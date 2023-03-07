Выпуск пакетного менеджера APT 2.6

|
|
|
|
|
|
|
|4.6, Ня тян (?), 09:54, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
а что объяснять? самый топорный пакетный менеджер, какой-то wget на пару с архиватором
|
|
|
|5.11, Аноним (11), 10:07, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Правильный пакетный менеджер должен быть интегрирован в системд?
|
|
|
|6.13, kawaii_girl (ok), 10:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>Правильный пакетный менеджер
Правильный пакетный менеджер должен быть функциональным, нормально обрабатывать зависимости и не давать системе развалиться. Пример такого пакетного менеджера - DNF. Он конечно не сильно быстрый, но зато очень функциональный(есть история транзакций и возможность отката изменений) и надежный.
|
|
|
|7.16, Аноним (16), 10:21, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
dnf с его транзакциями крут конечно, но от некоторых ошибок он не спасает. Будущее за подходом, который используется в Fedora Silverblue. Да и логичней транзакции ракетного менеджера перенести на уровень ниже - хотя бы фс
|
|
|
|8.63, Серб (ok), 12:49, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не логично ни разу Ибо кто сказал, что в системе при обновлении ничего не работ... текст свёрнут, показать
|
|7.24, Аноним (4), 10:33, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это всё пустые слова. Вы что, гуманитарий? Про историю транзакций и откат - смешно. Это реализуется правильно только с помощью детерминизма и повторяемости сборок, ничего из этого в dnf нет по причине его сугубо императивной архитектуры.
|
|
|
|
|
|9.31, Аноним (4), 10:40, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Почему пустые Там есть аргументация, которая предполагает опровержение А не ка... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.75, Аноним (75), 14:39, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Топорно они устроены И халтурно Транзакции гарантируют только что набор пакето... текст свёрнут, показать
|
|7.55, Аноним (55), 11:55, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
dnf и обработка зависимостей ставим пакет X, который зависит от gnustep-1 24, п... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|8.77, Аноним (2), 14:49, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что-то за цать лет использования yum dnf база rpm разваливалась раза 2 и оба ра... большой текст свёрнут, показать
|
|7.78, Аноним (78), 14:51, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Он не очень функциональный, а наименее убогий В нем есть база и транзакции Есл... большой текст свёрнут, показать
|
|7.81, Аноним (81), 15:47, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
dnf ничем не впечатлил, кроме как тормозам. Шапкообразные должны гореть в аду.
|
|5.58, EULA (?), 12:19, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> какой-то wget на пару с архиватором
Видите? Вы даже не знаете, что там не только архиватор есть, но еще и компрессор.
На самом деле там еще и база данных зависимостей, база данных файлов, калькулятор контрольных сумм.
Это все есть в любом пакетном менеджере. Разница только в том, каким архиватором упаковывают, каким компрессором сжимают, и где хранят метаданные.
|
|1.5, Аноним (5), 09:53, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хочется иметь опцию '--disable-interactive-completely-and-never-ask-me-anything-at-all', чтобы не надо было ходить по граблям DEBIAN_FRONTEND и '-y', которые работают не для всех пакетов и не во всех условиях
|
|1.7, Аноним (7), 10:00, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
Пакетные менеджеры, напрямую пишущие в активный environment, не нужны Если ваш ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 10:02, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
Если ВАШ пакетный менеджер требует перезагрузок на каждый чих, то он и подавно не нужен)
|
|
|
|3.17, kawaii_girl (ok), 10:22, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
>Если ВАШ пакетный менеджер требует перезагрузок на каждый чих, то он и подавно не нужен)
На самом деле система "оффлайн" обновлений значительно лучше, потому что снижает риск поломки системы при обновлении. Я один раз решила обновить систему через терминал, не перезагружаясь в режим "оффлайн" обновления и сломала систему) Из-за того что внезапно упал гном(возможно из-за того что среди обновлений были компоненты гнома) и вместе с гномом закрылся терминал обновление не было завершено корректно. Теперь обновляюсь только с перезагрузкой через gnome software)
|
|
|
|4.28, Аноним (4), 10:35, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы только что рассказывали про откат изменений в dnf, что же не воспользовались?)
|
|
|
|5.42, kawaii_girl (ok), 11:09, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Потому что я совершила большую ошибку - перезагрузилась после неудачного обновления. И после перезагрузки система нормально не загрузилась.
|
|
|
|6.48, fumanchez (ok), 11:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну как же из-за такой мелочи останавливаться, надо было с флешки загрузиться (конечно же с образа Федоры), и из chroot запустить dnf restore, или как это у вас там будет. Иначе будешь как лохи с апт и пакманом.
|
|
|
|7.56, Аноним (55), 12:00, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это же слишком сложно. Зачем что-то чинить, если пришло время переустанавливать шиндошс^W федору
|
|6.74, Аноним (74), 14:34, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
СистемД-проблемы. А, судя по изначальной проблеме с терминалом, подозреваю что и дистр от красношляпы. Переходи на убунту.
|
|
|
|7.79, kawaii_girl (ok), 14:56, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>СистемД-проблемы
Вы видимо не совсем поняли в чем была проблема. Если бы я как раз таки использовала для обновления systemd и PackageKit("оффлайн" обновление), то все было бы нормально. Но я один раз решила обновить систему через терминал, запустив команду "dnf upgrade" и все сломалось. Все потому что обновлять компоненты, которые в данный момент используются системой - не очень хорошая идея.
>дистр от красношляпы
Да. Я использую Fedora Linux Workstation. Думала как-то перейти на настоящий, корпоративный RHEL Workstation, но не понравилось то что там очень скудные репозитории и слишком старый гном. Поэтому продолжаю пользоваться Fedora.
>Переходи на убунту.
Пробовала убунту. Там проблем сильно больше чем в федоре(в основном из-за снапа). Качество убунты очень сильно упало после того как Canonical с головой ушла в облочка и прочие ИоТ и перестала уделять должное внимание десктопной убунте.
|
|
|
|8.82, Аноним (74), 15:48, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну почему же, прекрасно я понял в чём у вас была проблема Не очень хорошая идея... большой текст свёрнут, показать
|
|4.43, ryoken (ok), 11:09, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>>вместе с гномом закрылся терминал
мдя... А в консоль (CTRL-ALT-F3 или как там у вас в Федоре) переключиться идеология не позволяет?
|
|
|
|5.45, kawaii_girl (ok), 11:13, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Проще и надежнее обновляться через gnome software в оффлайн режиме, как и рекомендуют разработчики дистрибутива)
|
|
|
|
|
|7.73, kawaii_girl (ok), 14:22, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В данной ситуации я сама виновата, так как использовала не рекомендуемый разработчиками способ обновления ОС и еще и перезагрузилась после сбоя, а не попробовала опять открыть терминал и попытаться заново запустить обновление.
|
|6.54, InuYasha (??), 11:54, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
На всякий случай, есть скрин от рута, в котором можно что угодно запускать. Даже если ДМ упадёт. Но гном - это диагноз, конечно. Хотя, обновляться через Discover я бы тоже не советовал.
|
|5.52, pic (?), 11:45, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А толку процесс обновления прервался с закрытием терминала. А дальше она перезагрузилась, забыв это сделать. Просто человеческая ошибка.
|
|2.12, Аноним (11), 10:09, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Если в вашей системе есть пакетный менеджер ваша система ненужна.
|
|2.15, Аноним (15), 10:21, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Классический патч render/gles2/renderer.c - это две строки, не считая контекста. Легко и просто предлагается написать замыкание на каком-то новом нескучном языке. А если бы в вызов glFlush() встречался дважды, вместо substituteInPlace надо легко и просто написать substituteInSecondPlace?
|
|
|
|3.22, Аноним (7), 10:31, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А если бы в вызов glFlush() встречался дважды
А если бы у бабушки был мужской половой орган... Послушай, исходники пакета wlroots-0.16 никогда не изменятся в будущем. Там навсегда останется один вызов. Откуда я это знаю? Оттуда, что я патчу не wlroots, а wlroots_0_16. Я быстро проверил гипотезу без оформления патч-файла. Но если что -- всегда можно было сделать
wlroots_0_16 = prev.wlroots_0_16.overrideAttrs (old: {
patches = (old.patches ?? []) ++ [
./0001-Классический-патч.patch
];
});
|
|
|
|4.37, Аноним (15), 10:53, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что бы "всегда можно было сделать", надо выучить новый нескучный язык. Это помимо языка Си, на котором написаны wlroots, что бы получить собственно патч.
Либо можно положить патч в /etc/portage/patches/app-emulation/gui-libs/wlroots-0.16.0/
|
|2.18, Аноним (-), 10:23, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> только после перезагрузки
После трех перезагрузок! Как в некоторых особых ОС ;)
|
|2.23, Аноним (23), 10:32, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
сейчас пойду перезагружать все серверы только потому, что обновил на них агента ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.29, Аноним (4), 10:37, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вы прослушали сообщение человека из 2003 года. Поинтересуйся на досуге как продвинулись ПМ за это время и не позорься, ага.
|
|
|
|4.36, Аноним (23), 10:47, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты уж пожалей недалекого, расскажи как у вас в 2k23. Как вы БД в неактивном environment обновляете, как софт в эти БД свои миграции накатывает... (sqlite за БД тоже сойдет)
|
|2.51, Аноним (51), 11:44, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты оправдываешь дерьмовый дистрибутив с косолапыми мейнтейнерами. Не способными приложить патч для пользователей. Рекомендую попробовать изменить своё поведение и ты увидишь, как прекрасен этот мир, в котором не придётся ждать подачек от людей, которые тебя (да, лично тебя) ненавидят.
|
|1.14, Аноним (16), 10:14, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
>Инструментарий и файлы конфигурации адаптированы для поддержки нового репозитория non-free-firmware
Ой, криворукие! Система управление пакетов не должна адаптироваться к конкретному репозиторию, тем более нет принципиальной разницы между реализацией на уровне кода non-free-firmware и main.
|
|
|
|2.34, Аноним (1), 10:42, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
может там формат репы изменился, и поддержали именно новый формат
|
|1.83, Иваня (?), 15:52, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я большую часть жизни просидел на Ubuntu и хочу сказать, что к APT у меня никогда не было претензий, отличный инструмент.
|
|1.88, anonymous (??), 17:36, 07/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Главная проблема всех (всех ли?) пакетных менеджеров - наличие единого репозитория, который можно взломать и инфицировать. Если к LFS прикрутить простой пакетный менеджер, который бы выкачивал новые пакеты по списку, типа как при установке, то было бы топ. Хотя возможно в BLFS или ALFS это есть, я не смотрел. А так концептуально GuixSD рулит!
|