В Fedora утверждены правила использования AI-инструментов при разработке

Управляющий совет проекта Fedora утвердил правила, регламентирующие применение AI-инструментов при разработке Fedora Linux. AI-инструменты рассматриваются как потенциальная возможность сделать платформу лучше, но при этом имеются опасения, связанные с конфиденциальностью, безопасностью, этикой и качеством. Решено не запрещать использование AI-ассистентов при обязательном человеческом контроле за результатом их работы и несении разработчиком ответственности за код. Основные принципы использования AI-инструментов при подготовке изменений для Fedora: Разработчик, использующий AI-инструменты при подготовке изменений для Fedora, считается автором, несёт ответственность за переданное изменение и ручается за его качество, соответствие лицензиям и полезность. Независимо от того, подготовлено изменение человеком или AI, оно должно полностью соответствовать требованиям проекта к принимаемым изменениям.

При передаче изменения, значительная часть которого сгенерирована AI-инструментами, в примечании к коммиту или pull-запросу обязательно требуется добавлять тег "Assisted-by: название AI-ассистента". Например, "Assisted-by: ChatGPTv5". При незначительных заимствованиях или при ручной переработке кода, предложенного AI-ассистентами, добавление маркировки желательно, но не обязательно. Не требует маркировки использование AI для выполнения рутинных задач, таких как исправление грамматических ошибок и приведение текста в порядок.

При рецензировании изменений AI-инструменты можно использовать в процессе анализа изменения или для помощи в формировании отзывов. При этом запрещено использовать AI для полной автоматизации процесса рецензирования или вынесения суждения о предложенном изменении. Окончательное решение должен принимать человек, который несёт ответственность за санкционированное им одобрение и отклонение изменения.

При управлении проектом AI-инструменты могут применяться для автоматизации рутинных задач, таких как фильтрация спама, автоматизированное тестирование и создание заметок, но их использование недопустимо для определения статуса участника сообщества, например, при оценке жалоб на нарушение кодекса поведения, обработке запросов финансирования и выборе кандидатов на руководящие должности.

Крупномасштабные инициативы, способные значительно поменять механизмы работы проекта или привести к экспоненциальному росту изменений, должны обсуждаться отдельно с управляющим советом Fedora.



