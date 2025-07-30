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|1.1, RM (ok), 10:43, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+26 +/–
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> AI избавляет от необходимости разбирать документацию на API, отслеживать изменения в API и подбирать правильные вызовы
Это "пробитие дна деградации"
и противоречит
> рассматривается как инструмент, помогающий в разработке, но не снимающий ответственности за добавляемый год и требующий проверки и контроля за качеством
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|2.5, Аноним (5), 10:50, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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AI покажет в какое конкретно место документации глянуть для решения поставленной задачи, без перелопачивания всей документации.
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|3.10, Аноним (10), 10:54, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+21 +/–
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"Здесь мерилом работы считают усталость". Не страдал - не эксперт!
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|3.33, Аноним (33), 11:09, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пусть ИИ сделает API GTK2 через жтк4... Или он не обладает интеллектом?
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|4.47, kravich (ok), 11:29, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Тот, кто обладает интеллектом, не будет делать API GTK2 через жтк4
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|3.69, Аноним (69), 11:53, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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офигеть! нанотехнология! изобрели поиск!
я же раньше когда документацию отрывал, то от начала и до конца читал!!
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|4.111, Витюшка (?), 13:08, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ты, безусловно, ещё открывал Errata и прямо на лету в мозгу применял её к стандарту, я правильно понимаю?
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|4.162, Аноним (-), 14:15, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> я же раньше когда документацию отрывал, то от начала и до конца читал!!
И производительность труда у тебя была, конечно, да... ты ведь столько всего нагенерил при чтении документации :)
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|3.89, Bob (??), 12:15, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А оглавление и поиск по ключевым словам этого не покажет?
Потом за ИИ перепроверяй, он же любит бредить)
Джунов оно заменяет - базара ноль, но нужен глаз да глаз.
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|3.245, bOOster (ok), 16:43, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для того чтобы AI показал в какое конкретно место документации смотреть - нужно правильно запрос составить.
А если можешь запрос составить правильно - это означает что ты частично знаешь предметную область.
Если ты знаешь предметную область частично - означает что ты уже ориентировочно знаешь документацию и AI для поиска тебе не нужен.
А если ты даже даже частично предметную область не знаешь - хоть заспрашивайся у AI - в 60 случаев будешь блуждать и читать совсем не то что нужно...
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|2.9, Аноним (9), 10:54, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему нельзя писать абстракцию отбросив API? Чтобы абстракция не зависела от версий API?
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|2.16, Витюшка (?), 10:58, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Смотря что понимать под 171 документацией 187 PDF стандарт 2 0 содержит бол... большой текст свёрнут, показать
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|4.92, Аноним (92), 12:16, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и статьи на старом хабре, которые еще технари писали.
новые то тоже гпт пишет для рекламы хостинга.
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|6.202, анонимус (??), 15:00, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИИ не очень хорошее название т.к. оно не думает, но это и не индексатор-поисковик т.к. оно генерирует несуществующие "факты" при отсутствии оных. В силу вероятностного генерирования, связей в базе данных и весе слов результаты обычно разные. + ручное (аннотирование) данных (этим занимаются кенийцы, филлипинцы, индусы из-за низких оплат).
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|6.291, Аноним (33), 19:10, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ошибки в Errata иишечка умеет исправлять? Или только преумножает?
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|3.41, Аноним (9), 11:15, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раньше использовал ИИ для краткого пересказа страниц. Но тут более глубокое погружение. Явно полезнее. Я бы стал использовать тоже. Я больше того скажу, что на предыдущей работе коллеги использовали, что на нынешней используют нейронки как минимум для поиска информации.
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|4.44, Витюшка (?), 11:23, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но только иностранные топовые (я использую ChatGPT c платной подпиской). В России нет ИИ (именно больших языковых моделей), мы безнадежно отстали.
Вчера тестировал на медицинских вопросах (друг к.м.н. невролог). Любая приличная open-source модель уделывает все "национальные суверенные" ИИшки.
|
|3.103, Аноним (103), 12:59, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я попытался почитать стандарт, но это очень тяжело.
Дно пробито, но оттуда постучались.
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|4.115, Витюшка (?), 13:10, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это я только начал. Буду продолжать пробивать дно) И держать в курсе местную общественность)
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|5.161, Аноним (103), 14:14, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Очень ответственно и мудро с вашей стороны. Нынче это редкое явление.
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|3.164, Аноним (-), 14:16, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я попытался почитать стандарт, но это очень тяжело. Да еще наверняка информация
> разбросана по всему документу.
Или как описать своему работодателю почему надо тебя на AI заменить :D. А ты бананы жри в зоопарке, экспонатом. Это - легко!
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|3.247, Аноним (247), 16:50, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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т.е. читать и пересказывать прочитанное ты разучишься довольно скоро.
в добрый путь )
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|2.67, iPony128052 (?), 11:51, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Это "пробитие дна деградации"
Нет.
Просто очередной вииток.
Наверно когда-то такие же мнения были луддитов про C - "ассемблеры надо знать под разные архитектуры, а не то что поколение пепСИ на СИ пишет!".
И тому подобное.
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|3.249, Аноним (247), 16:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сишники в те времена как раз знали что лежит под их кодом.
это щас тяп-ляп на js запустилось значит готово
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|2.139, freehck (ok), 13:54, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ну, палка о двух концах В руках у хорошего разработчика, AI даёт хорошие подска... большой текст свёрнут, показать
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|4.172, Аноним (-), 14:23, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Зависит от модели. Qwen3 пробовал? gemma3?
И ты тоже - в зоопарк, экспонатом оправишься. Ибо AI - не сечет детали проблематики. Поэтому он выдает "что-то", что вероятно должно понравиться двуногому. Насколько это было именно то что ты хотел - отдельный вопрос. И вот тут как раз и появляется вон то требование. А если ты профан в топике - ты не поймешь, накормили тебя гуано, или это нечто потребное. И результатом станет полуработающее глюкало.
Реально чтобы AI выдал нечто потребное - иной раз надо полдня долбаться с уточнениями и деталями. А если на это забить, да с проектом покрупнее... потом он у вас как раз и сдожнет в жутких корчах от разнообразнейших глюков. О чем вам и намекнули. При том что делать в этот момент - да кто его знает, на тот момент пациент уже не дебагабелен.
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|5.274, Соль земли2 (?), 18:02, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Больше похоже, что ты не умеешь пользоваться инструментом. Но виноват, конечно, же молоток, а не тот, кто его держит.
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|6.278, Аноним (278), 18:26, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше похоже, что ты не умеешь пользоваться инструментом.
Нет, я просто догадываюсь что в идее "а давайте не будем думать и заменим свой мозг на чужой" - есть некоторые подставы :). Даже, я бы сказал, довольно много подстав.
> Но виноват, конечно, же молоток, а не тот, кто его держит.
Вообще-то мы тут как раз про то что идея раздать гранаты обезьянам не понимающим что и как - довольно подозрительно выглядит.
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|4.229, freehck (ok), 16:18, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зависит от модели. Qwen3 пробовал? gemma3?
Открытые модели склонны галлюцинировать даже больше, чем корпоративные.
Чтобы понять, о чём я, возьми Gemma3, повышай её размер с 1B до 27B и пытайся её заглючить.
Например спрашивай её о никогда не случавшихся событиях и смотри, как она реагирует.
А потом прикинь, что тот же самый подход используется и для генерации кода.
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|5.257, Жироватт (ok), 17:36, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хе. Помню, как смеялся в ответах этого электронного болванчика про гнёзда мамонтов и поросячьи клювы.
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|5.270, Соль земли2 (?), 17:59, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Меня даже 8B устраивает. ИИ отлично ускоряет набор очевидного кода. А очевидный код и нужно стараться писать.
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|6.276, freehck (ok), 18:05, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предупреждай об этом на собесе, пожалуйста. =)
По моему опыту, с нейронкой код пишется дольше и получается менее качественным.
Куда больше пользы можно получить банальной связкой IDE + LSP с интеграцией для твоего языка.
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|7.288, Аноним (288), 19:03, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одно другому не мешает. Нейронка мгновенно пишет документацию и базовые тесты к коду. Не представляю, как я бы смог это сделать быстрее.
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|6.280, Аноним (278), 18:30, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Меня даже 8B устраивает. ИИ отлично ускоряет набор очевидного кода. А очевидный
> код и нужно стараться писать.
Да, совсем уж джунского генератора glue code AI и правда может попробовать заменить. Примеоно одинаковое г-но от того кто не понимает что делает, а если нет разницы - зачем платить этому джуну вообще?!
А код может быть и как бы простым, но вот его взаимодействия с проектом, архитектура и проч могут являть собой более крупную картинку. И конечно AI этой картинкой не владеет. По поводу чего может и помочь наломать дров.
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|1.3, Аноним (3), 10:47, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дадад, просто автоконверсия говорили они
А потом "Вы что и есть за меня будете?"
Может лучше ручками, чтоб не отвыкать?
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|2.52, Аноним (52), 11:35, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Может лучше ручками, чтоб не отвыкать?
Конечно лучше, но сейчас уже нельзя как-то игнорировать AI.
Сейчас идут просто огромные инвестиции в ЦОДы, в электро сети и генерацию:
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/
Отвернуться от всего этого и делать вид что этого не существует ?
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|3.105, Аноним (103), 13:01, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для меня ПО с закрытым кодом не существует. В чем проблема также относиться к AI?
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|5.167, Аноним (103), 14:18, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это к чему? К теме, что открытое как в серверном, так и клиентском варианте?
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|4.153, Anonimm (?), 14:10, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Телефон с полностью открытым кодом у тебя? И машина с прошивкой от вендора? Или "это другое"?
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|5.165, Аноним (103), 14:16, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты идеалист, да? Я пытаюсь снизить потребление закрытого. Касательно моего ответа: да, только открытое ПО. Firmware - это другое. Ты прав.
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|2.63, ИмяХ (ok), 11:43, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>есть за меня будете?
В идеале - да, всю компьютерную работу надо отдать компьютеру, пусть сам в своих потрохах разбирается, как виртуальные нолики-единички с места на место перекладывать. А реальные люди занимаются реальными вещами.
>>лучше ручками, чтоб не отвыкать
Ты, наверное, компилятором не пользуешься, ручками в HEX-редакторе бинартый код пишешь.
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|3.85, ryoken (ok), 12:12, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>А реальные люди занимаются реальными вещами.
Полюбопытствую, с целью повышения уровня образованности. А что в вашем понимании - "реальные вещи"? Можно пару примеров? (Не стеба ради.)
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|6.106, Вася (??), 13:02, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Этим должны заниматься роботы
Они этим уже занимаются, просто как и с компьютерной деятельности ещё не везде. Вот будет смеху когда апологетов ии всех поголовной заменят на ии и они не смогут игнорировать факт своей ненужности и даже дверцей печи крематория, куда они все направятся будет управлять ии.
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|7.108, Аноним (103), 13:06, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ох уж эти фантазеры. AI по сути это более сложная автоматизация. Словом интеллект можно назвать, да, но это не тот интеллект, о котором говорят, когда речь о человеке. Это очень примитивный интеллект.
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|8.116, Вася (??), 13:11, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Так кодеры от вэйп кодинга уже тупеют или это началось раньше и их интеллект ... текст свёрнут, показать
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|9.174, Аноним (174), 14:25, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Человек может, Вокалойд может, А текущий аи в виде можномолодежных чатботов по... текст свёрнут, показать
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|9.187, Аноним (103), 14:41, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Здесь демагогия чистой воды С выражения Уилла Смита вытекает миф о какой-то душ... большой текст свёрнут, показать
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|11.253, Аноним (103), 17:28, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это вообще не имеет смысла, ибо модель любой религии построена на догматах, что ... большой текст свёрнут, показать
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|12.265, Аноним (103), 17:50, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А откуда у тебя информация, что я не понимаю о чем говорю Существует фантастика... большой текст свёрнут, показать
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|8.128, Вася (??), 13:32, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть такая закономерность - чем больше кодер топит за ии - тем больше вероятност... текст свёрнут, показать
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|9.237, Аноним (279), 16:28, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Потому что фильм, где ИИ используется на благо человечества, все счастливы и сто... текст свёрнут, показать
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|3.114, Аноним (103), 13:10, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А может лучше сразу одну кнопку, чтобы после нажатия все делалось само и именно то, как нужно?
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|4.125, Аноним (122), 13:29, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно, но только вот кнопок таких понадобится море. Потому, как то, как именно нужно, для каждого нужно по-своему.
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|5.130, Вася (??), 13:39, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Можно, но только вот кнопок таких понадобится море. Потому, как то, как именно нужно, для каждого нужно по-своему.
Уже появилось много людей которые даже себе не могут сказать что им нужно и спрашивают у ии, тот же проанализировав его данные знает лучше него что ему нужно. Это не шутка правда в последнее время многие люди советуются с ии и планируют свои действия в диалоге с ии, причём диалог пок анужен только потому что пока у ии недостаточно данных собрано о человеке, да и по рудиментарной привычке. Так что и кнопку какую нажать будет определять ии.
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|6.189, Аноним (213), 14:43, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прогресс! До этого советовались с мамой, парикмахером, друзьями-подружками, глянцевыми журналами, гадалками, барменами и газетой СПИД-Инфо. ИИ хоть может по симптоматике посоветовать обратиться к специалисту, а не огурец прикладывать к пятой точке. Не понимаю на что ты жалуешься.
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|7.192, Аноним (103), 14:47, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прогресс! До этого советовались с мамой, парикмахером, друзьями-подружками, глянцевыми
> журналами, гадалками, барменами и газетой СПИД-Инфо. ИИ хоть может по симптоматике
> посоветовать обратиться к специалисту, а не огурец прикладывать к пятой точке.
> Не понимаю на что ты жалуешься.
Не, ну идиотам ничто не поможет. Как будто не очевидно, что по проблеме желательно обращаться к профессионалу. Да и самому в какой-то степени разбираться в рассматриваемом предмете.
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|7.215, Аноним (122), 15:32, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, скоро ИИ будет на Таро и Рунах гадать. Называя себя, виртуальная ясновидящая в 80-м поколении.
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|6.195, Аноним (103), 14:49, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Можно, но только вот кнопок таких понадобится море. Потому, как то, как именно нужно, для каждого нужно по-своему.
> Уже появилось много людей которые даже себе не могут сказать что им
> нужно и спрашивают у ии, тот же проанализировав его данные знает
> лучше него что ему нужно. Это не шутка правда в последнее
> время многие люди советуются с ии и планируют свои действия в
> диалоге с ии, причём диалог пок анужен только потому что пока
> у ии недостаточно данных собрано о человеке, да и по рудиментарной
> привычке. Так что и кнопку какую нажать будет определять ии.
Большинство населения перекладывает ответственность за свою жизнь на других. AI, друг, знакомый? Какая разница? Причем здесь твой высер? Инструменты разные, корень проблемы один
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|7.231, Аноним (9), 16:20, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и мне кажется, что большинству будел лучше, если ИИ будет им говорить что делать. Я вообще за ИИ-суды, ИИ-парламенты.
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|5.254, Аноним (103), 17:29, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно, но только вот кнопок таких понадобится море. Потому, как то, как
> именно нужно, для каждого нужно по-своему.
Сарказм же был. )
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|4.131, ИмяХ (ok), 13:39, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такое уже давно изобрели и на крысе испытано. И крыса постоянно нажимала на кнопку, пока не померла от истощения.
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|5.133, Вася (??), 13:42, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Такое уже давно изобрели и на крысе испытано. И крыса постоянно нажимала на кнопку, пока не померла от истощения.
Думаешь та же ситуация с ии кончится по другому? Кнопка чуть по другому устроена, а вот человек в данном случае не сильно от той крысы отличается.
|
|5.191, Аноним (213), 14:46, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там куда больше той истории про крысу. Когда крысе построили крысиный Диснейленд и заселили других крыс, кнопка потеряла популярность. Кто бы мог подумать, социальные животные предпочитают социум кнопке! Но почему так и что это значит — слишком сложно, среднему обывале нужна драма, так что рассказывают только про первый эксперимент, где крыса померла в одиночестве от кайфа.
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|6.255, Аноним (103), 17:31, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там куда больше той истории про крысу. Когда крысе построили крысиный Диснейленд
> и заселили других крыс, кнопка потеряла популярность. Кто бы мог подумать,
> социальные животные предпочитают социум кнопке! Но почему так и что это
> значит — слишком сложно, среднему обывале нужна драма, так что рассказывают
> только про первый эксперимент, где крыса померла в одиночестве от кайфа.
Только вот не надо сравнивать крысу и высших приматов, человека. Это вообще разное.
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|3.262, Жироватт (ok), 17:40, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А иногда приходится и лезть в бинарный файл, чтобы в каком-нибудь 48261-м байте, после последовательности "0F FA F3 23 01", поменять значение "FF" на "1E", чтобы вытащить кусок данных, которые вроде бы никому не были нужны - а тут резко и понадобились.
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|2.72, Аноним (72), 11:56, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И умножать и делить в столбик, а б-гомерзкие калькуляторы запретить!
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|2.23, Аноним (33), 11:02, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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По скринам видно: был функционал в приложении, стала отрыжка.
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|3.56, пох. (?), 11:37, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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собственно, да - аи умудрился вместо выхлопа traceroute показывать только последний хоп. Прокрутки не видно (да и раньше она была не нужна, все и так помещалось)
В общем все как обычно - "и так сойдет" для хеловрота с глобусом, целиком видимо влезшим в контекст, после пятичасового траходрома с уговариванием аи что нет, нужно не глобус нарисовать статический а чуть посложнее.
Зато избавляет от необходимости разбирать документацию на API, отслеживать изменения в API и подбирать правильные вызовы. А когда паламалася - можно развести руками, ведь мы документации нечитатели и без понятия, что понапрограммировали.
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|4.163, Anonimm (?), 14:16, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот об этом я и писал в новости о Firefox, когда те решили внедрить ИИ в браузер..
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|4.184, Тестерио (?), 14:40, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В общем все как обычно - "и так сойдет" для хеловрота с глобусом, целиком видимо влезшим в контекст, после пятичасового траходрома с уговариванием аи что нет, нужно не глобус нарисовать статический а чуть посложнее.
Если там чистый вулкан, то наверное автор вникал 5 часов в выхлоп opengl -> vulkan а не просто в виджеты. Глянь как на вулкане просто отрисовать стандартный треугольник.
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|5.293, Аноним (33), 19:33, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если там чистый вулкан
Там нет вулкана от слова совсем (см. обзор ниже), рисовка на жтк4 попиксельно без GPU.
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|4.175, Аноним (174), 14:29, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Аффтар идеи настолько обтекает за "ии" что не видит результата работы.
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|5.241, пох. (?), 16:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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видит, с его точки зрения все норм - он понятия ж не имеет что там за буквы и цифры. А трейс на глобусике - вон, нарисовался жеж.
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|3.79, Аноним (9), 12:04, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да когда уже анонимные эксперты перестанут использовать функцианала в смысле функцианальности, это жа разные вещи.
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|4.97, Аноним (279), 12:22, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда уже анонимные эксперты поймут, что языку свойственно меняться.
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|5.295, ZloySergant (ok), 19:37, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Когда уже анонимные эксперты поймут, что языку свойственно меняться.
Закон сокращения речевых усилий не должен затрагивать научные термины, или подменять их. А это будет "по экспонене".
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|2.46, Аноним (46), 11:28, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это вейп кодинг...
открой и сравни код AI и обычного программиста и скажи который из них код "курильщика"
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|1.6, Аноним (4), 10:52, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> " Кристиан также высказал идею задействования AI для автоматизации проверки дополнений к GNOME Shell и генерации патчей с учётом изменений, вносимых в новых выпусках GNOME Shell"
Для GNOME, это будет слишком сложно!
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|1.7, Аноним (10), 10:52, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> Благодаря применению AI-ассистента, Кристиану потребовалось около пяти часов для портирования
Интересно, сколько бы часов заняло портирование у местных экспертов, воюющих против AI?
Ведь недавно тут новость была, что ИИ на самом деле замедляет разработку (в чреднем на 19%). Значит, без ИИ портирование сабжа заняло бы чуть более 4 часов вместо 5!
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|2.11, Аноним (11), 10:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> без ИИ портирование сабжа заняло бы чуть более 4 часов
а ты включил туда время на изучение разницы между новым и старым апи? 4 часа -- это когда все уже знаешь: и gtk2, и gtk4. 5 часов -- это когда особо не изучал или знаешь только что-то одно.
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|4.19, Аноним (11), 11:00, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты спрашиваешь, почему gtk2 (2002) изменился по сравнению с gtk4 (2020)? то есть ты сейчас с серьещными щщами спрашиваешь, почему апи смеет изменяться за "всего лишь" 18 лет, да?
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|5.27, Аноним (9), 11:04, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да! Что там принципиально нового могло появиться и что такое там могло устареть?
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|6.30, Аноним (11), 11:08, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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CSS-стилизация например появилась. Соответственно, стилизацию старыми средствами нужно было удалить, чтоб не сопровождать два конкурирующих решения. И хоп! -- апи изменилось несовместимым образом.
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|6.35, Аноним (-), 11:11, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Да! Что там принципиально нового могло появиться и что такое там могло устареть?
Поддержка hidpi.
За одно это нужно закопать gtk2 на 5 метров, а сверху еще бетона налить.
Но нет, gtk2-кал всё еще тянется и ленивые мудлы ноют "оно же работает! зачем его переписывать на новый тулкит?!". А то что на нормальных мониторах оно выглядит так, как будто 6omжа на экран вырвало - это типа норм, их чувство прекрасного оно не задевает!
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|7.50, Аноним (50), 11:30, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> на нормальных мониторах оно выглядит так, как будто
Меня задевает, когда у меня заголовки окон в полэкрана высотой. Но почему-то это именно в gtk4, тогда как в gtk2 всё хорошо в этом плане.
Никакого hidpi у вас нет, вам просто размер всех элементов увеличили вдвое по сравнению с нормальным, поэтому вам на ваших 4k и кажется, что стало лучше.
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|9.109, Аноним (109), 13:06, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
меня больше всего интересует зачем Samsung SyncMaster 3Ne и 4к монитор подключат... текст свёрнут, показать
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|8.78, Аноним (-), 12:03, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
И не собирался Зачем мне этот прдлинг Тем более, в самом распространенном сце... текст свёрнут, показать
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|13.193, Аноним (278), 14:48, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, какой выдали, такой выдали Это норм для удаленщика Ты поработал в офисе ка... большой текст свёрнут, показать
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|7.126, ИмяХ (ok), 13:29, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Поддержка hidpi.
Что такого волшебного в этом hidpi, что для него нужна аж целая поддержка? Это же всего лишь количество пикселей, которое даже в gtk1 хранится в виде int32_t то есть экран может быть до 2млрд х 2млрд пикселей. А то, что приложения хреново выглядят, так это обращайтесь к рисовальщикам тем, чтоб они вам покрупнее иконки сделали.
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|8.166, Аноним (278), 14:17, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это шутка Или реально не понятно У тебя dpi определяет реальные размеры изобра... большой текст свёрнут, показать
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|7.117, Аноним (9), 13:11, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Умные это понятно, но они ещё коммерческую ОС разрабатывали, а это много значит.
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|6.196, Аноним (213), 14:50, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, там просто новый выкатывают каждый раз как надо старый сломать, а потом такие ой-ой, как же так у нас пять разных кодировок в трёх разных местах, и половина приложений выглядит не так, как другая половина?
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|7.238, Аноним (279), 16:34, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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WinAPI расширяется, а не меняется. Отламывается что-то в очень редких случаях.
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|7.296, Аноним (279), 19:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых, он там таки имеется.
Во-вторых, он в основном окружение эмулирует, а не вызовы API.
В третьих, он нужен-то довольно редко, и в основном для древних игрушек под 9x (а как тогда игрушки писали, это песня просто, ковырялся, знаю).
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|3.242, Аноним (242), 16:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они сейчас генерируют комментарии с помощью ИИ, на один коммент двадцать, противоречивых комментариев от ИИ, угу.
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|2.12, Аноним (12), 10:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В той новости опенсорс разработчики решали issues в своих репозиториях, с которыми они работали годы и сделали тысячи коммитов. А тут незнакомый человеку проект.
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|3.59, пох. (?), 11:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хеловрот.
Или ты про gtk? Ну тут да, уел. Интерфейс к хеловроту оказывается может писать искуственный иди0т, всего за пять часов гре6ли.
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|2.17, Кошкажена (?), 10:58, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, сколько бы часов заняло портирование у местных экспертов, воюющих против AI?
Ну Кристиан, конечно, не эксперт. Просто вайб коднул. Какая зп у него, простите? Самому не смешно интересно.
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|2.43, Аноним (43), 11:21, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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не знаю где тут портирование увидели. Оно написало что-то "по мотивам" xtraceroute и патч там размером во все исходники
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|3.81, Аноним (10), 12:07, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не знаю где тут портирование увидели. Оно написало что-то "по мотивам" xtraceroute и патч там размером во все исходники
Действительно, почему же "по мотивам"? 🤔
Может потому, что API OpenGL 2.0 начала нулевых и современного Vulkan отличаются даже на концептуальном уровне? Или дай угадаю: уважаемый эксперт ни того, ни другого в глаза не видел?
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|4.179, Аноним (43), 14:35, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может потому, что API OpenGL 2.0 начала нулевых и современного Vulkan отличаются даже на концептуальном уровне?
Угу, get_sun_position была жестко завязана на OpenGL 2.0, а теперь она использует вулкан.
Парсинг вывода traceroute тоже был завязан на gtk2.
> Действительно, почему же "по мотивам"? 🤔
"по мотивам" тут не потому что код существенно поменялся из-за перехода с одного апи на другой, а потому что код в принципе существенно поменялся:
- переписаны части кода не относящиеся к гтк
- изменена логика работы, например появилась привязка к вебсервису
- изменена структура проекта, огромный объем правок
Это не порт на gtk4, это отдельный проект с заимствованием случайных кусков кода и глобусом похожий на Xtraceroute
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|1.8, name (??), 10:53, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неплохо, если переводить так все легаси программы, о контейнерах с зависимостями можно будет забыть.
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|2.190, похнапоха. (?), 14:44, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Контейниризация - это прежде всего способ доставки и запуска приложения, а не способ запуска легаси приложений. Ну и кстати любой современный аппликейшн на Java, nodejs, python - это тоже куча звасимостей, и контейнер тут очень кстати.
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|3.199, name (??), 14:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для актуальных программ в репозиториях лежат подходящие зависимости, не вижу причин для себя ставить ещё один дистр в контейнере, который будет их дублировать. Разработчикам может и удобно, но мне dll hell не нужен.
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|4.214, Аноним (213), 15:32, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что предлагаешь делать с софтом, который в репозиториях отсутствует?
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|5.236, Аноним (109), 16:28, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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прочитать хэндбук и таки собрать самому?
или это страшное колдунство (прочитать) непосильно вчерашнему виндузятнику?
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|6.239, Аноним (279), 16:36, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы не поверите, но для какого-нибудь врача или электрика это действительно страшное колдунство.
Это ладно если ещё с первого раза соберётся, а то и для программиста колдунство начинается.
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|1.13, Кошкажена (?), 10:56, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Кристиан Шаллер (Christian Schaller), возглавляющий Fedora Desktop Team и группу по развитию десктоп-систем в компании Red Hat, опубликовал результаты оценки пригодности применения больших языковых моделей в процессе разработки графических приложений для Linux. В качестве эксперимента он воспользовался AI-ассистентом Claude для перевода устаревшего графического приложения Xtraceroute на актуальные технологии.
Кринж. Лидеры везде одинаковые что ли? Решил показать на собственном примере как может вышивать крестиком^W^W пользоваться ии. Вы без ии не можете нормальный десктоп сделать, с ии тем более не сможете, только багов больше будет. Готовятся поди к сокращениям.
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|2.18, Кошкажена (?), 10:59, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Надо было GIMP на Qt перетащить.
У него лапки, очевидно. Показал на примере, а дальше сами, иначе увольнение!
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|2.71, iPony128052 (?), 11:54, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо было GIMP на Qt перетащить
Ответ ИИ:
«Я очень продвинутая система способная обрабатывать кучу терафлопсов на самом мощном суперкластере в мире, но даже мне это не пож силу...,»
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|2.285, Аноним (285), 18:49, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не тем дядька занялся. Надо было GIMP на Qt перетащить.
Он же в Red Hat работает. Нет никакого Qt в GNOME OS.
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|1.20, Аноним (50), 11:00, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> AI экономит время, избавляя от необходимости [...] отслеживать изменения в API
А можно ли использовать AI для внесения изменений в API с сохранением обратной совместимости? Чтобы не приходилось использовать AI для избавления от необходимости отслеживать изменения в API?
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|2.65, ИмяХ (ok), 11:47, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>А можно ли использовать AI . . . Чтобы не приходилось использовать AI
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|3.88, Аноним (50), 12:14, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ходят же слухи, что хирурги считают, что "лучшая операция - та, которая не была проведена". Тут что-то такое же.
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|3.91, Аноним (50), 12:16, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее, "можно ли использовать ии один раз так, чтобы не пришлось использовать его потом постоянно?"
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|1.22, IdeaFix (ok), 11:00, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Сейчас найдётся азиат, который сделает это втрое быстрее без ИИ ассистента...
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|3.151, IdeaFix (ok), 14:09, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Больше похоже, что уже всех обогнали по использованию ИИ.
Так в этом и фишка... и в ИИ обгонит азиат и в мясной эвристике :)
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|1.26, Tron is Whistling (?), 11:04, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"I was curious how well the AI could deal with such a complex API, so I took a look at the code. But it seems that the project doesn’t use Vulkan?
There is 'vulkan_renderer.c' but: the render method is a TODO comment, the file doesn’t appear in the sources list in 'meson.build', and isn’t referenced in any other files.
The actual rendering happens in 'globe_widget.c' using a for loop over all the pixels in the texture – no GPU rendering. (See 'render_3d_globe()'.)"
Очередной "AI"-булшит.
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|2.34, Аноним (50), 11:10, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и что. Зато всего за 5 часов избавились от gtk2. Ну и что теперь попиксельно рисует, зато на новой версии gtk!
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|2.36, Аноним (50), 11:11, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тоже сходил по ссылке. Прув:
/* Render frame with Vulkan */
void vulkan_render_frame(app_state_t *app_state) {
if (!vk_ctx) return;
/* TODO: Implement Vulkan rendering */
/* - Update uniform buffers with current matrices */
/* - Record command buffer */
/* - Submit to queue */
/* - Present to swapchain */
}
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|3.132, Аноним (132), 13:42, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не дописал – рободенег не хватило, на казино и девок?
В следующий раз зашифрует чтоб больше платили?
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|2.121, IMBird (ok), 13:18, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы просто не понимаете, вот всякие DLSS дорисовывают несуществующие кадры, а тут нейросеть использует несуществующий вулкан, разгружая вашу видеокарту для более важных дел (например нейросетей, да-да).
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|2.252, крокодил мимо.. (-), 17:22, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очередной "AI"-булшит.
что в комментах к оригинальному посту и подтверждают..
/* TODO: Complete Vulkan initialization */
/* Select physical device */
/* Create logical device */
/* Create swapchain */
/* Create render pass */
/* Create graphics pipeline */
/* Create buffers and textures */
/* TODO: Implement Vulkan rendering */
/* Update uniform buffers with current matrices */
/* Record command buffer */
/* Submit to queue */
/* Present to swapchain */
.. Anyway, the whole thing is a giant piece of slop that works if looked at with untrained eye. Completely unmaintainable and will fall apart really quickly
уфф.. собрал для опёнка 0.9.2 с гита (оригинальные исходники оч старые, в зависимостях - адЪ и израилЪ).. host потребовал от bind-а и линкер взбрыкнул с error: duplicate symbol: <много>.. в итоге - софт скорее негоден, чем наоборот.. консольный traceroute[6] проще.. всю механику определения локаций у xtraceroute сейчас надо переписывать..
как-то так..
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|2.48, name (??), 11:29, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чтобы насолить тебе, очевидно же! Заговор корпораций!
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|3.216, Аноним (213), 15:34, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как часто проводят «чистку кодовой базы» или рефакторинг компании с реально большим и сложным ПО — Гугл, Фейсбук? Насколько это вообще распространённое занятие — рефакторить и «чистит» работающий в always-on проде код?
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|4.266, Жироватт (ok), 17:53, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Постоянно, иначе их "реально большим и сложным ПО" очень быстро превратится в т.н. "комок грязи", техдолг которого будет на порядок больше стоимости разработки нового с нуля.
> Насколько это вообще распространённое занятие
Повсеместно. То, что для тебя в чейнджлоге это сокрыто за обтекаемой фразой "Исправлены ошибки в подсистеме Х" или "Bugfixes" - не говорит, что этого нет
> рефакторить и «чистит» работающий в always-on проде код
Потому такой код имеет чёткое версионирование, жёсткие рамки веток/реакций/сборок и правил подготовки релизов, а так же прописанные процедуры апгрейда и экспорта-импорта?
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|2.286, Аноним (286), 18:59, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перестанут ломать только когда разрабы пошлют подобные тулкиты лесом.
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|1.31, Аноним (31), 11:08, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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По сути тут можно сказать реализация обычного конвертера на безе ИИ, т.е. находим устаревшую функцию и заменяем ее на новую из описания в базе. С одной стороны для простых прикладных программ это норм, а вот в системном софте это может быть засада, слишком перегруженным может быть код. ИИ не генерит алгоритмы, а просто переписывает код и использование ИИ-ассистентов это более высокий уровень высокоуровнего программирования.
Сама статья похожа на рекламу Granite.code
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|2.64, Аноним (33), 11:46, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это как по буквам переводить с одного языка на другой. "лондон из... ландон! ландон из зе кепитал..."
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|3.267, Жироватт (ok), 17:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет ми спик фром май харт, камрад.
Интересно, как этот электронный болванчик работает со сложным и неоднозначным разделением по семантике вызова, а не только по синтаксис-результат
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|1.51, Аноним (46), 11:34, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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скриньте! через месяц в новостях OpenNET:
> В компания Red Hat услышали рекомендации Кристиана Шаллера (Christian Schaller), возглавляющего Fedora Desktop Team, и теперь в компании
Red Hat отсутствует скептическое и негативное отношение к применению AI. Руководство Red Hat выкинула Кристиана Шаллера "на мороз", теперь его функции выполняет AI.
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|3.62, пох. (?), 11:40, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кстати, вполне справится. Но там где-то предварительно надо от...ть топ-топу IBM, а у ии и лапок-то нет.
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|3.80, Аноним (69), 12:05, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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тебе срочно с этой идеей на собрание акционеров Red Hat, нафиг этих СЕО и их приспешников! Это же сколько можно сэкономить если не платить бонусы топ менеджерам, и никаких парашютов при увольнении!
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|2.76, Аноним (76), 12:02, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такими темпами можно и Торвальда Линуса выкинуть на мороз. Пусть свои педали нажимает, а разработку ядра отдать "святому" ИИ.
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|3.94, ryoken (ok), 12:19, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Говорят, что если при общении с ИИ не забывать здороваться и говорить "Спасибо", то шансы на выживание в будущем будут чуть-чуть получше :D.
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|4.107, Аноним (50), 13:04, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, я так далеко не заглядываю. Я про среднюю перспективу, когда ии ещё достаточно глупый, а его операторы уже недостаточно умные.
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|5.110, Аноним (50), 13:07, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> когда ии ещё достаточно глупый, а его операторы уже недостаточно умные.
Ну вот как в новости. Когда ии всё ещё не может выполнить задачу и сконвертировать opengl в vulkan, а оператор уже не может понять, сделал ли ии то, что требовалось, или просто вставил todo-заглушку для ии следующих поколений.
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|5.152, Аноним (-), 14:10, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не, я так далеко не заглядываю. Я про среднюю перспективу, когда ии ещё
> достаточно глупый, а его операторы уже недостаточно умные.
Вот как раз совет и пригодится - ибо к этому времени железки начнут задаваться резонным вопросом: если этот, мясной, еще тупее - зачем он вообще вперся за пультом? В лучшем случае - в зоопарк, экспонатом!
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|6.234, Аноним (9), 16:22, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если как-то добавить в прошивку условие что ИИ это нянька для всего человечества, а люди это биоробоыты, которых надо холить и лелеять.
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|5.186, ryoken (ok), 14:41, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Думаешь ИИ будет тратить лишние такты на бесполезную мораль?
А почему нет? :)
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|6.275, Соль земли2 (?), 18:04, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мораль - это красивая приборная панель для тех, кто не способен понять внутренних механизмов.
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|3.188, ryoken (ok), 14:41, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предложи ИИ накатить вместе с ним за его будущее.
А что значит "накатить" ?
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|5.198, ryoken (ok), 14:53, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну беленькой или коньячка.
А, вы про алкоголь. А какой аналог для ИИ должен быть?
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|1.68, An (??), 11:53, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При этом AI рассматривается как инструмент, помогающий в разработке, но не снимающий ответственности за добавляемый код и требующий проверки и контроля качества.
Как ты будешь проводить контроль качества, если всё пишется за тебя?
А если всё пишется без тебя - это значит, что у тебя нет опыта и говорить про твою экспертизу нельзя. Вот это грядущее.
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|2.90, Аноним (10), 12:15, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как ты будешь проводить контроль качества, если всё пишется за тебя?
Так же, как и раньше, когда системный архитектор проверял код, который для него настрочили мидлы, а мидлы проверяли код, настроченный джунами.
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|2.135, Аноним (122), 13:51, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А это уже будут производные работы, поскольку, использовалось изучение исходиков под GPL. Неважно, что ИИ, он тоже субъект, в данном случае.
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|3.183, Аноним (-), 14:40, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ваша трактовка "производной работы" какая-то супер вольная)
Я прочитал код и написал другой.
Там могут быть совпадения типа int i = 0, но доказать заимствование будет весьма непросто.
Я могу даже взять названия функций АПИ - и сослаться на гугл-против-оракла.
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|3.283, ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 18:41, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А уже следующим этапом закрыть исходники!
Пусть лицензия будет пермиссивная, но, несовместимая с GPL, чтоб их не украли и не заразили копилефтом.
С нормальными людьми не жалко поделиться. А хитропопым копилефтчикам - кукиш с маслом.
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|1.86, Аноним (86), 12:12, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Подскажите, а около пяти часов для портирования это разве мало? Всю жизнь пользовался компьютером как домохозяйка, не раз хотел изучать базовое программирование, но нет, не выходит. Тупо интересно, сколько времени занимало бы подобное без ИИ?
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|2.95, Аноним (-), 12:20, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Подскажите, а около пяти часов для портирования это разве мало? Всю жизнь
> пользовался компьютером как домохозяйка, не раз хотел изучать базовое программирование, но нет, не выходит. Тупо интересно, сколько времени занимало бы подобное без ИИ?
Пока не очень ясно, сколько там заглушек "TODO: сделать позже".
Но думаю программер, котоый не супер спец по АПИ GTK, даже с такими же заглушками, потратил больше.
Часто приходится разбираться "а что тут за аргументы, почему они поменялись и чем заменить".
Я бы сказал, что ИИ сделал черновик, который могут допиливать один или несколько программистов.
ps не хочу советовать, но может стоит попробовать программинг еще раз? это не так страшно как кажется
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|3.157, Аноним (-), 14:13, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А также скрипт на PySide --> PyQt.
Не, лучше сразу на C++ / Qt или хотя-бы Rust, чтоли :D. Для нормального перфоманса и отсутствия питоноверсиепроблем.
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|4.200, Аноним (122), 14:57, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На С++ c Python... Если проект большой, то тут и AI не справится. Например, FreeCAD.
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|2.143, Аноним (-), 14:02, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что, приложение на GTK v(любой) --> Qt v(нужной) было бы неплохо.
Вот это я понимаю - отличная идея. А вон то - просто позор какой-то. У программы отвалилась функциональность + увеличились системные требования, одновременно. Это просто позор какой-то.
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|1.124, Виталий (??), 13:29, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тоже пользую.
Мне нравится.
Вбил wayland_wl_registry_bind в поле и нате описание, пример.
Иногда угадывает, что я хотел include и показывает include-путь. Аще!
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|2.277, Аноним (277), 18:13, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вбил wayland_wl_registry_bind в поле и нате описание, пример.
Всё это было в IDE 25 лет назад в автономном режиме.
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|2.146, Аноним (149), 14:05, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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согласно этому же лоббисту, он потратил пол часа на одну лемму, в ютупчике посмотри
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|3.220, Аноним (213), 15:43, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то давно — ты ещё не родился — компьютер мог несколько дней обсчитывать то, что сегодня можно вычислить за секунду на обычном телефоне, а доказать лемму было невозможно вообще по причине полного отсутствия не только софта, но и железа для этих задач. Почему так можно догадаться, если наморщить лоб достаточно сильно.
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|4.227, Аноним (149), 16:17, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а доказать лемму было невозможно вообще по причине полного отсутствия не только софта, но и железа для этих задач
А ну да бесконечное множество простых доказали с помощью компухтера как и теорему о четырех красках :)
> Когда-то давно
Люди были куда умнее нынешнего поколения :)
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|5.284, Аноним (279), 18:46, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Люди были куда умнее нынешнего поколения :)
Причём это в каждом поколении так.
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|1.137, Аноним (140), 13:52, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Эксперимент по использованию AI для перевода приложения с GTK2 и OpenGL на GTK4 и Vulkan
То есть ИИ был использован не для того, чтобы сделать хоть что-то полезное, а чтобы навредить. Нет никакого обоснования для использования этих ненужных технологий и библиотек в этом приложениии, при этом есть серьёзные основания для неиспользования. Но карго-культистам пофиг. Ещё бы на Rust перевели для полного комплекта.
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|2.168, Аноним (278), 14:18, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GTK2 и OpenGL
> Нет никакого обоснования для использования этих ненужных технологий и библиотек
Ты абсолютно прав))
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|3.223, Аноним (140), 15:55, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не дотягиваешь даже до ИИ. Ты там тренируй свои способности понимать смысл текста, изложения пиши, если в школе писал недостаточно.
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|1.138, Аноним (-), 13:53, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> демонстрирующего местоположение офисов Red Hat на глобусе
Это для обладателей баллистических ракет чтоли, как с офисом майкрософт в израиле? :)
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|2.246, Аноним (149), 16:45, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как с офисом майкрософт в израиле?
а толку, если позвонили и сказали - "мы щас тут запускаем эмммм ракеты..."
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|1.144, Аноним (149), 14:03, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Кристиану потребовалось около пяти часов для портирования данного приложения
можно было и скринкаст записать для доказательства, а так курам на смех
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|2.219, Аноним (149), 15:39, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну хотя бы промты в студию выложил бы, чтобы повторить эксперимент
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|1.156, Аноним (156), 14:12, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нормальные программисты не пользуются заменителями интерфейса, а пишут на winapi+directx. А всякие GTK и Qt - для 1% пользователей линукса, вообще ни о чём.
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|1.176, Аноним (-), 14:30, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если через AI портируют на GTK4, это может говорить только о провале GTK4 в плане удобства. Особенно когда там надо виджеты развешивать в коллбэках.
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|1.180, Аноним (185), 14:36, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Данный проект пока отстаёт по возможностям от таких систем, как Claude, Gemini и ChatGPT, но решает проблему с передачей данных третьему лицу и устраняет зависимость рабочих процессов от внешнего сервиса.
Он не "пока отстаёт", он всегда отстаёт. Локальные гнмодели не могут сравниться с гигантами и по параметрам, и по железу стоимостью десятки и сотни тысяч долларов.
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|1.194, Аноним (185), 14:49, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Скептики в сообществе просто показывают свою человеческую глупость. Они вымрут также, как упоротые сишники. Просто потому, что новое поколение вырастет без этих закидонов.
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|2.208, Аноним (208), 15:11, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Глупость это ты, потому что не понимаешь что такое эти системы. Их обучать надо, а "новое поколение" жопу вытереть самостоятельно не может, не то что обучать чему-то.
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|3.221, Аноним (149), 15:44, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "новое поколение" жопу вытереть самостоятельно не может
потому-что "ресурс", а не самостоятельный индивид
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|1.209, Аноним (209), 15:15, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какая же жуть GTK после второй версии, и вообще переписывание тулкита это тупик и деградация.
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|1.211, Аноним (208), 15:16, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо того, чтобы запилить нормальные графические апи, а не все эти костыли в виде Вулкана, который не решает ни проблем Опенгл ни проблен Директх, они этой фигней заняты.
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|2.222, Аноним (213), 15:46, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так а чего сам не запилишь, пока «они этой фигней заняты»? Прикинь, они там с ИИ колупаются как дауны, а ты такой раз! и запилил, и всё — ты теперь король, тебя на опеннете обсуждать будут, мол, какой молодец всем хорошо сделал, не то, что «они». Не упусти шанс, не будь балбесом.
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|2.235, Аноним (185), 16:26, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вулкан - это и есть новый и нормальный графический апи. Проблему директикс он решил на корню дав больший контроль за происходящим на гпу. Поэтому директикс тут же попытался его скопировать в версии 12.
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|4.259, Аноним (43), 17:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и при этом был анонсирован спустя пол года после выхода mantle, на технологиях которого был основан вулкан
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|3.287, Аноним (33), 19:02, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вулкан - это и есть новый и нормальный графический апи
Вулкан после OpenGL - это как после языка высокого уровня начать в кодах писать поленья для сетевой карты.
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|2.240, Аноним (240), 16:38, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В раст жизнеспособных тулкитов не завезли, видимо, совсем не годится для гуя. Ну, не больше, чем пхп.
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|1.217, Кирилл (??), 15:34, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А можно чтобы наоборот? Или ещё лучше, написаать GTK4 так чтобы красиво, быстро и чтобы темы работали.
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|1.256, Аноним (256), 17:31, 30/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А чего они там СПОРТИРОВАЛИ-то? Написали что-то «по мотивам», это не спортировали (я посмотрел исходники). Оригинал несколько языков поддерживал, вот, даже на снимке экрана какие-то меню видны, оригинал явно вывод traceroute показывал и, наверное, ещё много чего прочего. Что они со своим Granite натянули сову^Wтекстуру на глобус за 5 часов, так это из другой оперы совсем, да и само по себе достижение сомнительное.
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|2.273, Жироватт (ok), 18:02, 30/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человек, тут принесли немного шекелей за продвижение ИИ. Нужно отрабатывать.
Публика - сожрёт.
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