Проект Python отказался от гранта в 1.5 млн долларов на повышение защищённости PyPI

2.63, Омономном (?), 00:49, 28/10/2025
–1
Так они отказались, потому что мало дали.
Рассчитывают на разворот курса и получить больше за DEI.
За DEI 10 лет платили постоянно.
А тут 1,5 миллиона. Взяли калькулятор, прикинули и решили - невыгодно!
2.68, Ан339ним (?), 00:59, 28/10/2025
+2
> Ничего, без денег woke-культура всё равно зачахнет...
Очень надеюсь, что нет. Нам это не надо. Нам надо, чтобы нормальные спецы к нам (в том числе) приезжали, а фрики и неграмотные мигранты на пособиях этому способствовали.
Да на такое дело мне бы и задонатить не жалко было. Сам бы к капитолию с радужным флагом вышел!
3.92, Аноним (92), 01:29, 28/10/2025
|+/–
> Сам бы к капитолию с радужным флагом вышел!
Ало, полиция, тут любитель радужных флагов
1.4, Аноним (-), 22:34, 27/10/2025
+4
> Кроме того, отмеченное требование идёт вразрез с миссией проекта Python, в которой разнообразие, равенство и инклюзивность упоминаются среди ключевых ценностей.
Но ведь эти "ценности" реально аморальные и дискриминационные. Зачем же за них так топить? Лучше бы молча занимались разработкой, а не всякой радужной фигней.
2.25, Аноним (25), 23:31, 27/10/2025
+1
> Лучше бы молча занимались разработкой, а не всякой радужной фигней.
Они испугались, что их подтянут за нецелевое использование средств, а значит, они занимаются всякой радужной фигнёй, а не разработкой.
2.71, Ан339ним (?), 01:02, 28/10/2025
|+/–
Потому что в школе их учили уважать трансформеров и унижаться перед ними. Зря что ли?
1.5, Аноним (5), 22:35, 27/10/2025
+3
|
Да всё это отмазки про DEI, реальная причина в том, что они понимают что даже за 1.5млн долларов они все равно ничего не смогут изменить в PyPI и начнутся вопросы куда потратились деньги при отсутствии результата.
2.86, Аноним (86), 01:20, 28/10/2025
|+/–
какой дятел будет искать причину, если можно не искать, а вместо этого спросить у грока
1.8, Аноним (8), 22:42, 27/10/2025
+2
|
Вот это - да! Мы дожили до времени, когда гранты выделяют при условии "не осуществлять инициативы, продвигающие или поддерживающие политику DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность)". Пару лет назад я уже было решил, что радужный абсурд - это навсегда.
2.31, Аноним (31), 23:40, 27/10/2025
|+/–
Не, схема же классическая: Смелый Спаситель спасает обожаемую одноклассницу от Хулигана. Предварительно с ним договорившись.
Не помните как вожди BLM зажили после протестов "как белые люди"?
2.61, Алексей (??), 00:39, 28/10/2025
+2
Тут есть некоторая разница - грант выделят, но говорят, что смогут по любому надуманному предлогу отозвать, причем надо будет еще и вернуть потраченные деньги. С такими условиями я бы тоже не согласился, т.к. под такую широкую классификацию можно приплести почти что угодно.
3.91, голос_из_леса (ok), 01:28, 28/10/2025
–1
Леша, условия гранта жестко прописаны. Байки про лидой повод - для наивных россиян.
И они смогли докопаться только до этой. Не удивлюсь если они с синдромом TDS поголовно.
1.9, Аноним (9), 22:51, 27/10/2025
+2
Всё правильно сделали что PSF, что Трамп PSF - потому что нефиг государству лез... большой текст свёрнут, показать
2.93, голос_из_леса (ok), 01:29, 28/10/2025
|+/–
>> Вообще PSF не следовало заявки на госгрант подавать.
С этого начни, этим ограничься, этим закончи. Остальной - пьяный поток сознания.
1.22, dullish (ok), 23:29, 27/10/2025
+4
|
Не, ну заставлять разработчиков заниматься разработкой, а не всякой фигнёй — это жестоко, конечно. Правильно, что отказались!
2.28, Аноним (25), 23:37, 27/10/2025
+2
Это пять! Повесить в рамку: "Заставлять разработчиков заниматься разработкой — это жестоко" (с)
2.64, Алексей (??), 00:51, 28/10/2025
–1
|
Нет, в конце у тебя забирают 1.5 млн$ под предлогом того, что у тебя оказалась в штате женщина. А ты остаешься с долгами в 1.5 млн и без перспектив. Как правильно указано в новости это не такая крупная организация, чтобы закрыть разрыв такого масштаба. Так что я их прекрасно понимаю.
Ставить свое будущее под угрозу из-за того, что какой-то чиновник найдет что-то, что ему не понравится (например, найдет в твитере разработчиков что-нибудь про Трампа).
3.67, penetrator (?), 00:57, 28/10/2025
+2
всего-то не надо было отбитых SJW поддерживать и с плакатом питона участвовать в сомнительных идеях
3.72, Аноним (25), 01:02, 28/10/2025
+3
|
> оказалась в штате женщина
Бородатая... Трансуха... Взятая по квоте... Ничего не умеющая, кроме парадов разнообразия.
4.77, 12yoexpert (ok), 01:09, 28/10/2025
|+/–
ну да, транссексуалки ведь бывают только бородатые, с окончанием "ха", взятые по квоте и ничего не умеющие
прямо как ты, да?
ты удивишься, если узнаешь, сколько софта, который ты используешь, написали трансы
5.81, Ан339ним (?), 01:15, 28/10/2025
+1
Что удивительного? Фриков на другие работы не берут, вот они и лезут в IT бороцца за "справедливость".
3.74, Аноним (25), 01:05, 28/10/2025
–1
> найдет в твитере разработчиков что-нибудь про Трампа
- А что, если на выделенные деньги попробовать на работе работать? ... Да ну на! Лучше в свитере про трампа сочинять!
3.76, dullish (ok), 01:07, 28/10/2025
+1
Всё бы так и было, если бы формулировка звучала иначе, чем «не осуществлять ИНИЦИАТИВЫ, продвигающие или поддерживающие политику DEI». То есть женщина в штате — это, в целом, хоть и причудливо, но терпимо. Трампа тоже можно ругать. А вот потратить этот грант на какую-нибудь «неделю гордости», заставляя мужчин-инженеров носить поролоновую грудь, уже нельзя.
Но, повторюсь, если исступлённое SJW рассматривается как часть культуры сообщества, то принимать такое пожертвование, разумеется, совершенно недопустимо. Иначе будет полностью парализована работа отдела по разнообразию и придётся выплатить выходное четырнадцати консультантам по гендерной теории. Думаю, никто не будет спорить, что подобное самым катастрофическим образом скажется на разработке и оптимизации курируемого ПО.
1.85, Шизгорин (?), 01:19, 28/10/2025
|+/–
> с миссией проекта Python, в которой разнообразие, равенство и инклюзивность упоминаются среди ключевых ценностей
Бедный Гвидо ван Россум, знал бы он, во что скатится его некогда годный проект. Сейчас-то, наверное, и языков не осталось без этих CoC'ов.
2.101, Аноним (101), 02:27, 28/10/2025
|+/–
Гвидо это всё поддерживает. Для подтверждения читайте его интервью.
