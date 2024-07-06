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Выпуск GnuPG 2.5.0 с поддержкой ключей, устойчивых к подбору на квантовых компьютерах

06.07.2024 09:21

Спустя полтора года с момента формирования прошлой значительной ветки представлен выпуск инструментария GnuPG 2.5.0 (GNU Privacy Guard), совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880) и S/MIME, и предоставляющего утилиты для шифрования данных, работы с электронными подписями, управления ключами и доступа к публичным хранилищам ключей. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

GnuPG 2.5.0 позиционируется как первый выпуск новой кодовой базы, включающей самые свежие разработки. В дальнейшем на базе ветки GnuPG 2.5 будет сформирован стабильный релиз 2.6.0. GnuPG 2.4 преподносится как стабильная ветка, оптимальная для повсеместного использования. GnuPG 1.4 продолжает сопровождаться в качестве классической серии, потребляющей минимальные ресурсы, подходящей для встраиваемых систем и совместимой с устаревшими алгоритмами шифрования.

Основные новшества GnuPG 2.5.0:

  • Добавлена экспериментальная поддержка комбинированного алгоритма формирования открытых ключей Kyber+ECC, сочетающего криптографическую систему на основе эллиптических кривых (ECC, Elliptic Curve Cryptography) и алгоритм Kyber, устойчивый к подбору на квантовых компьютерах. В Kyber используются методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.
  • В утилите gpg предоставлена возможность указания в опции "--quick-gen-key" значения "pqc" для задействования алгоритмов, устойчивых к подбору на квантовых компьютерах.
  • В gpg добавлена опция "--show-only-session-key" для отображения только сессионных ключей.
  • Реализован вывод списка уполномоченных лиц, которым дано право отзыва ключей пользователя (designated revoker), не только в режиме "--with-colons", но в других режимах вывода.
  • Предоставлена возможность использования опции "--with-sig-check" вместе с "--show-key" в режимах вывода, отличных от "--with-colons".
  • Переработана обработка ошибок и налажен импорт ключей в TPM (Trusted Platform Module).
  • Улучшена поддержка 64-разрядных Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/gpg/gnupg/r...)
  2. OpenNews: Автор GnuPG основал LibrePGP, форк стандарта OpenPGP
  3. OpenNews: Выпуск GnuPG 2.4.0
  4. OpenNews: Уязвимость в LibKSBA, приводящая к выполнению кода при обработке S/MIME в GnuPG
  5. OpenNews: Доступен NeoPG 0.0.6, форк GnuPG 2
  6. OpenNews: Разработчики GnuPG предупредили о трудноустранимой атаке на серверы ключей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61498-gnupg
Ключевые слова: gnupg
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PQC везде "экспериментальная", когда же они выйдут в продакшен? Не могу больше терпеть.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:03, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А квантовые компьютеры в продакшнене прям повсюду, да?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А квантовые компьютеры в продакшнене прям повсюду, да?

    Достаточно того, что они в распоряжении тех, кто заинтересован иметь инструмент по подбору ключей сгенерированных не стойким к квантовым компьютерам способом. А как известно общественности те, кто обладает ими на данный момент не славятся этичностью и уважением к приватности пользователей сети.

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:31, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как ты объяснишь то что алогритмы против подбора на квантовых компах выходят под присмотром и согласованием тех кто этими самыми квантовыми компьютерами обладают?
     
     
  • 5.12, Аноним (12), 11:44, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то то, что SELinux вышел под присмотром и согласованием тех самых, большинство здешних анонимов не смущает.
     
  • 5.26, nope (?), 14:40, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    внезапно, потому что "у противников тоже могут быть квантовые компьютеры и они могут их использовать против незащищенной инфраструктуры" является предметом национальной безопасности

    все по той же причине, по которой selinux является частью ведра, а ghidra лежит на гитхабе под NationalSecurityAgency/Ghidra

     
  • 4.15, Аноним (15), 13:05, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А твои то ключи зачем им ломать? Ты шпиён и шлёшь шифровки с gpg? Или ты миллиардер, разрабатывающий лекарство от рака? Если нет, то чего ты паришься?
     
  • 4.22, Аноним (22), 14:03, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты об IBMе (все остальные, у кого они есть, купил их у IBMа или пользуются их облаком)?
     
  • 3.11, Аноним (12), 11:35, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не продакшене повсюду. но могут внезапно появится. Тогда просто не успеешь переодеться.

    P.S. NASA, вроде бы, уже использует.

     
     
  • 4.16, Аноним (15), 13:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Построить QC будет стоить как бюджет Марокко. А решать там можно будет только узкий круг задач квантовой физики. Это блин не "очень быстрый комп", это специализированное устройство, RTFM!
     
     
  • 5.23, Аноним (22), 14:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >узкий круг задач квантовой физики

    Без этого "узкого круга задач", именуемого квантовой химией, которой является вообще вся современная химия, не было бы ни лекарств, ни пластиков, ни oled-мониторов, ни любых других современных материалов, да и не современных тоже, каждый из которых выпускается всего несколькими фирмами, имеющими знания о проприетарной технологии и о точных параметрах техпроцесса, необходимых для эффективного синтеза нужных веществ. Да и компов тоже бы не было, потому что физика полупроводников считается абсолютно теми же методами.

     
     
  • 6.24, Аноним (24), 14:12, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? Я говорю, что это всё не нужно или ты решил похвастаться своими познаниями? Я говорю, что QC это не ускоритель контр страйка, а специализированный вычислитель. Будешь спорить?
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:47, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже на алике можно купить
     
  • 3.18, Аноним (-), 13:39, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А квантовые компьютеры в продакшнене прям повсюду, да?

    Нет, но страны вассенаарских соглашений уже начали банить экспорт квантовых компьютеров.
    https://www.newscientist.com/article/2436023-multiple-nations-enact-mysterious

    Так что я б на твоём месте не расслаблялся.

     
     
  • 4.19, Аноним (15), 13:45, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По твоей же ссылке:
    UK ban on quantum computer exports is pointless, say researchers

    Ну вы хоть свои же ссылки читайте блин))

     
     
  • 5.29, Аноним (-), 15:23, 06/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.25, Аноним (22), 14:14, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Матф. 13:12 ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет

    Цель этих соглашений - оставить всякие африки вечными отстающими, чтобы продолжать качать из них тантал и прочие природные ресурсы.

     
  • 4.27, Ivan_83 (ok), 14:50, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно.
    Ну пусть будет этот квантовый комп в UK, его можно юзать удалённо.
     
     
  • 5.30, Аноним (-), 15:26, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я привёл эту ссылку не для того, чтобы поговорить о том, к чему приведёт бан, а для того, чтобы пригласить мыслящих людей подумать о причине бана. Но думать это не твоё, я вижу.
     
  • 2.3, Аноним (-), 10:04, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для задействования алгоритмов, устойчивых к подбору на квантовых компьютерах.

    Читать умеешь? Где здесь написано про экспериментальную подержку? И что такое "продакшен"?

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:18, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты читать не умеешь

    > Добавлена экспериментальная поддержка

     

  • 1.6, дАнон (?), 11:15, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так "экспорт в TPM" или "импорт из TPM" ?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:26, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспорт -- это изнутри наружу, а импорт -- снаружи внутрь.  А TPM есть модуль, нутрь которого назвать наружей язык не поворачивается, поэтому наружа расположена вне TPM.
    Поэтому импорт.
     

  • 1.20, Аноним (22), 13:59, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >совместимого со стандартами OpenPGP (RFC-4880)

    Помнится, разрабы GPG в общем и Вернер Кох в частности послали последнюю версию стандарта https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4880 подальше и дропнули с ней совместимость, реализовав свою версию стандарта https://datatracker.ietf.org/doc/draft-koch-librepgp/

     

  • 1.28, bircoph (ok), 15:06, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно пора, я ещё в 2017 про это говорил.

    К сожалению, ГОСТовская асимметричная криптография продолжает оставаться уязвимой.

     

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