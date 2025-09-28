The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

PyPI, Сrates.io, Packagist и Maven подняли вопрос финансирования для сохранения устойчивости инфраструктуры

28.09.2025 10:22

Организация OpenSSF (Open Source Security Foundation), созданная для объединения работы представителей индустрии в области повышения безопасности открытого ПО, опубликовала открытое письмо, которое подписали разработчики репозиториев PyPI, crates.io, Packagist, Open VSX и Maven Central. В письме упомянуты проблемы с сохранением устойчивости инфраструктуры при нынешних моделях финансирования и использования репозиториев. Последнее время нагрузка на репозитории увеличивается экспоненциально, но рост финансирования работы по сопровождению в лучшем случае имеет линейный характер. Отмечается, что ситуация с финансированием пока не достигла кризиса, но статус‑кво больше не может сохранятся и наступил критический переломный момент, требующий изменений.

Проблема в том, что многие коммерческие компании рассматривают общедоступные репозитории как бесплатный и неограниченно масштабируемый ресурс для решения своих задач, при том, что финансирование репозиториев осуществляется отдельными компаниями-спонсорами или некоммерческими организациями, зависящими от грантов и пожертвований. Некоторые компании злоупотребляют общедоступными репозиториями и используют их в качестве сети доставки контента (CDN) для распространения бинарных компонентов, SDK и пакетов, работающих только в составе платного продукта; флудят запросами из автоматизированных CI‑систем и систем сборки контейнеров; применяют ресурсоёмкие сканеры зависимостей.

При этом часто компании не задумываются о влиянии своей деятельности на инфраструктуру репозиториев и не пытаются реализовать оптимизации, ограничить интенсивность потока запросов или кэшировать загружаемые пакеты. Всё это создаёт огромную нагрузку на инфраструктуру, которая усугубляется растущей активностью AI-ботов.

Постоянное финансирование является критическим фактором поддержания стабильности и устойчивости функционирования репозиториев, от которых зависит огромное число программных продуктов и проектов. Каждый сбой в работе репозитория приводит к невозможности загрузить необходимые приложениям зависимости, а также к коллапсу процессов разработки, систем непрерывной интеграции и сборочных инфраструктур. Сложилась ситуация, при которой отдельные организации несут основную часть затрат на инфраструктуру, в то время как большинство крупных потребителей, среди которых коммерческие компании, извлекают выгоду и используют сервисы, не внося свой вклад в поддержание их работы. Общедоступные репозитории превращаются в бесплатные глобальные сети доставки контента для коммерческих производителей.

Коммерческое использование репозиториев в промышленных масштабах без коммерческой поддержки нежизнеспособно и инфраструктура открытого ПО в таких условиях не может бесконечно масштабироваться на одном энтузиазме. Подписавшие открытое письмо разработчики репозиториев выступают за сохранение бесплатного и общедоступного характера предоставляемых сервисов, но предлагают для поддержания устойчивости критически важных инфраструктур создать устойчивые модели финансирования, масштабируемые по мере роста нагрузки и применяемые вместо моделей, завязанных на неформальную и непостоянную поддержку.

Для сохранения доступности открытой инфраструктуры и её развития рассматриваются такие меры, как:

  • введение дополнительных платных возможностей, например, предоставление расширенной платной статистики;
  • коммерческое сотрудничество, помогающее финансировать поддержание инфраструктуры пропорционально создаваемой нагрузке или в обмен на стратегические преимущества;
  • многоуровневые модели доступа, сохраняющие открытость для обычных пользователей, но вводящие платные опции для тех, кому требуется повышенная надёжность, расширенная пропускная способность и большой объём трафика.

Помимо участия в финансировании, крупным пользователям репозиториев предлагается пересмотреть сложившуюся практику для сокращения избыточного трафика и внедрить механизмы кэширования. Разработчикам сборочных систем, фреймворков и сканеров безопасности рекомендуют учесть влияние настроек и поведения продуктов на инфраструктуру репозиториев, исключить излишние запросы, упростить применение прокси и документировать методы оптимизации для снижения нагрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://openssf.org/blog/2025/...)
  2. OpenNews: Браузерные дополнения вовлекают в построение распределённой сети скрапинга для AI-ботов
  3. OpenNews: Перегрузка инфраструктуры KDE, GNOME, Fedora, Codeberg и SourceHut из-за ИИ-индексаторов
  4. OpenNews: По статистике Cloudflare 6.8% интернет-трафика является потенциально мусорным
  5. OpenNews: Проект GNU GMP заблокировал доступ с IP-адресов Microsoft из-за DDoS-атаки
  6. OpenNews: SourceHut отменил блокировку зеркала модулей Go
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63959-pypi
Ключевые слова: pypi, Сrate, packagist, maven
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (70) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, нах. (?), 11:21, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Дайте бабла! Пойти работать не предлагать!

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:02, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Алё, это некоммерческие организации.
     
     
  • 3.17, нах. (?), 12:22, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Йа тоже!

     
  • 3.67, Аноним (67), 15:18, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, Аноним (23), 12:40, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    кому работать? текст новости тобой осилен?
    они-то как раз работают, но один с сошкой не прокормит 107 с ложкой.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:54, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Шутка про завод*
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:55, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня всегда удивляло, что люди думают будто пословицами и побасенками можно что-то доказать.
    - один с сошкой не прокормит 107 с ложкой
    - мы все же не поняли, зачем вам миллиард
    - одними обещаниями сыт не будешь, от слова халва во рту слаще не станет
    - теперь понятно, срочно выделить!
     
     
  • 4.38, тоже Аноним (ok), 13:07, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.62, Аноним (62), 14:47, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.64, Аноним (64), 14:54, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бред!
    Это как "мастера" аналогий, который выбирают любую выгодную аналогию и пытаются ею что-то "доказать". Когда в реальности всё гораздо сложнее.
     
  • 2.51, LunarKernel (ok), 13:58, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, давно пора. Идея о свободном ПО давно уже показала себя как нежизнеспособной. Для индивидуальных лиц, то можно и бесплатно, а вот корпы должны платить за лицензию.
     
     
  • 3.68, Аноним (67), 15:22, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > свободном ПО

    Бесплатном. Свободно я могу колбасу в магазине купить. А вот открытый бесплатный софт не от всякого корпораста свободно скачать можно.

     
  • 2.52, Аноним (52), 14:06, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле? Они как раз работают, и результат их работы виден каждый раз, когда кто-то делает pip install. Вот только денег на инфраструктуру им никто не даёт, не говоря уже о покушать
     

  • 1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 11:21, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    RateLimeter'ы поставить на скачивание пакетов и проблема решена: для обычного пользователя будет практически незаметно, а комерсы забегают как пауки в банке и первые прибегут за "безлимитными тарифами"
     
     
  • 2.18, нах. (?), 12:24, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И проблема решена - твоя сборочка постоит до завтра, пока рейтлимит обнулится. А то ты скачал уже пять лефтпадов, это слишком.

    А вот у коммерса с парой-тройкой сеточек B еще тех классовых времен - все будет в ажуре и дальше (не хватит - у них и v6 блоков куры не клюют)

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:33, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рейтлимит на аккаунт?
     
     
  • 4.33, Аноним (30), 12:58, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какаунт привязать к паспорту с верификацией личности и справкой от священника! Опенсорс, который мы заслужили
     
  • 3.41, да да я (?), 13:14, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.53, RM (ok), 14:13, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет все в абажуре

    Потому что если корпы заморочатся исходящие ИП менять - это ж нету в ямле по умолчанию такой возможности и не включить за 5 мин, спросив ИИ - то уже заморочаться и локальный кэш прикрутись, с чексуммами и поэтессами.
    Но скорее всего - просто заплатят.

     
  • 2.27, Морская Кукарача (?), 12:51, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если ещё платить из этих денег хотя бы 2% авторам пакета...
     

  • 1.5, Аноним (30), 11:30, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За инфраструктуру никто платить не будет никогда. Финансирование надо искать не на инфру, а продавать платные продукты, подписки и прочие ништяки, имеющие добавленную стоимость. А уже с этих денег финансировать инфру. Азы бизнеса для дошколят.
     
     
  • 2.19, анони (?), 12:25, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.20, нах. (?), 12:25, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот они и начнут сейчас продавать доступ к репо по подписке. А чо, дело-то благое, а то ж так есть хочется что переночевать негде. А ты - "паразит", на халяву хочешь свой лефтпад!

     
     
  • 3.24, Аноним (30), 12:40, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будут люди покупать подписку на репо, это полный бред. Как введут - на следующий же день все перелезут на форк. Надо продавать продукт, а не инфру. Когда ты идешь в ресторан - ты платишь за кухню и подачу, а не за кило картошки и тарелки.
     
     
  • 4.54, RM (ok), 14:15, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а у форка инфра волшебно бесплатная?
     
  • 4.57, Аноним (57), 14:25, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что в примере про ресторан аналог подписки на репо?
     
  • 2.31, Аноним (29), 12:55, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:13, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:39, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Срочно придумать жопель для репозиториев, а то инфраструктурой не делятся негодяи, а безопасники кушать хотят. Да здравствует вареза вкус всегда настоящий.
     
     
  • 2.70, Аноним (67), 15:31, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, разве перечисленные языки с сабже никому уже не нужны? Кто безопастников в ядро пустил - пусть к тому и идут, у него денег много.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:39, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сделать платно для проектов имеющих коммерческую составляющую. Оставить как есть только для открытых и бесплатных проектов. Как оно раньше и было.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:48, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некорпоративно мыслишь.  
     
  • 2.25, Аноним (30), 12:42, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Каким образом ты отделишь одних от других? По паспорту?
     
     
  • 3.48, Аноним (7), 13:40, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По лицензиям и условиям распространения. Разработчик ставит галочку - к пакету не прилагается коммерческой поддержки, платной версии, не является частью коммерческо распространяемого софта и тд. Не вижу проблем перепроверить, особенно для часто скачиваемых пакетов.
     

  • 1.8, Аноним (9), 11:47, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было так "Внезапно" подняли вопрос. Да этого конечно же было непонятно что они начнут шантажировать сообщество.
     
     
  • 2.34, Аноним (29), 12:58, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никаких признаков шантажа здесь не вижу.
     
     
  • 3.63, Аноним (62), 14:48, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.46, Аноним (46), 13:24, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это всё делалось ради продажи Майкрософту (или иному крупному покупателю) вот именно ради этого самого в том числе (думаешь лимоны и лярды просто так отсыпают за красивый логотип?)
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:53, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хостят всякие leftpad'ы а потом плачут дайте денег. Пусть введут патную подписку а кто не хочет платить пусть качает с github или сайта разработчика как было всегда
     
     
  • 2.16, Аноним (6), 12:20, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вам даже в статье про ИИ написали,но вы упорно не видите перспектив. ВВедут платную подписку для любителей ИИ ассистентов и норм.Сэкономишь на кодере,но заплатишь за репозитории.D Комерсы в отличии от сообщества более реалистичные.
     

  • 1.13, Голдер и Рита (?), 12:02, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > коммерческие компании

    Ооо, эти давно обнаглели, странно, что только сейчас подняли этот вопрос на обсуждение. 😕

     
  • 1.14, Аноним (14), 12:06, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что они хотели? Современному условному "программисту" чихать на оптимизацию своего продукта. Но никаких разумных ограничений по потреблению ресурсов. Никакой экономии. Таково поколение современных "программистов". Можно только задаваться вопросом, кто виноват в этом, кто из вырастил таких вот и вот так вот воспитал? Но от этого они не изменятся и оптимизацией они не займутся. Нужно ждать нового поколения. Растить. Воспитывать. Но это уже не наши современники.
     
     
  • 2.15, Голдер и Рита (?), 12:10, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто виноват в этом, кто из вырастил таких вот и вот так вот воспитал?

    Так коммерческие компании и виноваты, они их породили…

     
  • 2.32, Незнакомка (?), 12:56, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом тебя отчитывают за «ненужную» оптимизацию, на которую ты потратил время. Коммерческий софт - это абсолютно костыльное г…но, любое и везде без исключения.

    Никому нафиг не уперлась твоя «оптимизация». Программисты делают то, что им скажут и так как им скажут. Да, уровень программистов очень низкий. Но это идеально ложится на то что от них требуют.

    Сначала нужно решить эту проблему, и только потом смотрели в сторону программистов (корпы хотят, но программисты не могут)

     
     
  • 3.49, Аноним (29), 13:43, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта проблема решается на раз: платим разработчикам в десять раз больше за супер-пупер-оптимизированный софт… правда, возникает другая проблема.
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 14:32, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возникает другая проблема.

    Софт должен развиваться и поддерживаться. Вот вам пример - MS лет 30 назад сделала кое-какую статистику и математику для Excel, для того времени приемлемую. До сих пор ошибки, о которых все знают, но исправлять их, вероятно, некому.

     
  • 2.35, Аноним (30), 13:01, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рыночек порешал любителей потрындеть про оптимизацию - теперь они занимаются оптимизацией количества нытья на форумах и отыгрышем в голове воспитывания поколений. А бездуховные грязные бумажки отдают тем, кто вместо трындежа дает результат. Кошмар, да?
     
     
  • 3.43, Savaoff (?), 13:18, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.47, Незнакомка (?), 13:27, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я просто перешел на сверх сложное направление, где все есть математика и оптимизация - это за то что платят. За базы данных. А ты продолжай пилить свой hello world и «делать логику в коде» и использовать базу данных как «тупую хранилку». Что большинство программистов и делают.
     
  • 2.45, Аноним (40), 13:20, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы предлагаете за перерасход денежных средств менеджеру отвечать перед начальством, а вы код будите вылизывать?! Нет уж, привыкай технарь и не забывай про скорость разработки.
     

  • 1.21, Аноним (46), 12:32, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даю идею для финансирования 1 Требуем FIDO2, пароли и TOTP - запрещаем 2 Тре... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.28, Аноним (46), 12:54, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это, кстати, универсальный механизм энфорсинга per-user DRM-копирастии для реали... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.37, Аноним (46), 13:05, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, именно ради этого M всё это насаждает 1 TEE на всех системах с Wi... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.39, Аноним (46), 13:08, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что с лицом,

    > За 5 лет использования аппаратного FIDO токена убедился, что это примерно в 10 тысяч раз удобнее чем ввод кодов с телефона.

    , почему такое минусовое выражение, что даже Hello-проверка не проходит?

     

  • 1.26, Аноним (26), 12:43, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даешь капчу при скачивании пакета!!!
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:03, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На каждый пакет, надеюсь?
    Не так давно библиотечку на Rust компилил, строк на 250, так cargo столько всякого добра накачал, что я слегка офигел...
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:56, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На каждый пакет, надеюсь?
    > Не так давно библиотечку на Rust компилил, строк на 250, так cargo
    > столько всякого добра накачал, что я слегка офигел...

    Так их там потому и 250, а не 25000, как было бы со своими Ъ-лисапедами.

    Ну и принципиальной разницы между каргой и пакетником нет, просто первый - "кросплатформеный" и не привязан к ОС.
    А так-то, лучше даже не смотреть зависимости 3х-строчного хелловорда на том же Qt: помимо самих кутей, вторичными зависимостями идет все, что нужно кутям для работы (вплоть до ядра ОС и драйвера видеокарты) ...


     
  • 2.42, Голдер и Рита (?), 13:16, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас с помощью Agentic Vision Language Model (AVLM) капча решается на раз–два. 🤖👾🫠
     
     
  • 3.44, Аноним (46), 13:19, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приведите конкретную ссылку на то, что вы имеете в виду. Я имею в виду статью + huggingface, а не сервис для распознавания капчи.
     
     
  • 4.55, RM (ok), 14:21, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свой сервис распознавания каптчи хочется застартапить без вложений?
     

  • 1.56, Аноним (56), 14:21, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.58, Аноним (58), 14:31, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Причина - разрабы github очень криво сделали кеш экшн, который не умеет шарить зависимости между ветками и каждый раз скачивает интернет.
     
     
  • 2.61, Аноним (6), 14:44, 28/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один финн тут вот вообще не при  чём - делал для себя и всё.D По всем вопросам в спортлото.
     

  • 1.60, Tron is Whistling (?), 14:40, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ээээээ...
    Пусть гавкнется, никому особо не поплохеет. Наоборот, станет больше культуры сборки.
     
  • 1.65, Аноним (65), 15:02, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "в обмен на стратегические преимущества" означает, что преимущества будут у  платёжеспособных пользователей, а домохозяины - идут лесом.
    Было бы разумней ограничить доступ эгоистичным корпорастам к сетевым ресурсам проектов.
     
  • 1.66, Аноним (67), 15:17, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > PyPI, Сrates.io, Packagist и Maven подняли вопрос финансирования

    Тю! А шо так? Среди них есть безопасный язык, разве на нём нельзя написать устойчивую инфраструктуру?

     
  • 1.69, Аноним (69), 15:29, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все эти новомодные синтаксисы модно-молодёжных языков, бесконечные добавления ра... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.71, Arlezoner (?), 15:34, 28/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.72, Аноним (67), 15:37, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала сами нагородили онлайн инфры с крейтами, а потом жалуются на неё. Во времена Си такой проблемы почему-то не было.
     
  • 1.73, Аноним (73), 15:40, 28/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся суть репозиториев... А ещё Слаку ругают за отсутствие репо.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру