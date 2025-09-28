PyPI, Сrates.io, Packagist и Maven подняли вопрос финансирования для сохранения устойчивости инфраструктуры

|
2.23, Аноним (23), 12:40, 28/09/2025
–3
кому работать? текст новости тобой осилен?
они-то как раз работают, но один с сошкой не прокормит 107 с ложкой.
3.30, Аноним (30), 12:55, 28/09/2025
|+/–
|
Меня всегда удивляло, что люди думают будто пословицами и побасенками можно что-то доказать.
- один с сошкой не прокормит 107 с ложкой
- мы все же не поняли, зачем вам миллиард
- одними обещаниями сыт не будешь, от слова халва во рту слаще не станет
- теперь понятно, срочно выделить!
5.64, Аноним (64), 14:54, 28/09/2025
|+/–
|
Бред!
Это как "мастера" аналогий, который выбирают любую выгодную аналогию и пытаются ею что-то "доказать". Когда в реальности всё гораздо сложнее.
2.51, LunarKernel (ok), 13:58, 28/09/2025
|+/–
|
На самом деле, давно пора. Идея о свободном ПО давно уже показала себя как нежизнеспособной. Для индивидуальных лиц, то можно и бесплатно, а вот корпы должны платить за лицензию.
3.68, Аноним (67), 15:22, 28/09/2025
|+/–
|
> свободном ПО
Бесплатном. Свободно я могу колбасу в магазине купить. А вот открытый бесплатный софт не от всякого корпораста свободно скачать можно.
2.52, Аноним (52), 14:06, 28/09/2025
|+/–
|
В смысле? Они как раз работают, и результат их работы виден каждый раз, когда кто-то делает pip install. Вот только денег на инфраструктуру им никто не даёт, не говоря уже о покушать
1.3, Карлос Сношайтилис (ok), 11:21, 28/09/2025
+11
|
RateLimeter'ы поставить на скачивание пакетов и проблема решена: для обычного пользователя будет практически незаметно, а комерсы забегают как пауки в банке и первые прибегут за "безлимитными тарифами"
2.18, нах. (?), 12:24, 28/09/2025
|+/–
|
И проблема решена - твоя сборочка постоит до завтра, пока рейтлимит обнулится. А то ты скачал уже пять лефтпадов, это слишком.
А вот у коммерса с парой-тройкой сеточек B еще тех классовых времен - все будет в ажуре и дальше (не хватит - у них и v6 блоков куры не клюют)
4.33, Аноним (30), 12:58, 28/09/2025
–1
|
А какаунт привязать к паспорту с верификацией личности и справкой от священника! Опенсорс, который мы заслужили
3.53, RM (ok), 14:13, 28/09/2025
|+/–
|
Не будет все в абажуре
Потому что если корпы заморочатся исходящие ИП менять - это ж нету в ямле по умолчанию такой возможности и не включить за 5 мин, спросив ИИ - то уже заморочаться и локальный кэш прикрутись, с чексуммами и поэтессами.
Но скорее всего - просто заплатят.
1.5, Аноним (30), 11:30, 28/09/2025
+1
|
За инфраструктуру никто платить не будет никогда. Финансирование надо искать не на инфру, а продавать платные продукты, подписки и прочие ништяки, имеющие добавленную стоимость. А уже с этих денег финансировать инфру. Азы бизнеса для дошколят.
2.20, нах. (?), 12:25, 28/09/2025
|+/–
|
Вот они и начнут сейчас продавать доступ к репо по подписке. А чо, дело-то благое, а то ж так есть хочется что переночевать негде. А ты - "паразит", на халяву хочешь свой лефтпад!
3.24, Аноним (30), 12:40, 28/09/2025
|+/–
|
Не будут люди покупать подписку на репо, это полный бред. Как введут - на следующий же день все перелезут на форк. Надо продавать продукт, а не инфру. Когда ты идешь в ресторан - ты платишь за кухню и подачу, а не за кило картошки и тарелки.
1.6, Аноним (6), 11:39, 28/09/2025
+1
|
Срочно придумать жопель для репозиториев, а то инфраструктурой не делятся негодяи, а безопасники кушать хотят. Да здравствует вареза вкус всегда настоящий.
2.70, Аноним (67), 15:31, 28/09/2025
|+/–
|
А что, разве перечисленные языки с сабже никому уже не нужны? Кто безопастников в ядро пустил - пусть к тому и идут, у него денег много.
1.7, Аноним (7), 11:39, 28/09/2025
+1
|
Сделать платно для проектов имеющих коммерческую составляющую. Оставить как есть только для открытых и бесплатных проектов. Как оно раньше и было.
3.48, Аноним (7), 13:40, 28/09/2025
|+/–
|
По лицензиям и условиям распространения. Разработчик ставит галочку - к пакету не прилагается коммерческой поддержки, платной версии, не является частью коммерческо распространяемого софта и тд. Не вижу проблем перепроверить, особенно для часто скачиваемых пакетов.
1.8, Аноним (9), 11:47, 28/09/2025
|+/–
|
Надо было так "Внезапно" подняли вопрос. Да этого конечно же было непонятно что они начнут шантажировать сообщество.
2.46, Аноним (46), 13:24, 28/09/2025
–1
|
Так это всё делалось ради продажи Майкрософту (или иному крупному покупателю) вот именно ради этого самого в том числе (думаешь лимоны и лярды просто так отсыпают за красивый логотип?)
1.10, Аноним (10), 11:53, 28/09/2025
|+/–
|
Хостят всякие leftpad'ы а потом плачут дайте денег. Пусть введут патную подписку а кто не хочет платить пусть качает с github или сайта разработчика как было всегда
2.16, Аноним (6), 12:20, 28/09/2025
–1
|
Вам даже в статье про ИИ написали,но вы упорно не видите перспектив. ВВедут платную подписку для любителей ИИ ассистентов и норм.Сэкономишь на кодере,но заплатишь за репозитории.D Комерсы в отличии от сообщества более реалистичные.
1.13, Голдер и Рита (?), 12:02, 28/09/2025
|+/–
|
> коммерческие компании
Ооо, эти давно обнаглели, странно, что только сейчас подняли этот вопрос на обсуждение. 😕
1.14, Аноним (14), 12:06, 28/09/2025
|+/–
|
А что они хотели? Современному условному "программисту" чихать на оптимизацию своего продукта. Но никаких разумных ограничений по потреблению ресурсов. Никакой экономии. Таково поколение современных "программистов". Можно только задаваться вопросом, кто виноват в этом, кто из вырастил таких вот и вот так вот воспитал? Но от этого они не изменятся и оптимизацией они не займутся. Нужно ждать нового поколения. Растить. Воспитывать. Но это уже не наши современники.
2.15, Голдер и Рита (?), 12:10, 28/09/2025
|+/–
|
> кто виноват в этом, кто из вырастил таких вот и вот так вот воспитал?
Так коммерческие компании и виноваты, они их породили…
2.32, Незнакомка (?), 12:56, 28/09/2025
|+/–
|
А потом тебя отчитывают за «ненужную» оптимизацию, на которую ты потратил время. Коммерческий софт - это абсолютно костыльное г…но, любое и везде без исключения.
Никому нафиг не уперлась твоя «оптимизация». Программисты делают то, что им скажут и так как им скажут. Да, уровень программистов очень низкий. Но это идеально ложится на то что от них требуют.
Сначала нужно решить эту проблему, и только потом смотрели в сторону программистов (корпы хотят, но программисты не могут)
3.49, Аноним (29), 13:43, 28/09/2025
|+/–
|
Эта проблема решается на раз: платим разработчикам в десять раз больше за супер-пупер-оптимизированный софт… правда, возникает другая проблема.
4.59, Аноним (59), 14:32, 28/09/2025
|+/–
|
> возникает другая проблема.
Софт должен развиваться и поддерживаться. Вот вам пример - MS лет 30 назад сделала кое-какую статистику и математику для Excel, для того времени приемлемую. До сих пор ошибки, о которых все знают, но исправлять их, вероятно, некому.
2.35, Аноним (30), 13:01, 28/09/2025
|+/–
|
Рыночек порешал любителей потрындеть про оптимизацию - теперь они занимаются оптимизацией количества нытья на форумах и отыгрышем в голове воспитывания поколений. А бездуховные грязные бумажки отдают тем, кто вместо трындежа дает результат. Кошмар, да?
3.47, Незнакомка (?), 13:27, 28/09/2025
|+/–
|
Нет, я просто перешел на сверх сложное направление, где все есть математика и оптимизация - это за то что платят. За базы данных. А ты продолжай пилить свой hello world и «делать логику в коде» и использовать базу данных как «тупую хранилку». Что большинство программистов и делают.
2.45, Аноним (40), 13:20, 28/09/2025
|+/–
|
Вы предлагаете за перерасход денежных средств менеджеру отвечать перед начальством, а вы код будите вылизывать?! Нет уж, привыкай технарь и не забывай про скорость разработки.
1.21, Аноним (46), 12:32, 28/09/2025
–1
Даю идею для финансирования 1 Требуем FIDO2, пароли и TOTP - запрещаем 2 Тре... большой текст свёрнут, показать
2.28, Аноним (46), 12:54, 28/09/2025
|+/–
Это, кстати, универсальный механизм энфорсинга per-user DRM-копирастии для реали... большой текст свёрнут, показать
3.37, Аноним (46), 13:05, 28/09/2025
|+/–
Собственно, именно ради этого M всё это насаждает 1 TEE на всех системах с Wi... большой текст свёрнут, показать
2.39, Аноним (46), 13:08, 28/09/2025
|+/–
|
Что с лицом,
> За 5 лет использования аппаратного FIDO токена убедился, что это примерно в 10 тысяч раз удобнее чем ввод кодов с телефона.
, почему такое минусовое выражение, что даже Hello-проверка не проходит?
2.36, Аноним (36), 13:03, 28/09/2025
|+/–
|
На каждый пакет, надеюсь?
Не так давно библиотечку на Rust компилил, строк на 250, так cargo столько всякого добра накачал, что я слегка офигел...
3.50, Аноним (50), 13:56, 28/09/2025
|+/–
|
> На каждый пакет, надеюсь?
> Не так давно библиотечку на Rust компилил, строк на 250, так cargo
> столько всякого добра накачал, что я слегка офигел...
Так их там потому и 250, а не 25000, как было бы со своими Ъ-лисапедами.
Ну и принципиальной разницы между каргой и пакетником нет, просто первый - "кросплатформеный" и не привязан к ОС.
А так-то, лучше даже не смотреть зависимости 3х-строчного хелловорда на том же Qt: помимо самих кутей, вторичными зависимостями идет все, что нужно кутям для работы (вплоть до ядра ОС и драйвера видеокарты) ...
3.44, Аноним (46), 13:19, 28/09/2025
+1
|
Приведите конкретную ссылку на то, что вы имеете в виду. Я имею в виду статью + huggingface, а не сервис для распознавания капчи.
4.55, RM (ok), 14:21, 28/09/2025
|+/–
|
свой сервис распознавания каптчи хочется застартапить без вложений?
1.58, Аноним (58), 14:31, 28/09/2025
+2
|
Причина - разрабы github очень криво сделали кеш экшн, который не умеет шарить зависимости между ветками и каждый раз скачивает интернет.
2.61, Аноним (6), 14:44, 28/09/2025
|+/–
|
Один финн тут вот вообще не при чём - делал для себя и всё.D По всем вопросам в спортлото.
1.65, Аноним (65), 15:02, 28/09/2025
|+/–
|
"в обмен на стратегические преимущества" означает, что преимущества будут у платёжеспособных пользователей, а домохозяины - идут лесом.
Было бы разумней ограничить доступ эгоистичным корпорастам к сетевым ресурсам проектов.
1.66, Аноним (67), 15:17, 28/09/2025
|+/–
|
> PyPI, Сrates.io, Packagist и Maven подняли вопрос финансирования
Тю! А шо так? Среди них есть безопасный язык, разве на нём нельзя написать устойчивую инфраструктуру?
1.69, Аноним (69), 15:29, 28/09/2025
|+/–
Все эти новомодные синтаксисы модно-молодёжных языков, бесконечные добавления ра... большой текст свёрнут, показать
1.72, Аноним (67), 15:37, 28/09/2025
|+/–
|
Сначала сами нагородили онлайн инфры с крейтами, а потом жалуются на неё. Во времена Си такой проблемы почему-то не было.
|