Из проекта elementary OS ушёл один из основателей

Кэссиди Блейд (Cassidy Blaede), сооснователь дистрибутива elementary OS, объявил о прекращении участия в работе над проектом. С 2018 года Кэссиди занимался разработкой elementary OS в режиме полного рабочего дня. Изначально, в связи с финансовыми проблемами у компании elementary Inc, Кэссиди хотел трудоустроиться на новое место работы чтобы высвободить ресурсы, которые тратились на зарплату для него, и продолжать участие в жизни elementary OS и сохранить место совладельца компании (предложенная вакансия была связана с разработкой открытого кода и позволяла продолжать какое-то время тратить на elementary OS).

Из-за конфликта с другим сооснователем в конечном счёте Кэссиди решил полностью уйти из проекта. Свою долю в компании elementary Inc Кэссиди передал Даниэле Форе (Danielle Foré), которая теперь является единственным собственником. Условия сделки не сообщаются, но, судя по всему, Кэссиди согласился на условия Даниэлы и получил половину средств, остававшихся на счёте компании. После ухода из проекта Кэссиди намерен посвятить свою деятельность в сообществе разработке GNOME, Flatpak и Flathub.



