GNOME Foundation покидает исполнительный директор

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|2.7, Ghjj (?), 13:49, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Почему раскладка должна быть обязательно alt-shift? Что без наркоты под названием винда уже жить никак?
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|3.9, BeLord (ok), 13:52, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Действительно, только ctrl-shift, а то еретики придумали atl-shift-)))
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|5.33, Аноним (33), 15:19, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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“белые люди” не использую переключение раскладки, зачем “белым людям” её переключать?
а проблемы индейцев ….
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|3.12, Ridik321 (ok), 13:58, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так лихул вроде бы про шва6одку? Почему я не могу хотеть пользоваться alt shift? Почему я принудительно должен использовать то, что мне не удобно? Или у пользователей линукс как всегда. Если чего то нет, то оно и не надо
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|4.15, Аноним (15), 14:06, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У них комплексы. Хоть левой пяткой за правым ухом, но главное не как в винде.
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|4.16, ДругойАнон (?), 14:06, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не запрещяет пропатчить исходники если текующая функциональность не устраивает
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|6.28, ДругойАнон (?), 14:39, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тот кто не примет с мейелайн мешает.
И что, это как-то мешает создать форк чисто под свои нужды?
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|7.46, Аноним (20), 16:12, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты когда нибудь делал форк? Нужен будет следить для за каждым изменением и конечно же каждый раз будет ломаться что-то в тебя. Это не просто патч один раз написал и забыл. И сидеть на древнепатченной версии.
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|3.22, Аноним (22), 14:10, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему она должна быть не по любой комбинации, удобной пользователю? Alt-Shift подпадает под множество "любой". Или вам надо всё гвоздями приколотить?
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|3.39, kusb reg (ok), 15:38, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Привычки просто. Может такие привычки, что вы порываетесь переключать по alt-shift даже когда это давно не так. Раскладка клавиатуры - одна из тех вещей, которые могут формировать очень сильное остаточное поведение.
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|2.27, pavlinux (ok), 14:38, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle,grp_led:scroll,compose:ralt"
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|2.55, Anonimowitch (ok), 16:34, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source "['<Alt>Shift_L']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source-backward "['<Shift>Alt_L']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source "['<Alt>Shift_R']"
gsettings set org.gnome.desktop.wm.keybindings switch-input-source-backward "['<Shift>Alt_R']"
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|2.64, Соль земли (?), 17:29, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вместо смены расклады добавили ещё одну систему: источник ввода. Переключается на Win+Space.
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|2.8, NO_KDE (?), 13:51, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А чего его спасать? Проект здравствует и становится с каждым годом все лучше и популярнее.
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|2.17, Аноним (17), 14:07, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ой, разве ты не знал, что исполнительным директором становятся ради бабла?
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|3.76, Аноним (76), 18:06, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GNOME Foundation
> ради бабла
Ох уж эти диванные с опеннета. Где ты там бабло увидел, дорогой? Бабло — это нефть торговать @ госбюджет пилить. А GNOME это так, чтобы бесхозные программисты по улицам не шлялись.
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|2.62, crypt (ok), 17:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> К сожалению, даже профессиональный шаман не смогла спасти GNOME.
этого мы и боялись!:(
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|1.3, dullish (ok), 13:36, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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То есть получается, что вместо разносторонне развитой личности взяли профессионала-разработчика, умеющего в управление? Мне кажется или гном сворачивает куда-то не туда?
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|2.31, нах. (?), 15:10, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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все норм - это пока титаник плывет под руководством дирижера оркестра.
"План поиска постоянного исполнительного директора намерены представить на конференции"
план! Не директора, а ПЛАН по его поискам!
Я уверен что результат этих поисков будет умопомрачителен.
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|3.66, _kp (ok), 17:37, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что б в будущем некомплекта не было, исполнительных директоров планируют отлавливать, и сразу с запасом.
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|1.4, Аноним (4), 13:38, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не удивительно, учитывая, что мадам не имела никакого отношения ни к GNOME, ни к Линуксу, ни к opensource вообще. Небось ещё и не пользовалась никогда ничем из этого.
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|3.49, Аноним (49), 16:19, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пользовалась - не знает, не знает - не умеет. Не знать и не уметь это два минуса, два подводных камня.
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|4.53, нах. (?), 16:33, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не пользовалась - не знает, не знает - не умеет. Не знать
> и не уметь это два минуса, два подводных камня.
так директору и не надо пользоваться. А раз не пользуется - зачем ей это-то знать и уметь?!
Зато - шаман!
Камлай-камлай, спонсоры бабло давай!
Что, что могло пойти тут не так?!
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|2.32, knike (?), 15:15, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага, макбуком пользовалась и айфоном. А гнум в глаза не видела.
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|2.63, Аноним (76), 17:24, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так она разработку и не курировала Её работа 8212 бизнес-сторона GNOME Пере... большой текст свёрнут, показать
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|1.6, Аноним (6), 13:45, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Обменяли мы Шамана на транс-гомо-колывана, где нам взять такую б-дь, чтоб Шеломова сменять?
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|1.11, Аноним (14), 13:58, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Холли Миллион (Holly Million), обратившая на себя внимание разноплановым спектром интересов - от продюсирования документальных фильмов и написания картин до основания института шаманских искусств и занятий фитотерапией.
Предлагаю на пост исполнительного директора GNOME Foundation кандидатуру Александра Габышева.
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|1.18, Аноним (20), 14:07, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто то из людей кто принимает решения наконец то посмотрел реальный рабочий стол, а не отчёты в паурпойнте. Как итог главный по гному вылетел с работы пинком под зад.
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|2.23, Middle Go Developer (?), 14:15, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну это же психиатрия, выдумать утверждение и поверить в него
> В качестве причины ухода называется желание уделить времени получению учёной степени PhD в области психологии и сосредоточиться на развитии собственной частной практики.
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|3.26, Аноним (-), 14:35, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В качестве причины ухода называется желание уделить времени получению
> учёной степени PhD в области психологии и сосредоточиться на развитии
> собственной частной практики.
Да, психолог всегда придумате что безобидного написать в подобных случаях. А что там унутрях было - все равно никто не расскажет.
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|3.40, Аноним (20), 15:40, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже не представляю что в головах у людей которые верят в такие левые отмазы. Толи винегрет, толи опилки.
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|4.57, noc101 (ok), 17:08, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное что у них нет, так это шапочки с фольги на голове. И они не придумывают теории заговора на основании своих больных фантазий.
У тебя информации нет, почему она уходит. Как и что работает внутри компании ты не знаешь. Чем руководствуется уходящий человек ты не знаешь.
ты собственно ничего не знаешь. Но ты почемуто возомнил, что знаешь, что это отмазка. Удивительный мракобес.
Сними шапочку с фольги и прекрати додумывать то о чем ты в принципе знать не можешь.
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|1.36, Ося Бендер (?), 15:30, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Белоснежка оставила гномиков с носом.
А Холли теперь будет писать в резуме, что она в Гноме порядок навела...
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|2.41, Телеметрия (?), 15:42, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Красиво вошла с отличным взносом.Закончились деньги спонсора - ищут новых специалистов,а пока на несчастном кодере отрываются и последний Вим может быть даже отняли.
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|1.42, Аноним (42), 15:53, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сама идея Gnome прикольная - универсальный интерфейс для мобильных и стационарных устройств. Понятно, что из-за этого могут быть различные нюансы в интерфейсе, к которым необходимо привыкать, но то что сделали они, это вообще треш какой-то. Красивенько, прикольненько, но только пока смотришь, но не пользуешься.
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|1.73, Аноним (-), 17:59, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>желание уделить времени получению учёной степени PhD в области психологии и сосредоточиться на развитии собственной частной практики.
Искрене пожелаю её заработать на часной практике миллион долларов.
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|1.75, Аноним (-), 18:04, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Ричард Литтауэр (Richard Littauer), ... менеджер по взаимодействию с сообществом организации Open Source Collective
Непонял они что контактируют с пермиссивщиками что-ли?
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