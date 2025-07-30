Эксперимент по использованию AI для перевода приложения с GTK2 и OpenGL на GTK4 и Vulkan

2.11 , Аноним ( 11 ), 10:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без ИИ портирование сабжа заняло бы чуть более 4 часов а ты включил туда время на изучение разницы между новым и старым апи? 4 часа -- это когда все уже знаешь: и gtk2, и gtk4. 5 часов -- это когда особо не изучал или знаешь только что-то одно.

3.14 , Аноним ( 9 ), 10:57, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Почему API не могут быть стабильными?

4.19 , Аноним ( 11 ), 11:00, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты спрашиваешь, почему gtk2 (2002) изменился по сравнению с gtk4 (2020)? то есть ты сейчас с серьещными щщами спрашиваешь, почему апи смеет изменяться за "всего лишь" 18 лет, да?

5.27 , Аноним ( 9 ), 11:04, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да! Что там принципиально нового могло появиться и что такое там могло устареть?

6.30 , Аноним ( 11 ), 11:08, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – CSS-стилизация например появилась. Соответственно, стилизацию старыми средствами нужно было удалить, чтоб не сопровождать два конкурирующих решения. И хоп! -- апи изменилось несовместимым образом.

6.35 , Аноним ( - ), 11:11, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Да! Что там принципиально нового могло появиться и что такое там могло устареть? Поддержка hidpi.

За одно это нужно закопать gtk2 на 5 метров, а сверху еще бетона налить.

Но нет, gtk2-кал всё еще тянется и ленивые мудлы ноют "оно же работает! зачем его переписывать на новый тулкит?!". А то что на нормальных мониторах оно выглядит так, как будто 6omжа на экран вырвало - это типа норм, их чувство прекрасного оно не задевает!

7.50 , Аноним ( 50 ), 11:30, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > на нормальных мониторах оно выглядит так, как будто Меня задевает, когда у меня заголовки окон в полэкрана высотой. Но почему-то это именно в gtk4, тогда как в gtk2 всё хорошо в этом плане. Никакого hidpi у вас нет, вам просто размер всех элементов увеличили вдвое по сравнению с нормальным, поэтому вам на ваших 4k и кажется, что стало лучше.

8.53 , Аноним ( 9 ), 11:35, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Главное что их чувство прекрасного не чешется ... 8.96 , Аноним ( - ), 12:21, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Все еще сидишь на Samsung SyncMaster 3Ne Вот там да, полэкрана занимают ... 9.109 , Аноним ( 109 ), 13:06, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать меня больше всего интересует зачем Samsung SyncMaster 3Ne и 4к монитор подключат... 7.61 , Аноним ( 109 ), 11:39, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Поддержка hidpi https://github.com/themix-project/themix-gui

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48282

Также возможен экспорт GTK+2 темы с увеличенными элементами для дисплеев высокого разрешения (HiDPI). не благодари

8.78 , Аноним ( - ), 12:03, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать И не собирался Зачем мне этот прдлинг Тем более, в самом распространенном сце... 9.101 , Аноним ( 50 ), 12:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В gtk4 не так разве ... 10.104 , Аноним ( 109 ), 13:01, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать он придумал сферический пример, когда он будет брать древний дедушкин ноут 1024 ... 11.170 , Аноним ( 278 ), 14:21, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Этот сферический пример у меня сейчас стоит на столе - обычный fdh ноут и обычны... 12.177 , Аноним ( 109 ), 14:31, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Нет, в нашей глуши fdh ноуты банально считаются устаревшими Но я тут не удивлё... 13.193 , Аноним ( 278 ), 14:48, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну, какой выдали, такой выдали Это норм для удаленщика Ты поработал в офисе ка... 14.233 , Аноним ( 109 ), 16:21, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать 0,001 вероятности что звезды сойдутся именно так как-то не вяжется с ... 9.102 , Аноним ( 109 ), 12:57, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать да, да так распространен, что в природе и проде даже не встречается ... 7.126 , ИмяХ ( ok ), 13:29, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Поддержка hidpi. Что такого волшебного в этом hidpi, что для него нужна аж целая поддержка? Это же всего лишь количество пикселей, которое даже в gtk1 хранится в виде int32_t то есть экран может быть до 2млрд х 2млрд пикселей. А то, что приложения хреново выглядят, так это обращайтесь к рисовальщикам тем, чтоб они вам покрупнее иконки сделали.

8.166 , Аноним ( 278 ), 14:17, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Это шутка Или реально не понятно У тебя dpi определяет реальные размеры изобра... 5.73 , Аноним ( 279 ), 11:58, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У винды он практически не изменился за тридцать лет.

6.100 , Rev ( ok ), 12:51, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто винду разрабатывали умные ребята.

7.117 , Аноним ( 9 ), 13:11, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Умные это понятно, но они ещё коммерческую ОС разрабатывали, а это много значит.

6.196 , Аноним ( 213 ), 14:50, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, там просто новый выкатывают каждый раз как надо старый сломать, а потом такие ой-ой, как же так у нас пять разных кодировок в трёх разных местах, и половина приложений выглядит не так, как другая половина?

7.238 , Аноним ( 279 ), 16:34, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – WinAPI расширяется, а не меняется. Отламывается что-то в очень редких случаях.

6.250 , Аноним ( 247 ), 16:58, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не подскажешь, зачем там режим совместимости имеется?

7.296 , Аноним ( 279 ), 19:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Во-первых, он там таки имеется.

Во-вторых, он в основном окружение эмулирует, а не вызовы API.

В третьих, он нужен-то довольно редко, и в основном для древних игрушек под 9x (а как тогда игрушки писали, это песня просто, ковырялся, знаю).

4.21 , Витюшка ( ? ), 11:00, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что Gnome и GTK

3.242 , Аноним ( 242 ), 16:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они сейчас генерируют комментарии с помощью ИИ, на один коммент двадцать, противоречивых комментариев от ИИ, угу.

2.12 , Аноним ( 12 ), 10:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В той новости опенсорс разработчики решали issues в своих репозиториях, с которыми они работали годы и сделали тысячи коммитов. А тут незнакомый человеку проект.

3.59 , пох. ( ? ), 11:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хеловрот. Или ты про gtk? Ну тут да, уел. Интерфейс к хеловроту оказывается может писать искуственный иди0т, всего за пять часов гре6ли.

2.17 , Кошкажена ( ? ), 10:58, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Интересно, сколько бы часов заняло портирование у местных экспертов, воюющих против AI? Ну Кристиан, конечно, не эксперт. Просто вайб коднул. Какая зп у него, простите? Самому не смешно интересно.

2.43 , Аноним ( 43 ), 11:21, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не знаю где тут портирование увидели. Оно написало что-то "по мотивам" xtraceroute и патч там размером во все исходники

3.81 , Аноним ( 10 ), 12:07, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > не знаю где тут портирование увидели. Оно написало что-то "по мотивам" xtraceroute и патч там размером во все исходники Действительно, почему же "по мотивам"? 🤔

Может потому, что API OpenGL 2.0 начала нулевых и современного Vulkan отличаются даже на концептуальном уровне? Или дай угадаю: уважаемый эксперт ни того, ни другого в глаза не видел?

4.179 , Аноним ( 43 ), 14:35, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Может потому, что API OpenGL 2.0 начала нулевых и современного Vulkan отличаются даже на концептуальном уровне? Угу, get_sun_position была жестко завязана на OpenGL 2.0, а теперь она использует вулкан.

Парсинг вывода traceroute тоже был завязан на gtk2. > Действительно, почему же "по мотивам"? 🤔 "по мотивам" тут не потому что код существенно поменялся из-за перехода с одного апи на другой, а потому что код в принципе существенно поменялся:

- переписаны части кода не относящиеся к гтк

- изменена логика работы, например появилась привязка к вебсервису

- изменена структура проекта, огромный объем правок Это не порт на gtk4, это отдельный проект с заимствованием случайных кусков кода и глобусом похожий на Xtraceroute

