пакет залетит какая-нибудь бяка и сделает дыру.
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|2.17, Аноним (-), 12:40, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Писать что-то секурное на языке, который не вызывает доверия это моветон.
У кого не вызывает?
Например разработчкики ТОР считают его лучше и безопаснее чем другие варианты.
> Это лишь вопрос времени когда в тулинг или в сторонний пакет залетит какая-нибудь бяка и сделает дыру.
Слава богу в СИ так не может быть!
И никаких примеров типа Bvp47 или XZ не было)
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|3.20, Аноним (21), 12:46, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У всех нормальных людей. Ты к ним не относишься. У тебя главная стратегия не вижу зла значит его нет. Думать хотя бы на шаг вперёд это же голова может заболеть.
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|4.23, Аноним (-), 13:15, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У всех нормальных людей.
О, т.е. бывшие разрабы gnupg, которые решили писать секвою, - это не нормальные люди?
Один ты - Аноним - тут стоишь в белом такой умный и красивый.
> У тебя главная стратегия не вижу зла значит его нет
Всегда есть большее зло. Есть призрачный шанс подменить что-то где-то, а есть более чем реальная сишечка, на которой что диды писать не умели, что нынешние смузехлебы.
Можешь посмотреть сколько дыреней было из-за тулинга или стороннего пакета, а сколько из-за рукоопов, которые в очередной раз не шмогли посчитать размер буфера перед записью.
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|5.26, Аноним (21), 13:24, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так ты и на расте писать не умеешь и старый зачем тогда Раст? Носишься с ним как лол.
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