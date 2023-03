Выпуск пакетного менеджера APT 2.6

3.17 , kawaii_girl ( ok ), 10:22, 07/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – >Если ВАШ пакетный менеджер требует перезагрузок на каждый чих, то он и подавно не нужен) На самом деле система "оффлайн" обновлений значительно лучше, потому что снижает риск поломки системы при обновлении. Я один раз решила обновить систему через терминал, не перезагружаясь в режим "оффлайн" обновления и сломала систему) Из-за того что внезапно упал гном(возможно из-за того что среди обновлений были компоненты гнома) и вместе с гномом закрылся терминал обновление не было завершено корректно. Теперь обновляюсь только с перезагрузкой через gnome software)

4.28 , Аноним ( 4 ), 10:35, 07/03/2023
Вы только что рассказывали про откат изменений в dnf, что же не воспользовались?)

5.42 , kawaii_girl ( ok ), 11:09, 07/03/2023
Потому что я совершила большую ошибку - перезагрузилась после неудачного обновления. И после перезагрузки система нормально не загрузилась.

6.48 , fumanchez ( ok ), 11:23, 07/03/2023
Ну как же из-за такой мелочи останавливаться, надо было с флешки загрузиться (конечно же с образа Федоры), и из chroot запустить dnf restore, или как это у вас там будет. Иначе будешь как лохи с апт и пакманом.

7.56 , Аноним ( 55 ), 12:00, 07/03/2023
Это же слишком сложно. Зачем что-то чинить, если пришло время переустанавливать шиндошс^W федору

6.74 , Аноним ( 74 ), 14:34, 07/03/2023
СистемД-проблемы. А, судя по изначальной проблеме с терминалом, подозреваю что и дистр от красношляпы. Переходи на убунту.

7.79 , kawaii_girl ( ok ), 14:56, 07/03/2023
>СистемД-проблемы Вы видимо не совсем поняли в чем была проблема. Если бы я как раз таки использовала для обновления systemd и PackageKit("оффлайн" обновление), то все было бы нормально. Но я один раз решила обновить систему через терминал, запустив команду "dnf upgrade" и все сломалось. Все потому что обновлять компоненты, которые в данный момент используются системой - не очень хорошая идея. >дистр от красношляпы Да. Я использую Fedora Linux Workstation. Думала как-то перейти на настоящий, корпоративный RHEL Workstation, но не понравилось то что там очень скудные репозитории и слишком старый гном. Поэтому продолжаю пользоваться Fedora. >Переходи на убунту. Пробовала убунту. Там проблем сильно больше чем в федоре(в основном из-за снапа). Качество убунты очень сильно упало после того как Canonical с головой ушла в облочка и прочие ИоТ и перестала уделять должное внимание десктопной убунте.

8.82 , Аноним ( 74 ), 15:48, 07/03/2023
большой текст свёрнут, показать Ну почему же, прекрасно я понял в чём у вас была проблема Не очень хорошая идея... 4.43 , ryoken ( ok ), 11:09, 07/03/2023
>>вместе с гномом закрылся терминал мдя... А в консоль (CTRL-ALT-F3 или как там у вас в Федоре) переключиться идеология не позволяет?

5.45 , kawaii_girl ( ok ), 11:13, 07/03/2023
Проще и надежнее обновляться через gnome software в оффлайн режиме, как и рекомендуют разработчики дистрибутива)

6.49 , ryoken ( ok ), 11:28, 07/03/2023
Судя по вашим приключениям - не очень верится :).

7.73 , kawaii_girl ( ok ), 14:22, 07/03/2023
В данной ситуации я сама виновата, так как использовала не рекомендуемый разработчиками способ обновления ОС и еще и перезагрузилась после сбоя, а не попробовала опять открыть терминал и попытаться заново запустить обновление.

6.54 , InuYasha ( ?? ), 11:54, 07/03/2023
На всякий случай, есть скрин от рута, в котором можно что угодно запускать. Даже если ДМ упадёт. Но гном - это диагноз, конечно. Хотя, обновляться через Discover я бы тоже не советовал.

5.52 , pic ( ? ), 11:45, 07/03/2023
А толку процесс обновления прервался с закрытием терминала. А дальше она перезагрузилась, забыв это сделать. Просто человеческая ошибка.