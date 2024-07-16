GNOME Foundation покидает исполнительный директор

Организация GNOME Foundation, курирующая разработку среды рабочего стола GNOME, объявила о смене исполнительного директора, который отвечает за управление и развитие GNOME Foundation как организацией, а также за взаимодействие с советом директоров, консультативным советом (Advisory Board) и членами организации.

С октября прошлого года пост исполнительного директора занимала Холли Миллион (Holly Million), обратившая на себя внимание разноплановым спектром интересов - от продюсирования документальных фильмов и написания картин до основания института шаманских искусств и занятий фитотерапией. В качестве причины ухода называется желание уделить времени получению учёной степени PhD в области психологии и сосредоточиться на развитии собственной частной практики.

Исполняющим обязанности исполнительного директора GNOME Foundation назначен Ричард Литтауэр (Richard Littauer), активист сообщества SustainOSS, один из лидеров организации CURIOSS, менеджер по взаимодействию с сообществом организации Open Source Collective, участник разработки проектов Node.js и IPFS. План поиска постоянного исполнительного директора намерены представить на конференции GUADEC, которая состоится с 19 по 24 июля.



