Опубликована утилита deb-get, предлагающая подобие apt-get для сторонних пакетов

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE, опубликовал утилиту deb-get, предлагающую похожие на apt-get функции для работы с deb-пакетами, распространяемыми через сторонние репозитории или доступными для прямой загрузки с сайтов проектов. В deb-get доступны типовые команды управления пакетами, такие как update, upgrade, show, install, remove и search, но сами пакеты загружаются не из репозиториев дистрибутива, а напрямую из репозиториев и сайтов, поддерживаемых производителями программ.

По сути deb-get представляет собой bash-скрипт, в котором определены правила загрузки и обновления более 80 популярных программ, распространяемых напрямую или через собственные репозитории. Некоторые из подобных программ не включены в штатные репозитории дистрибутивов, например, из-за лицензионных ограничений. Другая часть программ из списка доступна в штатных репозиториях, но представленные в репозиториях версии могут сильно отставать от актуальных выпусков, распространяемых напрямую.

Утилита deb-get позволяет использовать привычные команды для установки и обновления данных программ, давая возможность не искать место загрузки каждой программы, не устанавливать вручную deb-пакет и не заботиться об отслеживании появления обновлений. В качестве источников для установки поддерживаются APT-репозитории, пакеты на страницах релизов с GitHub, PPA-репозитории и разделы загрузки на сайтах.

Некоторые из предложенных для быстрой установки программ: