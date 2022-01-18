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Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX

18.01.2022 20:48

Игорь Сысоев, создатель высокопроизводительного HTTP-сервера NGINX, уволился из компании F5 Network, в которой после продажи компании NGINX Inc находился в числе технических руководителей проекта NGINX. Отмечается, что уход обусловлен желанием проводить больше времени в семье и заниматься личными проектами. В компании F5 Игорь занимал должность главного архитектора. Руководство разработкой NGINX теперь сосредоточится в руках Максима Коновалова, занимающего пост вице-президента по инжинирингу группы продуктов NGINX.

Игорь основал NGINX в 2002 году и до создания компании NGINX Inc в 2011 году практически в одиночку занимался всей разработкой. С 2012 года Игорь отстранился от рутинного написания кода NGINX и основную работу по сопровождению кодовой базы подхватили Максим Дунин, Валентин Бартенев и Роман Арутюнян. После 2012 года участие Игоря в разработке было сосредоточено на сервере приложений NGINX Unit и движке njs.

В 2021 году NGINX стал самым распространенным в мире http прокси и веб-сервером. Сейчас это крупнейший проект СПО, сделанный в России. Отмечается, что после ухода Игоря из проекта, созданные при его участии культура и подход к разработке останутся неизменными, как не изменится и отношение к сообществу, прозрачности процессов, инновациям и открытому коду. Оставшаяся команда разработчиков постарается соответствовать той высокой планке, которую задал Игорь.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.nginx.com/blog/do-...)
  2. OpenNews: Спор о правах Rambler на Nginx продолжен в суде США
  3. OpenNews: Rambler заявил свои права на Nginx. В офисе Nginx проведена выемка документов
  4. OpenNews: Компания F5 Networks поглотила NGINX за 670 млн долларов
  5. OpenNews: Проект Nginx получил $3 млн инвестиций и начал переход к модели Open Core
  6. OpenNews: Игорь Сысоев объявил о создании компании, которая займется развитием nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56535-nginx
Ключевые слова: nginx
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Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:31, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну ушёл и ушел.
     
     
  • 2.9, uis (ok), 22:54, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не просто ушёл, а ушёл сам. Не каждый так может.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:56, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сам, да. Ты просто не в курсе.
     
  • 3.25, Аноним (25), 00:06, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он тебе докладывает, что ли?!
     
  • 2.24, жорик (?), 23:59, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это футболист какой-то
     

  • 1.2, Вован (??), 22:31, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а чего. Может себе позволить дядя. Как говорил товарищ Сталин, завидовать будем.
     
  • 1.3, r0g3r (ok), 22:31, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Долгих лет Игорю! И успехов в любых начинаниях!
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:43, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    NGINX всё.
     
     
  • 2.19, Онаним (?), 23:39, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факт.
     
  • 2.21, Golangdev (?), 23:48, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пожалуй соглашусь - бесплатный нгинкс дружит с докером через костыли, по сути его переплюнули cloud-native решения (traefik, ...). Единственное, зачем он может быть нужен в современном мире контейнеров - так это сёрвить статику.

    Соглашусь что надо уметь уходить. Возможно, уйдя, Игорь сделает принципиально новый балансер, помещающийся в совеременные "контейнерные" ниши.

     
     
  • 3.29, penetrator (?), 00:57, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    накой они нужны эти контейнеры? чисто нишевая лабуда
     
     
  • 4.30, tty0 (?), 01:11, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не низкая, просто они удобны, когда деньги не считают...
     
  • 3.33, Аноним (33), 02:04, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поделка на го против легковесного и стабильного софта

    Ладно

     

  • 1.5, Аноним (25), 22:43, 18/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.7, Михрютка (ok), 22:52, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Утоптали все-таки.

    Спасибо и удачи!

     
     
  • 2.20, Онаним (?), 23:41, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ды не, ну с самой продажи было понятно, что всё, рипаньки со временем.
    Потому что у здоровенной компании свои политики и приоритеты.
     
     
  • 3.27, Михрютка (ok), 00:43, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Жизнь вообще грустная штука. Вы заметили, чем она кончается?"

    дай бог каждому так рипнуться, на половине торчащих в интернет серверов в мире.

     

  • 1.8, пох. (?), 22:53, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Походу, юнит нивзлител.

    И уже не взлетит.

    Ну, ничего, полагаю продажам nginx+ ничего не грозит, Макс сможет подпиливать его по мелочи до пенсии.

    (А потом - в рай!)

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:02, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свои деньги он уже получил и не на подписках на nginx unit
     

  • 1.10, Аноним (11), 23:01, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё так выдавили из компании. F5 эти проблемы не нужны. Манагеры решают.  
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:08, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто следующий? Тодд Говард? Бобби Котик? Продал бизнес - на выход!
     
     
  • 2.16, Антимент (?), 23:28, 18/01/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (25), 00:09, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Продал бизнес - на выход!

    Мозгов ибо не было... Думать надо было перед продажей...

     

  • 1.14, Аноним (14), 23:12, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    F5 network - какие чудесные у них vpn клиенты. это просто гроб гроб кладбище.
     
  • 1.15, Аноним (15), 23:27, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то свалил! А то достал уже.
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:38, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    интересно, сколько рамблер забашлял
     
  • 1.18, Онаним (?), 23:38, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    RIP nginx, в целом и к лучшему.
    Потому что был хаотичный театр одного актёра, по сути.
    F5 из него конечно себе продукт сделает, но это уже будет не nginx.
    Может что стоящее выйдет.
     
  • 1.22, Аноним (22), 23:54, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сумел же сделать продукт, и под BSDL. Что бы местные нытики не говорили.
    А удел GPL мелчевка всякая.
     
  • 1.28, Иван Помидоров (?), 00:46, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имеет смысл использовать tengine вместо nginx как фронтенд и сервер статики?

    В описании понравилось:

    - session persistence, upstream health check, and resolving upstream domain names on the fly
    - Support asynchronous SSL/TLS mode , Could use QAT to offload and accelerated SSL
    - Protects the server in case system load or memory use goes too high.

     
  • 1.31, Аноним (-), 01:33, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > что уход обусловлен желанием проводить больше времени в семье и заниматься переписыванием nginx на языке Rust

    Ну и правильно, иногда надо бесполезно проводить время.

     
  • 1.32, Rev (?), 01:40, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пошёл учить Rust, молодец! :)
     
  • 1.34, Смузихлёб (?), 02:11, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Понятия не имею что за хрен. Ну и хрен с ним 👌
     

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