Один их ключевых разработчиков Python отстранён на три месяца из-за нарушения кодекса поведения

Тим Петерс (Tim Peters), автор гибридного алгоритма сортировки Timsort, член Python Core Team и один из старожил проекта, участвующий в разработке с первых версий CPython, отстранён управляющим советом (Steering Council) на три месяца из-за жалобы на нарушение кодекса поведения. Решение об отстранении Тима принято на основе рекомендации, предоставленной командой, следящей за соблюдением кодекса поведения (Code of Conduct Workgroup).

В числе примеров нарушений, ставших причиной временного отстранения, упоминается участие в обсуждении изменений правил, позволяющих совету директоров удалять заслуженных членов организации Python Software Foundation (Fellows) в случае нарушения кодекса поведения, путём внутреннего голосования, без привлечения к голосованию других членов фонда.

Тим поставил под сомнение данное изменение и предложил проводить более детальное разбирательство, если среди голосующих есть несогласные. Упоминается также то, что удаление участников за закрытыми дверями без раскрытия перед сообществом сути нарушения может привести к злоупотреблениям. Противники публичных обсуждений нарушений кодекса поведения считают, что раскрытие информации может причинить дополнительные страдания членам общества и людям, пострадавшим от поведения нарушителя.

Среди перечисленных претензий к Тиму: нагнетание атмосферы страха, неуверенности и сомнений (FUD), что способствовало возникновению эмоциональных реакций у участников обсуждения; упоминание концепций обратного сексизма и обратного расизма; признание смешным старого потенциально оскорбительного в современных реалиях скетча SNL 1970-годов; упоминание ситуаций, связанных с сексуальными домогательствами и насилием (данные темы могут вызвать негативную реакцию у людей переживших насилие); обсуждение блокировок и удалений участников (воспринимается как раскрытие личной информации); расхождение взглядов с современными веяниями в области нейроразнообразия; обсуждение спорных тем или прошлых конфликтов; высказывание предположений о мотивах и психическом здоровье участников.



