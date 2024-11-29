В пакетном менеджере APT 2.9.15 прекращено использование apt-key

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|1.2, Аноним (2), 08:43, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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А никого не смущает что целый пакетный менеджер, который в дистре запускается рано или поздно в каждой системе пишут какие-то му не васяныи ещё пытаются приплести Раст. Чтобы самому это собрать было сложнее и при сборке Раст принес что-то что хотят создатели раста?
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|2.4, Карлос Сношайтилис (ok), 08:53, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Смущает только твой бессвязный комментарий, а не вспомогательная утилита на расте, наличие которой зависит от желания пользователя
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|3.9, Аноним (2), 09:17, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За этим дело не встанет. Сегодня опциональная. А завтра добровольно принудительная.
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|1.3, Zenitur (ok), 08:45, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Почему-то думал, что это убунтовская утилита. В Дебиане ни разу не пришлось запускать.
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|1.6, Аноним (6), 08:54, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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gpg - самая неудобная хрень на свете. Какой-то глобальный $GPG_HOME млять, нескриптующийся cli. Да-да, заскриптовать в принципе можно, но надо снаряжать экспедицию со свистоплясками вокруг gpg ephemeral home и прочими дикостями. Но на самом деле проще ssh-ключами все делать, или при помощи openssl, у которого ненаркоманский cli, в отличие от. Короче, все отказываются от gpg -- либо от его оригинальной наркоманской реализации, либо от самого концепта в целом. И это здорово.
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|1.13, Аноним (13), 09:25, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередная unix утилита медленно, но верно превращается в комбайн. Потому что так "проще" ... в начале, а в конце будет как всегда с комбайнами - большой, тяжёлый, глючный, никто не знает как он в целом работает надо будет срочно переписывать, а всего-то лишь не надо превращать утилиты в комбайны.
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|2.14, Аноним (2), 09:31, 29/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как тогда заработать на поддержке? Комбайну всегда нужен комбайнер. А матыге нет.
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|1.15, Аноним (2), 09:33, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Короче все идёт к тому что не будет такой опции установить приложение компании будет вместо тебя решать что тебе нужно на основе ИИ.
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|1.16, Аноним (16), 10:52, 29/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот только операции через apt-key с добавлением ключей были удобней, чем текущие через dearmor.
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