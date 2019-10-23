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В компании Canonical сменился директор по разработке десктоп-систем

23.10.2019 20:59

Уилл Кук (Will Cooke), с 2014 года возглавлявший разработку десктоп-редакции Ubuntu, объявил о своём уходе из компании Canonical. Новым местом работы Уилла станет компания InfluxData, развивающая открытую СУБД InfluxDB.

После Уилла пост директора по разработке десктоп-систем в Canonical займёт Мартин Вимпрес (Martin Wimpress), сооснователь редакции Ubuntu MATE, входящий в Core Team проекта MATE. В Canonical Мартин работал над инструментарием Snapcraft.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.omgubuntu.co.uk/20...)
  2. OpenNews: Опубликован отчёт на основе телеметрии, переданной пользователями Ubuntu 18.04
  3. OpenNews: Планы по развитию рабочего стола в Ubuntu 18.10
  4. OpenNews: В Ubuntu 18.04 ожидается отправка сведений о системе и режим минимальной установки
  5. OpenNews: В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию
  6. OpenNews: Концепт нового оформления рабочего стола Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 21:00, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём МАТЕ по дефолту?)
     
     
  • 2.2, ДмитрийСССР (?), 21:02, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Идём в светлое прошлое :)
    И это хорошо.
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:05, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Попрошу не угрожать.
     
     
  • 3.15, Fracta1L (ok), 21:27, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вздрогнул и пролил смузи на свитшот?
     
  • 2.8, Teocally (?), 21:05, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ждём МАТЕ по дефолту?)

    И это - правильно! :)

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:02, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А я тут статтеринг на блобе починил кажется (на 60 фпс видео особенно бесило). В гноме конечно такого не случится, потому что это kwin патченный с этим справился (10/10 теперь это лучший экспириенс, буду советовать всем).
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 21:04, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ну да. При чём тут Убунта. Готовые пакеты есть только для убунту, а патчи есть не для всех версий -- либо их готовить самостоятельно, либо искать в сети.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 21:05, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И это. Иксы онли. И только opengl (но автор обещал попробовать сделать и для egl что-нибудь).
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:05, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И держи нас в курсе, конечно же. Особенно, как именно ты это победил.
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 21:09, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне тут вчера рассказали про kwin-lowlatency. Как я раньше без него был не представляю.
     

  • 1.10, Муська (?), 21:07, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По мате заметно с последним релизом, зато в основной редакции думаю будут положительные улучшения!
     
  • 1.12, Аноним (12), 21:11, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Первым делом им надо изменить дефолтную оранжевую тему, от которой вытекают глаза. И какие-то нескучные обои добавить
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 21:51, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самая лучшая тема была 10.04 версии, остальное уже хрень какая-то, всё, я своё ценное мнение высказал, дальше можете засир@ть, хипстота!
     

  • 1.13, Анонидзе (?), 21:23, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не даром они его портируют на Wayland и прикручивают Mir в качестве композитора. И это хорошо - толстожопый GNOME надо уничтожить!
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 21:48, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такая стратегическая запасная перестрахов-очка,
    >И это хорошо - толстожопый GNOME надо уничтожить!

    как раз на случай, если гнум прокекает суд с патентными троллями, обанкротится и гомнокодиры из этого чудопроекта разбредутся кто куда мыть полы, собирать мусор и мести улицы (эх, мечты, мечты...)!

     

  • 1.14, IRASoldier_registered (ok), 21:25, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >сооснователь редакции Ubuntu MATE

    Плюс. (При условии, что MATE в Ubuntu не приведут в итоге в такое же полуневменяемое состояние, как и GNOME там же).

    >работал над инструментарием Snapcraft

    Помилуй Ubuntu, Омниссия...

     
  • 1.18, РетроАноним (?), 21:53, 23/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тот бы сделали Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu и т.д. в одном визуальном стиле как основная Ubuntu, чтобы тема, иконки и т.д. были в едином стиле с разными DE, как это сделанно например в Linux Mint.
     

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