Выпуск GnuPG 2.5.0 с поддержкой ключей, устойчивых к подбору на квантовых компьютерах

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|1.1, Аноним (1), 09:47, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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PQC везде "экспериментальная", когда же они выйдут в продакшен? Не могу больше терпеть.
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|3.5, Аноним (5), 11:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А квантовые компьютеры в продакшнене прям повсюду, да?
Достаточно того, что они в распоряжении тех, кто заинтересован иметь инструмент по подбору ключей сгенерированных не стойким к квантовым компьютерам способом. А как известно общественности те, кто обладает ими на данный момент не славятся этичностью и уважением к приватности пользователей сети.
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|4.8, Аноним (8), 11:31, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как ты объяснишь то что алогритмы против подбора на квантовых компах выходят под присмотром и согласованием тех кто этими самыми квантовыми компьютерами обладают?
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|5.12, Аноним (12), 11:44, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то то, что SELinux вышел под присмотром и согласованием тех самых, большинство здешних анонимов не смущает.
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|5.26, nope (?), 14:40, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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внезапно, потому что "у противников тоже могут быть квантовые компьютеры и они могут их использовать против незащищенной инфраструктуры" является предметом национальной безопасности
все по той же причине, по которой selinux является частью ведра, а ghidra лежит на гитхабе под NationalSecurityAgency/Ghidra
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|4.15, Аноним (15), 13:05, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А твои то ключи зачем им ломать? Ты шпиён и шлёшь шифровки с gpg? Или ты миллиардер, разрабатывающий лекарство от рака? Если нет, то чего ты паришься?
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|4.22, Аноним (22), 14:03, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ты об IBMе (все остальные, у кого они есть, купил их у IBMа или пользуются их облаком)?
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|3.11, Аноним (12), 11:35, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не продакшене повсюду. но могут внезапно появится. Тогда просто не успеешь переодеться.
P.S. NASA, вроде бы, уже использует.
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|4.16, Аноним (15), 13:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Построить QC будет стоить как бюджет Марокко. А решать там можно будет только узкий круг задач квантовой физики. Это блин не "очень быстрый комп", это специализированное устройство, RTFM!
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|5.23, Аноним (22), 14:09, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>узкий круг задач квантовой физики
Без этого "узкого круга задач", именуемого квантовой химией, которой является вообще вся современная химия, не было бы ни лекарств, ни пластиков, ни oled-мониторов, ни любых других современных материалов, да и не современных тоже, каждый из которых выпускается всего несколькими фирмами, имеющими знания о проприетарной технологии и о точных параметрах техпроцесса, необходимых для эффективного синтеза нужных веществ. Да и компов тоже бы не было, потому что физика полупроводников считается абсолютно теми же методами.
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|6.24, Аноним (24), 14:12, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И? Я говорю, что это всё не нужно или ты решил похвастаться своими познаниями? Я говорю, что QC это не ускоритель контр страйка, а специализированный вычислитель. Будешь спорить?
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|4.19, Аноним (15), 13:45, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По твоей же ссылке:
UK ban on quantum computer exports is pointless, say researchers
Ну вы хоть свои же ссылки читайте блин))
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|4.25, Аноним (22), 14:14, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Матф. 13:12 ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет
Цель этих соглашений - оставить всякие африки вечными отстающими, чтобы продолжать качать из них тантал и прочие природные ресурсы.
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|4.27, Ivan_83 (ok), 14:50, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смешно.
Ну пусть будет этот квантовый комп в UK, его можно юзать удалённо.
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|5.30, Аноним (-), 15:26, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я привёл эту ссылку не для того, чтобы поговорить о том, к чему приведёт бан, а для того, чтобы пригласить мыслящих людей подумать о причине бана. Но думать это не твоё, я вижу.
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|2.3, Аноним (-), 10:04, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>для задействования алгоритмов, устойчивых к подбору на квантовых компьютерах.
Читать умеешь? Где здесь написано про экспериментальную подержку? И что такое "продакшен"?
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|3.4, Аноним (4), 10:18, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ты читать не умеешь
> Добавлена экспериментальная поддержка
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|2.7, Аноним (7), 11:26, 06/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экспорт -- это изнутри наружу, а импорт -- снаружи внутрь. А TPM есть модуль, нутрь которого назвать наружей язык не поворачивается, поэтому наружа расположена вне TPM.
Поэтому импорт.
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|1.28, bircoph (ok), 15:06, 06/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно пора, я ещё в 2017 про это говорил.
К сожалению, ГОСТовская асимметричная криптография продолжает оставаться уязвимой.
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