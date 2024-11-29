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В пакетном менеджере APT 2.9.15 прекращено использование apt-key

29.11.2024 07:39

Опубликован выпуск инструментария для управления пакетами APT 2.9.15 (Advanced Package Tool). Ветка 2.9.x является экспериментальной и используется для разработки функциональности будущей стабильной версии APT 3.0, которая после стабилизации будет интегрирована в Debian Testing и войдёт в следующий значительный релиз Debian, а также будет добавлена в пакетную базу Ubuntu.

Ключевым изменением в новой версии стало окончательное прекращение использования утилиты apt-key для управления ключами, применяемыми для верификации цифровых подписей пакетов. Утилита apt-key несколько лет назад была объявлена устаревшей в связи с уходом от старой модели проверки целостности пакетов, в которой использовалось общее хранилище ключей (/etc/apt/trusted.gpg) и отсутствовала привязка ключей к репозиториям, т.е. ключ, добавленный для какого-то стороннего репозитория, подходил для проверки пакетов во всех репозиториях. Пришедший на смену apt-key метод работы с ключами подразумевает разделение хранилищ ключей для каждого репозитория (/etc/apt/trusted.gpg.d/ или /etc/apt/keyrings/).

Другие изменения:

  • В список путей для вызова gpg добавлена написанная на языке Rust утилита gpg-sq, принимающая те же аргументы, что и утилита gpg, но имитирующая её работу через Sequoia, реализацию OpenPGP на языке Rust. Вызов gpg-sq является более приоритетным, чем gpg, т.е. для использования gpg-sq вместо gpg достаточно установить соответствующий пакет.
  • Обеспечена привязка типов ключей к расширениям файлов: расширение ".asc" связано с ascii-armored ключами, ".gpg" - всегда с бинарными ключами, а все остальные файловые расширения вызовут ошибку "The key(s) in the keyring ... are ignored as the file has an unsupported filetype". Например, при использовании файла с ключом "/etc/apt/keyrings/winehq-archive.key", его нужно будет переименовать в "/etc/apt/keyrings/winehq-archive.gpg" и исправить путь в файле в "/etc/apt/sources.list.d/".
  • Многие функции переведены на использование класса "std::string" вместо "const char *" (определённый в стандарте С++17 класс std::string_view, более эффективно работающий со строками за счёт использования ссылок на существующие данные и исключения лишнего копирования данных, пока не задействован в коде).
  • Реализована поддержка самостоятельной проверки хранилищ ключей (keyring) и выполнения операции dearmor (преобразование ключа в формате ASCII-armored в бинарный формат) без обращения к apt-key.
  • Добавлена функция Base64Decode.


  1. Главная ссылка к новости (https://salsa.debian.org/apt-t...)
  2. OpenNews: Началось тестирование переработанного интерфейса пакетного менеджера APT 3.0
  3. OpenNews: Выпуск инструментария для поддержания локальных зеркал apt-mirror2 4
  4. OpenNews: В пакетном менеджере APT 2.7 реализована поддержка снапшотов
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.6
  6. OpenNews: Релиз Sequoia 1.0, реализации OpenPGP на языке Rust
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62312-apt
Ключевые слова: apt, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:28, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:43, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    А никого не смущает что целый пакетный менеджер, который в дистре  запускается рано или поздно в каждой системе пишут какие-то му не васяныи ещё пытаются приплести Раст. Чтобы самому это собрать было сложнее и при сборке Раст принес что-то что хотят создатели раста?
     
     
  • 2.4, Карлос Сношайтилис (ok), 08:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Смущает только твой бессвязный комментарий, а не вспомогательная утилита на расте, наличие которой зависит от желания пользователя
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 09:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За этим дело не встанет. Сегодня опциональная. А завтра добровольно принудительная.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:15, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст даже если не был, но он есть и будет есть.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 09:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это-то и пугает.
     

  • 1.3, Zenitur (ok), 08:45, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Почему-то думал, что это убунтовская утилита. В Дебиане ни разу не пришлось запускать.
     
  • 1.6, Аноним (6), 08:54, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    gpg - самая неудобная хрень на свете. Какой-то глобальный $GPG_HOME млять, нескриптующийся cli. Да-да, заскриптовать в принципе можно, но надо снаряжать экспедицию со свистоплясками вокруг gpg ephemeral home и прочими дикостями. Но на самом деле проще ssh-ключами все делать, или при помощи openssl, у которого ненаркоманский cli, в отличие от. Короче, все отказываются от gpg -- либо от его оригинальной наркоманской реализации, либо от самого концепта в целом. И это здорово.
     
     
  • 2.7, мяв (?), 09:07, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так от gpg никто не отказался в новости..
     

  • 1.13, Аноним (13), 09:25, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередная unix утилита медленно, но верно превращается в комбайн. Потому что так "проще" ... в начале, а в конце будет как всегда с комбайнами - большой, тяжёлый, глючный, никто не знает как он в целом работает надо будет срочно переписывать, а всего-то лишь не надо превращать утилиты в комбайны.
     
     
  • 2.14, Аноним (2), 09:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как тогда заработать на поддержке? Комбайну всегда нужен комбайнер. А матыге нет.
     

  • 1.15, Аноним (2), 09:33, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Короче все идёт к тому что не будет такой опции установить приложение компании будет вместо тебя решать что тебе нужно на основе ИИ.
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:52, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот только операции через apt-key с добавлением ключей были удобней, чем текущие через dearmor.
     

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