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Инцидент с отстранением одного из директоров GNOME Foundation

22.07.2024 08:42

Управляющий совет организации GNOME Foundation исключил Сонни Пирса (Sonny Piers) из совета директоров и всех комитетов GNOME, а также заблокировал его учётную запись на GitLab и Discourse проекта GNOME. Сони был отстранён ещё в мае, но объявлено об этом только сейчас. Решение об исключении было принято на закрытом заседании, без публикации протокола голосования и без раскрытия предшествующего голосованию обсуждения, а также без информирования сообщества и без пояснения причин. Формально в качестве причины указано поступление жалобы на нарушение кодекса поведения, но это лишь общая формулировка, ничего не говорящая о сути возникших проблем.

Участники проекта GNOME выразили сомнение, что уставу организации GNOME Foundation соответствуют действия за закрытыми дверями без информирования сообщества и без обеспечения должной прозрачности процессов принятия решений. По мнению некоторых участников, голосовавших за Сонни, они должны знать почему он был отстранён, на каком основании и кто голосовал за это решение. Также отмечается, что продемонстрированный способ рассмотрения жалобы на нарушение кодекса поведения не типичен и, вероятно, жалоба использована лишь как повод для отстранения Сонни Пирса. Например, возникают вопросы, почему некоторые сопровождающие регулярно грубят другим участникам в обсуждениях, но не исключаются из сообщества, в то время как одной жалобы на Сони оказалось достаточно для его удаления.

Роберт Маккуин (Robert McQueen), президент GNOME Foundation, пояснил, что произошедшее является беспрецедентной ситуацией и детали не раскрываются по рекомендации юристов, чтобы ограничить возможную юридическую ответственность Фонда GNOME, а также чтобы защитить людей, вовлечённых в конфликт. Отмечается, что в этом году управляющий совет провёл 15-16 заседаний по этому поводу и уделил большое внимание принятию решения, пытаясь найти баланс между юридическими рисками и моральными обязательствами перед сообществом.

Затягивание объявления об отстранении Сони объясняется намерением исключить влияние решения на выборы нового состава управляющего совета и желанием обеспечить утверждение решения на первом официальном заседании нового совета. На задержку в публикации объявления также повлиял незавершённый процесс разрешения конфликта, в котором организация GNOME Foundation выступила в роли нейтрального посредника (медиатора), помогающего сторонам конфликта достичь приемлемого решения.

Сохранение конфиденциальности при разрешении конфликта и нераскрытие протоколов заседаний не является нарушением, так как устав лишь определяет общие цели Фонда, но не является учредительным документом и не определяет процессы управления организацией. Для вопросов, которые должны рассматриваться в частном порядке, в соответствии с законодательством штата Калифорния, предусмотрена возможность не отображения информации в публичных протоколах.

Сонни Пирс опубликовал заявление о случившемся, в котором упомянул, что процесс и решение шокировали его, но не раскрыл никаких деталей из-за желания защитить людей, вовлечённых в работу над проектом GNOME, ограничившись лишь комментарием, что случившееся не рассматривается им как "межличностный конфликт". Сонни также упомянул об успешном воплощении в жизнь предложений, указанных при выдвижении своей кандидатуры на пост директора. Помимо GNOME Сонни также принимал участие в работе над XMPP и Firefox, и является автором GNOME-приложений Workbench, Tangram и Junction.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: GNOME Foundation покидает исполнительный директор
  3. OpenNews: Проект GNOME выставил на обсуждение план развития на следующие 5 лет
  4. OpenNews: Нарушение авторского права в хранителе экрана GNOME и производных проектах
  5. OpenNews: Из проекта elementary OS ушёл один из основателей
  6. OpenNews: Конфликт между Ричардом Столлманом и командой разработчиков Glibc
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61590-gnome
Ключевые слова: gnome
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, нейм (?), 09:10, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    гномоводы настолько преисполнились, что начали выкидывать даже людей из совета директоров
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:13, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гномовцы как всегда. Это так типично, что я не удивлён.
     
  • 1.8, Ося Бендер (?), 09:16, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наверняка скандал связан с Холли, со сбежавшей на днях белоснежкой. Давно пора разогнать этих директоров и нанять новых. Грызутся как пауки в банке. Чем они там занимаются? Все это в конечном итоге влияет на имидж проекта.
     
  • 1.9, Аноним (-), 09:17, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насиловал студенток-волонтёров? Закрытость заседания и непрозрачность процессов принятия решений меня шокируют.
     
  • 1.14, Wed (??), 09:26, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же мне не нравятся все эти дрязги. Неужели просто нельзя писать код без конфликтов? =(
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:33, 22/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда менеджерам будет нечего делать
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:28, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сонни перепутал местоимения один раз на собрании.
     
  • 1.16, Аноним (-), 09:32, 22/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:32, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
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  • 1.19, Аноним (19), 09:33, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный человек который осмелился сказать что ваш дизайн ... Мамонта. И сразу же улетел в бан без объяснения причин на основании нарушения сос. Вот для этого и создают сосы.
     
  • 1.20, Аноним (20), 09:34, 22/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предполагается прекращение использование продукции с меткой GNOME? Свободным сообществом, конечно, не домохозяйками принуждёнными какими.
     

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