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Первый стабильный релиз PGP-инструментария sq от проекта Sequoia

17.12.2024 09:44

После семи лет разработки сформирован релиз инструментарий командной строки sq 1.0, предназначенного для работы с артефактами OpenPGP. Инструментарий подготовлен проектом Sequoia PGP, также развивающим библиотеку функций с реализацией стандарта OpenPGP (RFC-4880). Выпуск 1.0 отмечен как первый стабильный релиз проекта, означающий стабилизацию кодовой базы и прекращение внесение изменений, нарушающих совместимость. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv2+.

Инструментарий включён в состав дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10 в качестве альтернативы GnuPG, задействован для работы с PGP в пакетных менеджерах DNF и RPM, и используется по умолчанию в экспериментальной ветке пакетного менеджера APT при наличии компонентов Sequoia в системе. Созданный разработчиками Sequoia сервер ключей Hagrid применяется в сервисе keys.openpgp.org.

Проект Sequoia создан тремя разработчиками GnuPG из компании g10code, специализирующейся на аудите криптосистем и разработке дополнений к GnuPG. Целью проекта заявлена переработка архитектуры и внедрение новых техник повышения безопасности и надёжности кодовой базы. Помимо использования языка Rust для снижения вероятности ошибок при работе с памятью, в Sequoia реализована дополнительная защита от ошибок на уровне API. Например, API не позволяет случайно экспортировать материал секретного ключа и подстраховывает от пропуска важных действий при обновлении цифровой подписи. Для дополнительной изоляции применяется разделение по отдельным процессам сервисов, работающих с открытыми и закрытыми ключами.

Помимо функций для шифрования данных, работы с электронными подписями и управления ключами, схожих с возможностями gpg, в sq дополнительно предоставляется децентрализованная инфраструктура открытых ключей (PKI). PKI используется для аутентификации сертификатов и сообщений, и позволяет удостовериться в том, что полученный открытый ключ и принятое сообщений связаны с заявленным автором, а не сформированы злоумышленником.

При загрузке сертификата с keys.openpgp.org или другого сервера ключей, утилита sq автоматически сохранит информацию о сертификате на локальной системе и будет использовать эту информацию при последующих операциях для выявления поддельных сертификатов. Отмечается, что реализованная система может применяться в качестве основы для построения подобия распределённого удостоверяющего центра (CA), охватывающего различные серверы ключей.

Например, перед проверкой подлинности загруженных сборок ОС Qubes пользователь может вначале проверить сертификат Qubes, отдаваемый с основного сервера ключей проекта Qubes: 


   sq network search https://keys.qubes-os.org/keys/qubes-release-4.2-signing-key.asc

Указанная команда загрузит сертификат с сервера keys.qubes-os.org, а затем проверит его наличие на известных серверах ключей, таких как keys.openpgp.org и keyserver.ubuntu.com, или попытается получить при помощи механизмов WKD (Web Key Directory) и DANE (DNS-Based Authentication of Named Entities). Далее утилита сравнит полученные сертификаты и если они связаны с одним владельцем предложит использовать команду "sq pki link add" для сохранения сертификата на локальной системе для последующих проверок. После сохранения сертификат будет считаться заслуживающим доверия и для загрузки сборок с проверкой их достоверности достаточно будет выполнить команду: 


    sq download --signature-url https://mirrors.edge.kernel.org/qubes/iso/Qubes-R4.2.3-x86_64.iso.asc --url https://mirrors.edge.kernel.org/qubes/iso/Qubes-R4.2.3-x86_64.iso --output /tmp/qubes.iso


  1. Главная ссылка к новости (https://sequoia-pgp.org/blog/2...)
  2. OpenNews: Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust
  3. OpenNews: В рамках проекта NeoPG развивается форк GnuPG 2
  4. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.5.0 с поддержкой ключей, устойчивых к подбору на квантовых компьютерах
  5. OpenNews: Разработчики GnuPG предупредили о трудноустранимой атаке на серверы ключей
  6. Методы обнаружения ключей OpenPGP
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62421-sequoia
Ключевые слова: sequoia, sq, gpg, pgp, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:23, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ls -lh /usr/bin/*gpg* | grep -v sq

    -rwxr-xr-x 1 root root 1.2M ноя  1 14:49 /usr/bin/gpg
    lrwxrwxrwx 1 root root    3 ноя  1 14:49 /usr/bin/gpg2 -> gpg
    -rwxr-xr-x 1 root root 414K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpg-agent
    -rwxr-xr-x 1 root root 947K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpgcompose
    -rwxr-xr-x 1 root root 159K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpgconf
    -rwxr-xr-x 1 root root 143K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpg-connect-agent
    -rwxr-xr-x 1 root root  35K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpgparsemail
    -rwxr-xr-x 1 root root 572K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpgsm
    -rwxr-xr-x 1 root root  79K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpgsplit
    -rwxr-xr-x 1 root root 136K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpgtar
    -rwxr-xr-x 1 root root 479K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpgv
    -rwxr-xr-x 1 root root 191K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpg-wks-server
    -rwxr-xr-x 1 root root 3.5K ноя  1 14:49 /usr/bin/gpg-zip
    -rwxr-xr-x 1 root root 3.0K окт 31 20:19 /usr/bin/migrate-pubring-from-classic-gpg

    ls -lh /usr/bin/*sq
    -rwxr-xr-x 1 root root 11M ноя 30 15:09 /usr/bin/gpg-sq
    -rwxr-xr-x 1 root root 21M ноя 29 19:29 /usr/bin/sq

    Вся суть растоподелок.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:28, 17/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.9, Проходил мимо (?), 12:05, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой для себя команду strip, юный падаван.
     
     
  • 3.12, Anony (?), 12:16, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для растовых программ strip почти не помогает, только upx
     
  • 3.16, 12yoexpert (ok), 12:40, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    почему он должен что-то делать с бинарниками в случае пакетного дистра? думаешь, мейнтейнеры тупые и не догадались?
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:47, 17/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:44, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >file /usr/bin/sq
    >/usr/bin/sq: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=0ecb384f72cc30a572ec4a200edaf19b59b9b83a, for GNU/Linux 3.2.0, stripped

    Я его не стрипал, он такой в пакете идёт.

     
  • 3.24, Аноним (24), 13:15, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже стрипнутый
     
  • 2.15, Аноним (-), 12:37, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ls -lh /usr/bin/*gpg* | grep -v sq
    > Вся суть растоподелок.

    Э? А сказать то что хотел?
    На твой 20МБ макстрон не помещается современный софт?
    Что ты готов пользоваться дырявостью, зато сэкономить пару мегабайтов?

    Ну не пользуйся, тебя же некто не заставляет (пока, хехе))

     
     
  • 3.18, Аноним (19), 12:41, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема не в "макстроне", и не в "дырявости". Проблема - в принципиальном вредительстве разработчиков Rustа, Cargo, и Sequoia. Смузи не из той субстанции перепили. Продолжают и нахваливают. Делали бы нормально - занимало бы ещё меньше, чем gpg.
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 13:10, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема - в принципиальном вредительстве разработчиков

    Где ты увидел вредительство? Они наоборот спасают индустрию.

    > Делали бы нормально - занимало бы ещё меньше, чем gpg.

    Ахаха! Ну покажи мастер-класс))
    Сейчас какбэ не 70е, размер приложения дааавно не главное.

      

     
  • 4.25, Аноним (-), 13:20, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблема - в принципиальном вредительстве разработчиков Rustа, Cargo, и Sequoia.

    То что твои ожидания от опенсорса не совпали с реальностью - это твои проблемы.
    Каждый программер может делать софт как считает нужным.

    > Делали бы нормально

    А нормально это как?
    Вот так opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48741 ?
    Так opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46812,
    или все таки так opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44988 ?
    Последняя особенно эпична тк жила в 98 года)

    > занимало бы ещё меньше, чем gpg.

    А зачем меньше? У меня фотка кота может занимать столько же.
    Зачем мне экономить байтики? Просто чтобы померяться пис.. т.е пакетами, у кого меньше?

     
     
  • 5.27, Аноним (21), 13:28, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе какие то сказки на уровне бабаек рассказали и ты их боишься. Какие реальные проблемы созданы ты даже  объяснить не состоянии. Тебе дали четкую команду тут бояться, а сюда топить. Зачем почему это не твоя задача, твоя задача лаять на караван как мелкая собачонка.
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 13:34, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тебе какие то сказки на уровне бабаек рассказали

    Не, чудило, это не бабайки. Это реальные проблемы.
    "Дополнение: Опубликован отчёт с примером практических методов эксплуатации уязвимости в Enigmail, GPGTools и python-gnupg."

    > Какие реальные проблемы созданы ты даже  объяснить не состоянии.

    Не нужно проецировать свои комплексы на всех. Когда-то и до тебя дойдет. Хотя шансов мало.

    > твоя задача лаять на караван как мелкая собачонка.

    Пока что тявкают на караван всякие васяны из "сообщества" и пара дидов-маразматиков.
    Остальной караван идет туда куда хочет.

     

  • 1.2, Аноним (1), 11:25, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >для загрузки сборок с проверкой их достоверности достаточно будет выполнить команду: sq download

    Ну да, давайте ещё просмотрщик видео и нейросетевую модель детекции QR-кодов в бинарь втащим, чего уж мелочиться.

     
  • 1.4, Аноним (-), 11:37, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Инструментарий включён в состав дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 10 в качестве альтернативы GnuPG,
    > задействован для работы с PGP в пакетных менеджерах DNF и RPM

    Шикарно.
    В след. RHEL можно будет внести небольшие несовместимости с гнутостью. А потом еще немного. И еще. Потом перевести поддержку гнутости в опциональную и как итог закопать.

    Жаль только лицуха у сековои такая же раковая как у оригинала.
    Хорошо хоть v2 only.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:50, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам закопайся, так будет лучше для всех.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:51, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Сам закопайся, так будет лучше для всех.

    Ого, а вот первый луддит и порвался!
    Горением твое прдака удовлетворен))
    Кто следующий?

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 12:10, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Луддит критиует научно-технический прогресс.
    Изначальный комментарий критикует НТП.
    Последующий комментарий критикует критикующего.
    Ты порвался, но где?
     
  • 4.14, Аноним (21), 12:30, 17/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.7, marten (ok), 11:58, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мда, доверять тулзе, отвечающей за безопасность, на сайте которой флажки всякие висят, я бы не стал
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:05, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фотки Vincent и Nora в студию!
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:04, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > sq network search https://keys.qubes-os.org/keys/qubes-release-4.2-signing-key.asc

    Чтобы иметь определенный уровень доверия к ключу, необходимо получить несколько цепочек доверия от вашего ключа к требуемуму. Для этого надо: https://www.linux.org.ru/forum/security/17817595?cid=17818179

     
  • 1.13, Аноним (21), 12:29, 17/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Писать что-то секурное на языке, который не вызывает доверия это моветон. Это лишь вопрос времени когда в тулинг или в сторонний пакет залетит какая-нибудь бяка и сделает дыру.
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 12:40, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Писать что-то секурное на языке, который не вызывает доверия это моветон.

    У кого не вызывает?
    Например разработчкики ТОР считают его лучше и безопаснее чем другие варианты.

    > Это лишь вопрос времени когда в тулинг или в сторонний пакет залетит какая-нибудь бяка и сделает дыру.

    Слава богу в СИ так не может быть!
    И никаких примеров типа Bvp47 или XZ не было)

     
     
  • 3.20, Аноним (21), 12:46, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех нормальных людей. Ты к ним не относишься. У тебя главная стратегия не вижу зла значит его нет. Думать хотя бы на шаг вперёд это же голова может заболеть.
     
     
  • 4.23, Аноним (-), 13:15, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У всех нормальных людей.

    О, т.е. бывшие разрабы gnupg, которые решили писать секвою, - это не нормальные люди?
    Один ты - Аноним - тут стоишь в белом такой умный и красивый.

    > У тебя главная стратегия не вижу зла значит его нет

    Всегда есть большее зло. Есть призрачный шанс подменить что-то где-то, а есть более чем реальная сишечка, на которой что диды писать не умели, что нынешние смузехлебы.
    Можешь посмотреть сколько дыреней было из-за тулинга или стороннего пакета, а сколько из-за рукоопов, которые в очередной раз не шмогли посчитать размер буфера перед записью.

     
     
  • 5.26, Аноним (21), 13:24, 17/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так ты и на расте писать не умеешь и старый зачем тогда Раст? Носишься с ним как лол.
     

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