Игорь Сысоев ушёл из компаний F5 Network и покинул проект NGINX

Игорь Сысоев, создатель высокопроизводительного HTTP-сервера NGINX, уволился из компании F5 Network, в которой после продажи компании NGINX Inc находился в числе технических руководителей проекта NGINX. Отмечается, что уход обусловлен желанием проводить больше времени в семье и заниматься личными проектами. В компании F5 Игорь занимал должность главного архитектора. Руководство разработкой NGINX теперь сосредоточится в руках Максима Коновалова, занимающего пост вице-президента по инжинирингу группы продуктов NGINX.

Игорь основал NGINX в 2002 году и до создания компании NGINX Inc в 2011 году практически в одиночку занимался всей разработкой. С 2012 года Игорь отстранился от рутинного написания кода NGINX и основную работу по сопровождению кодовой базы подхватили Максим Дунин, Валентин Бартенев и Роман Арутюнян. После 2012 года участие Игоря в разработке было сосредоточено на сервере приложений NGINX Unit и движке njs.

В 2021 году NGINX стал самым распространенным в мире http прокси и веб-сервером. Сейчас это крупнейший проект СПО, сделанный в России. Отмечается, что после ухода Игоря из проекта, созданные при его участии культура и подход к разработке останутся неизменными, как не изменится и отношение к сообществу, прозрачности процессов, инновациям и открытому коду. Оставшаяся команда разработчиков постарается соответствовать той высокой планке, которую задал Игорь.



