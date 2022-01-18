Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX

|
|
|
|2.9, uis (ok), 22:54, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Не просто ушёл, а ушёл сам. Не каждый так может.
|
|1.2, Вован (??), 22:31, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну а чего. Может себе позволить дядя. Как говорил товарищ Сталин, завидовать будем.
|
|
|
|2.21, Golangdev (?), 23:48, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Пожалуй соглашусь - бесплатный нгинкс дружит с докером через костыли, по сути его переплюнули cloud-native решения (traefik, ...). Единственное, зачем он может быть нужен в современном мире контейнеров - так это сёрвить статику.
Соглашусь что надо уметь уходить. Возможно, уйдя, Игорь сделает принципиально новый балансер, помещающийся в совеременные "контейнерные" ниши.
|
|
|
|
|
|4.30, tty0 (?), 01:11, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не низкая, просто они удобны, когда деньги не считают...
|
|
|
|2.20, Онаним (?), 23:41, 18/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ды не, ну с самой продажи было понятно, что всё, рипаньки со временем.
Потому что у здоровенной компании свои политики и приоритеты.
|
|
|
|3.27, Михрютка (ok), 00:43, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Жизнь вообще грустная штука. Вы заметили, чем она кончается?"
дай бог каждому так рипнуться, на половине торчащих в интернет серверов в мире.
|
|1.8, пох. (?), 22:53, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Походу, юнит нивзлител.
И уже не взлетит.
Ну, ничего, полагаю продажам nginx+ ничего не грозит, Макс сможет подпиливать его по мелочи до пенсии.
(А потом - в рай!)
|
|1.10, Аноним (11), 23:01, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Всё так выдавили из компании. F5 эти проблемы не нужны. Манагеры решают.
|
|
|
|2.26, Аноним (25), 00:09, 19/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Продал бизнес - на выход!
Мозгов ибо не было... Думать надо было перед продажей...
|
|1.14, Аноним (14), 23:12, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
F5 network - какие чудесные у них vpn клиенты. это просто гроб гроб кладбище.
|
|1.18, Онаним (?), 23:38, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
RIP nginx, в целом и к лучшему.
Потому что был хаотичный театр одного актёра, по сути.
F5 из него конечно себе продукт сделает, но это уже будет не nginx.
Может что стоящее выйдет.
|
|1.22, Аноним (22), 23:54, 18/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Сумел же сделать продукт, и под BSDL. Что бы местные нытики не говорили.
А удел GPL мелчевка всякая.
|
|1.28, Иван Помидоров (?), 00:46, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Имеет смысл использовать tengine вместо nginx как фронтенд и сервер статики?
В описании понравилось:
- session persistence, upstream health check, and resolving upstream domain names on the fly
- Support asynchronous SSL/TLS mode , Could use QAT to offload and accelerated SSL
- Protects the server in case system load or memory use goes too high.
|
|1.31, Аноним (-), 01:33, 19/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> что уход обусловлен желанием проводить больше времени в семье и заниматься переписыванием nginx на языке Rust
Ну и правильно, иногда надо бесполезно проводить время.
|