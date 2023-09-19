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Выпуск пакетного менеджера RPM 4.19

19.09.2023 17:21

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.19.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

Наиболее заметные улучшения в RPM 4.19:

  • Добавлена поддержка файлов ".specpart" для динамической генерации spec-файлов.
  • Обеспечена интеграция с каталогом учётных записей системных пользователей sysusers.d для автоматической обработки пользователей и групп. Добавлена поддержка генерации пользователя и группы из включённых в пакет файлов /etc/passwd, /etc/group и sysusers.d.
  • В блоке "%files" и утилите командной строки реализована поддержка раскрытия путей (globbing) и экранирования спецсимволов в стиле командных оболочек. В API добавлены функции rpmGlobPath(), rpmEscape() и rpmUnescape().
  • В spec-файлах добавлена поддержка блоков %preuntrans и %postuntrans со скриплетами.
  • Добавлена утилита rpmsort для сортировки версий rpm-пакетов.
  • В утилите rpm2archive добавлена возможность вывода в неименованный канал.
  • Добавлены опции "--nopreuntrans", "--nopostuntrans" и "--nosysusers " для отключения скриптов и автоматического создания пользователя и группы во время установки пакета.
  • Распараллеливание сборки теперь производится с учётом памяти и адресного пространства.
  • Осуществлён переход на систему сборки CMake вместо Autotools.
  • В тестовом наборе вместо chroot задействованы изолированные контейнеры.
  • Для проектов, использующих CMake, предоставлена функция find_package(rpm).


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.rpm.org/pipermail...)
  2. OpenNews: Red Hat прекратит подготовку rpm-пакетов с LibreOffice для RHEL и Fedora
  3. OpenNews: Представлен KOP3, репозиторий для RHEL8, дополняющий EPEL и RPMForge
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.18
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenMandriva переходит на RPMv4 и DNF
  6. OpenNews: Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59778-rpm
Ключевые слова: rpm
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:38, 19/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Комментарии в макросах всё ещё требуют экранирования каждого процента?
     
  • 3, Аноним (3), 19:37, 19/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка файлов ".specpart" для динамической генерации spec-файлов.

    Yo dawg! Может пора закопать стюардессу?

     
     
  • 4, Аноним (4), 20:57, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будут измываться над ней до конца, несмотря на то, что уже rpm5 есть.
     
     
  • 5, Аноним (5), 21:35, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будут измываться над ней до конца, несмотря на то, что уже rpm5
    > есть.

    В данном контексте, хоть rpm5 и более молодая стюардесса, но её вывезли на необитаемый остров и она там по ходу зажмурилась без провизии, в то время как более старую подкармливают и дают прибавку к зарплате за выслугу лет.

     

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