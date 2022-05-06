Опубликована утилита deb-get, предлагающая подобие apt-get для сторонних пакетов

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|2.3, Аноним (3), 20:00, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А кто эту репу будет обслуживать и свежие версии в неё переносить? А кто им разрешит проприетарные программы туда помещать? А кто будет доверять этой левой репе, которую обслуживает васян и какой угодно троян туда засунуть.
Индекс прямых загрузок вполне адекватное решение и не нужно всякие snap/flatpak ставить.
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|4.15, Аноним (3), 20:26, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В этой ерундовине один раз прописал ссылку на основную страницу загрузки каждой программы и забыл. А репозиторий нужно регулярно обслуживать и поддерживать в актуальном виде.
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|5.21, Аноним (21), 20:54, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а эту штуку поддерживать в актуальном виде не надо? Ну там под новую разметку обновить, научить работать через прокси, подружить с клаудфларой и т.д.
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|3.26, Аноним (26), 21:42, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какие гарантии что васянский deb-get не поставит троян, руткит, вирус, телеметрию или зонт?
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|2.4, Аноним (4), 20:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делать репу из программ, которые нельзя включать в репы? И чем эта репа будет актуальнее реп дистрибутивов?
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|3.19, kusb (?), 20:48, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не разбираюсь в http, может репа будет говорить, что файл перемещён каким-то кодом и всё будет качаться с оригинального адреса.
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|1.8, Аноним (9), 20:13, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно лучше в snap или flatpak, чем deb не пойми с каким содержимым с правами root запускать? Там хотя бы песочница есть.
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|2.13, Аноним (13), 20:19, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно подумать у них авто-обновлении известно откуда зависимости в образе прилетаеют. У снэпов неизвестность источника примерно такая же.
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|3.17, Аноним (3), 20:31, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У snap и flatpack для кучи пакетов вообще непонятно кто эти пакеты собирает. Загрузка с сайта/репозитория производителя на порядок безопаснее.
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|3.27, Аноним (26), 21:47, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У snap пакеты хранятся на серверах canonical, коммерческой организации и есть подтверждение аккаунтов что это настоящий разработчик программы, а не непойми кто.
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|1.10, Аноним (13), 20:17, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всю жизнь эти репо прописывали в /etc/apt/sources.list и /etc/apt/sources.d/*.list
Чё снова за ересь...
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|2.16, Аноним (3), 20:28, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие репы? Там половина из списка напрямую со страниц загрузки на сайтах или из GetHub грузится.
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|1.12, Аноним (12), 20:19, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Люди добрые, какой один пакетный менеджер использовать для: Linux, FreeBSD, illumos. Реаоль использовать FreeBSD-шный нативный в остальных двух
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|1.18, Аноним (18), 20:35, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>По сути deb-get представляет собой bash-скрипт
Дальше можно не читать. Развели свинарник.
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|2.22, Аноним (11), 20:55, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то есть, изначально не позволяет в три нажатия клавиши без посещения каких-либо сайтов ставить с помоек? какой ужас, как же мы жили-то...
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|3.23, Fracta1L (ok), 21:01, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как же мы жили-то
Паршиво. Бедные убунтовцы аж Snap запилили, чтобы хотя бы отчасти решить проблемы мерзотного deb/dpkg. Впрочем, Snap получился не менее мерзотным, что доставляет.
Взяли бы Арч за основу - таких проблем бы не было.
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