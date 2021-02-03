Мартин Вимпрес покидает Canonical

Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE, сообщил о скором уходе с поста директора по разработке десктоп-систем в компании Canonical. Уход связан с принятием предложения по работе в компании Slim.AI, развивающей систему DockerSlim для сокращения размера Docker-контейнеров. Отмечается, что после смены места работы Мартин сохранит пост лидера Ubuntu MATE и продолжит участие в разработке Ubuntu и Snapcraft.



