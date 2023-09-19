Выпуск пакетного менеджера RPM 4.19

После года разработки состоялся релиз пакетного менеджера RPM 4.19.0. Проект RPM4 развивается компанией Red Hat и используется в таких дистрибутивах, как RHEL (включая производные проекты CentOS, Scientific Linux, AsiaLinux, Red Flag Linux, Oracle Linux), Fedora, SUSE, openSUSE, ALT Linux, OpenMandriva, Mageia, PCLinuxOS, Tizen и многих других. Ранее независимой командой разработчиков развивался проект RPM5, который непосредственно не связан с RPM4 и в настоящее время заброшен (не обновлялся с 2010 года). Код проекта распространяется под лицензиями GPLv2 и LGPLv2. Наиболее заметные улучшения в RPM 4.19: Добавлена поддержка файлов ".specpart" для динамической генерации spec-файлов.

Обеспечена интеграция с каталогом учётных записей системных пользователей sysusers.d для автоматической обработки пользователей и групп. Добавлена поддержка генерации пользователя и группы из включённых в пакет файлов /etc/passwd, /etc/group и sysusers.d.

В блоке "%files" и утилите командной строки реализована поддержка раскрытия путей (globbing) и экранирования спецсимволов в стиле командных оболочек. В API добавлены функции rpmGlobPath(), rpmEscape() и rpmUnescape().

В spec-файлах добавлена поддержка блоков %preuntrans и %postuntrans со скриплетами.

Добавлена утилита rpmsort для сортировки версий rpm-пакетов.

В утилите rpm2archive добавлена возможность вывода в неименованный канал.

Добавлены опции "--nopreuntrans", "--nopostuntrans" и "--nosysusers " для отключения скриптов и автоматического создания пользователя и группы во время установки пакета.

Распараллеливание сборки теперь производится с учётом памяти и адресного пространства.

Осуществлён переход на систему сборки CMake вместо Autotools.

В тестовом наборе вместо chroot задействованы изолированные контейнеры.

Для проектов, использующих CMake, предоставлена функция find_package(rpm).



