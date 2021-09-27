Шутка про возраст женщин привела к изменению кодекса поведения Ruby

2.124 , Аноним ( 106 ), 12:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты ещё забыл, что использование слова "женщина" к 50-летней представительнице женского пола для неё уже оскорбление. Даже у нас они называют себя девушками, или девочками. С бурной негативной реакцией на попытки называть их "женщинами".

3.128 , kusb ( ? ), 12:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ты ещё забыл, что использование слова "женщина" к 50-летней представительнице женского

> пола для неё уже оскорбление. Даже у нас они называют себя

> девушками, или девочками. С бурной негативной реакцией на попытки называть их

> "женщинами". Меня кстати по той же причине "мужчина" оскорбляет. Но я не жалуюсь на человека, который даже осознанно не пытался сделать больно.

4.148 , Аноним ( 377 ), 12:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Меня кстати по той же причине "мужчина" оскорбляет Оу щщи! Оу майн год! А как же к тебе обращаццо та? Мальчег?

Вот господя, инфантилизьм во плоти. И все еще по прежнему думают, щито чаша топика минует нас? Подождите, осталось чуток.

5.154 , kusb ( ? ), 13:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Думаю, что я - очень особенный случай, но повторюсь - набрасываться на человека за это очень странно. Лучше эту энергию потратить на технологию превращения мужчин в мальчиков, а "женщин" (хотя тут намного сложнее, это уже синоним "старуха") в девушек решая корень проблемы, а не маскируя её.

6.258 , Аноним ( 377 ), 14:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чем ты особенный, поделись?

Про женщин, так испокон веков было. Они раньше созревают и вызревают тоже раньше. Потому комплексуют. Мужчина же, как хороший когняк, с возрастом только крепче и насыщеннее.

7.369 , kusb ( ? ), 17:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чем ты особенный, поделись? Большинство людей не хотят вернуться в детство настолько, как я.

8.421 , Аноним ( 377 ), 18:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кто те такое сказал ... 9.427 , kusb ( ? ), 19:05, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я полагаю, что собственное взросление не вызывало у вас некую депрессию, вы не п... 10.466 , Аноним ( 377 ), 20:07, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ок А что тебя так напугало У тебя было очень классное счатливое детство и ты п... 4.290 , prokoudine ( ok ), 15:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Меня кстати по той же причине "мужчина" оскорбляет. Но это твоя зона ответственности, а не того, кто к тебе так обратился.

5.392 , kusb ( ? ), 18:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Меня кстати по той же причине "мужчина" оскорбляет.

> Но это твоя зона ответственности, а не того, кто к тебе так

> обратился. Именно. Проблема то на моей стороне. Хотя...

6.429 , Аноним ( 377 ), 19:10, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел, каждый человек, хотел бы вернуться в детство. Даже если сейчас ходит на яхте а детство провел в мусорном баке. Но не каждый в него в полном смысле слова возвращается. Понимаешь? Есть процессы которые неизбежны, а бегать от них - это просто терять годы жизни. Упускать возможности.

7.430 , kusb ( ? ), 19:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасибо.

2.129 , дохтурЛол ( ? ), 12:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – потому что у этой шутки есть субъект.

и он, соответственно, высмеивается (раз он субъект шутки).

и вот теперь тебе для более простого понимания простой вопрос:

будь ты чуркобесом - как бы ты себя чувствовал, выслушивая шутки, где высмеиваются чуркобесы?

будь ты ниггером - как бы ты себя чувствовал, выслушивая шутки, где высмеиваются ниггеры?

будь ты хоxлoм - как бы ты себя чувствовал, выслушивая шутки, где высмеиваются хоxлы?

3.137 , Аноним ( 377 ), 12:47, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слюшай, когда хохол называет меня кацапом, мне как бы пофиг. Вот вообще.

То же самое работает и в обратную сторону со всеми перечисленными тобой сторонами, если конечно это не случаи клинической психиатрии.

Что-то с твоей теорией не так.

Или почему ниггер легко говорит другому ниггеру: эй ниггер. Кто субьект а кто обьект?

4.147 , kusb ( ? ), 12:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Слюшай, когда хохол называет меня кацапом, мне как бы пофиг. Вот вообще.

> То же самое работает и в обратную сторону со всеми перечисленными тобой

> сторонами, если конечно это не случаи клинической психиатрии.

> Что-то с твоей теорией не так.

> Или почему ниггер легко говорит другому ниггеру: эй ниггер. Кто субьект а

> кто обьект? Это в принципе от человека зависит и от того, что он подсознательно вкладывает в шутку. Если например негр считает, что все против его группы, может и оскорбиться.

5.165 , Урри ( ok ), 13:09, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "На обиженных воду возят" (с) Туда ему и дорога.

6.172 , kusb ( ? ), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "На обиженных воду возят" (с)

> Туда ему и дорога. С детства не нравится эта поговорка. Ты обиделся, а тебе добавляют этой фразой. При всей нелюбви к этим процессам в новости.

7.180 , Урри ( ok ), 13:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ты же обиделся, это твой осознанный выбор. Тебе, наоборот, помогают сделать его более обоснованным добавляя. У меня есть довольно близкий друг - буддист и зожник (когда надо). Очень спокойный и уравновешенный человек.

Так вот, он любит повторять, что человека нельзя обидеть. Обидеться человек может только сам.

8.395 , kusb ( ? ), 18:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Можно ли это же сказать про боль от раскалённого паяльника касающегося кожи Что... 9.431 , Аноним ( 377 ), 19:12, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Кожи Это ты еще о терморектальном криптоанализе ничего не знаешь ... 7.230 , Аноним ( 377 ), 14:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом контексте стоит задуматься над тем, кого в местах не столь отдаленных приписывают к категории "обиженных" и почему. В этом вся суть "явления". Эгоцентризм и вот это все. Будь проще и люди к тебе потянутся. (Ц).

7.348 , Celcion ( ok ), 17:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать А почему кого-то должно беспокоить то, что кто-то там обиделся В этом и проблем... 8.398 , kusb ( ? ), 18:20, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Полностью согласен по форме Определённая фильтрация видимо важна, но то что пре... 6.177 , Ordu ( ok ), 13:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, ситуация поменялась. Обиженные на обидевших воду возят. И если ты этого не хочешь/не можешь понять, то это не значит, что твоя вера как-то изменит ситуацию -- просто воду будут чаще возить на тебе.

7.185 , Урри ( ok ), 13:20, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да, на западе ситуация временно поменялась, согласен.

8.198 , Ordu ( ok ), 13:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Надейся и верь тогда Вот тебе возможность проверить действенность веры ... 9.219 , Урри ( ok ), 13:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это ваш, Ordu, удел верить А мы будем пользоваться мозгами и вспоминать уроки и... 10.252 , Ordu ( ok ), 14:27, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Угу, но у меня есть процесс мышления, который веру меняет, подстраивая её под ре... 10.263 , Аноним ( 263 ), 14:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Как там, в Римской империи Варваров на место поставили А шумеры не путать с... 11.410 , пох. ( ? ), 18:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ой, плохо там, не езди к ним - все в оппы перее6лись, и, собственно - вымерли В... 5.218 , Аноним ( 377 ), 13:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если например негр считает, что все против его группы, может и оскорбиться. А когда ниггер обращается к другому ниггеру: эй черномазый...тут какая группа против кого?

Что ты такое придумал то?!

6.233 , Урри ( ok ), 14:09, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Им можно. Юмористический (хотя сейчас, боюсь, жутко оскорбительный) видос стендапера на тему как белому говорить слово-на-букву-н слово-на-букву-н-человеку.

https://www.youtube.com/watch?v=TZUCULKenxI

7.259 , Аноним ( 377 ), 14:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Им можно - звучит как это другое:)

Ну а почему мне кацапу и хохлу нельзя?

4.168 , дохтурЛол ( ? ), 13:10, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да пофиг и пофиг.

А теперь представь, что ты работаешь с хохлами и они все постоянно шутят в твою сторону анекдотами про кацапов - комфортно ли тебе будет работать в таком коллективе?

5.237 , Урри ( ok ), 14:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > комфортно ли тебе будет работать в таком коллективе? Не комфортно - уходи. И им будет приятнее без тебя, и тебе. Это будет большой шаг к высшему благу.

5.279 , Аноним ( 377 ), 15:01, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ват зе фаг? Кого пинусу мой ответ удоляют?!

Я говорю работал и намано так с утра подкалывали друг друга. Это как интеллектуальный пинг-понг, понимаешь?

Он тебе - ты ему. Все посмеялись, взбодрились и пошли делать одно дело.

А тут вдруг все это банится. Может кому-то выгоден срач между славянами? Или это опять боль украинского антисемита тут проявилась?!

3.163 , Урри ( ok ), 13:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А с каких это пор "женщины" стали синонимами "чуркобесов, ниггеров и хохлов"? Мне кажется, вы сейчас их оскорбили в сто крат сильнее, чем шутка в новости.

4.175 , дохтурЛол ( ? ), 13:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вы слова путаете, посмотрите определение слова "синоним".

Да, моё сравнение было оскорбительно, что поняли даже вы, хотя по общему тону вашего комментария у меня сложилось впечатление, что вы хотели выразить несогласие с моей позицией, но, увы, невольно сами же и доказали мою позицию.

5.187 , Урри ( ok ), 13:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То, что вы умышленно и намеренно написали оскорбления - это было легко понятно.

То, что вы не понимаете разницу между неумышленным и умышленным, тоже вполне теперь понятно. И еще понятно, что вы совсем не дружите с логикой и головой. Я думаю, вам противопоказанно вообще общаться с людьми. И вам будет лучше, и нам всем.

6.220 , дохтурЛол ( ? ), 13:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вы сделали неверные выводы из исходной информации, т.е. это у вас плохо не только со знанием слов (посмотрели уже в словаре определение слова "синоним"?), но и с логикой, и с интеллектом. Мой комментарий был ответом на "я не понимаю чо тут обижаться", если кратко.

Я в ответ на этот комментарий привёл иные примеры, по которым даже такому не очень умному человеку, как мой текущий собеседник, стало ясно, что шутки, где субъектом выступает какая-то группа людей, могут быть неприятны для выслушивания представителями этой группы людей.

Тем самым был фактически дан понятный ответ почему шутить про кого-то - в какой-то степени обидно для этого кого-то. На этом разговор с вами закончен, но вы обязательно что-нибудь вякните в ответ.

7.239 , Урри ( ok ), 14:13, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но вы обязательно что-нибудь вякните в ответ. ... прозинес дохтурЛол, после того как ему на(пи)сали в рот. Эта обиженка думает, что такими примитивными методами может удивить старого тролля Урри.

8.285 , Аноним ( 377 ), 15:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Сказал тролль урри троллю дохтурлол Посоны, обоим на диетическое кормление Ска... 8.293 , Аноним ( - ), 15:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Пофиксил Не благодари все равно скоро забудешь ... 4.224 , aname ( ? ), 14:01, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чуркобесов, негров, хохлов…

3.292 , Аноньимъ ( ok ), 15:16, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неспособность посмеяться над собой - страшное горе. А вот что если хохол сам про себя пошутить что он хохол? Он ведь и других оскорбил получается?

Нужно ли его канселить?

