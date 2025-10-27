The OpenNET Project / Index page

Проект Python отказался от гранта в 1.5 млн долларов на повышение защищённости PyPI

27.10.2025 21:09

Организация Python Software Foundation, курирующая разработку языка программирования Python, отказалась от получения гранта в 1.5 млн долларов, одобренного Национальным научным фондом США в рамках программы "Безопасность, защита и конфиденциальность Open Source экосистем". Заявка на получение гранта была подана в январе и после многомесячного процесса проверки и согласования была одобрена на предоставление финансирования. Грант подразумевал выделение 1.5 млн долларов в течение двух лет, что является ощутимой для Python Software Foundation суммой, так как общий готовой бюджет данной организации составляет около 5 млн долларов в год при 14 трудоустроенных сотрудниках.

Причиной отказа от гранта стали условия, которые необходимо было принять в случае получения денег. В течение срока действия гранта участникам предписывалось не осуществлять инициативы, продвигающие или поддерживающие политику DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) или иную дискриминационную идеологию равенства, нарушающую федеральные антидискриминационные законы США (Дональд Трамп объявил программы DEI незаконными, аморальными и дискриминационными). Ограничение распространяется не только на финансируемые грантом работы, но и на всю деятельность организации, получившей грант.

Данное требование создаёт финансовые риски, так как Национальный научный фонд имеет право отозвать уже перечисленные средства, в случае нарушения условий предоставления гранта, т.е. уже потраченные средства могут быть затребованы назад. Кроме того, отмеченное требование идёт вразрез с миссией проекта Python, в которой разнообразие, равенство и инклюзивность упоминаются среди ключевых ценностей. По заявлению представителей Python Software Foundation, принятие условий и отказ от поддержки DEI стало бы предательством сообщества и объявленной миссии.

Выделяемые средства планировали потратить на разработку новых инструментов для автоматизированного рецензирования пакетов, загружаемых в каталог PyPI (Python Package Index). Вместо ныне применяемой "reactive" схемы, подразумевающей проверку после того как пакет уже доступен в каталоге, намеревались внедрить "proactive" схему, при которой проверка выполняется до того, как пакет станет доступен пользователям. Для выявления вредоносных пакетов планировали использовать анализ функциональности, учитывающий типовые элементы известного вредоносного ПО. Предполагалось, что развиваемый инструментарий не ограничится защитой PyPI и его можно будет адаптировать для каталогов других открытых проектов, таких как NPM и Crates.io.

  • 1.1, kknight (ok), 22:23, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Ничего, без денег woke-культура всё равно зачахнет...
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 00:09, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая наивность...
     
  • 2.63, Омономном (?), 00:49, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так они отказались, потому что мало дали.

    Рассчитывают на разворот курса и получить больше за DEI.

    За DEI 10 лет платили постоянно.

    А тут 1,5 миллиона. Взяли калькулятор, прикинули и решили - невыгодно!

     
  • 2.68, Ан339ним (?), 00:59, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ничего, без денег woke-культура всё равно зачахнет...

    Очень надеюсь, что нет. Нам это не надо. Нам надо, чтобы нормальные спецы к нам (в том числе) приезжали, а фрики и неграмотные мигранты на пособиях этому способствовали.

    Да на такое дело мне бы и задонатить не жалко было. Сам бы к капитолию с радужным флагом вышел!

     
     
  • 3.92, Аноним (92), 01:29, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сам бы к капитолию с радужным флагом вышел!

    Ало, полиция, тут любитель радужных флагов

     
  • 1.4, Аноним (-), 22:34, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Кроме того, отмеченное требование идёт вразрез с миссией проекта Python, в которой разнообразие, равенство и инклюзивность упоминаются среди ключевых ценностей.

    Но ведь эти "ценности" реально аморальные и дискриминационные. Зачем же за них так топить? Лучше бы молча занимались разработкой, а не всякой радужной фигней.

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:31, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше бы молча занимались разработкой, а не всякой радужной фигней.

    Они испугались, что их подтянут за нецелевое использование средств, а значит, они занимаются всякой радужной фигнёй, а не разработкой.

     
  • 2.71, Ан339ним (?), 01:02, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в школе их учили уважать трансформеров и унижаться перед ними. Зря что ли?
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:35, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да всё это отмазки про DEI, реальная причина в том, что они понимают что даже за 1.5млн долларов они все равно ничего не смогут изменить в PyPI и начнутся вопросы куда потратились деньги при отсутствии результата.
     
  • 1.6, Аноним (6), 22:36, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вспоминается фраза из сериала: "Джо, там ничего нет!"
     
  • 1.7, Avririon (ok), 22:41, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скорее всего, они не могут указать настоящую причину отказа.
     
     
  • 2.24, 12yoexpert (ok), 23:31, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    зачем, если уже указали?
     
  • 2.86, Аноним (86), 01:20, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой дятел будет искать причину, если можно не искать, а вместо этого спросить у грока
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:42, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот это - да! Мы дожили до времени, когда гранты выделяют при условии "не осуществлять инициативы, продвигающие или поддерживающие политику DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность)". Пару лет назад я уже было решил, что радужный абсурд - это навсегда.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 23:40, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, схема же классическая: Смелый Спаситель спасает обожаемую одноклассницу от Хулигана. Предварительно с ним договорившись.

    Не помните как вожди BLM зажили после протестов "как белые люди"?

     
  • 2.34, Победа близко (?), 23:44, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > радужный абсурд - это навсегда

    Нет. Уже скоро Социализм 2.0.

     
  • 2.61, Алексей (??), 00:39, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тут есть некоторая разница - грант выделят, но говорят, что смогут по любому надуманному предлогу отозвать, причем надо будет еще и вернуть потраченные деньги. С такими условиями я бы тоже не согласился, т.к. под такую широкую классификацию можно приплести почти что угодно.
     
     
  • 3.91, голос_из_леса (ok), 01:28, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Леша, условия гранта жестко прописаны. Байки про лидой повод - для наивных россиян.

    И они смогли докопаться только до этой. Не удивлюсь если они с синдромом TDS поголовно.

     

  • 1.9, Аноним (9), 22:51, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всё правильно сделали что PSF, что Трамп PSF - потому что нефиг государству лез... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.93, голос_из_леса (ok), 01:29, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Вообще PSF не следовало заявки на госгрант подавать.

    С этого начни, этим ограничься, этим закончи. Остальной - пьяный поток сознания.

     

  • 1.12, th3m3 (ok), 23:02, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сами страдали ерундой и загнали себя в угол.
     
  • 1.14, Грант (?), 23:06, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно сделали, а то пришлось-бы соскакивать с крючка хитрецов.
     
     
  • 2.95, голос_из_леса (ok), 01:30, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ришлось-бы соскакивать с крючка хитрецов.

    Перед очередной сменой пола?

     
  • 2.98, Аноним (98), 01:56, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это кожаный крючок, они привыкли.
     

  • 1.19, 12yoexpert (ok), 23:27, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > дискриминационную идеологию равенства

    шта?

     
     
  • 2.66, penetrator (?), 00:55, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у них равенство в свою сторону, и такая комбинация звучит странно на русском
     
     
  • 3.69, 12yoexpert (ok), 00:59, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты новость писал?
     
     
  • 4.73, penetrator (?), 01:04, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это ты новость писал?

    да куда мне там юродивому ))

     
     
  • 5.75, 12yoexpert (ok), 01:07, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты зря себя кудой ругаешь, у тебя бы получилось
     
  • 2.83, Аноним (83), 01:17, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы разве не в курсе, что некоторые равнее других?
     
     
  • 2.99, Admino (ok), 02:03, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая прекрасная формулировка.
     

  • 1.22, dullish (ok), 23:29, 27/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не, ну заставлять разработчиков заниматься разработкой, а не всякой фигнёй — это жестоко, конечно. Правильно, что отказались!
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 23:37, 27/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это пять! Повесить в рамку: "Заставлять разработчиков заниматься разработкой — это жестоко" (с)
     
     
  • 3.100, Admino (ok), 02:04, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо того, чтобы проводить дискриминационную политику равенства.
     
  • 2.64, Алексей (??), 00:51, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, в конце у тебя забирают 1.5 млн$ под предлогом того, что у тебя оказалась в штате женщина. А ты остаешься с долгами в 1.5 млн и без перспектив. Как правильно указано в новости это не такая крупная организация, чтобы закрыть разрыв такого масштаба. Так что я их прекрасно понимаю.

    Ставить свое будущее под угрозу из-за того, что какой-то чиновник найдет что-то, что ему не понравится (например, найдет в твитере разработчиков что-нибудь про Трампа).

     
     
  • 3.67, penetrator (?), 00:57, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    всего-то не надо было отбитых SJW поддерживать и с плакатом питона участвовать в сомнительных идеях
     
  • 3.72, Аноним (25), 01:02, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > оказалась в штате женщина

    Бородатая... Трансуха... Взятая по квоте... Ничего не умеющая, кроме парадов разнообразия.

     
     
  • 4.77, 12yoexpert (ok), 01:09, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, транссексуалки ведь бывают только бородатые, с окончанием "ха", взятые по квоте и ничего не умеющие

    прямо как ты, да?

    ты удивишься, если узнаешь, сколько софта, который ты используешь, написали трансы

     
     
  • 5.81, Ан339ним (?), 01:15, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что удивительного? Фриков на другие работы не берут, вот они и лезут в IT бороцца за "справедливость".
     
  • 4.78, Ан339ним (?), 01:09, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот бы и нашим умственно отсталым там квоты дали...
     
     
  • 4.88, Аноним (92), 01:24, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бородатая как раз шарить должна.
     
  • 3.74, Аноним (25), 01:05, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > найдет в твитере разработчиков что-нибудь про Трампа

    - А что, если на выделенные деньги попробовать на работе работать? ... Да ну на! Лучше в свитере про трампа сочинять!

     
  • 3.76, dullish (ok), 01:07, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё бы так и было, если бы формулировка звучала иначе, чем «не осуществлять ИНИЦИАТИВЫ, продвигающие или поддерживающие политику DEI». То есть женщина в штате — это, в целом, хоть и причудливо, но терпимо. Трампа тоже можно ругать. А вот потратить этот грант на какую-нибудь «неделю гордости», заставляя мужчин-инженеров носить поролоновую грудь, уже нельзя.
    Но, повторюсь, если исступлённое SJW рассматривается как часть культуры сообщества, то принимать такое пожертвование, разумеется, совершенно недопустимо. Иначе будет полностью парализована работа отдела по разнообразию и придётся выплатить выходное четырнадцати консультантам по гендерной теории. Думаю, никто не будет спорить, что подобное самым катастрофическим образом скажется на разработке и оптимизации курируемого ПО.
     

  • 1.62, Дмитрий (??), 00:44, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    питхоры...
     
  • 1.65, Аноним (65), 00:51, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот и завершение дискуссии. Осталась только Свобода.
     
  • 1.84, Аноним (86), 01:19, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где уже миссия-закапыватель?
     
  • 1.85, Шизгорин (?), 01:19, 28/10/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > с миссией проекта Python, в которой разнообразие, равенство и инклюзивность упоминаются среди ключевых ценностей

    Бедный Гвидо ван Россум, знал бы он, во что скатится его некогда годный проект. Сейчас-то, наверное, и языков не осталось без этих CoC'ов.

     
     
  • 2.97, Ан339ним (?), 01:47, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бедный Гвидо ван Россум

    Пользователи реддита лучше знают как надо.

     
  • 2.101, Аноним (101), 02:27, 28/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гвидо это всё поддерживает. Для подтверждения читайте его интервью.
     

