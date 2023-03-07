The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск пакетного менеджера APT 2.6

07.03.2023 09:39

Сформирован релиз инструментария для управления пакетами APT 2.6 (Advanced Package Tool), который вобрал изменения, накопленные в экспериментальной ветке 2.5. Кроме Debian и производных от него дистрибутивов, форк APT-RPM также применяется в некоторых дистрибутивах на основе пакетного менеджера rpm, таких как PCLinuxOS и ALT Linux. Новый выпуск интегрирован в ветку Unstable, в ближайшее время будет перенесён в ветку Debian Testing и войдёт в релиз Debian 12, а также будет добавлен в пакетную базу Ubuntu.

Из изменений можно отметить:

  • Инструментарий и файлы конфигурации адаптированы для поддержки нового репозитория non-free-firmware, в который из репозитория non-free перенесены пакеты с прошивками, что позволяет обеспечить доступ к прошивкам без включения общего репозитория non-free.
  • Оформление файла со списком авторских прав и текстами используемых лицензий (COPYING) переделано для упрощения автоматизированного разбора.
  • Документирован параметр "--allow-insecure-repositories", отключающий ограничения по работе с незащищёнными репозиториями.
  • В поисковых шаблонах реализована поддержка группировки с использованием круглых скобок и операции "|" (логическое ИЛИ).
  • Добавлена поддержка поэтапных обновлений (phased update), позволяющих перед доставкой всем пользователям, вначале протестировать обновления на небольшой тестовой группе пользователей.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Debian/apt/...)
  2. OpenNews: Разработчики Debian утвердили поставку проприетарных прошивок в установочных носителях
  3. OpenNews: Для Debian 12 запущен отдельный репозиторий с прошивками
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.0
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 4.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58757-apt
Ключевые слова: apt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Legendary!
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:44, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Мда... хуже только BSD-шный pkg
     
     
  • 2.3, Ня тян (?), 09:46, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    pacman)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:50, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Обьясни
     
     
  • 4.6, Ня тян (?), 09:54, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    а что объяснять? самый топорный пакетный менеджер, какой-то wget на пару с архиватором
     
     
  • 5.10, Аноним (10), 10:04, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Так это unixway, все как деды завещали, чего тебе ещё надо
     
  • 5.11, Аноним (11), 10:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильный пакетный менеджер должен быть интегрирован в системд?
     
     
  • 6.13, kawaii_girl (ok), 10:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Правильный пакетный менеджер

    Правильный пакетный менеджер должен быть функциональным, нормально обрабатывать зависимости и не давать системе развалиться. Пример такого пакетного менеджера - DNF. Он конечно не сильно быстрый, но зато очень функциональный(есть история транзакций и возможность отката изменений) и надежный.

     
     
  • 7.16, Аноним (16), 10:21, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    dnf с его транзакциями крут конечно, но от некоторых ошибок он не спасает. Будущее за подходом, который используется в Fedora Silverblue. Да и логичней транзакции ракетного менеджера перенести на уровень ниже - хотя бы фс
     
     
  • 8.20, kawaii_girl (ok), 10:28, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Полностью согласна За immutable дистрибутивами будущее ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.41, ryoken (ok), 11:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ВАХ ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.63, Серб (ok), 12:49, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не логично ни разу Ибо кто сказал, что в системе при обновлении ничего не работ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.24, Аноним (4), 10:33, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это всё пустые слова. Вы что, гуманитарий? Про историю транзакций и откат - смешно. Это реализуется правильно только с помощью детерминизма и повторяемости сборок, ничего из этого в dnf нет по причине его сугубо императивной архитектуры.
     
     
  • 8.26, Аноним (1), 10:34, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё пустые слова Вы что, гуманитарий ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.31, Аноним (4), 10:40, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему пустые Там есть аргументация, которая предполагает опровержение А не ка... текст свёрнут, показать
     
  • 8.57, Аноним (16), 12:11, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перед тем как что-то писать, хоть почитай как устроены транзакции в dnf ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.75, Аноним (75), 14:39, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Топорно они устроены И халтурно Транзакции гарантируют только что набор пакето... текст свёрнут, показать
     
  • 7.55, Аноним (55), 11:55, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dnf и обработка зависимостей ставим пакет X, который зависит от gnustep-1 24, п... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.77, Аноним (2), 14:49, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то за цать лет использования yum dnf база rpm разваливалась раза 2 и оба ра... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.65, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:05, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За несколько лет использования пакманом ни разу с ним не было проблем: простой и понятный. Откат в нем делал, точно также как и в апт
     
     
  • 8.76, kawaii_girl (ok), 14:41, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятным я пакман точно назвать не могу Вот просто сравните DNF - dnf install ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.78, Аноним (78), 14:51, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не очень функциональный, а наименее убогий В нем есть база и транзакции Есл... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.81, Аноним (81), 15:47, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dnf ничем не впечатлил, кроме как тормозам. Шапкообразные должны гореть в аду.
     
  • 5.27, НяшМяш (ok), 10:35, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, поэтому пользователи апта изобретают вот такое https://www.makedeb.org/
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 12:49, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    s/пользователи апта/арчеводы/
     
  • 5.58, EULA (?), 12:19, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > какой-то wget на пару с архиватором

    Видите? Вы даже не знаете, что там не только архиватор есть, но еще и компрессор.
    На самом деле там еще и база данных зависимостей, база данных файлов, калькулятор контрольных сумм.
    Это все есть в любом пакетном менеджере. Разница только в том, каким архиватором упаковывают, каким компрессором сжимают, и где хранят метаданные.

     
     
  • 6.84, Admino (ok), 16:30, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди-погоди, ты даже не знаешь, что там есть ЭЦП!
     
  • 4.86, anonymous (??), 17:14, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня в арче ужасно бесит АУР. Лучше бы через пакман всё ставилось.
     
  • 2.69, name (??), 13:24, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeBSD'шный. Уточняйте пожалуйста.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:53, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочется иметь опцию '--disable-interactive-completely-and-never-ask-me-anything-at-all', чтобы не надо было ходить по граблям DEBIAN_FRONTEND и '-y', которые работают не для всех пакетов и не во всех условиях
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:00, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пакетные менеджеры, напрямую пишущие в активный environment, не нужны Если ваш ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:02, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Если ВАШ пакетный менеджер требует перезагрузок на каждый чих, то он и подавно не нужен)
     
     
  • 3.17, kawaii_girl (ok), 10:22, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Если ВАШ пакетный менеджер требует перезагрузок на каждый чих, то он и подавно не нужен)

    На самом деле система "оффлайн" обновлений значительно лучше, потому что снижает риск поломки системы при обновлении. Я один раз решила обновить систему через терминал, не перезагружаясь в режим "оффлайн" обновления и сломала систему) Из-за того что внезапно упал гном(возможно из-за того что среди обновлений были компоненты гнома) и вместе с гномом закрылся терминал обновление не было завершено корректно. Теперь обновляюсь только с перезагрузкой через gnome software)

     
     
  • 4.28, Аноним (4), 10:35, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы только что рассказывали про откат изменений в dnf, что же не воспользовались?)
     
     
  • 5.42, kawaii_girl (ok), 11:09, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что я совершила большую ошибку - перезагрузилась после неудачного обновления. И после перезагрузки система нормально не загрузилась.
     
     
  • 6.48, fumanchez (ok), 11:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну как же из-за такой мелочи останавливаться, надо было с флешки загрузиться (конечно же с образа Федоры), и из chroot запустить dnf restore, или как это у вас там будет. Иначе будешь как лохи с апт и пакманом.
     
     
  • 7.56, Аноним (55), 12:00, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это же слишком сложно. Зачем что-то чинить, если пришло время переустанавливать шиндошс^W федору
     
  • 6.74, Аноним (74), 14:34, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    СистемД-проблемы. А, судя по изначальной проблеме с терминалом, подозреваю что и дистр от красношляпы. Переходи на убунту.
     
     
  • 7.79, kawaii_girl (ok), 14:56, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >СистемД-проблемы

    Вы видимо не совсем поняли в чем была проблема. Если бы я как раз таки использовала для обновления systemd и PackageKit("оффлайн" обновление), то все было бы нормально. Но я один раз решила обновить  систему через терминал, запустив команду "dnf upgrade" и все сломалось. Все потому что обновлять компоненты, которые в данный момент используются системой - не очень хорошая идея.

    >дистр от красношляпы

    Да. Я использую Fedora Linux Workstation. Думала как-то перейти на настоящий, корпоративный RHEL Workstation, но не понравилось то что там очень скудные репозитории и слишком старый гном. Поэтому продолжаю пользоваться Fedora.

    >Переходи на убунту.

    Пробовала убунту. Там проблем сильно больше чем в федоре(в основном из-за снапа). Качество убунты очень сильно упало после того как Canonical с головой ушла в облочка и прочие ИоТ и перестала уделять должное внимание десктопной убунте.

     
     
  • 8.82, Аноним (74), 15:48, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же, прекрасно я понял в чём у вас была проблема Не очень хорошая идея... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.43, ryoken (ok), 11:09, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >>вместе с гномом закрылся терминал

    мдя... А в консоль (CTRL-ALT-F3 или как там у вас в Федоре) переключиться идеология не позволяет?

     
     
  • 5.45, kawaii_girl (ok), 11:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Проще и надежнее обновляться через gnome software в оффлайн режиме, как и рекомендуют разработчики дистрибутива)
     
     
  • 6.49, ryoken (ok), 11:28, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Судя по вашим приключениям - не очень верится :).
     
     
  • 7.73, kawaii_girl (ok), 14:22, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В данной ситуации я сама виновата, так как использовала не рекомендуемый разработчиками способ обновления ОС и еще и перезагрузилась после сбоя, а не попробовала опять открыть терминал и попытаться заново запустить обновление.
     
  • 6.54, InuYasha (??), 11:54, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На всякий случай, есть скрин от рута, в котором можно что угодно запускать. Даже если ДМ упадёт. Но гном - это диагноз, конечно. Хотя, обновляться через Discover я бы тоже не советовал.
     
  • 5.52, pic (?), 11:45, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку процесс обновления прервался с закрытием терминала. А дальше она перезагрузилась, забыв это сделать. Просто человеческая ошибка.
     
  • 2.12, Аноним (11), 10:09, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если в вашей системе есть пакетный менеджер ваша система ненужна.
     
     
  • 3.44, ryoken (ok), 11:10, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если это emerge?
     
     
  • 4.70, name (??), 13:34, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда ненужны вы.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:21, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классический патч render/gles2/renderer.c - это две строки, не считая контекста. Легко и просто предлагается написать замыкание на каком-то новом нескучном языке. А если бы в вызов glFlush() встречался дважды, вместо substituteInPlace надо легко и просто написать substituteInSecondPlace?
     
     
  • 3.22, Аноним (7), 10:31, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А если бы в вызов glFlush() встречался дважды

    А если бы у бабушки был мужской половой орган... Послушай, исходники пакета wlroots-0.16 никогда не изменятся в будущем. Там навсегда останется один вызов. Откуда я это знаю? Оттуда, что я патчу не wlroots, а wlroots_0_16. Я быстро проверил гипотезу без оформления патч-файла. Но если что -- всегда можно было сделать

        wlroots_0_16 = prev.wlroots_0_16.overrideAttrs (old: {
          patches = (old.patches ?? []) ++ [
            ./0001-Классический-патч.patch
          ];
        });

     
     
  • 4.37, Аноним (15), 10:53, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы "всегда можно было сделать", надо выучить новый нескучный язык. Это помимо языка Си, на котором написаны wlroots, что бы получить собственно патч.

    Либо можно положить патч в /etc/portage/patches/app-emulation/gui-libs/wlroots-0.16.0/

     
  • 4.71, Самый умный из вас (?), 14:01, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    0_16 не морозится, там могут быть патч-версии
     
  • 3.72, Самый умный из вас (?), 14:02, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком другом месте? Эта ф-ция заменяет все совпадения по всему файлу
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только после перезагрузки

    После трех перезагрузок! Как в некоторых особых ОС ;)

     
  • 2.23, Аноним (23), 10:32, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сейчас пойду перезагружать все серверы только потому, что обновил на них агента ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.29, Аноним (4), 10:37, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы прослушали сообщение человека из 2003 года. Поинтересуйся на досуге как продвинулись ПМ за это время и не позорься, ага.
     
     
  • 4.36, Аноним (23), 10:47, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты уж пожалей недалекого, расскажи как у вас в 2k23. Как вы БД в неактивном environment обновляете, как софт в эти БД свои миграции накатывает... (sqlite за БД тоже сойдет)
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 11:51, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У нас в 2230 квантовый AI всё сам обновляет.
     
  • 2.51, Аноним (51), 11:44, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты оправдываешь дерьмовый дистрибутив с косолапыми мейнтейнерами. Не способными приложить патч для пользователей. Рекомендую попробовать изменить своё поведение и ты увидишь, как прекрасен этот мир, в котором не придётся ждать подачек от людей, которые тебя (да, лично тебя) ненавидят.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:04, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже слака перейдет на apt?
     
     
  • 2.87, Аноним (87), 17:18, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда. Слака это сорс бэйсд дистрибутив.
     

  • 1.14, Аноним (16), 10:14, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Инструментарий и файлы конфигурации адаптированы для поддержки нового репозитория non-free-firmware

    Ой, криворукие! Система управление пакетов не должна адаптироваться к конкретному репозиторию, тем более нет принципиальной разницы между реализацией на уровне кода non-free-firmware и main.

     
     
  • 2.34, Аноним (1), 10:42, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    может там формат репы изменился, и поддержали именно новый формат
     
     
  • 3.46, Аноним (15), 11:18, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может пора вспомнить "Use the Source, Luke!"

    +       // If a Debian source has a non-free component, suggest adding non-free-firmware

    https://salsa.debian.org/apt-team/apt/-/merge_requests/282/diffs

     

  • 1.50, danonimous (?), 11:34, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждём в Альте.
     
  • 1.59, Аноним (9), 12:20, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Написан не на сишечке? Как так-то?
     
     
  • 2.68, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:09, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсы не лучшего качества и перл - безобразие
     

  • 1.83, Иваня (?), 15:52, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я большую часть жизни просидел на Ubuntu и хочу сказать, что к APT у меня никогда не было претензий, отличный инструмент.
     
  • 1.85, Аноним (87), 17:14, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    $ ./configure
    $ make
    $ make install

    Наше всё))

     
  • 1.88, anonymous (??), 17:36, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главная проблема всех (всех ли?) пакетных менеджеров - наличие единого репозитория, который можно взломать и инфицировать. Если к LFS прикрутить простой пакетный менеджер, который бы выкачивал новые пакеты по списку, типа как при установке, то было бы топ. Хотя возможно в BLFS или ALFS это есть, я не смотрел. А так концептуально GuixSD рулит!
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру