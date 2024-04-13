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Началось тестирование переработанного интерфейса пакетного менеджера APT 3.0

13.04.2024 10:03

Опубликован выпуск экспериментальной ветки инструментария для управления пакетами APT 2.9 (Advanced Package Tool), формирующей функциональность будущей стабильной версии APT 3.0, которая после стабилизации будет интегрирована в Debian Testing и войдёт в следующий значительный релиз Debian, а также будет добавлена в пакетную базу Ubuntu. Примечательно, что ещё не завершена стабилизация прошлой экспериментальной ветки APT 2.7 и не сформирован стабильный выпуск APT 2.8, который планировалось использовать в Debian 13.

Версия APT 2.9 представляет интерес переработанным интерфейсом пользователя, наглядно представляющим список зависимостей, необходимых для загрузки при установке пакета. Если раньше имена пакетов с зависимостями выводились сплошным списком, то теперь они разбиваются на колонки в стиле утилиты "ls" с опцией "-C", а разные блоки вывода подсвечиваются своими цветами (например, удаляемые пакеты выделяются красным, а устанавливаемые - зелёным цветом). При выводе также убраны дублирующиеся упоминания дополнительных и новых пакетов (объединены секции "NEW packages" и "additional packages").

Было:

Стало:

Дополнительно можно отметить утверждение разработчиками дистрибутива Debian обновлённого варианта правил оформления пакетов - Debian Policy 4.7.0.0, в котором отражено создание отдельного репозитория с прошивками non-free-firmware, разрешено использование жёстких ссылок в source-пакетах, регламентировано ограничение доступа к сети для автоматических сборок пакетов в contrib и non-free.

Для пакетов, автоматически запускающих или останавливающих системные сервисы, введено требование, предписывающее обязательное включение в состав unit-файла для systemd (исключение добавлено только для пакетов, специально нацеленных на использование только с альтернативными системами инициализации). Ранее, пакетам было разрешено использование обычных init-скриптов, но теперь поддержка таких скриптов в systemd прекращена.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/debia...)
  2. OpenNews: В Debian GNU/Linux официально введен в строй формат пакетов DPKG 3.0
  3. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере APT, позволяющая подменить загружаемый пакет
  4. OpenNews: Опубликована утилита deb-get, предлагающая подобие apt-get для сторонних пакетов
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.6
  6. OpenNews: В пакетном менеджере APT 2.7 реализована поддержка снапшотов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60984-apt
Ключевые слова: apt, deb
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 13/04/2024 [ответить]  
    		• +6 +/
    Очуметь, не прошло и 30 лет.
     
  • 1.3, Ёпрст (?), 10:21, 13/04/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    В линукс есть только одна незаменимая программа, называется Synaptic.
     
  • 1.4, Отсутствуют данные в поле (?), 10:26, 13/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    лучше бы сделали чтоб копировать мышкой удобно было....
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:39, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А выделить (скопировать) и средняя кнопка мыши (вставить) уже не подходит?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:46, 13/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эту среднюю кнопку надо вырезать на системном уровне как же она бесит. Постоянно копирует хз что хз откуда.
     

  • 1.7, Аноним (6), 10:47, 13/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Пусть апт уже запакетит все в Снап и всем станет легче.
     

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