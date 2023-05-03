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В пакетном менеджере APT 2.7 реализована поддержка снапшотов

03.05.2023 09:26

Сформирован выпуск экспериментальной ветки инструментария для управления пакетами APT 2.7 (Advanced Package Tool), на базе которой после стабилизации будет подготовлен стабильный выпуск 2.8, который будет интегрирован в Debian Testing и войдёт в релиз Debian 13, а также будет добавлен в пакетную базу Ubuntu. Кроме Debian и производных от него дистрибутивов, форк APT-RPM также применяется в некоторых дистрибутивах на основе пакетного менеджера rpm, таких как PCLinuxOS и ALT Linux.

В новом выпуске добавлена начальная поддержка снапшотов, управляемая опцией "--snapshot" ("-S"), при помощи которой можно обратиться к серверам репозиториев, поддерживающих снапшоты, и выбрать определённое состояние архива репозитория. Например, указав "--snapshot 20230502T030405Z" можно работать со срезом состояния репозитория, зафиксированным 2 мая 2023 года в 03:04:05. Снапшоты настраиваются в секции APT::Snapshot в файлах sources-list. В новой версии также реализована опция "--update" ("-U"), позволяющая во время выполнения команд установки или обновления пакетов (apt install или apt upgrade) автоматически запустить операцию "apt update" для синхронизации индексов до открытия кэша и обработки sources.list.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Debian/apt/...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера DNF 4.15
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.6
  4. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.4 и дистрибутив на его основе
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18
  6. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59070-apt
Ключевые слова: apt, deb, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 03/05/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда снэпшоты могут пригодиться? Правильнее выглядит не ломать репо вообще.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:39, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Такие как ты иногда даже рассказывают что надо сразу писать правильный код.
    Чтобы не говорить такого, можешь попробовать поработать в софт-индустрии.
     
  • 2.7, пох. (?), 09:55, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это костыльная подпорка от родового бага апт-репо - неспособности хранить одновременно несколько версий одного и того же пакета.

    Не исправлять же, в самом деле, саму эту проблему. Вот, не прошло и 24 лет - костыликов завезли.
    Теперь всего пол-часика потрахавшись с очень удобным и понятным форматом 20230502T030405Z ты сможешь убедиться что такого снапшота разумеется нет, и пойти вручную перебором выяснять, какой же все же там есть.

    Нужно это полагаю даже не для того чтобы откатить единичный неудачно обновившийся пакет, а чтобы получить возможность хотя бы как-то гарантировать _одинаковость_ хотя бы двух последовательно установленных с одного и того же источника дебианов. В существующей схеме, ВНЕЗАПНО, два подряд установленные одни и те же дистрибутивы могут иметь разные версии пакетов. Охрененно удобно, надежно и эффективно.

     

  • 1.3, Аноним (3), 09:45, 03/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    pacman, утрись))))
     
     
  • 2.6, Анонус (?), 09:51, 03/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, только у pacman это было давно.
    https://wiki.archlinux.org/title/Arch_Linux_Archive#How_to_restore_all_package
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:49, 03/05/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    И снова пытаются догнать NixOS, в котором это было испокон веков. Причем в nix flakes это вообще дефолтное поведение: апдейт системы подразумевает переключение с устаревшего снапшота на свежий.
     
  • 1.5, Шарп (ok), 09:49, 03/05/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    APT тормозить будет ещё сильнее.
     
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