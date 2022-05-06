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Опубликована утилита deb-get, предлагающая подобие apt-get для сторонних пакетов

06.05.2022 19:38

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE, опубликовал утилиту deb-get, предлагающую похожие на apt-get функции для работы с deb-пакетами, распространяемыми через сторонние репозитории или доступными для прямой загрузки с сайтов проектов. В deb-get доступны типовые команды управления пакетами, такие как update, upgrade, show, install, remove и search, но сами пакеты загружаются не из репозиториев дистрибутива, а напрямую из репозиториев и сайтов, поддерживаемых производителями программ.

По сути deb-get представляет собой bash-скрипт, в котором определены правила загрузки и обновления более 80 популярных программ, распространяемых напрямую или через собственные репозитории. Некоторые из подобных программ не включены в штатные репозитории дистрибутивов, например, из-за лицензионных ограничений. Другая часть программ из списка доступна в штатных репозиториях, но представленные в репозиториях версии могут сильно отставать от актуальных выпусков, распространяемых напрямую.

Утилита deb-get позволяет использовать привычные команды для установки и обновления данных программ, давая возможность не искать место загрузки каждой программы, не устанавливать вручную deb-пакет и не заботиться об отслеживании появления обновлений. В качестве источников для установки поддерживаются APT-репозитории, пакеты на страницах релизов с GitHub, PPA-репозитории и разделы загрузки на сайтах.

Некоторые из предложенных для быстрой установки программ:

  • 1Password (1password)
  • Atom (atom)
  • Brave (brave-browser)
  • Visual Studio Code (code)
  • VSCodium (codium)
  • Discord (discord)
  • Docker Engine (docker-ce)
  • Docker Desktop (docker-desktop)
  • Dropbox (dropbox)
  • Element (element-desktop)
  • Firefox ESR (firefox-esr)
  • GitHub Desktop (github-desktop)
  • GitKraken (gitkraken)
  • Gitter (gitter)
  • Google Chrome (google-chrome-stable)
  • Google Earth Pro (google-earth-pro-stable)
  • KeePassXC (keepassxc)
  • Lutris (lutris)
  • Mattermost Desktop (mattermost-desktop)
  • Microsoft Edge (microsoft-edge-stable)
  • Nextcloud Desktop (nextcloud-desktop)
  • ONLYOFFICE Desktop Editors (onlyoffice-desktopeditors)
  • Opera (opera-stable)
  • Raspberry Pi Imager (rpi-imager)
  • RStudio (rstudio)
  • Signal (signal-desktop)
  • Skype (skypeforlinux)
  • Slack (slack-desktop)
  • Spotify (spotify-client)
  • Sublime Text (sublime-text)
  • Syncthing (syncthing)
  • Microsoft Teams (teams)
  • TeamViewer (teamviewer)
  • Vivaldi (vivaldi-stable)
  • WeeChat (weechat)
  • Wire (wire-desktop)
  • Zoom (zoom)


  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/m_wimpress...)
  2. OpenNews: Мартин Вимпрес покидает Canonical
  3. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
  4. OpenNews: В Fedora планируют заменить пакетный менеджер DNF на Microdnf
  5. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.4
  6. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.17
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57147-deb
Ключевые слова: deb
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:55, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А можно просто сделать ещё одну репу и не плодить утилиты.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:00, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А кто эту репу будет обслуживать и свежие версии в неё переносить? А кто им разрешит проприетарные программы туда помещать? А кто будет доверять этой левой репе, которую обслуживает васян и какой угодно троян туда засунуть.

    Индекс прямых загрузок вполне адекватное решение и не нужно всякие snap/flatpak ставить.

     
     
  • 3.6, keydon (ok), 20:05, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тот же кто и в этой ерундовине обслуживает
     
     
  • 4.15, Аноним (3), 20:26, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В этой ерундовине один раз прописал ссылку на основную страницу  загрузки каждой программы и забыл. А репозиторий нужно регулярно обслуживать и поддерживать в актуальном виде.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 20:54, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а эту штуку поддерживать в актуальном виде не надо? Ну там под новую разметку обновить, научить работать через прокси, подружить с клаудфларой и т.д.
     
  • 3.25, pashev.ru (?), 21:16, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://apt.pashev.ru
     
  • 3.26, Аноним (26), 21:42, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие гарантии что васянский deb-get не поставит троян, руткит, вирус, телеметрию или зонт?
     
     
  • 4.28, deusbase (ok), 22:20, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открытые исходники, как обычно
     

  • 1.2, Аноним (2), 19:59, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А репу нельзя было сделать? О_о
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:02, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делать репу из программ, которые нельзя включать в репы? И чем эта репа будет актуальнее реп дистрибутивов?
     
     
  • 3.19, kusb (?), 20:48, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не разбираюсь в http, может репа будет  говорить, что файл перемещён каким-то кодом и всё будет качаться с оригинального адреса.
     
  • 3.29, Аноним (29), 22:55, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С mscorefonts как-то справляются.
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:15, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типа APKPure.
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:04, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    кому-то просто небезытересно посмотреть в скрипт на 1.1к строк.)
     
  • 1.7, keydon (ok), 20:08, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не нужно.
     
  • 1.8, Аноним (9), 20:13, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно лучше в snap или flatpak, чем deb не пойми с каким содержимым с правами root запускать? Там хотя бы песочница есть.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:19, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать у них авто-обновлении известно откуда зависимости в образе прилетаеют. У снэпов неизвестность источника примерно такая же.

     
     
  • 3.17, Аноним (3), 20:31, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У snap и flatpack для кучи пакетов вообще непонятно кто эти пакеты собирает. Загрузка с сайта/репозитория производителя на порядок безопаснее.
     
  • 3.27, Аноним (26), 21:47, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У snap пакеты хранятся на серверах canonical, коммерческой организации и есть подтверждение аккаунтов что это настоящий разработчик программы, а не непойми кто.
     

  • 1.10, Аноним (13), 20:17, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всю жизнь эти репо прописывали в /etc/apt/sources.list и /etc/apt/sources.d/*.list

    Чё снова за ересь...

     
     
  • 2.16, Аноним (3), 20:28, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие репы? Там половина из списка напрямую со страниц загрузки на сайтах или из GetHub грузится.
     

  • 1.11, Аноним (11), 20:17, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Без Next> Next> Next> ощущения не те.
     
  • 1.12, Аноним (12), 20:19, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди добрые, какой один пакетный менеджер использовать для: Linux, FreeBSD, illumos. Реаоль использовать FreeBSD-шный нативный в остальных двух
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 20:20, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /bin/sh
     

  • 1.18, Аноним (18), 20:35, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >По сути deb-get представляет собой bash-скрипт

    Дальше можно не читать. Развели свинарник.

     
  • 1.20, Fracta1L (ok), 20:50, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот на что приходится идти, когда пакетный менеджер изначально ущербен)
     
     
  • 2.22, Аноним (11), 20:55, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть, изначально не позволяет в три нажатия клавиши без посещения каких-либо сайтов ставить с помоек? какой ужас, как же мы жили-то...
     
     
  • 3.23, Fracta1L (ok), 21:01, 06/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как же мы жили-то

    Паршиво. Бедные убунтовцы аж Snap запилили, чтобы хотя бы отчасти решить проблемы мерзотного deb/dpkg. Впрочем, Snap получился не менее мерзотным, что доставляет.

    Взяли бы Арч за основу - таких проблем бы не было.

     

  • 1.24, Аноним (24), 21:07, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А утилиты trojan-get никто ещё не опубликовал?
     
  • 1.30, Аноним (30), 22:58, 06/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мертворожденный аур для убунты)
     
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