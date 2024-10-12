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Выпуск пакетного менеджера RPM 4.20 и начало разработки RPM 6

12.10.2024 11:41

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.20.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL, Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS и Tizen. Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

В следующем году ожидается публикация значительной ветки RPM 6, в которой будет задействован новый формат архива, позволяющий в отличие от ныне используемого формата cpio создавать пакеты размером более 4 ГБ (преодоление данного ограничения важно так как SRC-пакет с Chromium близок к пределу и имеет размер 3.7 ГБ). В новой ветке также намерены разрешить использование языка C++ для разработки RPM. Новая значительная ветка будет приурочена юбилею проекта - 27 ноября 2025 году исполнится 30 лет с момента первого коммита в RPM. Версии RPM 5.x будут пропущены для исключения пересечений с проектом RPM5, который непосредственно не связан с RPM от Red Hat, развивался независимой командой разработчиков и не обновляется с 2010 года.

Наиболее заметные улучшения в RPM 4.20:

  • В состав включена новая утилита rpm2archive, которая пришла на смену утилите rpm2cpio и в дальнейшем упростит переход на новый формат пакетов, не использующий cpio. В отличие от rpm2cpio новая утилита преобразует RPM-файл не в архив cpio, а в архив в формате tar, сжатый при помощи gzip. Старая утилита rpm2cpio заменена символической ссылкой на rpm2archive.
  • Предложена декларативная система сборки, основанная на использовании новой директивы "BuildSystem", через которую может быть определена система сборки, используемая при формировании пакета. Исходный код автоматически подготавливается, компилируется и устанавливается с учётом указанной системы сборки, без необходимости отдельного определения в SPEC-файле скриптов подготовки, сборки и установки в блоках "%prep", "%build" и "%install". В RPM поддерживаемые системы сборки определяются в форме коллекций макросов.

    Основная идея в том, что декларативный формат настройки позволит разработчикам дистрибутивов создавать отдельные макросы для типовых процессов сборки, чтобы не определять повторяющиеся сценарии в каждом пакете. Например, вместо определения последовательностей запуска команд configure и make для программ, использующих Autotools, теперь достаточно указать "BuildSystem: autotools" и обойтись без секций "%prep", "%build" и "%install". В настоящее время подобные макросы подготовлены для Autotools и CMake. При необходимости реализации нестандартного поведения сопровождающим пакеты предоставлена возможность подключения своих макросов для переопределения разных стадий формирования пакета.

  • Добавлена поддержка прикрепления дополнительных секций c командами подготовки, сборки, установки, настройки, очистки и проверки, дополняющих базовые секции %prep, %conf, %build, %install, %check и %clean. Для запуска дополнительного скрипта перед выполнением кода из базовой секции предложена опция "-p", а после базовой секции - опция "-a". Подобные подстановки могут оказаться полезными для точечной корректировки поведения при использовании вышеописанного декларативного режима сборки.
  • В динамически формируемые части SPEC-файлов разрешено включать директивы и секции, не влияющие на процесс сборки.
  • Добавлен макрос %builddir и реализована управляемая через RPM возможность привязки своих сборочных каталогов к отдельным пакетам.
  • Предложен новый протокол "multi-file", значительно ускоряющий генерацию зависимостей.
  • В команду rpm добавлена опция "--json" для вывода результатов запросов в формате JSON.
  • Добавлен плагин rpm-plugin-unshare, обеспечивающий изоляцию скриптов, выполняемых в сборочных секциях, используя пространства имён в Linux. Например, плагин позволяет запретить доступ к сети и ограничить доступ к файловой системе, а также использовать отдельные приватные каталоги /tmp и /home для защиты на случай небезопасной работы со временными файлами при сборке пакетов.
  • Предложен публичный API для разработки плагинов, который будет сохранять совместимость между релизами. Раньше API для плагинов был рассчитан только на внутреннее использование и мог меняться от релиза к релизу.
  • В команду rpmkeys добавлены опции "--list" и "--delete".
  • В команду rpmsign добавлена поддержка создания цифровых подписей для пакетов, используя ключи ECDSA.
  • Улучшена поддержка повторяемых сборок. Добавлен макрос "%build_mtime_policy", позволяющий управлять содержимом добавляемых при сборке меток со временем (через значение clamp_to_source_date_epoch можно использовать фиксированную метку, а через clamp_to_buildtime указывать фактическое время сборки).
  • В файлах sysusers.d разрешено добавлять строки для определения членов группы.
  • Обеспечена корректная и независимая от дистрибутивов поддержка файлов debuginfo.
  • Объявлен устаревшим синтаксис макросов %patchN (без пробела перед N), использование которого теперь будет приводить к ошибке (следует использовать синтаксис "%patch N" или "%patch -P N", где N - номер патча).
  • Удалён устаревший парсер OpenPGP.
  • Генераторы зависимостей для Perl и Python ABI вынесены в отдельные репозитории.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.rpm.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.19
  3. OpenNews: Представлен KOP3, репозиторий для RHEL8, дополняющий EPEL и RPMForge
  4. OpenNews: В Fedora 41 утверждён переход на пакетный менеджер DNF5
  5. OpenNews: Началось тестирование переработанного интерфейса пакетного менеджера APT 3.0
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера Pacman 7.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62035-rpm
Ключевые слова: rpm
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 12:24, 12/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 1.4, BlackRot (ok), 12:25, 12/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Почему 6 а не сразу 60?
     
  • 1.6, Доктор Альба (?), 12:31, 12/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    Именно из-за RPM люблю RHEL-дистрибутивы и им подобные.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:35, 12/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше deb ничего на данный момент не придумано.
     

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