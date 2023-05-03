В пакетном менеджере APT 2.7 реализована поддержка снапшотов

Это костыльная подпорка от родового бага апт-репо - неспособности хранить одновременно несколько версий одного и того же пакета. Не исправлять же, в самом деле, саму эту проблему. Вот, не прошло и 24 лет - костыликов завезли.

Теперь всего пол-часика потрахавшись с очень удобным и понятным форматом 20230502T030405Z ты сможешь убедиться что такого снапшота разумеется нет, и пойти вручную перебором выяснять, какой же все же там есть. Нужно это полагаю даже не для того чтобы откатить единичный неудачно обновившийся пакет, а чтобы получить возможность хотя бы как-то гарантировать _одинаковость_ хотя бы двух последовательно установленных с одного и того же источника дебианов. В существующей схеме, ВНЕЗАПНО, два подряд установленные одни и те же дистрибутивы могут иметь разные версии пакетов. Охрененно удобно, надежно и эффективно.