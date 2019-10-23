В компании Canonical сменился директор по разработке десктоп-систем

2.5 , Аноним ( 4 ), 21:04, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну да. При чём тут Убунта. Готовые пакеты есть только для убунту, а патчи есть не для всех версий -- либо их готовить самостоятельно, либо искать в сети.

3.9 , Аноним ( 4 ), 21:05, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И это. Иксы онли. И только opengl (но автор обещал попробовать сделать и для egl что-нибудь).

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:05, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И держи нас в курсе, конечно же. Особенно, как именно ты это победил.

3.11 , Аноним ( 4 ), 21:09, 23/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне тут вчера рассказали про kwin-lowlatency. Как я раньше без него был не представляю.

