Один их ключевых разработчиков Python отстранён на три месяца из-за нарушения кодекса поведения

|
|1.1, Аноним (1), 22:34, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Вот бы погрузиться в их атмосферу страха, неуверенности и сомнений, оставив позади все другие невзгоды. С радостью поменялся бы.
|
|1.3, Аноним (3), 22:35, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Новость так написана что ничерта не понятно кто кого притесняет на этот раз
|
|
|
|2.20, YetAnotherOnanym (ok), 23:15, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну объяснили же - недопустимо раскрывать, кого угнетают - это может причинить угнетаемому дополнительные страдания.
|
|2.37, тоже Аноним (ok), 00:24, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как раз по тексту новости четко видно: кружок лицемерия и ханжества репрессировал слишком активного адеквата. Уж не знаю, насколько этот пересказ соответствует действительности.
|
|1.5, Аноним (5), 22:38, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Поживёт 3 месяца без Питона и решит, что и не так уж этот Питон и нужен ему. Вот это будет поворот.
|
|1.7, Chromium (ok), 22:44, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
На практике сложно технарям конкурировать с современными тенденциями. Постоянное продвижение разнообразных социальных групп в IT-индустрии, таких как женщины, ЛГБТ, представители различных этнических меньшинств и люди с особыми потребностями, иногда создает сложности для традиционных специалистов.
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 23:16, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Программистов после 40 не бывает. Там только заслуженные деды которых боятся трогать. Особенно в госах.
|
|
|
|3.29, Швондер (?), 23:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Меня в прошлой теме заклевали, когда я сказал, что программистами на пенсию не уходят)) И что 40 летний программист это сюрреализм.
|
|
|
|4.35, Максим (??), 00:24, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нормальная практика. А куда должен деваться программист после 40? Сразу на пенсию_
|
|
|
|5.41, Аноним (41), 00:42, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А куда должен деваться программист после 40?
Хз, у нас на фирме сократили всех кому 35+. В подробности вдаваться не буду, ибо многие сочтут это обидным, но официальный повод их уволить искали долго.
|
|4.38, тоже Аноним (ok), 00:26, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да-да, студни-гптшники, только вы достойны восхищения в своих джунглях. Вы же все так говорите.
|
|
|
|5.42, Аноним (41), 00:44, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> гптшники
Но ведь чатгпт действительно эффективнее большинства джунов.
|
|1.9, Аноним (9), 22:47, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
Консолидация власти, ничего нового. Поставил под сомнение право власти на власть - 3 месяца нарядов вне очереди. Нужно делать свой питон. Без зоопарка и без трансгендерных шлюх.
|
|1.10, Аноним (10), 22:49, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Ну, как всегда начинается перечисление заслуг и вишенка - "старожил проекта".
Почти как призывы "Да, дедушка добанулся, но давайте уважать старость!"
Если человек нарушает правила проекта, то он несет ответственность.
Если ему эти правила не нравятся, то он сваливает и делает форк.
Вон автор Генты/Фунты так и сделал.
И куча народу при полу-распадах ФриБСД.
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 22:53, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Так ведь даже не понятно, что он нарушил-то. Пока что пришили только причину, выраженную в наличии мнения, отличного от прогрессивных членов общества, ответственных за редактирование ридми.
|
|2.14, Аноним (14), 22:54, 09/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и делает форк.
Форк чего? Файлика CODE_OF_CONDUCT.md? Тим поставил под сомнение пункты правил, это вполне нормальное поведение адекватного человека. Куда хуже те, кто тупенько выполняет всё что ему там в правилах скажут.
|
|2.33, Rev (ok), 00:18, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Сначала принимают долбануты закон, а потом судят "по закону".
Не надо принимать такой СоС, по которому нельзя дебилов называть дебилами.
|
|1.18, noc101 (ok), 23:09, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что это программист себе позволяет? Место свое знать должен! На царя бочку катить. Надо было три месяца эциха с гвоздями!!! И пусть спасибо скажет, что на месте не транклюкировали его!!!
|
|1.19, Аноним (21), 23:13, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Тут половину комментаторов можно забанить за то же самое. А то и всех.
|
|
|
|2.31, Швондер (?), 00:01, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это было бы прекрасно. Я лично за введение регистрации и премодерации.
|
|1.24, Гильгамеш (?), 23:30, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
с каждым годом нужно соблюдать всё больше критериев толерантности, такими темпами на планете останутся только ИИ и аутисты.
|
|1.28, Швондер (?), 23:50, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Я уже говорил, что нынешнее айти для большинства среднестатистических айтишников упёрлись в их предел возможностей, но надо же как то харчеваться, поэтому начали появляться всякие фонды, комитеты и прочая бюрократия для имитации бурной деятельности. Занимаются по сути чем угодно, но не кодом. Остался мтзирный процент всяких гениев и реально одаренных специалистов, но они всегда будут при деньгах и востребованы.
|
|1.30, Аноним (30), 23:56, 09/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А весёлая такая компания собралась в Python Software Foundation, постоянно что-нибудь происходит у них
|
|1.39, Аноним (39), 00:41, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
То, что он сексист и расист, дело поправимое. Вот то, что он питонист - это хуже всего и не лечится, к сожалению, бан оправдан.
|
|1.40, Аноним (40), 00:41, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Я конечно понимаю, что у дядьки карьера на питони, но мне кажется вот этот момент самый тотсамый чтобы послать этих троглодитов в пень и заняться изучением истории скажем, или географии
|
|1.44, Аноним (44), 00:59, 10/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Фактически удалили только зато, что участвовал в обсуждениях, был не согласен с советом директоров. При этом никого не оскорбляя. Вот что CoCk быстротворящий творит.
|