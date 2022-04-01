Из проекта elementary OS ушёл один из основателей

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|1.4, Sluggard (ok), 21:41, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Свою долю в компании elementary Inc Кэссиди передал Даниэле Форе (Danielle Foré), которая теперь является единственным собственником. Условия сделки не сообщаются.
«Или твоя доля становится моей, или ты, белый цисгендерный спермобак-трансофоб, будешь отменён!»
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|2.8, Anonwrg5 (?), 23:29, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если верить другой стороне, то неправ как раз Кэссиди. Он хотел и рыбку съесть, и на диету сесть - уйти на другую работу, но долю за собой оставить, а заодно и себя оставить в правлении.
Остальные участники возмутились, потому что сочли несправедливым, что человек ушел, вклад в проект не вносит, но с какой-то стати сможет определять курс проекта.
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|3.9, Аноним (2), 23:44, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> неправ как раз Кэссиди. Он хотел и рыбку съесть, и на диету сесть
Но сесть на "диету" он не смог, т.к. Даниэль стало Даниэллой.
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|3.13, Ан (??), 23:49, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Естественно, что его доля должна остаться, независимо работает он в компании или нет. Это называется частная собственность, основной столп капиталистического общества.
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|4.18, Аноним (2), 00:24, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> частная собственность, основной столп капиталистического общества.
столп ...который рухнул.
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|1.6, Аноним (6), 23:16, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Тоесть он собирался пойти работать в другую компанию, но немного помогать элементари за бесплатно, но Даниэлло решило что так не пойдёт и теперь у них не будет бесплатного раба на пол ставки? Дистрибутив в надёжных руках.
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|1.11, Ан (??), 23:48, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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М-да, лучше бы было наоборот. Пока, элементари. Ты был неплох.
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|3.16, Ан (??), 00:20, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кому лучше? Какой дистрибутив, такие и разрабы.
Задачка на сообразительность: если два главных разраба имеют противоположные взгляды, то какие они и какой дистрибутив?
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|4.17, Аноним (14), 00:22, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С чего выводы о противоположности взглядов? Вполне вероятно, что один другого достоин.
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