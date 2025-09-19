Google представил AI-возможности Chrome

Компания Google объявила об интеграции в Chrome десяти новых возможностей, связанных с использованием AI-моделей. Первой возможностью стал интегрированный в браузер чат-бот Gemini, который может пояснять содержимое просматриваемой страницы и отвечать на связанные со страницей вопросы, не переключаясь с текущей вкладки. Для вызова Gemini в верхний правый угол экрана добавлена кнопка, при нажатии на которую выводится диалог, позволяющий задавать вопросы на естественном языке и выбирать вкладки, содержимое которых должен учитывать AI при формировании ответа. Gemini активирован начиная со вчерашнего дня для пользователей macOS и Windows из США, использующих английский язык. Среди других AI-возможностей Chrome: Возможность использования Gemini как агента, которому можно давать задания и он выполнит их, действуя на сайтах от имени пользователя. Например, увидев на странице рецепт блюда, можно попросить Gemini купить их в определённом интернет-магазине и он сам найдёт товары в каталоге, добавит в корзину и оформит заказ. Действия выполняются интерактивно с пояснением каждого шага и возможностью вмешаться в процесс. Возможность будет активирована в ближайшие месяцы.

Возможность обобщения и сравнения информации с нескольких сайтов, открытых в разных вкладках. Например, при организации поездки Gemini может составить план на основе открытых вкладок с информацией о заказе билетов, бронировании гостиниц и посещении мероприятий.

Поиск страниц, которые пользователь когда-то просматривал в прошлом. Вместо листания истории навигации, можно в общих чертах описать суть искомого содержимого и Gemini подскажет на какой странице оно упоминалось (например, можно задать вопрос "на каком сайте я смотрел рецепт вишнёвого пирога").

Интеграция Gemini с просматриваемыми в браузере сервисами Google, такими как Google Calendar, YouTube и Google Maps. Gemini можно использовать с данными сервисами не покидая текущую вкладку для выполнения таких действий, как назначение встреч, получение информации о местах и поиск фрагментов в видео.

Поиск в AI-режиме из адресной строки. Для перехода в данный режим достаточно нажать клавишу табуляции перед началом ввода в адресной строке. AI-режим позволяет задавать вопросы на естественном языке и получать ответ на основе агрегирования информации из наиболее релевантных страниц на заданную тему. При необходимости пользователь может уточнять информацию наводящими вопросами. Возможность будет активирована до конца месяца для пользователей из США и позднее распространится на другие страны.

Возможность задавать вопросы о содержимом страницы прямо из адресной строки. В числе показываемых в адресной строке рекомендаций Gemini может сам формулировать релевантные варианты вопросов о содержимом страницы. Возможность появится в ближайшие недели.

В режиме расширенной защиты браузера (Safe Browsing > Enhanced protection) реализован вывод предупреждений о мошеннических страницах, выявленных локально выполняемой моделью Gemini Nano на основе анализа содержимого. В настоящее время предупреждения выдаются для сайтов, предлагающих загрузить вредоносное ПО, но в будущем защита будет расширена для выявления сайтов, которые показывают фиктивные предупреждения о заражении вирусами или проводят мошеннические розыгрыши призов.

Выявление спамерских и мошеннических уведомлений, с предоставлением возможности просмотреть их или отписаться. Аналогично добавлено определение целесообразности запросов полномочий, таких как доступ к камере и микрофону. AI оценивает предпочтения пользователя и маркеры, такие как качество сайта, для принятие решение о показе уведомлений в менее навязчивом виде.

Функция автоматической смены пароля, основанная на использовании AI. Если пароль присутствует в известных базах скомпрометированных учётных записей, то при попытке входа c данным паролем на сайт Chrome выведет предупреждение с предложением изменить пароль. При согласии браузер генерирует стойкий к подбору пароль, после чего сам заполняет и отправляет нужные web-формы для смены пароля на поддерживаемых сайтах, таких как Coursera, Spotify, Duolingo и H&M.



