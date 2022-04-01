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Из проекта elementary OS ушёл один из основателей

01.04.2022 21:22

Кэссиди Блейд (Cassidy Blaede), сооснователь дистрибутива elementary OS, объявил о прекращении участия в работе над проектом. С 2018 года Кэссиди занимался разработкой elementary OS в режиме полного рабочего дня. Изначально, в связи с финансовыми проблемами у компании elementary Inc, Кэссиди хотел трудоустроиться на новое место работы чтобы высвободить ресурсы, которые тратились на зарплату для него, и продолжать участие в жизни elementary OS и сохранить место совладельца компании (предложенная вакансия была связана с разработкой открытого кода и позволяла продолжать какое-то время тратить на elementary OS).

Из-за конфликта с другим сооснователем в конечном счёте Кэссиди решил полностью уйти из проекта. Свою долю в компании elementary Inc Кэссиди передал Даниэле Форе (Danielle Foré), которая теперь является единственным собственником. Условия сделки не сообщаются, но, судя по всему, Кэссиди согласился на условия Даниэлы и получил половину средств, остававшихся на счёте компании. После ухода из проекта Кэссиди намерен посвятить свою деятельность в сообществе разработке GNOME, Flatpak и Flathub.

  1. Главная ссылка к новости (https://cassidyjames.com/blog/...)
  2. OpenNews: Раскол среди основателей проекта elementary OS
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 6.1
  4. OpenNews: Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS
  5. OpenNews: Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX
  6. OpenNews: Из Debian ушёл мэйнтейнер, несогласный с новой моделью поведения в сообществе
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56950-elementaryos
Ключевые слова: elementaryos
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анонимчик (?), 21:31, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    кто из их трансвестит? на какой дистр теперь переводить девчачьи ноуты?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:33, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даниелла, которое Даниель ранее было.
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:35, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На Астру же?
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:44, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    ты, очевидно же
     
  • 2.12, Ан (??), 23:48, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Mint
     

  • 1.4, Sluggard (ok), 21:41, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Свою долю в компании elementary Inc Кэссиди передал Даниэле Форе (Danielle Foré), которая теперь является единственным собственником. Условия сделки не сообщаются.

    «Или твоя доля становится моей, или ты, белый цисгендерный спермобак-трансофоб, будешь отменён!»

     
     
  • 2.8, Anonwrg5 (?), 23:29, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если верить другой стороне, то неправ как раз Кэссиди. Он хотел и рыбку съесть, и на диету сесть - уйти на другую работу, но долю за собой оставить, а заодно и себя оставить в правлении.

    Остальные участники возмутились, потому что сочли несправедливым, что человек ушел, вклад в проект не вносит, но с какой-то стати сможет определять курс проекта.

     
     
  • 3.9, Аноним (2), 23:44, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > неправ как раз Кэссиди. Он хотел и рыбку съесть, и на диету сесть

    Но сесть на "диету" он не смог, т.к. Даниэль стало Даниэллой.

     
  • 3.10, А где же каменты (?), 23:47, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он один из владельцев, акции дают право на определение курса.
     
  • 3.13, Ан (??), 23:49, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно, что его доля должна остаться, независимо работает он в компании или нет. Это называется частная собственность, основной столп капиталистического общества.
     
     
  • 4.18, Аноним (2), 00:24, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > частная собственность, основной столп капиталистического общества.

    столп ...который рухнул.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:16, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Тоесть он собирался пойти работать в другую компанию, но немного помогать элементари за бесплатно, но Даниэлло решило что так не пойдёт и теперь у них не будет бесплатного раба на пол ставки? Дистрибутив в надёжных руках.
     
     
  • 2.7, А где же каменты (?), 23:24, 01/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Помогать, но оставаться совладелец- так что не совсем бесплатно.
     

  • 1.11, Ан (??), 23:48, 01/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    М-да, лучше бы было наоборот. Пока, элементари. Ты был неплох.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:00, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому лучше? Какой дистрибутив, такие и разрабы.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:08, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот же. Какие (раз)рабы, токай и дистрибутив.
     
  • 3.16, Ан (??), 00:20, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кому лучше? Какой дистрибутив, такие и разрабы.

    Задачка на сообразительность: если два главных разраба имеют противоположные взгляды, то какие они и какой дистрибутив?

     
     
  • 4.17, Аноним (14), 00:22, 02/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего выводы о противоположности взглядов? Вполне вероятно, что один другого достоин.
     
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