Шутка про возраст женщин привела к изменению кодекса поведения Ruby

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|3.458, Аноним (458), 19:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если насмешка на почве расы -- это расизм, а на почве пола (который "sex") -- это сексизм, то насмешка на почве любви к алкоголю -- это алкоголизм?
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|3.23, Аноним (19), 10:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну а кто еще виноват в низких запрлатах, раздолбанных дорогах и кучах мусора по всему Ривенделлу?
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|3.365, Аноним (365), 17:53, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да просто в юристов решили поиграть - кто лучше установит правила для всех.
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|1.6, Аноним (11), 10:45, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+34 +/–
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Это приведёт только к ещё большей деградации СПО, равно как и вообще всех западных технологий софтостроения. Нормальный софт будет разрабатываться а) в странах Азии, Латинской Америки и России б) никакого СПО больше не будет, останутся только компании и только закрытый код.
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|2.27, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 10:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> никакого СПО больше не будет,
> останутся только компании и только закрытый код.
Мы протев! Как же тогда разрабатывать НАШУ полностью автономную операционную систему? Где харчеваться?
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|3.32, Аноним (19), 11:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
Вряд ли грамотные специалисты захотят работать в SJW-компаниях в SJW-государстве.
Так что быть не-SJW страной в дальней перспективе может оказаться очень выгодно.
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|4.82, Урри (ok), 11:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вилкой в глаз, или в ...
А что, сидеть на зоне за неугодную мнению партии картинку лучше, чем разозлить чокнутых сидживисток?
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|5.174, Dzen Python (ok), 13:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Внезапно...да?
Особенно если
а) у тебя еть "спец-" или "военная" бронь,
б) ты разрабатываешь не очередное говно на node.js
в) ты крутой спец и просто посадить тебя будет небывалым расточительством
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|6.195, Урри (ok), 13:32, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Свежеарестованный Илья Сачков с недоумением читал бы этот комментарий, если бы ему давали почитать интернет в Лефортово.
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|7.455, Dzen Python (ok), 19:55, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Свежеарестованный Илья Сачков с недоумением
Таки читал бы, как тот же Серебряков, с очень высокой крышей, отмазавшей даже от справедливого суда с растратами
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|6.345, Аноним (345), 17:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раскрой глаза, никакая бронь никого не спасает, что генералов, что друзей плешивого сажают когда они впадают в немилость, а про рядовых разработчиков, даже звёздных и известных (в узких айтишных кругах) никто и не подумает. Для товарища майора ты очередная звёздочка, а не "незаменимый", про небывалое рассточительство он даже в теории не думает, а скорее всего и не знает что это такое.
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|7.450, пох. (?), 19:48, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> не знает что это такое.
Прекрасно знает, он-то не деревенщина необразованная.
И про "от девяти грамм свинца республика не обеднеет!" (именно про таких "полезных тракторов" сказанное) отлично помнит.
Впрочем и про то, что позднее республика перешла в более экономичный режим, и полезные еще и долго и верно служили ей на пользу с переломанной на допросе челюстью он тоже в курсе.
Бывшему "товарищу" из груп-ибе найдется дел на зоне.
|
|4.308, macfaq (?), 15:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вряд ли грамотные специалисты захотят работать в SJW-компаниях в SJW-государстве.
> Так что быть не-SJW страной в дальней перспективе может оказаться очень выгодно.
Сходи на HN, посиди в комментах. Грамотные специалисты вполне любят свои смузи и готовы переобуваться в воздухе за много денег.
|
|4.511, guser (?), 21:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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т.е. грамотные специалисты ехали все 30 лет в sjw государства, с sjw конторами, и тут вдруг кааак все осознают и как поедут в Индию?
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|2.58, prokoudine (ok), 11:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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> Это приведёт только к ещё большей деградации СПО
Ну да, ну да, без сомнительных шуток про баб опенсорс существовать не может, это все знают. Открываешь поутру емакс с кодом — и давай юморить. Иначе-то и не бывает.
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|3.72, Аноним (61), 11:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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Поделюсь секретом. Без адекватной, дружественной и немного придурковатой атмосферы не может существовать ни одно профессиональное сообщество, причём это относится не только к программистами. И уж тем более никто не станет работать в месте, где тебе приходится фильтровать базар, где ты в постоянном страхе и где рулят SJW мудаки, имеющие сомнительную квалификацию.
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|4.87, prokoudine (ok), 11:53, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Тоже поделюсь секретом: дружественная атмосфера без дурацких шуток про возраст женщин не просто возможна, а наблюдаема в туевой хуче проектов.
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|6.110, prokoudine (ok), 12:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А мы с тобой где-то пересекаемся? В каких конкретно проектах? Может быть, знакомы лично? Подозреваю, что нигде и никогда не пересекались. Т.е. ты про меня не знаешь примерно ничего, но уже нарисовал(а) себе какой-то жупел и публично его атакуешь. Вот это и есть демонстрация токсичной среды, свойственной опеннету.
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|7.125, Аноним (125), 12:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот это и есть демонстрация токсичной среды, свойственной опеннету.
В вашем лице в особенности.
Предположу, что "дружественное" общение под гнетом SJW-жандармов накапливает в организме ощутимое количество токсичности, которое временами необходимо сбрасывать. А где это еще сделать, если не в средах типа опеннета?
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|5.130, kusb (?), 12:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тоже поделюсь секретом: дружественная атмосфера без дурацких шуток про возраст женщин не
> просто возможна, а наблюдаема в туевой хуче проектов.
Да, но попытка регулировать это может многое разрушить. Нормальный способ - просто сказать "эх, ну зачем ты так" и всё.
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|4.132, Ordu (ok), 12:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"Адекватной", "дружественной" и "немного придурковатой" атмосфере обязательно включать в себя шутки про баб? Про геев? Про негров? Про русских? Про Утина с Карнавальным?
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|5.146, анон (?), 12:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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конечно, ещё шутки про трансов забыл, а ещё you will never be a woman
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|6.184, Ordu (ok), 13:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если так, то мне не по дороге с такими придурковатыми атмосферными людьми. Пускай они сами как-нибудь.
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|7.201, Урри (ok), 13:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Лучшее, что может быть - что бы вы, обиженки, куда-нибудь свалили подальше.
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|9.477, Урри (ok), 20:27, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну то есть мышки будут и дальше ныть и плакать, но жрать кактус не перестанут ... текст свёрнут, показать
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|10.489, Ordu (ok), 20:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, не перестанут Не, но ты продолжай верить в то, что перестанут Если тебе к... текст свёрнут, показать
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|7.253, анон (?), 14:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ну почему же, Вас можно легко причислить к группе политкорректных , что уже атм... большой текст свёрнут, показать
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|8.286, Ordu (ok), 15:09, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не надо передёргивать Я не выступал против атмосферы как таковой -- это глупо б... большой текст свёрнут, показать
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|9.299, анон (?), 15:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Всё немного наоборот, оно шутится именно потому что существует, хотя никто не от... текст свёрнут, показать
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|10.354, анон (?), 17:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Они как не могли доказать трансгендерность, потому что даже гермафродиты имеют п... текст свёрнут, показать
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|11.498, Ordu (ok), 20:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Предоминантное развитие Я впервые сталкиваюсь с такой демагогической тактикой... текст свёрнут, показать
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|10.506, Ordu (ok), 21:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Тебе нужна дата У меня её нет Но я могу тебе предложить те условия, которые до... большой текст свёрнут, показать
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|3.179, Dzen Python (ok), 13:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Ну да, ну да, без сомнительных шуток про баб опенсорс существовать не может, это все знают. Открываешь поутру емакс с кодом — и давай юморить. Иначе-то и не бывает.
> про баб
Сексизм
> без сомнительных шуток
+ харассмент к сексизму выше
> это все знают
Утверждение, дискриминирующее носителей альтернативного мнения.
Один твой пост уже при правильном взгляде может послужить поводом искупать тебя в говне и обсыпать перьями.
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|4.216, Аноним (216), 13:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть только одно ПРАВИЛЬНОЕ мнение, законсельте его кто нибудь.
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|4.265, prokoudine (ok), 14:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Один твой пост уже при правильном взгляде может послужить поводом искупать тебя
> в говне и обсыпать перьями.
Я даже не сомневался, что именно на опеннете борцуны против СоС, сжв и всего плохого выступят с предложением кого-нибудь искупать в этом. Что вам, что сжвшникам не нужна здоровая атмосфера, вам надо купать кого-нибудь в говне. В этом и заключается ваша мякотка :)
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|5.461, Dzen Python (ok), 20:00, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дело в том, что подобные тебе как раз не могут отличить здоровый сарказм (как у меня), здоровое утрирование и здоровый юмор от поехавших боевых постов. Вот как раз из них и вырастают самые верные, самые преданные идеям СыЖыВизма сетевые воены.
Кстати, новость как раз про это самое.
И даже тут, опять, кто-то вместо саркастичного поста, в котором говорится, что дое*аться можно и до фонарного столба, увидел то, что говорят ему голоса в голове.
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|6.479, Урри (ok), 20:31, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так думаю, что дело в излишне легком доступе к интернету.
Вот ваш оппонент в былые времена со своими когнитивными способностями (которые мы имеем возможность во всей красе оценить) не смог бы вам ответить - не хватило бы ума найти как набрать и отправить текст. И, соответственно, никто бы его не услышал.
А теперь они (широко известные как 95%) могут и делают.
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|7.509, Ordu (ok), 21:21, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А теперь они (широко известные как 95%) могут и делают.
И это говорит никому не известный Урри о Прокудине, который своим участием в разработке Gimp доказал, что к 95%, о которых ты говоришь, он не относится. Если доступ к интернету усложнят для тупых, то ты ж понимаешь, да, что у тебя возникнут гораздо большие сложности доступа к интернету, чем у Прокудина? Прокудину на слово поверят, что он в 5%, тебе придётся как-то нетривиально доказывать это.
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|6.508, Ordu (ok), 21:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дело в том, что подобные тебе как раз не могут отличить здоровый
> сарказм (как у меня),
Хаха. Ты льстишь себе. Твой сарказм -- просто способ перевести разговор с темы на личности. Это обычная демагогия, оформленная юмором, чтобы потом можно было бы отмазываться фразой "ты чё юмора не понимаешь? это же здоровый(tm) сарказм".
> здоровое утрирование и здоровый юмор от поехавших
> боевых постов.
Не. Утрирование -- это демагогия. Считающаяся допустимой во многих ситуациях, но и тем не менее демагогия. Есть не демагогические способы применения "reductio ad absurdum", но они называются "доказательство от противного" или, по-крайней мере, повторяют его структуру и цели. Остальное -- это демагогия, аппелирующая к эмоциональным суждениям.
> И даже тут, опять, кто-то вместо саркастичного поста, в котором говорится, что
> дое*аться можно и до фонарного столба, увидел то, что говорят ему
> голоса в голове.
Да, это ещё одно демагогическое применение юмора: типа я пошутил, и ничего сказать не хотел, а всё что вы услышали -- это вы напридумывали. Это тоже демагогия. Хочешь сказать что-то: скажи, а не юли вокруг да около.
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|2.90, arzeth (ok), 11:54, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Минус пара шуток в месяц ⇒ деградация СПО?
В не«западных» странах цензура еще бóльшая, просто она другая и для обсуждений скучна. К примеру, в КНР из-за борьбы со сарказмом в СМИ, обычные люди подхватили тренд и от сарказма стали отказываться, дабы если не так поняли, с работы не уволили.
> западных технологий софтостроения
Что за зверь. По коду нельзя угадать страну кодописателя. И я почти не заметил разницы между open source проектами от китайских компаний и американских. Сравниваю с китайскими, ибо они больше всего отличаются. И они точно так же Code of Conduct используют даже: https://github.com/Tencent/bk-ci/blob/master/CODE_OF_CONDUCT.md
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|2.117, kusb (?), 12:23, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это приведёт только к ещё большей деградации СПО, равно как и вообще
> всех западных технологий софтостроения. Нормальный софт будет разрабатываться а) в странах
> Азии, Латинской Америки и России б) никакого СПО больше не будет,
> останутся только компании и только закрытый код.
Россия в принципе за СПО же. (На самом деле того, что ты описываешь не произойдёт, в этих старанах может ещё больше проблем.)
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|1.7, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 10:45, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Зачем они так сложно пишут?
НАШ великий гуру Володий Потапов придумал гениальный CoC:
Никогда не делай добро для людей, люди - неблагодарные свиньи.
Распространяйте его мудрость повсюду!
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|2.14, Аноним (17), 10:49, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему только для людей? Это глупость. Для любых животных. При этом, хотя все люди животные, среди них бывают не только свиньи.
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|4.150, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 13:01, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Небось, их ещё и корм им покупаете? А могли бы создать Вежливое Сообщество помощи бедным котикам! А если очень вежливо попросить, активисты будут мыть за ними лоток!
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|2.37, suffix (ok), 11:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Пожалуйста прекратите ставить в один ряд милых, умных, добрых, чистоплотных хрюшек и людишек !
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|3.144, Вежливое сообщество ROSA Linux (?), 12:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да-да! Имеются ввиду такие милые хрюшечки из известнейшего шедевра японского кинематографа! Вот для них, неблагодарных, ничего делать и не надо! И не забудьте прислать НАМ пулл-реквест!
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|2.393, Аноним (377), 18:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я начал понимать одного толкового регистранта с асмами здесь, который росу и их деятелей мягко говоря не уважает. Есть за что. Присоединяюсь.
Делабщий добро и ожидающий взаимности в ответ - настоящая лицемерная свинья. Сделал добро и забыл. Выбросил. Иначе ты лицемер. Передайте это своему гурО или кто он там у вас.
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|3.29, Аноним (19), 11:00, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Не понимаю, как третьим гномом вообще можно пользоваться, безотносительно SJW-закидонов.
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|4.111, Аноним (106), 12:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так одно следует из другого и наоборот. Эта же сущность ЛГБТ. Выпятить свою личную жизнь наружу и размахивать радужным флагом. Если никто не обращает внимание, то заставить это делать. У них даже есть понятие "openly gay", который при каждом удобном случае пытается всем про это напомнить.
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|5.453, ы (?), 19:52, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а если кто напишет "openly hererosexual", то эти самы пи..., ой! геи, начнут орать, что их тем самым оскорбили.
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|1.15, Аноним (19), 10:49, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему в СССР нельзя было шутить "один блондин проворовался"?
Потому что эта шутка оскорбляла блондинов.
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|1.24, Аноним (24), 10:57, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что ж. На FreeBSD уже перешли. Теперь произведём переход процессов с Ruby на C.
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|2.28, Аноним (19), 10:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не буду напоминать про ориентацию некоторых разработчиков FreeBSD...
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|3.69, Аноним (377), 11:38, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так те в хорошем смысле слова. Они ловят лулзы с ненависти, когда очередной хейтер отправляет свой гнев, скажем через smtp.
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|4.310, Аноним (310), 15:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Напомню, когда FreeBSD Foundation реально наняла diversity consultant, чтобы помочь гендерному и расовому разнообразию проекта.
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|5.326, Аноним (-), 16:12, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Напомни, напомни Желательно со ссылкой не только на предложение Бенно, вызвавше... большой текст свёрнут, показать
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|4.312, macfaq (?), 15:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Так те в хорошем смысле слова. Они ловят лулзы с ненависти, когда
> очередной хейтер отправляет свой гнев, скажем через smtp.
Ровному пацану зашкварно пользоваться емейлом?
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|3.375, Аноним (24), 18:04, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо, рассмотрим этот вариант тоже. Что предпочтительней: scheme или common lisp?
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|1.31, Fracta1L (ok), 11:03, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Айтишники одичали от безделья. Их для профилактики нужно загонять в шахты пару раз в год.
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|2.34, Аноним (19), 11:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Я бы предпочел, чтобы алкашей с лавочки у меня под окнами в шахты забрали.
Потому что они там по полночи громогласно конфликтуют из-за нетолерантного отношения друг к другу.
Те же проблемы, что и сообщества Ruby, но только не в рассылке, а криком на два квартала.
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|2.316, Борода (??), 15:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они не одичали. Это просто балбесы ( не все ). Таких нужно отправлять заниматься не интеллектуальным трудом. Что бы не было подобного:
>В ответ посыпались обвинения в сексизме, оскорбления и критика о недопустимости шуток в отношении уязвимых лиц.
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|3.507, пох. (?), 21:16, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На картошку их отправлять как в СССРе.
На котлеты! Картошка после трагической гибели эсесесерии стала съедобной, не надо больше ЭТИМ позволять в ней ковыряться.
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|2.43, Аноним (43), 11:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Может быть только корпоративная культура. А никаких свободных сообществ существовать не должно. А если они существуют должны придерживаться корпоративной культуры и работать на корпорацию и делать то что им скажут, а не то что им хочется. Это про это новость, а не про то что вы подумали.
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|3.49, Аноним (19), 11:23, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, сообщества должны существовать не просто так, а при корпорациях.
Корпорации укажут, что и как надо делать.
Этим свобода и отличается от хаоса - свободный человек делает свой свободный выбор не от балды, а по указанию более умных людей.
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|4.145, Google (?), 12:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слушайте человека, он истину говорит!
Молодец, выпишем тебе завтра премию.
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|5.228, Аноним (43), 14:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Теперь как понятно как корпорация добра насаждает своё добро в развивающихся странах.
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|2.322, Борода (??), 15:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Умом, но если его нет, то нужно слухать и подчинятся тем у кого он имеется
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|2.449, Аноним (449), 19:45, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как теперь определять разницу между остроумием и токсичностью?
Это когда на твою _объективно_ остроумную шутку никто не отреагировал (не понял), потому что иначе _любая_ шутка кого-нибудь да заденет и реакцию ты получишь (и клеймо токсичности на лоб)
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|1.36, анончик (?), 11:07, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ммм .. у меня прямо настроение поднимается от такого чтива:)))), упс.. ща обидятся те, у кого нечему "подниматься")))))
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|4.491, Аноним (377), 20:47, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, ты все о мужиках думаешь? А анончик написал: "тем у кого нечему подниматься".
Если у тебя проблемы, попробуй сиалис там какой.
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|1.40, Аноним (40), 11:12, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Не место для таких комментариев, окей.
Но реакция куда более токсична самого неуместного комментария.
146% там человеки деградирующего вида: "Если ему можно что-то, то мне можно всё". Новость этому пример и пруф.
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|2.98, Аноним (98), 12:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот вот. Можно было просто не обращать внимания или чиркануть типа шутка не смешная. Развели там балаган. Реакция сообщества на глупость несоизмерима и отпугивает всех адекватных людей.
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|1.42, Иваня (?), 11:13, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Предлагаю всем нормальным людям переходить с Ruby на Python, там пока такой фигни нет.
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|4.347, Аноним (342), 17:13, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И GitLab. Это были очень недальновидные решение. Язык Одного Фреймворка И Одного Применения стагнирует.
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|1.47, Аноним (302), 11:22, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Фраза, предписывающая гостеприимное отношение к новичкам, молодым участникам, их учителям и пособникам людей, не умеющих сдерживать свои эмоции ("fire breathing wizards"), расширена на всех пользователей.
Не расширениа, а обобщена и тем самым сужена: «fire breathing wizards» угождать уже не будут.
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|1.51, Аноним (62), 11:28, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Дошло до ультиматумов с намерением прекратить пользоваться списками рассылки, если подобные шутки будут считаться допустимыми.
Скатертью дорога.
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|1.55, Аноним (377), 11:30, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Усе старо, как мир. Или почему например шигорин любит "пошутить" про антисиметизм, а как ему на очевидное намекаешь, бежит жалиться модератору (и даже учит этому других), размахивает ук и разлогинившись даже мифическими "специальными силами", которые набегут отстаивать его поруганную "честь". Это имхо даже более запущенный случай, чем женщины и возраст.
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|3.74, ыы (?), 11:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А он полноценно при этом шизофреничит? Ну, когда пишет как пользователь и когда потом читает написанное как модератор? У него это делают два разных человека в голове или один? А то как бы не было конфликта интересов.. Коррупция там всякая.. то.сё...
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|5.131, Аноним (377), 12:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лукавишь. У разработчика есть тестировщик. А иногда таковым выступает даже конечный пользователь:)
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|4.84, Аноним (377), 11:51, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слу, анализ его фотографии с применением хотябы базовых навыков физиогномики отвечает на все твои вопросы. Ну а остальное не сложно собрать в паззл. Благо он настолько себя любит, что щедро делится, так сказать конкрементом.
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|5.149, Google (?), 13:00, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто фотографии остальных 99,99% опеннетчиков лучше.
Ты еще моей не видел, вот где простор для фантазий физиогномиков.
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|6.244, Аноним (377), 14:21, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты ее не выставляешь. Да и к тебе в целом пока вопросов то и нет.
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|6.248, Аноним (377), 14:23, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И тут вопрос не в лучше или хуже. Там у человека ярко читается его восприятие бытия. Кстати рекомендую основы почитать, в жизни пригодится.
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|3.78, Аноним (377), 11:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Цитирую его комент:
>Экономьте время -- пользуйтесь ссылкой "к модератору".
Т.е. получается, что приехал к нам антисемит, занялся пропагандой спо базальт, учит нас "искусству" доносить, а при этом не любит евреев якобы за то, что они его прадеда деклассировали?
Шикагно получается. Обладая при этом инструментом для "корректировки" общественного мнения в угоду себя любимого.
Шик! Блеск! О дивный новый мир.
Хорошо западные блмы и сжывы такому еще не научились.
А за информацию благодарю! картинка еще более прояснилась.
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|3.249, имя_ (?), 14:25, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Справедливости ради, скажу, что видел как удаляли и комментарии Шигорина. Не все так однозначно :-)
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|4.296, Аноним (377), 15:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не отменяет того факта, что в диалоге про альт он удаляет неудобные для его позиции коменты и отвечает сверху потертого так, как выгодно ему. Не каждый же полезет в лог восстанавливать картинку. И он настолько обнаглел уже, что некоторые мои коменты тер без маски обьяснений причин. Просто тер и все.
Ну а то что ты говоришь - это естественно. Ведь он не один модератор. И эту ахинею вне его разделов конечно трут его коллеги.
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|4.319, prokoudine (ok), 15:48, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут два модератора и ещё бот, вроде.
Я одного не понял: Михаила в контексте новости вообще зачем упомянули? Часовню тоже он?
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|5.404, Аноним (377), 18:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Михаила в контексте новости вообще зачем упомянули
Затем что среди нас уже похлеще баб комплексующих завелись представители. Подождите, они еще заявят о себе, когда их станет больше, а "старые" каноны мира можно будет вынести на покой. Вот так рак этих сжв и зацветет здесь у нас. В этом треде было несколько уже 100% адептов. Просто их время еще слава Патрегу не пришло. Держимся покамест.
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|6.424, prokoudine (ok), 19:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы старые каноны мира периодически не выносили, не было бы ни Ады Лавлейс, ни Марии Склодовской-Кюри, ни Софьи Ковалевской, ни Амелии Эрхарт. И твоя мать, анон, не получила бы образование инженера. А мать другого анона не работала бы финансовым директором. А подружка третьего анона не работала бы модным инструктором по йоге в обтягивающих штанишках лулулемон. А были бы вместо этого только киндер, кюхе и кирхе. Православие, домострой, скрепность.
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|7.434, Аноним (377), 19:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не понимать твой позиция. С одной стороны ты агришься на истерию сжв, с другой приветствуешь механизмы внедрения оного. Ты уж определись.
Лично у меня старые каноны мира от начала времен сохранены. Белое - это белое. А черное - черное.
Не мешай теплое с мягким. Есть эволюция, а есть скрепное. И само скрепное - это прекрасно. Просто нехорошие люди на этом скрепном сейчас делают свой бизнес, изврать саму его сущность. Но это временщики. Они приходят и уходят, а истинно скрепное остается. Если не останется, то все на что ты злился выше в треде придет не в твое коммунити, а прямо в твой дом. Такие дела.
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|11.510, пох. (?), 21:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А может таки и Нет, мальчики и сами конечно умеют друг-другу мешать - правда, ... текст свёрнут, показать
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|9.487, Аноним (377), 20:45, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Слушай, про гендерные различия и способности писал тут Про прокладку проводки в... текст свёрнут, показать
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|7.442, Sluggard (ok), 19:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну давай, ещё современный «феминацизм третьей волны» с движением сурфажисток сравнивать начни, ага.
Каноны канонам рознь, и сейчас выносят совсем не то, что надо: канон «авторитет зарабатывается принесённой пользой, а не говорильней», канон «участие и найм по профессиональным признакам», канон «нет наказания без доказательства вины» и прочие «ценность художественного произведения определяется его содержанием, а не содержанием в нём гомиков и сильных тёть».
P.S. Блин, ты выше за Шигорина заступился, я аж опупел.
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|4.362, Аноним (358), 17:49, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так удалять надо было не только комментарии шигорина, а его самого за компанию.
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|3.158, Аноним (377), 13:04, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коллега, я думаю, что там все более сложно. Он и на малой родине "отжигал". Вообще очень любопытен он, хоть диссер по нему защищай.
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|1.59, Аноним (-), 11:32, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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до чего токсичное сообщество в ruby, раз даже шутки вызывают подобный токсикоз
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|2.152, Урри (ok), 13:01, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Несколько лет излишней толерантности привели к абсолютно не толерантному сообществу. Все как в книжках умные люди пишут.
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|1.63, Аноним (70), 11:34, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"Behaviour which can be considered harassment against protected classes will not be tolerated."
Это просто просто праздник какой-то.
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|2.86, Аноним (86), 11:52, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Т.е. харрасмент против «обычных» «классов», что бы это ни значило, это норм? И эти люди говорят нам про токсичность в носу.
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|3.143, Ordu (ok), 12:54, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, Верховный Суд США разрешил позитивную дискриминацию, в смысле, если дискриминировать недискриминированных, то это типа уравнивает ситуацию и делает её более справедливой. Эти, видимо, подражают.
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|3.317, macfaq (?), 15:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е. харрасмент против «обычных» «классов», что бы это ни значило,
> это норм? И эти люди говорят нам про токсичность в носу.
Да, норм.
В каком-то штате уже пытались осудить тех, кто отстреливался от лутеров блм в попытках защитить свою собственность.
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|2.96, Аноним (61), 12:01, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Самое умное что сможет сделать руководство - полностью отстраниться от этой фигни под лозунгом "мы за мир во всём мире" спокойно продолжить разработку. Те же кому будет этого мало пусть валят.
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|1.107, kusb (?), 12:12, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А эта шутка вообще может оскорбить реального человека? (Я вот за защиту от оскорблений, но не ценой такого навязывания правил).
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|2.118, Аноним (106), 12:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно. Просто женщины повёрнуты на собственном самолюбовании и любой намёк на возраст воспринимается болезненно. Например, раньше считалось, что рожать женщина должна как можно раньше. 28-30 лет - это уже старороженица. Сейчас же за такое высказывание и побить могут. Правда природу не обманешь, и детишки получаются не всегда здоровые, но сжвшников это как-то не волнует.
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|3.127, kusb (?), 12:33, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Блин, это высказывание оскорбило меня, потому что мне скоро 30 лет и я почувство... большой текст свёрнут, показать
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|4.208, Аноним (106), 13:45, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шутки это последнее, за что можно браться. А так придёшь в 35 лет устраиваться и тебя отошьют 20-летние айчарки. Для них ты старый пердун, как ни крути.
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|5.254, Аноним (377), 14:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ичсх в нашей скрепной эйчарне да, а в тамошней сжвшной нет. Там нет дискриминации по возрастному принципу. Таки дела.
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|6.272, Аноним (106), 14:54, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто сказал, что это дискриминация? Особенно если ты белый, цисгендерный мужчина.
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|7.301, Аноним (377), 15:27, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И правда, а кто сказал? Посмотри ютубчик. Там много видно работающих 50+ белых мужчин. В их цисгендерность вдаваться такое себе. Или ты думаешь что у нас тут мало "примерных семьянинов" балующих с друзьями в бане? Там выше один регистрант правильно раскрыл эту тему.
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|6.280, Аноньимъ (ok), 15:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ха! Та увольняют целыми отделами старых(25лет) пердуновов чтобы тут же перенанять целым отделом молодых пориджей.
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|7.303, Аноним (377), 15:29, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Может ты работаешь хуже молодых пориджей? Какой у тебя, кстати, инструментарий погроммиздский?
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|3.142, Аноним (377), 12:54, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Например, раньше считалось, что рожать женщина должна как можно раньше. 28-30 лет - это уже старороженица. Сейчас же за такое высказывание и побить могут.
Тут все по старому, с мед точки зрения. Первороженица после 30 имеет проблемы с вынашиванием и сохранением беременности. Каждые 3 года после 30 риск растет экспоненциально. Речь именно о впервые рожающих. Отсюда огромный рост этих ваших эко. Набеги как-нить на вуменс ру, вкусно отобедаешь.
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|5.217, Аноним (106), 13:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и вопрос возникает, а не получится, ли, что здоровые люди будут вынуждены всю свою жизнь пахать на всяких даунов и прочих инвалидов с рождения? Тут конечно, надо понимать, что shit happens, и молодая здоровая мать вполне может родить больного ребёнка. Но опять же, если все будут намеренно рожать старше 30 и ещё к тому же вести нездоровый образ жизни, отказываться от абортов (есть такие, кто зная, что ребёнок будет больной, не принимают данное решение), то стоит ли здоровой части общества брать на себя этот груз?
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|6.229, Урри (ok), 14:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас тебя обиженки заминусят, ведь ты посмел задеть тему, которую нельзя обсуждать.
Вопрос на самом деле очень хороший, очень важный и очень сложный. Лично у меня ответа нет.
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|7.278, Аноним (106), 15:00, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но пока проблема не на столько серьёзная, чтобы её поднимать. Но есть мысли, что оно там само "порешается",когда здоровые просто физически не смогут вывозить всё это дело.
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|6.305, Аноним (377), 15:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чувак, дауны редко доживают до 18+. Еще реже их сейчас оставляют до рождения. Есть всякие генетические скриннинги. И большой процент дородовой диагностики. Те кто оставляют несмотря ни на что и заботятся о них, честь, хвала и неограниченного уважение. Это по Человечески. По людски. И ты не кормишь таких своими налогами. Эти люди живут в семье и их кормят родители. Этого мало но Люди все еще есть среди нас.
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|7.307, Аноним (62), 15:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, это не по-людски. По-людски - это либо генная терапия, либо аборт.
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|8.363, Аноним (377), 17:52, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Никакой генной терапии этих пороков развития днк несуществует По-людски - это н... текст свёрнут, показать
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|7.338, Celcion (ok), 17:03, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И ты не кормишь таких своими налогами. Эти люди живут в семье и их кормят родители.
А если родители, как бы, потеряют способность зарабатывать деньги по тем, или иным причинам - кто их будет кормить дальше?
У меня в далекой юности соседи оставили такого вот дауна - и теперь он благополучно живет на пособия, потому что мать уже не может работать. При этом, этот даун агрессивный - бывали случаи когда пугал детей в подъезде до такой степени, что тем потом психолог требовался. И родители этих детей, мало того, что ничего с ним не могут поделать, так еще и, по сути, обеспечивают своими налогами.
Нет, это не по-людски. Это маразм.
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|8.371, Аноним (377), 18:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да те же, как и с вполне нонче физически здоровыми дитятками, которые грызутся з... большой текст свёрнут, показать
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|10.452, Аноним (377), 19:51, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Очевидно для кого Для тебя Но ты даже не осилил в педивикию, прежде чем это ля... большой текст свёрнут, показать
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|5.256, Аноним (377), 14:32, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ты генетических отклонений коснулся. А я тебе про акушерство. С первичного начал, так сказать. Ибо прежде чем родить дауна, его еще надо зачать, выносить и родить. И это оч не так пгосто, как кажется. Особливо 30+ на первом старте.
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|4.212, Аноним (106), 13:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, природу не обманешь. И смотреть без слёз на женщину, решившую родить в 40, попросту невозможно. Но она это воспримет как оскорбление.
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|5.257, Аноним (377), 14:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не драматизируй. Женщины и жизненные обстоятельства разные бывают. Кто карьеру делал и откладывал намеренно - это к психиатру. У кого просто до 40 жизнь не сложилась, то совсем другое. А кто-то вообще имел бесплодного мужчину в партнерах. Мир многогранен.
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|6.275, Аноним (106), 14:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что? Теперь всем страдать вместе с ней? Делать вид, что ей 20 лет? Нафига? Это уже похоже на старушку, которая впала в детство и играет в куклы. Но у неё хотя бы диагноз и права ограничены вследствие недееспособности.
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|7.309, Аноним (377), 15:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты так говоришь, как буд-то мы не играем в гаджеты, машинки, пистолетики. Просто с возрастом наши игрушечки дорожают:)
А дальше еще веселее. Поговорка есть: что старый, что малый.
И кто тебя заставляет вместе с ней страдать. То про психически ненормальных. Из категории 1. Остальные к себе не требуют того, о чем ты пишешь.
Ну а про эмансипацию излюшнюю, так ты посмотри на внешние данные этих активисток. Ты сразу все поймешь. Но жто опять же, другой аспект.
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|4.465, ptr128 (?), 20:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Де юре в РФ выплаты молодым семьям производятся если обоим меньше 35 лет. Как бы это не шокировало сообщество Ruby.
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|1.113, Аноним (113), 12:20, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
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Любой юмор оскорбителен. Особенно сложно с теми, кто обижается и не понимает юмор. Кажется, что люди, которые с детства враждебно относились к обеществу, имеют только пару механизмов защиты от "другого мнения" (или "неприятного юмора"): спрятаться, или наоборот наброситься и атаковать. Нет у них какого то среднего вида защиты, вроде "вольной борьбы". Причем действительно, проблема не в самой шутке, а в том, что появилось много "чувствительных" людей, которые готовы порвать за "нетолерантное высказывание", забывая о том, что они сами уже далеко за чертой толерантности.
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|2.260, Аноним (260), 14:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это довольно распрстраненный в наше время тип людей - тепличный городской обыватель с детской ментальностью. В реальной-то жизни нужно нужно с разными людьми взаимодействовать, ладить, строить отношения, конфликты улаживать... А когда живешь в своем маленьком изолированном от жестокого мира пузыре, тогда и получается социально недоразвитый неадекват.
Я прям проорал от этого пункта, заветная мечта любого ребенка:
> Удалён пункт, определяющий терпимое отношение к противоположным мнениям.
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|3.284, Аноньимъ (ok), 15:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другое дело типичный сельский дебил с детской ментальность. Этот то реальной жизни нюхнул с полна.
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|4.311, Аноним (377), 15:43, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты понаехал в город из уездного моногородка Н и у тебя до сих пор боли? Тебя обижали простые работяги и ты затаил злобу? Не держи это в себе. Поделись с нами!
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|6.360, Аноним (377), 17:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему? Я планомерно из всех тредов собираю по крупицам твою картину мира. И не чтобы постебаться, а попытаться тебе помочь определиться в этом мире.
Не комплексуй.
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|7.361, Аноним (377), 17:48, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дополню себя. Ну а называть селян дебилами - это такое себе. Знаю сельскую интеллигенцию, которая даст фору многим "неогаражанам" по всем дисциплинам.
Будем лечить твои боли. Авось и выйдет чего.
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|2.264, Аноним (264), 14:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шаришь. Юмор и смех всегда агрессия, просто иногда очень многоходовая но в итоге просто закрепление в превосходстве над кем то.
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|3.315, Аноним (377), 15:46, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пинг понг. А еще так проверяешь стрессоустойчивость. От того у тебя есть понимание, как человек проявит себя в реально нестандартной и затруднительной ситуации. сможет ли прикрыть тебя али переметнется где потеплее.
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|2.283, Аноньимъ (ok), 15:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Кажется, что люди, которые с детства враждебно относились к обеществу, имеют только пару механизмов защиты от "другого мнения" (или "неприятного юмора"): спрятаться, или наоборот наброситься и атаковать. Нет у них какого то среднего вида защиты, вроде "вольной борьбы". Причем действительно, проблема не в самой шутке, а в том, что появилось много "чувствительных" людей
Видел мноного очень чувствительных боксерёров и каратистов на районе. Набрасываются и атакуют вольной борьбой боксом и карате.
Так что ваши выводы верны только от части.
Да и лично вв пу недавно выступал и осудил злых людей кривыми взглядами оскорбляющих снежинок в какой-то там гвардии.
Что показывает нам кстати, что тут есть связь с тоталитаризмом.
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|3.321, Аноним (377), 15:49, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Видел мноного очень чувствительных боксерёров и каратистов на районе.
Это как раз в уездном Н откуда ты поуехал?
Послушай песню "псы с городских окраин".
С ними надо просто поговорить на их языке. Отзеркалить. Показать, что ты в теме и "стае". И они перестанут тебя обижать и прессовать. Пойми, убежав куда-то ты не решаешь проблему. От себя не убежишь. Ты встретишься с этим везде, только под разными соусами.
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|4.341, Аноньимъ (ok), 17:07, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Речь шла о снежинках боксёрах и их реакции на шутки.
А не моём неприятии чего либо.
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|5.355, Аноним (377), 17:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел, ты теоретик. А я в 90е выжил. Сейчас, поверь, вообще дет сад. Так, шантропа.
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|1.115, Аноним (115), 12:21, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Почему высказывание о любви женщин к приукрашиванию своего возраста считается "оскорблением огромного класса людей"? Вот объясните для глупого, что в этом оскорбительного? Я вижу ну максимум неосторожное предположении о свойственности определенного признака (приукрашивания возраста) большой группе людей (женщинам), но это ведь впринципе попытка человеческого мозга как-то составить картину мира. Нельзя отринуть все предрассудки и наблюдая одного человека не предполагать, что и у других людей тоже есть руки и ноги например.
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|2.124, Аноним (106), 12:28, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты ещё забыл, что использование слова "женщина" к 50-летней представительнице женского пола для неё уже оскорбление. Даже у нас они называют себя девушками, или девочками. С бурной негативной реакцией на попытки называть их "женщинами".
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|3.128, kusb (?), 12:34, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ты ещё забыл, что использование слова "женщина" к 50-летней представительнице женского
> пола для неё уже оскорбление. Даже у нас они называют себя
> девушками, или девочками. С бурной негативной реакцией на попытки называть их
> "женщинами".
Меня кстати по той же причине "мужчина" оскорбляет. Но я не жалуюсь на человека, который даже осознанно не пытался сделать больно.
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|4.148, Аноним (377), 12:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Меня кстати по той же причине "мужчина" оскорбляет
Оу щщи! Оу майн год! А как же к тебе обращаццо та? Мальчег?
Вот господя, инфантилизьм во плоти. И все еще по прежнему думают, щито чаша топика минует нас? Подождите, осталось чуток.
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|5.154, kusb (?), 13:02, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думаю, что я - очень особенный случай, но повторюсь - набрасываться на человека за это очень странно. Лучше эту энергию потратить на технологию превращения мужчин в мальчиков, а "женщин" (хотя тут намного сложнее, это уже синоним "старуха") в девушек решая корень проблемы, а не маскируя её.
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|6.258, Аноним (377), 14:37, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем ты особенный, поделись?
Про женщин, так испокон веков было. Они раньше созревают и вызревают тоже раньше. Потому комплексуют. Мужчина же, как хороший когняк, с возрастом только крепче и насыщеннее.
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|7.369, kusb (?), 17:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем ты особенный, поделись?
Большинство людей не хотят вернуться в детство настолько, как я.
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|9.427, kusb (?), 19:05, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я полагаю, что собственное взросление не вызывало у вас некую депрессию, вы не п... текст свёрнут, показать
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|4.290, prokoudine (ok), 15:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Меня кстати по той же причине "мужчина" оскорбляет.
Но это твоя зона ответственности, а не того, кто к тебе так обратился.
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|5.392, kusb (?), 18:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Меня кстати по той же причине "мужчина" оскорбляет.
> Но это твоя зона ответственности, а не того, кто к тебе так
> обратился.
Именно. Проблема то на моей стороне. Хотя...
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|6.429, Аноним (377), 19:10, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел, каждый человек, хотел бы вернуться в детство. Даже если сейчас ходит на яхте а детство провел в мусорном баке. Но не каждый в него в полном смысле слова возвращается. Понимаешь? Есть процессы которые неизбежны, а бегать от них - это просто терять годы жизни. Упускать возможности.
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|2.129, дохтурЛол (?), 12:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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потому что у этой шутки есть субъект.
и он, соответственно, высмеивается (раз он субъект шутки).
и вот теперь тебе для более простого понимания простой вопрос:
будь ты чуркобесом - как бы ты себя чувствовал, выслушивая шутки, где высмеиваются чуркобесы?
будь ты ниггером - как бы ты себя чувствовал, выслушивая шутки, где высмеиваются ниггеры?
будь ты хоxлoм - как бы ты себя чувствовал, выслушивая шутки, где высмеиваются хоxлы?
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|3.137, Аноним (377), 12:47, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слюшай, когда хохол называет меня кацапом, мне как бы пофиг. Вот вообще.
То же самое работает и в обратную сторону со всеми перечисленными тобой сторонами, если конечно это не случаи клинической психиатрии.
Что-то с твоей теорией не так.
Или почему ниггер легко говорит другому ниггеру: эй ниггер. Кто субьект а кто обьект?
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|4.147, kusb (?), 12:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Слюшай, когда хохол называет меня кацапом, мне как бы пофиг. Вот вообще.
> То же самое работает и в обратную сторону со всеми перечисленными тобой
> сторонами, если конечно это не случаи клинической психиатрии.
> Что-то с твоей теорией не так.
> Или почему ниггер легко говорит другому ниггеру: эй ниггер. Кто субьект а
> кто обьект?
Это в принципе от человека зависит и от того, что он подсознательно вкладывает в шутку. Если например негр считает, что все против его группы, может и оскорбиться.
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|6.172, kusb (?), 13:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "На обиженных воду возят" (с)
> Туда ему и дорога.
С детства не нравится эта поговорка. Ты обиделся, а тебе добавляют этой фразой. При всей нелюбви к этим процессам в новости.
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|7.180, Урри (ok), 13:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты же обиделся, это твой осознанный выбор. Тебе, наоборот, помогают сделать его более обоснованным добавляя.
У меня есть довольно близкий друг - буддист и зожник (когда надо). Очень спокойный и уравновешенный человек.
Так вот, он любит повторять, что человека нельзя обидеть. Обидеться человек может только сам.
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|8.395, kusb (?), 18:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Можно ли это же сказать про боль от раскалённого паяльника касающегося кожи Что... текст свёрнут, показать
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|7.230, Аноним (377), 14:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этом контексте стоит задуматься над тем, кого в местах не столь отдаленных приписывают к категории "обиженных" и почему. В этом вся суть "явления". Эгоцентризм и вот это все. Будь проще и люди к тебе потянутся. (Ц).
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|7.348, Celcion (ok), 17:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А почему кого-то должно беспокоить то, что кто-то там обиделся В этом и проблем... большой текст свёрнут, показать
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|8.398, kusb (?), 18:20, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Полностью согласен по форме Определённая фильтрация видимо важна, но то что пре... большой текст свёрнут, показать
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|6.177, Ordu (ok), 13:17, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, ситуация поменялась. Обиженные на обидевших воду возят. И если ты этого не хочешь/не можешь понять, то это не значит, что твоя вера как-то изменит ситуацию -- просто воду будут чаще возить на тебе.
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|9.219, Урри (ok), 13:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это ваш, Ordu, удел верить А мы будем пользоваться мозгами и вспоминать уроки и... текст свёрнут, показать
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|10.252, Ordu (ok), 14:27, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Угу, но у меня есть процесс мышления, который веру меняет, подстраивая её под ре... большой текст свёрнут, показать
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|11.410, пох. (?), 18:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ой, плохо там, не езди к ним - все в оппы перее6лись, и, собственно - вымерли В... текст свёрнут, показать
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|5.218, Аноним (377), 13:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если например негр считает, что все против его группы, может и оскорбиться.
А когда ниггер обращается к другому ниггеру: эй черномазый...тут какая группа против кого?
Что ты такое придумал то?!
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|7.259, Аноним (377), 14:40, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Им можно - звучит как это другое:)
Ну а почему мне кацапу и хохлу нельзя?
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|4.168, дохтурЛол (?), 13:10, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да пофиг и пофиг.
А теперь представь, что ты работаешь с хохлами и они все постоянно шутят в твою сторону анекдотами про кацапов - комфортно ли тебе будет работать в таком коллективе?
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|5.237, Урри (ok), 14:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> комфортно ли тебе будет работать в таком коллективе?
Не комфортно - уходи. И им будет приятнее без тебя, и тебе. Это будет большой шаг к высшему благу.
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|5.279, Аноним (377), 15:01, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ват зе фаг? Кого пинусу мой ответ удоляют?!
Я говорю работал и намано так с утра подкалывали друг друга. Это как интеллектуальный пинг-понг, понимаешь?
Он тебе - ты ему. Все посмеялись, взбодрились и пошли делать одно дело.
А тут вдруг все это банится. Может кому-то выгоден срач между славянами? Или это опять боль украинского антисемита тут проявилась?!
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|3.163, Урри (ok), 13:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А с каких это пор "женщины" стали синонимами "чуркобесов, ниггеров и хохлов"?
Мне кажется, вы сейчас их оскорбили в сто крат сильнее, чем шутка в новости.
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|4.175, дохтурЛол (?), 13:14, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы слова путаете, посмотрите определение слова "синоним".
Да, моё сравнение было оскорбительно, что поняли даже вы, хотя по общему тону вашего комментария у меня сложилось впечатление, что вы хотели выразить несогласие с моей позицией, но, увы, невольно сами же и доказали мою позицию.
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|5.187, Урри (ok), 13:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То, что вы умышленно и намеренно написали оскорбления - это было легко понятно.
То, что вы не понимаете разницу между неумышленным и умышленным, тоже вполне теперь понятно.
И еще понятно, что вы совсем не дружите с логикой и головой. Я думаю, вам противопоказанно вообще общаться с людьми. И вам будет лучше, и нам всем.
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|6.220, дохтурЛол (?), 13:58, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы сделали неверные выводы из исходной информации, т.е. это у вас плохо не только со знанием слов (посмотрели уже в словаре определение слова "синоним"?), но и с логикой, и с интеллектом.
Мой комментарий был ответом на "я не понимаю чо тут обижаться", если кратко.
Я в ответ на этот комментарий привёл иные примеры, по которым даже такому не очень умному человеку, как мой текущий собеседник, стало ясно, что шутки, где субъектом выступает какая-то группа людей, могут быть неприятны для выслушивания представителями этой группы людей.
Тем самым был фактически дан понятный ответ почему шутить про кого-то - в какой-то степени обидно для этого кого-то.
На этом разговор с вами закончен, но вы обязательно что-нибудь вякните в ответ.
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|7.239, Урри (ok), 14:13, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> но вы обязательно что-нибудь вякните в ответ.
... прозинес дохтурЛол, после того как ему на(пи)сали в рот.
Эта обиженка думает, что такими примитивными методами может удивить старого тролля Урри.
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|8.285, Аноним (377), 15:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Сказал тролль урри троллю дохтурлол Посоны, обоим на диетическое кормление Ска... текст свёрнут, показать
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|3.292, Аноньимъ (ok), 15:16, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неспособность посмеяться над собой - страшное горе.
А вот что если хохол сам про себя пошутить что он хохол?
Он ведь и других оскорбил получается?
Нужно ли его канселить?
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|1.120, Аноним (100), 12:25, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я вижу, что улей анонимных комментаторов в целом обычно похлеще этих переписок. Гуано не имеет пола и возраста.
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|4.438, Аноним (302), 19:25, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если модератор правильно определил, что его в течение многих месяцев троллит пользователь одного и того же IP-адреса, то это уже для него не аноним. Обижаться на анонима не стоит потому, что и ты, и автор могут легко забыть об обидном комментарии и изменить мнение, а анонимно извиняться анониму глупо и неудобно.
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|5.464, Аноним (377), 20:04, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что значит правильно определил? парсер уже проблема наваять? Ты меня так не пугай!
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|6.471, Аноним (302), 20:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, то есть, если уверен, что пользователь один и тот же. Если не уверен — то неправ.
Но модератор необязательно видит весь адрес.
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|7.472, Аноним (302), 20:20, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я устал, и мне лень думать, что я имел в виду и как написать правильно.
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|7.501, Аноним (377), 21:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все гораздо сложнее. Во-первых пользователь может менять адреса, причем не только тором. Во-вторых одного пользователя можно определить вообще без всяких адресов.
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|2.133, kusb (?), 12:42, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я вижу, что улей анонимных комментаторов в целом обычно похлеще этих переписок.
> Гуано не имеет пола и возраста.
Однако имеет другие признаки социальной группы - анонимность? Ну-ка извинись!)
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|3.139, Аноним (377), 12:49, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем ты с ним так сложна?
Добавил бы просто подпись:
напейсал аноним:)
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|1.166, Anonim (??), 13:09, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Также имеются опасения, что изменения похоронят возможность выражения любого юмора, так как на любую шутку обязательно найдётся тот, кто почувствует себя обиженным.
И не только юмора.
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|2.189, Урри (ok), 13:23, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Твой коммит оскорбляет мой код, немедленно удоли и извинись!
Код должен быть политкорректным, в нем не доложно быть слова master и любых других, на которые я сейчас буду обижаться. Работать при этом он не обязан.
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|3.271, Аноним (263), 14:51, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо пойти дальше и запретить поганый английский язык. На этой планете не должно быть места языку с master-slave в смысле хозяин-раб.
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|4.483, Урри (ok), 20:35, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отличная идея!
Не против, если я от своего имени буду ею подтраливать?
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|1.169, Аноним (169), 13:11, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Раби проклят. Берёшь образ с докерхаба и в нём уже ничего не работает, уже проблемы с гемами и даже после их фикса он всё равно падает на сборке того что у кого-то там якобы работало.
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|2.190, Урри (ok), 13:25, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, рак толерантности начал разлагать руби. Об этом (в смысле рака) мы тут уже не раз на опеннете пророчествовали.
Много лет все работало как часики. И только в этом году я первый раз столкнулся с проблемами - а именно, сломался jekyll.
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|3.282, prokoudine (ok), 15:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Да, рак толерантности начал разлагать руби. Об этом (в смысле рака) мы
> тут уже не раз на опеннете пророчествовали.
> Много лет все работало как часики. И только в этом году я
> первый раз столкнулся с проблемами - а именно, сломался jekyll.
Сломать джекилл очень просто. Надо просто накатить обновления модулей. Безо всякой толерантности.
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|5.313, prokoudine (ok), 15:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А это уже следствие.
Нет, это просто белые цисгендерные натуралы так пишут код последние лет 10 на моей только памяти.
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|7.386, prokoudine (ok), 18:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Геи, надо думать, справились бы лучше.
Ну если тебе так нравится думать, то думай. Дело твоё.
> Я тебя услышал.
Сомневаюсь, что ты слушаешь кого-то кроме себя.
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|4.484, Урри (ok), 20:36, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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7 лет накатывались и все было хорошо.
Так что недостаточно (было).
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|1.192, Beta Version (ok), 13:28, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> критика о недопустимости шуток в отношении уязвимых лиц
Женщин назвали уязвимыми, потому что они - женщины? Сексизм!
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|2.206, раз (?), 13:44, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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скажи альфе что она жируха и она закричит весь перекрёсток
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|2.298, Аноним (106), 15:24, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тебя удивлю, но программирование было женской профессией. Даже у нас в СССР в 80-е вполне себе кодили. А вот сейчас не ясно, что случилось. Либо отупели, либо просто жизнь стала настолько проста, что и напрягать им не надо.
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|3.328, Аноним (70), 16:16, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И недаром весь мир рукоплещет достижениям советского программирования.
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|3.349, пох. (?), 17:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты портреты этой Ады видел вообще? Кодили, блжад... что ей еще делать, если выламывать ломом примерзшие старые шпалы не берут. (Тоже у вас в эсесесер была в основном женская профессия. А у них в Англии еще не была.)
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|4.379, Аноним (106), 18:05, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет, я в целом уверен, что женский мозг не уступает мужскому. Тебе это любая фемка скажет. И отчасти я с этим согласен, т.к. видел результаты этой работы. Но что поделать, если сейчас это просто не требуется. Всё и так отлично же, зачем напрягаться? Вот как в сабжевом случае. Стоит только повысить голос, как весь мир тут же подстраивается под хотелки.
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|5.397, пох. (?), 18:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А чемпионка по каратэ - еще и отп-т, результаты долго будут ощущаться Правда, ч... большой текст свёрнут, показать
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|6.440, Аноним (440), 19:33, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну допустим, женщина тупее. Дальше что? Почему тогда мужчины им дали кучу прав и привилегий? Они тоже тупые?
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|7.480, Хозяин Леса (?), 20:33, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Иди мамке своей для начала расскажи что она тупая потому что женщина. Тут на впопеннете 99% ботов мужского пола и с айкью ниже чем у амебы и обсуждают женщин при этом 🤣 Себя бы пообсуждали, дбилы.
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|5.403, пох. (?), 18:27, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> грейс хоппер страшнее
"посмотрим как ТЫ будешь выглядеть, когда проживешь 80 лет" (c) доктор Йода с небольшим исправлением. Ее фотки в молодости найти значительно сложнее чем в форме коммодора флота, но они есть.
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|3.351, Аноним (377), 17:27, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Женщины у нас прокладывали и прокладывают кабельные системы в фюзеляже строящегося воздушного судна. Это да. Такую работу нормальный мужик делать не может по определению. Но вот с пограммированием - это ты загнул.
Документацию писать да, могут.
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|4.381, Аноним (106), 18:07, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А к чему ты всё это ведёшь? Что женщина не полноценна? Если это так, то почему везде им раздали столько прав?
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|5.456, Аноним (377), 19:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Просто они не мужчины. У тех и других есть свои сильные и слабые стороны. Вот и все. Ты много бухгалтеров мужчин видал? Они есть, но это ппц и редкое исключение. А всяких профессий где утомительная рутинная точность нужна. Про проводку самолетов писал. Вот и все. Никто не лучше и не хуже. Они просто другие. Вот и все.
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|4.413, пох. (?), 18:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Женщины у нас прокладывали и прокладывают кабельные системы в фюзеляже строящегося воздушного
> судна. Это да. Такую работу нормальный мужик делать не может
может, но судно потом только в утилизацию - перекладывать это полностью разобрать и заново собирать потом.
Да и нормальным он недолго останется, спятит от такой работы. А тетки - ничего.
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|6.460, Аноним (377), 19:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кому надо пашут. Кому надо работают другими частями телами. Все есть на любой вкус и кошелек, как говорится. А те кто ни пахать ни другими частями не востребованы, те и орут. Все просто!
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|7.469, пох. (?), 20:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому надо пашут.
в том и дело, что в нынешней цивилизации дерьма - никому и не надо. Пахота и вообще сельское хозяйство в развитых странах - убыточный бизнес держащийся только на госдотациях.
Жратвы переизбыток.
> Кому надо работают другими частями телами.
Для вас исполняется "Новая песня о жопе"!
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|9.503, пох. (?), 21:08, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это очень дешевые рабы Поскольку строят на костях древней цивилизации, довольно... текст свёрнут, показать
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|5.457, Аноним (377), 19:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так я про что и говорю. А самолеты которые разваливаются, ну ты понимаешь...
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|6.470, пох. (?), 20:18, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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к падающим боингам привыкли же ж? Привыкнем и к разваливающимся в воздухе.
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|7.499, Аноним (377), 20:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем? Хай бабы занимаются. Меньше времени и сил на глупости останется)
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|3.387, Аноним (387), 18:11, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То программирование обычно заключалось в создании программ для станков. Речь о программах в стиле: выбрать инструмент 1, установить обороты шпинделя, установить скорость стола, передвинуть стол на координаты старт+10... По сути от бухгалтерии это мало отличается. Всем тем же самым мужики занимались за тяжёлыми станками по принципу ты сам себе компьютер и робот. Но и с этой работой они справлялись не особо хорошо и до наших дней дожили только станки, которые можно программировать непосредственно стоя рядом с ним.
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|4.444, Аноним (440), 19:41, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А не важно. На станках тоже женщин ноль целых, ноль десятых. Я застал, когда последние ушли на пенсию. На стройке вот тоже не попадаются больше.
>они справлялись не особо хорошо
Так и гении сейчас не нужны. Требования не такие уже высокие. Любая макака справится, было бы желание.
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|1.197, СеменСеменыч777 (?), 13:37, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ошибке при вычислении выражения "Date.today +1".
1) ГДЕ здесь можно ошибиться при вычислении ? и что это за язык вообще, с такими ошибками ? допустим в Excel были неочевидные ошибки в арифметике, но его писали и пишут понятно кто.
2) я бы пошутил не про возраст женщин, а про серийные свидания (= проституция). Date.today +1 => Cash.earned + $100, как-то так.
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|2.200, Ordu (ok), 13:39, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> 2) я бы пошутил не про возраст женщин, а про серийные свидания (= проституция). Date.today +1 => Cash.earned + $100, как-то так.
Это в смысле конкурс на шутку, которая придаст максимальную скорость шутнику, покидающему сообщество?
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|3.211, СеменСеменыч777 (?), 13:48, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Это в смысле конкурс на шутку, которая придаст максимальную скорость шутнику, покидающему
> сообщество?
если сообщество не понимает шуток, то тем хуже для сообщества.
ps: по некоторым данным, гей-шлюхи берут дороже. раза в два.
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|5.240, Урри (ok), 14:15, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попрошу!
Тут Шигорин работает чисто ради идеи (своего чсв).
Засекаю время сколько этот комменатрий провисит, прежде чем быть убитым шигориным...
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|6.274, Аноним (263), 14:56, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Михаил, я знаю, ты прочитаешь этот коммент!
Где нативный Компас, Миша?
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|6.488, Урри (ok), 20:45, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приношу свои извинения - комментрий все еще висит.
Может Миша заболел? Выздоравливай! Мы тебя не по настоящему не любим!
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|7.497, Аноним (377), 20:57, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мы тебя не по настоящему не любим!
За себя скажу. Это единственный здесь человек который мне действительно неприятен. И на то есть серьезные причины. Но я надеюсь, что он сделает выводы и одумается. Пересмотрит свое отношение ко многому.
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|4.245, Ordu (ok), 14:22, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если сообщество не понимает шуток, то тем хуже для сообщества.
Ровно до той поры, пока "я же пошутил, ты чё шуток не понимаешь" не становится оправданием чего угодно. Но в целом, я не настороженно отношусь к шуткам в рабочем окружении: шутки слишком часто используют в качестве демагогического приёма.
> ps: по некоторым данным, гей-шлюхи берут дороже. раза в два.
И что? Ты это к тому, что спрос выше? Или предложение ниже?
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|6.451, Ordu (ok), 19:50, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да все знают что ты индюк-графоман.
Как интересно. Расскажи нам больше об этом.
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|1.204, раз (?), 13:41, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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они, киборги! - они заполоняют!
а в Библии написано: киборгов не щадить.
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|2.368, Аноним (358), 17:59, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас бы черпать мудрость из посредственного фэнтези с плохим переводом.
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|2.243, Аноним (236), 14:19, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это дойная корова, подлежащая дискриминации и несправедливому обращению.
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|1.242, Аноним (242), 14:18, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередные дебилы забыли что издевательский тон часто единственное средство хоть чего-то добиться. То есть посылать в задницу можно не в прямом виде, а говорить что ты об этом думаешь уже харассмент. Ничего так устроились те, кто сверху этой пирамиды. Если бы твари обоссаные, о и говорить с вами надо соответствующим образом. Показать им Линуса Торвальдса с его дипломатичным номером и навязыванием такого же дебилизма? Вот нате, хоть засмотритесь. Лицемеры долбаные. Убогим неженкам не смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=_36yNWw_07g
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|2.273, псевдонимус (?), 14:55, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так-то правильно сказал. Правда невидии нас. Рать на какого-то очкарика подкаблучника. И это тоже хорошо.
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|1.276, Аноним (276), 14:59, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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(Date.today+1).strftime
=> 2021-09-28
(Date.today +1).strftime
=> "2021-09-27"
Мда, и эти люди ещё что-то говорят про джаваскрипт
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|2.490, Урри (ok), 20:47, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Истины ради, рубисты про джаваскрипт молчат как рыба об лед.
Это мы, сишники старперы и иже с ними возмущаемся.
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|1.320, Аноним (320), 15:49, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Айзек Азимов в одной из книг предсказал крах цивилизиации, ну чтож у нас ещё есть время "пару" "тысяч" "миллионов" лет, а потом все!
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|2.324, Аноним (324), 16:06, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ученые предсказали что Солнце потухнет. А вселенная замерзнет. Врут?
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|1.333, нах.. (?), 16:41, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну да, раньше разрабы это достаточно умные и с юморком. А теперь то разрабы это клоуны-роботы, для них нельзя с юморком, оскорбяться.
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|1.337, Аноним (337), 17:02, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В мире творится черт знает что, что делать люди не знают, поэтому злые. А тут тупые шутники, или умные какая разница. Вот и попал под раздачу чувачек.
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|1.373, Аноним (373), 18:02, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Всё правильно делают. Скорей бы и местных токсичных дремучих гетеронормативных россиянских мужланов прищучили. Чтобы к ним, орангутангам, упивающимся стадным чувством, относились так же, как они себе позволяют к людям иных идентичностей.
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|2.492, Урри (ok), 20:48, 03/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- Алло, здравствуйте. Это телефон доверия жертв насилия над животными?
- Да. Ну, рассказывай, кто тебя, козла, обидел.
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|1.394, th3m3 (ok), 18:16, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>недопустимости шуток в отношении уязвимых лиц
А кто пострадал то в итоге? Какие уязвимые лица?
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|1.462, mos87 (ok), 20:01, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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очевидно, оскорбительность шутки в том, что пошутивший считает что неприлично упоминать возраст лишь низших cis-"женщин" тогда как настоящие пострадавшие от такой вселенской несправедливости это cervix-носители трансгендерные настоящие женщины.
да.
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|1.493, Аноним (377), 20:49, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меж тем за день топег набрал более 437 коментов. Во как бабы будоражат!
Ну, как говорится, за сап, абап, и баб! Вздрогнули)
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|1.513, Михрютка (ok), 21:52, 03/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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там у них в обсуждении пулл реквеста на гитхабе походу завелся лютый троллюга
https://github.com/ruby/www.ruby-lang.org/pull/2690#issuecomment-930665470
A protected class is a group of people that has been historically discriminated or a group of people we (as humanity) want to privilege to offset the years of discrimination - but that's not all. For example the People of Color are a protected class, because of slavery. Members of board of directors of the big corporations are a protected class because they financially contribute to the cause. The non-heterosexuals are a protected class, because of discrimination. Women are a protected class obviously. I don't know how to better define it. The dictionaries should have a more understandable definition.
и даже дополнил и расширил первоначальную идею
https://github.com/ruby/www.ruby-lang.org/pull/2691/files
уважаю, рукопожимаю.
правда, это хрен поможет от му^H^Hбелых рыцарей типа Брендона, профессионально обижающегося за всех обиженных. надеюсь, ему дадуд и он на какое-то время успокоится?
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