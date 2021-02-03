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Мартин Вимпрес покидает Canonical

03.02.2021 10:48

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE, сообщил о скором уходе с поста директора по разработке десктоп-систем в компании Canonical. Уход связан с принятием предложения по работе в компании Slim.AI, развивающей систему DockerSlim для сокращения размера Docker-контейнеров. Отмечается, что после смены места работы Мартин сохранит пост лидера Ubuntu MATE и продолжит участие в разработке Ubuntu и Snapcraft.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Rolling Rhino, скрипт для использования rolling-обновлений в Ubuntu
  3. OpenNews: В компании Canonical сменился директор по разработке десктоп-систем
  4. OpenNews: Для Ubuntu Desktop развивается новый инсталлятор
  5. OpenNews: Инициатива по портированию приложений MATE для Wayland
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54514-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 10:53, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    С повышением.
    То какая-то десктопная фигня, а тут серьёзный бизнес.
     
  • 1.2, КО (?), 10:54, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто все эти люди?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:08, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Враги проприетарщиков.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:55, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Так он же только что разработку нового инсталлятора анонсировал! В соседней новости писали.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:50, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший инсталлятор, значит, намечается.
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:50, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вчера анонсировал, но после прочтения комментариев на опеннете решил свалить от греха подальше.
     

  • 1.4, Леголас (ok), 10:55, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Уход связан с принятием предложения по работе

    И ещё ему не понравился новый инсталлятор.

     
  • 1.5, Аноним (5), 10:57, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Наделал снапкрафтов и ушёл. А убирать кто будет?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:58, 03/02/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:03, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин жалко, именно он топил за юзабильность дистрибутива для обычного пользователя а не для з*дротов прогеров, Для последних дистрибутивов хватает а вот для юзеров раз два и обчелся.  
     
     
  • 2.9, P (?), 11:39, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзабилити он будет продолжать развивать в Ubuntu Mate.
     
  • 2.14, Аноним (12), 12:10, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди, учи команды терминала.
     

  • 1.8, Аноним (-), 11:23, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он устарел как 32 битные платформы
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:45, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура, товарищи! Переходите на OpenSUSE!
     
  • 1.11, Ssss (?), 11:56, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть KDE, юзать его надо
     
  • 1.15, Аноним (15), 12:21, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Скатертью дорога.
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:28, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE

    MATE хорошая среда рабочего стола (СРС. Если бы Ubuntu использовала MATE по умолчанию, то давно бы уже была самым популярным Линукс дистрибутивом и порвала Винду и Мак.

     
     
  • 2.19, Бубуба (?), 13:37, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты посмотри историю Gnome2, он же сейчас Mate. Что же ему раньше не давало победить Винду и Мак?
     
     
  • 3.20, Аноним (18), 13:44, 03/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Винда активно деградирует относительно ХР. Народ хочет привычного и удобного.
     

  • 1.21, Аноним (21), 13:47, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эта его Ubuntu Mate прям на старте сыплет ошибками, годами, невелика потеря
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:48, 03/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > развивающей систему DockerSlim для сокращения размера Docker-контейнеров

    Сперва в контейнер мешок овна навалим, а потом открываем стартап для уменьшения размера?

     

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