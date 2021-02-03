Мартин Вимпрес покидает Canonical

|
|1.3, Аноним (3), 10:55, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Так он же только что разработку нового инсталлятора анонсировал! В соседней новости писали.
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 12:50, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Вчера анонсировал, но после прочтения комментариев на опеннете решил свалить от греха подальше.
|
|1.4, Леголас (ok), 10:55, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
> Уход связан с принятием предложения по работе
И ещё ему не понравился новый инсталлятор.
|
|1.7, Аноним (7), 11:03, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Блин жалко, именно он топил за юзабильность дистрибутива для обычного пользователя а не для з*дротов прогеров, Для последних дистрибутивов хватает а вот для юзеров раз два и обчелся.
|
|
|
|2.9, P (?), 11:39, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Юзабилити он будет продолжать развивать в Ubuntu Mate.
|
|1.18, Аноним (18), 13:28, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE
MATE хорошая среда рабочего стола (СРС. Если бы Ubuntu использовала MATE по умолчанию, то давно бы уже была самым популярным Линукс дистрибутивом и порвала Винду и Мак.
|
|
|
|2.19, Бубуба (?), 13:37, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты посмотри историю Gnome2, он же сейчас Mate. Что же ему раньше не давало победить Винду и Мак?
|
|
|
|3.20, Аноним (18), 13:44, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну Винда активно деградирует относительно ХР. Народ хочет привычного и удобного.
|
|1.21, Аноним (21), 13:47, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эта его Ubuntu Mate прям на старте сыплет ошибками, годами, невелика потеря
|
|1.22, Аноним (22), 13:48, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> развивающей систему DockerSlim для сокращения размера Docker-контейнеров
Сперва в контейнер мешок овна навалим, а потом открываем стартап для уменьшения размера?
|