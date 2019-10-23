В компании Canonical сменился директор по разработке десктоп-систем

|
|1.4, Аноним (4), 21:02, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
А я тут статтеринг на блобе починил кажется (на 60 фпс видео особенно бесило). В гноме конечно такого не случится, потому что это kwin патченный с этим справился (10/10 теперь это лучший экспириенс, буду советовать всем).
|
|
|
|2.5, Аноним (4), 21:04, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, ну да. При чём тут Убунта. Готовые пакеты есть только для убунту, а патчи есть не для всех версий -- либо их готовить самостоятельно, либо искать в сети.
|
|
|
|3.9, Аноним (4), 21:05, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И это. Иксы онли. И только opengl (но автор обещал попробовать сделать и для egl что-нибудь).
|
|2.7, Аноним (7), 21:05, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И держи нас в курсе, конечно же. Особенно, как именно ты это победил.
|
|
|
|3.11, Аноним (4), 21:09, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне тут вчера рассказали про kwin-lowlatency. Как я раньше без него был не представляю.
|
|1.10, Муська (?), 21:07, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
По мате заметно с последним релизом, зато в основной редакции думаю будут положительные улучшения!
|
|1.12, Аноним (12), 21:11, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Первым делом им надо изменить дефолтную оранжевую тему, от которой вытекают глаза. И какие-то нескучные обои добавить
|
|
|
|2.17, Аноним (17), 21:51, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самая лучшая тема была 10.04 версии, остальное уже хрень какая-то, всё, я своё ценное мнение высказал, дальше можете засир@ть, хипстота!
|
|1.13, Анонидзе (?), 21:23, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Не даром они его портируют на Wayland и прикручивают Mir в качестве композитора. И это хорошо - толстожопый GNOME надо уничтожить!
|
|
|
|2.16, Аноним (17), 21:48, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Такая стратегическая запасная перестрахов-очка,
>И это хорошо - толстожопый GNOME надо уничтожить!
как раз на случай, если гнум прокекает суд с патентными троллями, обанкротится и гомнокодиры из этого чудопроекта разбредутся кто куда мыть полы, собирать мусор и мести улицы (эх, мечты, мечты...)!
|
|1.14, IRASoldier_registered (ok), 21:25, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>сооснователь редакции Ubuntu MATE
Плюс. (При условии, что MATE в Ubuntu не приведут в итоге в такое же полуневменяемое состояние, как и GNOME там же).
>работал над инструментарием Snapcraft
Помилуй Ubuntu, Омниссия...
|
|1.18, РетроАноним (?), 21:53, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тот бы сделали Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu и т.д. в одном визуальном стиле как основная Ubuntu, чтобы тема, иконки и т.д. были в едином стиле с разными DE, как это сделанно например в Linux Mint.
|