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Один их ключевых разработчиков Python отстранён на три месяца из-за нарушения кодекса поведения

09.08.2024 22:23

Тим Петерс (Tim Peters), автор гибридного алгоритма сортировки Timsort, член Python Core Team и один из старожил проекта, участвующий в разработке с первых версий CPython, отстранён управляющим советом (Steering Council) на три месяца из-за жалобы на нарушение кодекса поведения. Решение об отстранении Тима принято на основе рекомендации, предоставленной командой, следящей за соблюдением кодекса поведения (Code of Conduct Workgroup).

В числе примеров нарушений, ставших причиной временного отстранения, упоминается участие в обсуждении изменений правил, позволяющих совету директоров удалять заслуженных членов организации Python Software Foundation (Fellows) в случае нарушения кодекса поведения, путём внутреннего голосования, без привлечения к голосованию других членов фонда.

Тим поставил под сомнение данное изменение и предложил проводить более детальное разбирательство, если среди голосующих есть несогласные. Упоминается также то, что удаление участников за закрытыми дверями без раскрытия перед сообществом сути нарушения может привести к злоупотреблениям. Противники публичных обсуждений нарушений кодекса поведения считают, что раскрытие информации может причинить дополнительные страдания членам общества и людям, пострадавшим от поведения нарушителя.

Среди перечисленных претензий к Тиму: нагнетание атмосферы страха, неуверенности и сомнений (FUD), что способствовало возникновению эмоциональных реакций у участников обсуждения; упоминание концепций обратного сексизма и обратного расизма; признание смешным старого потенциально оскорбительного в современных реалиях скетча SNL 1970-годов; упоминание ситуаций, связанных с сексуальными домогательствами и насилием (данные темы могут вызвать негативную реакцию у людей переживших насилие); обсуждение блокировок и удалений участников (воспринимается как раскрытие личной информации); расхождение взглядов с современными веяниями в области нейроразнообразия; обсуждение спорных тем или прошлых конфликтов; высказывание предположений о мотивах и психическом здоровье участников.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Утверждена новая модель управления разработкой Python
  3. OpenNews: Шутка про возраст женщин привела к изменению кодекса поведения Ruby
  4. OpenNews: Из Debian ушёл мэйнтейнер, несогласный с новой моделью поведения в сообществе
  5. OpenNews: Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения
  6. OpenNews: Инцидент с отстранением одного из директоров GNOME Foundation
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61681-python
Ключевые слова: python
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:34, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Вот бы погрузиться в их атмосферу страха, неуверенности и сомнений, оставив позади все другие невзгоды. С радостью поменялся бы.
     
     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 22:45, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Давай. Только потом не жалуйся.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:35, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:35, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Новость так написана что ничерта не понятно кто кого притесняет на этот раз
     
     
  • 2.20, YetAnotherOnanym (ok), 23:15, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну объяснили же - недопустимо раскрывать, кого угнетают - это может причинить угнетаемому дополнительные страдания.
     
  • 2.22, pda (ok), 23:16, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=e-qDHM0slB0
     
  • 2.37, тоже Аноним (ok), 00:24, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз по тексту новости четко видно: кружок лицемерия и ханжества репрессировал слишком активного адеквата. Уж не знаю, насколько этот пересказ соответствует действительности.
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:38, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Поживёт 3 месяца без Питона и решит, что и не так уж этот Питон и нужен ему. Вот это будет поворот.
     
     
  • 2.36, Флудер (?), 00:24, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и перепишет его на раст
     

  • 1.7, Chromium (ok), 22:44, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    На практике сложно технарям конкурировать с современными тенденциями. Постоянное продвижение разнообразных социальных групп в IT-индустрии, таких как женщины, ЛГБТ, представители различных этнических меньшинств и люди с особыми потребностями, иногда создает сложности для традиционных специалистов.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:16, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программистов после 40 не бывает. Там только заслуженные деды которых боятся трогать. Особенно в госах.
     
     
  • 3.29, Швондер (?), 23:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Меня в прошлой теме заклевали, когда я сказал, что программистами на пенсию не уходят)) И что 40 летний программист это сюрреализм.
     
     
  • 4.35, Максим (??), 00:24, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальная практика. А куда должен деваться программист после 40? Сразу на пенсию_
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 00:42, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А куда должен деваться программист после 40?

    Хз, у нас на фирме сократили всех кому 35+. В подробности вдаваться не буду, ибо многие сочтут это обидным, но официальный повод их уволить искали долго.

     
  • 4.38, тоже Аноним (ok), 00:26, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да-да, студни-гптшники, только вы достойны восхищения в своих джунглях. Вы же все так говорите.
     
     
  • 5.42, Аноним (41), 00:44, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гптшники

    Но ведь чатгпт действительно эффективнее большинства джунов.

     
  • 2.25, Аноним (25), 23:35, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:47, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Консолидация власти, ничего нового. Поставил под сомнение право власти на власть - 3 месяца нарядов вне очереди. Нужно делать свой питон. Без зоопарка и без трансгендерных шлюх.
     
  • 1.10, Аноним (10), 22:49, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Ну, как всегда начинается перечисление заслуг и вишенка - "старожил проекта".
    Почти как призывы "Да, дедушка добанулся, но давайте уважать старость!"

    Если человек нарушает правила проекта, то он несет ответственность.
    Если ему эти правила не нравятся, то он сваливает и делает форк.
    Вон автор Генты/Фунты так и сделал.
    И куча народу при полу-распадах ФриБСД.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:53, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так ведь даже не понятно, что он нарушил-то. Пока что пришили только причину, выраженную в наличии мнения, отличного от прогрессивных членов общества, ответственных за редактирование ридми.
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и делает форк.

    Форк чего? Файлика CODE_OF_CONDUCT.md? Тим поставил под сомнение пункты правил, это вполне нормальное поведение адекватного человека. Куда хуже те, кто тупенько выполняет всё что ему там в правилах скажут.

     
     
  • 3.16, Аноним (-), 23:00, 09/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, Rev (ok), 00:18, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сначала принимают долбануты закон, а потом судят "по закону".

    Не надо принимать такой СоС, по которому нельзя дебилов называть дебилами.

     

  • 1.11, Аноним (13), 22:51, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В общем, дядьку покарать за наличие мнения решили
     
  • 1.18, noc101 (ok), 23:09, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это программист себе позволяет? Место свое знать должен! На царя бочку катить. Надо было три месяца эциха с гвоздями!!! И пусть спасибо скажет, что на месте не транклюкировали его!!!
     
  • 1.19, Аноним (21), 23:13, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тут половину комментаторов можно забанить за то же самое. А то и всех.
     
     
  • 2.23, Аноним (13), 23:18, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вас всех забанить не грех на самом деле.
     
  • 2.31, Швондер (?), 00:01, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это было бы прекрасно. Я лично за введение регистрации и премодерации.
     

  • 1.24, Гильгамеш (?), 23:30, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    с каждым годом нужно соблюдать всё больше критериев толерантности, такими темпами на планете останутся только ИИ и аутисты.
     
  • 1.26, Аноним (26), 23:36, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за скетч? Где можно посмотреть?
     
  • 1.27, Аноним (25), 23:41, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поколение памперсов решает!
     
  • 1.28, Швондер (?), 23:50, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я уже говорил, что нынешнее айти для большинства среднестатистических айтишников упёрлись в их предел возможностей, но надо же как то харчеваться, поэтому начали появляться всякие фонды, комитеты и прочая бюрократия для имитации бурной деятельности. Занимаются по сути чем угодно, но не кодом. Остался мтзирный процент всяких гениев и реально одаренных специалистов, но они всегда будут при деньгах и востребованы.
     
  • 1.30, Аноним (30), 23:56, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А весёлая такая компания собралась в Python Software Foundation, постоянно что-нибудь происходит у них
     
     
  • 2.34, Rev (ok), 00:19, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набрали по квотам, поэтому и весело.
     

  • 1.39, Аноним (39), 00:41, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То, что он сексист и расист, дело поправимое. Вот то, что он питонист - это хуже всего и не лечится, к сожалению, бан оправдан.
     
     
  • 2.43, Аноним (41), 00:50, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бан оправдан

    Твой да.

     

  • 1.40, Аноним (40), 00:41, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я конечно понимаю, что у дядьки карьера на питони, но мне кажется вот этот момент самый тотсамый чтобы послать этих троглодитов в пень и заняться изучением истории скажем, или географии
     
  • 1.44, Аноним (44), 00:59, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фактически удалили только зато, что участвовал в обсуждениях, был не согласен с советом директоров. При этом никого не оскорбляя. Вот что CoCk быстротворящий творит.
     

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