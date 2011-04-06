The OpenNET Project / Index page

При помощи AI для новых ядер Linux портирован драйвер ftape, удалённый 20 лет назад

08.09.2025 09:33

Дмитрий Брант (Dmitry Brant) из организации Wikimedia представил порт драйвера ftape для современных ядер Linux. Драйвер перестал обновляться в 2000 году и был исключён из ядра 2.6.20 в 2006 году из-за проблем при работе на многоядерных системах. Для возобновления возможности компиляции и работы драйвера в дистрибутивах с современными ядрами Linux потребовалась его переработка с учётом изменений внутренних API и подсистем ядра, произошедших за последние 20 лет.

Портирование примечательно тем, что оно было выполнено почти целиком силами AI-ассистента Claude Code. В итоге был получен полностью рабочий драйвер, способный собираться и функционировать на системах с ядрами 6.8 и новее. Портирование было выполнено в три этапа. На первом этапе AI-ассистенту была поставлена задача модификации кода драйвера, который мог компилироваться только с ядрами 2.4, для сборки с новыми версиями ядра. AI успешно заменил в драйвере обращения к устаревшим функциям ядра на актуальные вызовы, откорректировал использование структур данных и устранил все ошибки, возникавшие при сборке.

На втором этапе была поставлена задача преобразования драйвера из вкомпилируемой в ядро формы, в вариант, способный работать в виде загружаемого модуля ядра. AI-ассистент подготовил загружаемый модуль. На третьем этапе путём передачи AI-ассистенту dmesg-вывода с информацией об ошибках и проблемах, возникавших в процессе работы, а также эталонных отладочных dmesg-сообщений от рабочего старого драйвера, порт был приведён в работоспособное состояние, способное определять наличие ленточного накопителя и извлекать содержимое картриджей.

Работу, которая вначале казалась трудновыполнимой и требующей нескольких недель изучения документации, удалось проделать за два вечера. Для создания рабочего модуля потребовалось три запроса, несколько обсуждений и пару ручных правок кода. При этом Дмитрий отмечает, что не стоит переоценивать AI-помощники, которые лишь инструменты, требующие осмысленного взаимодействия. Дмитрий знает язык Си и имеет представление о модулях ядра, но заставить AI-помощник действовать в нужном направлении без знаний внутреннего устройства модулей ядра по его мнению было бы невозможно.

При формулировании задачи требуется знать специфику и использовать профессиональную терминологию, чётко формулируя каркас реализуемой функции и определяя пустоты в этом каркасе, которые должен заполнить AI. Также необходимо изучить сильные и слабые стороны AI-ассистентов, чтобы не давать им задачи, с которыми они не смогут хорошо справиться. Для достижения результата Дмитрий советует рассматривать AI-ассистент как усилитель собственных навыков, а общение с ним как сотрудничество с подчинённым инженером, который сделает всё что сказано, стремится угодить, самоуверен, но признаёт ошибки. Принятие решений, задание правил и ответственность за результат остаются за человеком.

Драйвер ftape предназначен для работы с ленточными накопителями, использующими картриджи QIC, в которых применяется собственный проприетарный формат кодирования и сжатия информации. Подобные устройства часто использовались в 1990-е годы для резервного копирования. Поддерживаемые драйвером ленточные накопители не требовали дорогого SCSI-контроллера и подключались к типовому контроллеру Floppy-дисков (например, устройства Colorado Jumbo 250 и Ditto Max) или параллельному порту (Trakker, Iomega Ditto).

Ftape был единственным драйвером, способным извлекать дампы картриджей в raw-режиме, что позволяло вначале загрузить полный дамп, а уже потом разбираться с раскодированием формата и извлечением файлов. При этом подключение накопителя через контроллер Floppy-дисков напоминало хак, так как драйверу приходилось "обманывать" контроллер, рассчитанный на работу только с Floppy-дисками, для передачи команд и организации взаимодействия с ленточным накопителем.

Ранее для извлечения информации c ленточных картриджей Дмитрию приходилось использовать отдельный компьютер с CentOS 3.5 и ядром 2.4.21. После портирования драйвера архивы стало возможно извлекать на ПК c современными дистрибутивами Linux, такими как Ubuntu 24.04. Поддерживается 32- и 64-разрядные сборки, но для работы с устройствами, подключаемыми к контроллеру Floppy-дисков, требуется материнская плата с подобным контроллером.

В качестве областей применения драйвера упоминается восстановление информации со старых ленточных картриджей и использование в проектах по воссозданию ретрокомпьютеров. В дальнейшем на базе драйвера намерены подготовить инструментарий для низкоуровневого извлечения данных со сбойных ленточных накопителей, использующий raw-дампы для восстановления информации, независимо от состояния таблиц разделов или наличия сбоев коррекции ошибок.

  1.1, Аноним (1), 10:44, 08/09/2025  
    Шикарно! Пора доставать с антресолей свой запыленный ленточный накопитель и вдохнуть в него новую жизнь!
     
     
  2.5, пох. (?), 10:49, 08/09/2025  
    и где ты ему флопи-контроллер на тех антресолях найдешь? А, этотвот, от рысыхыты? А если нажать посильней, то и в слот вставится, да?

     
     
  3.47, Аноним (47), 12:48, 08/09/2025  
    Так флоппи-котроллеры были не только на материнках, но и ввиде плат расширения. Правда, для шины ISA.
    Но может, существуют преобразоватеди шин ISA <-> PCI-E ?
     
     
  4.50, пох. (?), 12:59, 08/09/2025  
    > Правда, для шины ISA.

    дык, а я о чем! Нажать посильнее - всунется!

    (судя по картинке - там у чувака пресловутый core2duo. Да, у тех еще были контроллеры. Говорит - убунта 24 встала как родная! Чего ему с 7й не жилось, не признается.)

     
  2.51, Аноним (47), 13:00, 08/09/2025  
    Достану-ка пыльный Iomega Zip for LPT.
     
     
  3.56, пох. (?), 13:06, 08/09/2025  
    > Достану-ка пыльный Iomega Zip for LPT.

    сразу видно нищyка.
    У правильных пацанов были scsi. Те и по сей день небось работают.

     

  1.2, пох. (?), 10:48, 08/09/2025  
    мож расскажем ему что qic без scsi-интерфейсов умерли в год рождения линуксов?

    А поздние поделки с lpt - были убожеством, реализующим scsi-over-lpt.

    И если вместо этого найти на помойке пару десятков нормальных scsi-квиков - то какой-нибудь из них его древнюю ленту прочтет... если пассики еще удастся на что-то заменить.

    А, хотя пусть себе трахается с ЫЫ.

    На второй вечер, как я понимаю, модуль перестал падать при попытке insmod. Интересно сколько вечеров займет прочитать таки им ленту, если не будет явных ошибок которые можно скормить клаве?

     
     
    		• +/
     
  2.32, Аноним (32), 12:10, 08/09/2025  
    > Интересно сколько вечеров займет прочитать таки им ленту, если не будет явных ошибок которые можно скормить клаве?

    Ну почему ты такой тупой? Ну пройди ты по ссылке и почитай - всё работает и с ленты читает.

     

  1.4, Аноним (4), 10:49, 08/09/2025  
    > Работу, которая вначале казалась трудновыполнимой и требующей нескольких недель изучения документации

    Снова не читают. Где гарантии что всё по документации? Кто проверять будет?

     
     
  2.7, Жироватт (ok), 10:50, 08/09/2025  
    Мантра 1: АИ совсем не галлюцинирует
    Мантра 2: Код АИ луДшее кода спеца
    Мантра 3: АИ не подгоняет решение под ответ
     
     
  3.13, penetrator (?), 11:07, 08/09/2025  
    иногда подгоняяет не только решение но и игнорирует условия, если они заданы в контексте, либо изначальные после уточнения контекста

     
  3.31, пох. (?), 12:08, 08/09/2025  
    > Мантра 1: АИ совсем не галлюцинирует
    > Мантра 2: Код АИ луДшее кода спеца

    не, ну тут ты не совсем прав - в данном случае - лучше, потому что спецы о такое брезгуют мараться, а никакого кода все же хуже чем какой-то почти работающий.

    > Мантра 3: АИ не подгоняет решение под ответ

    эх, если бы... "Клава, восстанови мне дистр isc записанный в 90м году по дурости на неведомый квик неведомым софтом"
    И я совершенно не расстроюсь если вместо траходрома с драйвером она просто найдет мне архив с дистрибутивом где-то в даркнете. Но хрен там...


     
     
    		• +/
     
     
    		• +/
     
  2.9, пох. (?), 10:52, 08/09/2025  
    погоди-погоди, а что еще и ПРОВЕРЯТЬ надо?! Клава же ж проверила? Говорит - все ок, можно комитить в апстрим! Главное, ленту не пытаться прочитать. А.... один хрен нет там полезного ничего.

    (документацию, кстати, она читать-то умеет. Правда, как обычно, в контекст влезает только половина, но у людей это так же работает, когда первый раз читаешь - к середине уже не очень помнишь начало. Проблема что нет у вас никакой документации - ни на квик, ни на апи ведра. Есть записки на манжетах и невнятное бормотание в lkml за 2019й год.)

     
     
  3.15, Аноним (4), 11:22, 08/09/2025  
    > но у людей это так же работает

    Да, но человек это понимает. Может отложить, отдохнуть, вернуться и подумать ещё. Человек понимает когда его когнитивные способности ослабли и он устал.

     
     
  4.35, Васян (?), 12:14, 08/09/2025  
    --- Да, но человек это...

    Ещё бы! Просто люди охваченные ИИ-шизофренией не видят разницы между умом и программой, человеком и компьютером... Они реально думают и принимают тот бред, что программа может сама развиваться без программера. Волшебнокодинг называется. :)

     
  2.20, Аноним (-), 11:47, 08/09/2025  
    > Снова не читают. Где гарантии что всё по документации? Кто проверять будет?

    Лол, типа раньше сильно проверяли.
    Сколько было падучих дров, файловых систем портящих данные и прочего овна.

    Как говорил один Кент "мы просто пометим код как экспериментальный, а пользователи нам сами расскажут что сломалось"

    Код скомпилировался? Уже хорошо.
    Запустился? Ваще отлично!


     
     
  3.23, Аноним (23), 11:54, 08/09/2025  
    > Лол, типа раньше сильно проверяли.

    Проверяли. А если кто-то не проверял, таких разработчиков клеймили, порицали и осуждали, высмеивали как профнепригодных.
    А что мы видим сейчас? Одобрение такого поведения.

     
     
  4.40, Аноним (-), 12:22, 08/09/2025  
    Хахаха, именно по этой причине в проектах живут уязвимости по 20-30 лет Бекдор ... большой текст свёрнут, показать
     

  1.8, Аноним (8), 10:51, 08/09/2025  
    Отличная новость.
    Уважаю, парень решил насущную проблемы старинных накопителей.
     
     
  2.11, пох. (?), 10:56, 08/09/2025  
    > Отличная новость.
    > Уважаю, парень решил насущную проблемы старинных накопителей.

    там насущная проблема совсем другая - никто не знает форматов тех досовских утилит. Боюсь, клава тут не очень поможет. Дешевле оживить 286й комп с тем самым софтом.


     

  1.12, курлык (?), 11:01, 08/09/2025  
    А теперь пусть вертают взад и прокрутку в консоли и кучу всего остального "нникому не нужного", которое просто выкинули из ядра из-за отсутствия сопровождающих, но при этом исправно работающего функционала.
     
     
  2.22, Аноним (-), 11:53, 08/09/2025  
    code Код удалён в связи с наличием ошибок, которых оказалось некому устранить... большой текст свёрнут, показать
     
     
  3.27, Аноним (32), 12:00, 08/09/2025  
    > В общем типичная СИ дрыстня от самых-самых профессиональных дидов.

    В NetBSD как-то работает прокрутка до сих пор в 2025г, и никаких переполнений.

     
  3.38, пох. (?), 12:21, 08/09/2025  
    > Если у тебя это называется "исправно работающего", то что будет значить "сломано")?

    вот сейчас - жму sh-pgup - не работает. Это вот значит - сломано.
    А мистические увизгвимости из-за переполнения буфера КОНСОЛИ (откуда вообще им браться в ажно 4к того буфера и зачем ты выводишь в консоль троянский код - вопрос к белкам-истеричкам) - это не "сломано" а есть мелкие недоработки. Которые белка-истеричка могла бы починить и показать нам как надо, но она кодить не умеет уже давно. Только советы дает.

    > В общем типичная СИ дрыстня от самых-самых профессиональных дидов.

    А гораздо более профессиональный молодняк вот, молодцы - умеет удалять код, который неспособен понять. Всего лишь код консольного драйвера.

    Ну да, откуда на их макбуке какая-то vga консоль.

    > Но ты можешь записаться добровольцем.

    Он может послать на... и я туда же вас пошлю.

    Ничего за этих моральных уродов чинить никто из вменяемых людей никогда не будет. Чем хуже - тем лучше. Рано или поздно этот прожект рухнет под собственным весом и перестанет загаживать поляну.


     
     
  4.43, Аноним (-), 12:34, 08/09/2025  
    О Сразу чувствуется старая школа Не код дepmовый, а мелкие недоработки Колу... большой текст свёрнут, показать
     
     
  5.54, пох. (?), 13:04, 08/09/2025  
    >> А мистические увизгвимости из-за переполнения буфера КОНСОЛИ ...
    >> - это не "сломано" а есть мелкие недоработки.
    > О! Сразу чувствуется старая школа.
    > Не "код дepmовый, а мелкие недоработки".

    напиши недерьмовый. Ой, а новая школка - кодить не умеет.

    > Который оказался настолько нужен, что сопровождающего не нашлось.

    желающих лизать анyс вашему б-жку с пальцем и его подхалимам - не нашлось. Вот удивительно-то.

    >> Ну да, откуда на их макбуке какая-то vga консоль.
    > Причем тут макбук? Или это просто зависть нищука пробивается?

    при том что у твоего божества давно уже он.

    год линукса на десктопе прекрасно и с макоси объявляется.

    Зачем тут действительно какие-то вга драйверы.


     
  2.24, Аноним (-), 11:54, 08/09/2025  
    > которое просто выкинули из ядра из-за отсутствия сопровождающих

    Ну вернешь ты и что дальше?
    Как будто сейчас сопровождающие появятся.
    Кто этим займется при следующем обновлении ядра или когда баг найдут? AI?

     
     
  3.37, Васян (?), 12:18, 08/09/2025  
    --- Кто этим займется...?

    Подключат к серверам фейерично облачных вычислений и будут плавать в облаках... :)

     
  2.41, Аноним (41), 12:23, 08/09/2025  
    Так он не вертал взад этот драйвер. Было ясно что в ядро его не возьмут, потому он его модулем оформил отдельным.
     

  1.14, Аноним (14), 11:21, 08/09/2025  
    Ждем взрыва недовольства Линуса и угроз исключить драйвер из ядра. А потом вспомнит, что его там давно нет.
     
  1.16, vitalif (ok), 11:27, 08/09/2025  
    Намайните мне через ИИ ядерный драйвер для витастора плез
     
  1.17, Данные в так называемом поле Name (?), 11:29, 08/09/2025  
    Надеюсь что в ближайшее время нейросеть сможет за пару вечеров переписать ядро на Rust
     
     
    		• +/
     
  2.33, пох. (?), 12:10, 08/09/2025  
    > Надеюсь что в ближайшее время нейросеть сможет за пару вечеров переписать ядро
    > на Rust

    сможет. Только оно низагружаитца!

     
  2.39, Васян (?), 12:21, 08/09/2025  
    --- ...что в ближайшее время нейросеть сможет...

    Сможет, только хуанг с интелем подбросит ищо пару-тройку микросхем за ярд баксов и ярд китайцев с индусами прикодятся к ним... :)

     
  2.55, Аноним (47), 13:05, 08/09/2025  
    Надеюсь, что AI сможет портировать Шишкинскую Reiser4 для актуальных LTS. Ну или, хотя бы, старую ReiserFS.
     

  1.18, Cyber100 (ok), 11:35, 08/09/2025  
    как знал, свой arvid из 1996-го года не выбрасывал...
    наконец-то!
     
     
  2.29, Аноним (26), 12:02, 08/09/2025  
    У арвида своя плата управления...а не флоппи контроллер
     

  1.19, Аноним (19), 11:40, 08/09/2025  
    > стремится угодить, самоуверен, но признаёт ошибки.

    не признает ошибки, а поддакивает, стоит одно и тоже утверждение сначала подтвердить, а потом опровергнуть, потом опять подтвердить и видно как ЫЫ тупо поддакивает и соглашается со всем. Как и говорил, все эти качества угодить - признаки мошенника. В ЫЫ нет механизма дедукции, вывода истины и т.д. логики. Если была бы это логика, то ЫЫ спокойно можно было бы вводить в ступор (бесконечный цикл) с помощью логических парадоксов.

     
     
  2.21, Alex154 (ok), 11:50, 08/09/2025  
    Абсолютная правда. У ИИ можно только спросить "как сварить гречку". На большее он не способен.
     
     
  3.36, Аноним (36), 12:16, 08/09/2025  
    Зачем вредные советы даёшь? Кто-нибудь ведь послушает совет и запорет гречку. Нейронки от опенаи на данном этапе развития успешно заменяют людей и экономят время. То, что люди будут давать плохие советы, это вполне ожидаемо тоже.
     
     
  4.48, Аноним (19), 12:50, 08/09/2025  
    > на данном этапе развития успешно заменяют людей и экономят время

    выглядит как перевод "американского" трёпа, версия ПО это для вас тапы развития? Каких людей заменяют? Чем ваш ЫЫ инвалидам помог?

     
  3.42, Васян (?), 12:25, 08/09/2025  
    --- ... У ИИ можно только спросить "как сварить гречку". ...

    Разрабы ии просто гречку не едят, они на лапше сидят во время кодинга... :)

     
  2.34, Аноним (36), 12:11, 08/09/2025  
    Reasoning model от openai при первом удобном случае сообщает тебе что ты макдак и неправ, попробуй её переубеди. А при указании на неточности и упущения оперативно дорабатывает и предлагает дальнейшие варианты решения.
     
     
  3.46, Аноним (19), 12:47, 08/09/2025  
    Q привет A Привет Чем могу помочь ------------------------------------------... большой текст свёрнут, показать
     
     
  4.58, Аноним (36), 13:07, 08/09/2025  
    Ты уверен, что это рассуждающая модель от openai? Стиль не похож.
     

  1.25, Данные в так называемом поле Name (?), 11:55, 08/09/2025  
    - Напиши-ка мне CRM как у ИП Пупкина!
    - Пупкин пока не использует  Claude Code, но я могу написать такую же как у Иванова! Лицензию GPL поставить или проприетарную?
     
  1.28, Пыщь (?), 12:02, 08/09/2025  
    А никто не пытался создать нейросеть для перевода линуховых дров под hurd или фряху? Если б такая отдельная ветка hurd с "галлюцинациями", но каким-то подобием дровишек появилась, может появился бы у немногих интерес к копанию в этом направлении.
    Понятно, что надёжность/корректность такого варианта будет отсутствовать, но хоть какой-то намёк на попытки создания альтернативы IBhat-е (значит без ржавых).

    Растоподелия с подменой изначальных лицензий - удел корпоративных подпевал, ну или за бабки. БезопасТность там мнимая. Если люди, копая лопатой, постоянно рубят себе пальцы ног, - может им не стоит копанием заиматься, а не изобретать корявую ржавую копалку для таких тупых инвалидов. Они и с ржавым мотоблоком найдут способ посерьёзнее угандошиться в полной уверенности безопасТности. Це++, оберон, ада, другие не "мейнстримы безопасТности" с сохранением/соблюдением изначальных соглашений/лицензий. Как бы на энтузазизме голытьбы вообще без гарантий, "just for fun".

    Пост-ум: пространные мысли любителя халявы.

     
     
  2.45, Аноним (-), 12:44, 08/09/2025  
    А ты перед такими просранственными мыслями не думал 1 сколько стоит денег-врем... большой текст свёрнут, показать
     
     
  3.53, Аноним (32), 13:02, 08/09/2025  
    > Хотя новые законы о запрете использования дыpявыx языков имеют очень хорошие перспективы.

    Покажи-ка мне такой закон.

     

  1.49, Аноним (49), 12:54, 08/09/2025  
    Вайб кодинг живёт и процветает!
     
    		• +/
     

