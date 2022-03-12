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Раскол среди основателей проекта elementary OS

12.03.2022 09:53

Дальнейшая судьба дистрибутива elementary OS находится под вопросом из-за конфликта между основателями проекта, которые не могут поделить между собой компанию, курирующую разработку и аккумулирующую поступающие средства.

Компания была совместно создана двумя основателями - Кэссиди Блейдом (Cassidy Blaede) и Даниэлой Форе (Danielle Foré, ранее Daniel Foré), которые работали над проектом в режиме полного рабочего дня, получая средства от пожертвований при загрузке сборок и оказания техподдержки. Из-за снижения финансовых показателей на фоне коронавирусной пандемии поступления средств уменьшились и компания была вынуждена урезать зарплату сотрудников на 5%. В феврале планировалось провести совещание для ещё большего урезания бюджета. В первую очередь предлагалось сократить зарплату владельцев.

Перед проведением совещания Кэссиди Блейд сообщил, что он принял предложение о переходе на работу в другую компанию. При этом он пожелал сохранить свои акции, остаться в числе владельцев компании и продолжить участие в принятии решений. Даниэла Форе не согласилась с такой позицией, так как по её мнению, управлять проектом должны те, кто его непосредственно разрабатывают. Совладельцы обсудили возможность поделить активы компании, так, что компания осталась бы целиком в руках Даниэлы, а Кэссиди получил бы за свою долю половину средств, остававшихся на счёте (26 тысяч долларов).

После начала подготовки документов для оформления сделки о передаче доли в компании, Даниэла получила письмо от юриста, представляющего интересы Кэссиди, который предложил новые условия - передача 30 тысяч долларов сейчас, 70 тысяч долларов в течение 10 лет и владение 5% акций. После указания на то, что вначале договорённости были совсем другими, юрист пояснил, что это были предварительные обсуждения и Кэссиди окончательного согласия на те условия не давал. Увеличение же суммы объяснялось желанием получить компенсацию в случае продажи компании в будущем.

Даниэла отказалась принимать новые условия и посчитала предпринятые действия предательством со стороны Кэссиди. Даниэла считает первоначальные договорённости справедливыми и готова сама взять 26 тысяч и уйти, брать же на себя обязательства, которые впоследствии могут ввести её в долги она не намерена. Кэссиди ответил, что он не был согласен с первыми условиями, поэтому и привлёк юриста. Даниэла указала на то, что если договориться о передаче управления компанией в её руки не удастся, она готова покинуть проект и присоединиться к другому сообществу. Судьба проекта теперь находится под вопросом, так как ситуация не может разрешиться уже около месяца, а оставшиеся в компании деньги при этом уходят, в основном на выплату зарплаты, и, вероятно, скоро совладельцам уже будет нечего делить.

  1. Главная ссылка к новости (https://lunduke.substack.com/p...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 6.1
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Elementary OS 6
  4. OpenNews: Выпуск браузера Ephemeral 7, развиваемого проектом elementary OS
  5. OpenNews: Проект elementary OS реализовал монетизацию на основе техподдержки
  6. OpenNews: Проект Elementary OS реализовал вводящую в заблуждение схему сбора пожертвований
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56842-elementaryos
Ключевые слова: elementaryos
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жорик (??), 10:22, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот что бывает с проектами, когда оказывается что один из их основателей шизофреник
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Шлак этот ваш Elementary OS. Лучше бы community-дистриб юзать (дебиан, арч, ...)
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:09, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Шлак этот ваш Elementary OS

    Они разработали отличный hig https://docs.elementary.io/hig/
    Они написали доки https://docs.elementary.io/develop/
    Они подняли Vala.

    А вам лишь бы грязью полить.

     

  • 1.4, Fracta1L (ok), 10:24, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP
     
  • 1.5, DEF (?), 10:31, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очередной ненужный мусорный проект, коих сотни. Вместо того, чтобы решать актуальные проблемы Линукс, такие как Wayland, BTRFS, Pipewire, Wine, Proton и т.д., они занимаются созданием очередного дистрибутива с "уникальным" десктопным окружением. Да нафиг они нужны, двух DE в виде GNOME и KDE традиционно более чем достаточно.
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 10:47, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видишь, кто-то даже деньги за него платил, значит кому-то нужный.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:52, 12/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Люди сами решают чем из заниматься и на что тратить свое время.

    Хотя конечно огромное количество сомнительной нужности дистрибутивов и DE это плохо.
    Тот же KDE 5 далеко не идеально работает, плазма может упасть, индексация файлов на пустом месте создает большую нагрузку и т.д. Баги с поддержкой отличного от английского языков.

     

  • 1.6, Nick (??), 10:41, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно, надо было оболочку Pantheon от Elementary, перенести в другие дистры.
    И сделать форк, а теперь Elementary 7, может и не выйти, а если и выйдет, то не доделанной.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:56, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пусть сначала с полом определятся.
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:59, 12/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сказ о том как два пдрса( один - физически, другой - морально ) один проект и 26 тыс зелёных не поделили
     

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