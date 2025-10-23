В Fedora утверждены правила использования AI-инструментов при разработке

|
Аноним (1), 09:45, 23/10/2025
> ChatGPTv5
Абсолютно бесполезная пометка. Такой модели не существует. Если делали через веб, надо указывать когда делали и с какими параметрами. Если через агента, то какой агент какой версии и с какими настройками. Иначе это просто бессмысленная бюрократия.
Ну и в целом - зачем им ИИ-то? Они же не разрабатывают ничего - ни ядро, ни софт. Для установщика что ли?
rshadow (ok), 10:00, 23/10/2025
Вероятно это какая-то разметка просто для понимания масштаба. Иначе там по хорошему и промпты и ссылки и правила и миллион всего надо хранить. И все равно ты точно не воспроизведешь результат т.к. рандом в фундаменте этих сетей. Но похоже цель не в этом.
Fareast (ok), 10:05, 23/10/2025
чтобы понимать кто сгенерил код и проверял ли его, вести статистику использования ИИ
Аноним (10), 11:27, 23/10/2025
"кто" - это должна быть указана модель, её настройки и агент. Например, OpenAI Codex 0.44 + gpt-5-codex high. "ChatGPTv5" - вообще ничего не объясняет.
Аноним (7), 10:33, 23/10/2025
>Они же не разрабатывают ничего - ни ядро, ни софт.
Ты чего несешь? kernel, systemd, wayland, pipewire, gnome, selinux и тд - все разработано Red Hat, а Fedora - это Red Hat.
Аноним (4), 10:11, 23/10/2025
"Assisted-by: ChatGPTv5". Посыл такой, что теперь погромистам нужен assistance, как будто они имеют какой-то disability, то бишь инвалиды. Раз теперь в Linux будет код AI Slop, то надо валить с него на NetBSD.
Fareast (ok), 10:17, 23/10/2025
один видит наполовину пустой стакан, другой наполовину полный, ваше право быть "самцом в трусах и с каменным молотком") по мне так в "интеллектуальном творчестве" другое важно - "интеллект" в первую очередь с ИИ помощником или без
Мимоходом... (?), 11:30, 23/10/2025
Так в том-то и дело, что конкретно в ИТ применение "ИИ-помощников" при создании новых кусков кода, достаточно быстро приводит у "сапиенсов" к поведенческой модели: "да чё тут проверять-то, и та-а-ак сойдё-ё-ёт...". На чём, кстати, часто попадаются студенты IT-специальностей на экзаменах. А задача рецензента -- не допустить низкокачественный код "в продакшн" (в модули ядра, например), а потенциально -- ещё и отстранить такого "не в меру ленивого" разработчика. Как и у экзаменатора на экзамене. Вот и пытаются адаптировать правила под эту задачу. Тоже, как умеют (я так думаю)...
Аноним (10), 11:30, 23/10/2025
Теперь они инвалиды без ИИ, всё верно. Точно также, как раньше инженеры стали инвалидами, когда компы и проф софт уже появился, а они всё ещё в столбик на бумажке считали.
Продаван (?), 10:24, 23/10/2025
Носятся с этим ЭйАй как куры с яйцами. Ей богу, людям заняться нечем. Думаю, что через достаточно короткое время, начнется обратное. Как только начнется масштабное "вторжение" ЭйАй, манагеры начнут запрещать использование ЭйАй, потому-что качество кода окончательно деградирует по всем направлениям и языкам. Воистину останутся только языки и платформы, где ЭйАй будет бессилен.
Bottle (?), 10:36, 23/10/2025
Самое печальное, что все эти LLMки обучаются на базах Реддита и прочих социальных площадок, то есть "экспертиза" у этих нейронок точно такая же, как у нас, опеннетных экспертов, если не хуже.
Зря что ли Gemini советовал склеивать пиццу? А Grok, обученный на левацкой помойке Twitter и выдающий "правильные" ответы по мнению Дем.Партии США?
В случае с кодом всё ещё веселее - как нейронка отличит рабочий код от псевдокода?
Аноним (9), 10:56, 23/10/2025
Grok вроде как интерпретатор python использует для проверки работоспособности кода.
Аноним (10), 11:37, 23/10/2025
О, очередной незнайка дающий волю фантазиям. ИИ часто пишет код лучше, чем даже матёрые программисты. А уж ревьюит вообще несравнимо лучше. Люди вообще постоянно ленятся делать ревью нормально, поэтому ИИ тут в первую очередь на помощь.
Но вообще, чем больше противников ИИ, тем лучше. Меньше конкурентов на рынке труда. Идите бургеры флипать, или улицы подметать, там рассказывайте другим таким же, как ИИ не нужен, а мы будем по 10 тыщ баксов в месяц продолжать зарабатывать.
Продаван (?), 11:41, 23/10/2025
Судя по пафосу и никнейму, незнайка как раз Вы.
Да и зарабатывать придется вам, подметая улицы, когда вся эта суета и истерия с ИИ закончится.
Я это видел уже не раз, мой юный подаван.
Аноним (10), 11:59, 23/10/2025
Ты незнайка потому, что очевидно не знаешь о чём говоришь. А я знайка, потому что ИИ пользуюсь каждый день уже почти год как, в том числе на работе по работе, включая агентов. И наша огромная корпорация не только приветствует ИИ, она его ещё и оплачивает. Результаты - серьёзное поднятие экспертизы сотрудников и многократное увеличение выхлопа программистов - куча вещеф до которых не доходили руки наконец-то делают, и делают очень качественно.
Где ты там в своей жизнм уже сто раз проходил и видел ИИ - расскажи друзьям-инопланетянам.
Продаван (?), 12:13, 23/10/2025
Интересно читать сказки, продолжайте.
И да, "Носов", перелогиньтесь пожалуйста.
Аноним (27), 12:14, 23/10/2025
> И наша огромная корпорация не только приветствует ИИ, она его ещё и оплачивает.
Т.е. ее устраивает случайный код, найденный агентом в Интернете. Что за корпорация? Интерес не праздный - нужно знать, с кем лучше не иметь дел.
Аноним (31), 12:38, 23/10/2025
Да да, милости просим название вашей огромной мегакорпорации в студию, просто любопытно насколько далеко фантазия у современных детей распространяется.
Аноним (20), 11:59, 23/10/2025
понятно.
а то никто ни разу не пробовал, ага.
приставка к чату не помеха даже перекладывателям джсонов.
penetrator (?), 13:06, 23/10/2025
Я так понимаю, существующие авторегрессионные модели уже уперлись в предел своих возможностей, дальшнейшее увеличение параметров только приводит к накоплению ошибки.
И если ничего не поменяется (а оно не поменяется), то что ты мы получаем сейчас - это максимум. Они будут ошибочно интерпретировать контекст, и они будут галлюцинировать. В лучшем случае можно будет отполировать сам процесс обучения, чтобы выжать еще несколько грамм из этого котика, например за счет более узкой специализации.
AI - инструмент, очень специфичный и иногда очень полезный, но ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, а не ЗАМЕЩАЮЩИЙ. Все кто будут делать по-другому станут участниками регресса.
Сдуется ли этот пузырь? Думаю сдуется, и лучше раньше, чем позже, иначе индустрия пострадает сильнее.
Аноним (27), 12:10, 23/10/2025
> тег "Assisted-by: название AI-ассистента"
не сможет быть оправданием в нарушении авторских прав на код, надерганный ИИ в Интернете.
Аноним (27), 12:18, 23/10/2025
Они принадлежат их авторам. Под различными лицензиями. Может оказаться, что код из учебника нельзя вставлять в свой свободный или проприетарный проект. По крайней мере без нарушения правил цитирования. Кстати, код из учебника я и без ИИ могу взять (с соблюдением прав).
Аноним (26), 12:47, 23/10/2025
Можете,но вы денежки простите за это и не малые. Дешевле купить подписку на АI-ассистента.
Аноним (27), 13:00, 23/10/2025
Может, и так. Но я разрабатываю время от времени научные вещи для себя, как говорится. Хотя результаты для народа выкладываю. А вот такой момент. Если 10 человек зададут агенту один и тот же вопрос, они все получат одинаковый код? Это не есть хорошо для науки.
Аноним (38), 13:24, 23/10/2025
Раньше помечали: "сделано на расте", сейчас - "сделано на ИИ". Когда-то просто клеили бумажку "осторожно, окрашено!".
|