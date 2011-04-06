|
|1.1, Аноним (1), 10:44, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Шикарно! Пора доставать с антресолей свой запыленный ленточный накопитель и вдохнуть в него новую жизнь!
|
|
|
|2.5, пох. (?), 10:49, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и где ты ему флопи-контроллер на тех антресолях найдешь? А, этотвот, от рысыхыты? А если нажать посильней, то и в слот вставится, да?
|
|
|
|3.47, Аноним (47), 12:48, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так флоппи-котроллеры были не только на материнках, но и ввиде плат расширения. Правда, для шины ISA.
Но может, существуют преобразоватеди шин ISA <-> PCI-E ?
|
|
|
|4.50, пох. (?), 12:59, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Правда, для шины ISA.
дык, а я о чем! Нажать посильнее - всунется!
(судя по картинке - там у чувака пресловутый core2duo. Да, у тех еще были контроллеры. Говорит - убунта 24 встала как родная! Чего ему с 7й не жилось, не признается.)
|
|
|
|3.56, пох. (?), 13:06, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Достану-ка пыльный Iomega Zip for LPT.
сразу видно нищyка.
У правильных пацанов были scsi. Те и по сей день небось работают.
|
|1.2, пох. (?), 10:48, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
мож расскажем ему что qic без scsi-интерфейсов умерли в год рождения линуксов?
А поздние поделки с lpt - были убожеством, реализующим scsi-over-lpt.
И если вместо этого найти на помойке пару десятков нормальных scsi-квиков - то какой-нибудь из них его древнюю ленту прочтет... если пассики еще удастся на что-то заменить.
А, хотя пусть себе трахается с ЫЫ.
На второй вечер, как я понимаю, модуль перестал падать при попытке insmod. Интересно сколько вечеров займет прочитать таки им ленту, если не будет явных ошибок которые можно скормить клаве?
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 12:10, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Интересно сколько вечеров займет прочитать таки им ленту, если не будет явных ошибок которые можно скормить клаве?
Ну почему ты такой тупой? Ну пройди ты по ссылке и почитай - всё работает и с ленты читает.
|
|1.4, Аноним (4), 10:49, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> Работу, которая вначале казалась трудновыполнимой и требующей нескольких недель изучения документации
Снова не читают. Где гарантии что всё по документации? Кто проверять будет?
|
|
|
|2.7, Жироватт (ok), 10:50, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Мантра 1: АИ совсем не галлюцинирует
Мантра 2: Код АИ луДшее кода спеца
Мантра 3: АИ не подгоняет решение под ответ
|
|
|
|3.13, penetrator (?), 11:07, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
иногда подгоняяет не только решение но и игнорирует условия, если они заданы в контексте, либо изначальные после уточнения контекста
|
|3.31, пох. (?), 12:08, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Мантра 1: АИ совсем не галлюцинирует
> Мантра 2: Код АИ луДшее кода спеца
не, ну тут ты не совсем прав - в данном случае - лучше, потому что спецы о такое брезгуют мараться, а никакого кода все же хуже чем какой-то почти работающий.
> Мантра 3: АИ не подгоняет решение под ответ
эх, если бы... "Клава, восстанови мне дистр isc записанный в 90м году по дурости на неведомый квик неведомым софтом"
И я совершенно не расстроюсь если вместо траходрома с драйвером она просто найдет мне архив с дистрибутивом где-то в даркнете. Но хрен там...
|
|2.9, пох. (?), 10:52, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
погоди-погоди, а что еще и ПРОВЕРЯТЬ надо?! Клава же ж проверила? Говорит - все ок, можно комитить в апстрим! Главное, ленту не пытаться прочитать. А.... один хрен нет там полезного ничего.
(документацию, кстати, она читать-то умеет. Правда, как обычно, в контекст влезает только половина, но у людей это так же работает, когда первый раз читаешь - к середине уже не очень помнишь начало. Проблема что нет у вас никакой документации - ни на квик, ни на апи ведра. Есть записки на манжетах и невнятное бормотание в lkml за 2019й год.)
|
|
|
|3.15, Аноним (4), 11:22, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но у людей это так же работает
Да, но человек это понимает. Может отложить, отдохнуть, вернуться и подумать ещё. Человек понимает когда его когнитивные способности ослабли и он устал.
|
|
|
|4.35, Васян (?), 12:14, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
--- Да, но человек это...
Ещё бы! Просто люди охваченные ИИ-шизофренией не видят разницы между умом и программой, человеком и компьютером... Они реально думают и принимают тот бред, что программа может сама развиваться без программера. Волшебнокодинг называется. :)
|
|2.20, Аноним (-), 11:47, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Снова не читают. Где гарантии что всё по документации? Кто проверять будет?
Лол, типа раньше сильно проверяли.
Сколько было падучих дров, файловых систем портящих данные и прочего овна.
Как говорил один Кент "мы просто пометим код как экспериментальный, а пользователи нам сами расскажут что сломалось"
Код скомпилировался? Уже хорошо.
Запустился? Ваще отлично!
|
|
|
|3.23, Аноним (23), 11:54, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Лол, типа раньше сильно проверяли.
Проверяли. А если кто-то не проверял, таких разработчиков клеймили, порицали и осуждали, высмеивали как профнепригодных.
А что мы видим сейчас? Одобрение такого поведения.
|
|
|
|4.40, Аноним (-), 12:22, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Хахаха, именно по этой причине в проектах живут уязвимости по 20-30 лет Бекдор ... большой текст свёрнут, показать
|
|1.8, Аноним (8), 10:51, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Отличная новость.
Уважаю, парень решил насущную проблемы старинных накопителей.
|
|
|
|2.11, пох. (?), 10:56, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Отличная новость.
> Уважаю, парень решил насущную проблемы старинных накопителей.
там насущная проблема совсем другая - никто не знает форматов тех досовских утилит. Боюсь, клава тут не очень поможет. Дешевле оживить 286й комп с тем самым софтом.
|
|1.12, курлык (?), 11:01, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А теперь пусть вертают взад и прокрутку в консоли и кучу всего остального "нникому не нужного", которое просто выкинули из ядра из-за отсутствия сопровождающих, но при этом исправно работающего функционала.
|
|
|
|2.22, Аноним (-), 11:53, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
code Код удалён в связи с наличием ошибок, которых оказалось некому устранить... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.27, Аноним (32), 12:00, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В общем типичная СИ дрыстня от самых-самых профессиональных дидов.
В NetBSD как-то работает прокрутка до сих пор в 2025г, и никаких переполнений.
|
|3.38, пох. (?), 12:21, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Если у тебя это называется "исправно работающего", то что будет значить "сломано")?
вот сейчас - жму sh-pgup - не работает. Это вот значит - сломано.
А мистические увизгвимости из-за переполнения буфера КОНСОЛИ (откуда вообще им браться в ажно 4к того буфера и зачем ты выводишь в консоль троянский код - вопрос к белкам-истеричкам) - это не "сломано" а есть мелкие недоработки. Которые белка-истеричка могла бы починить и показать нам как надо, но она кодить не умеет уже давно. Только советы дает.
> В общем типичная СИ дрыстня от самых-самых профессиональных дидов.
А гораздо более профессиональный молодняк вот, молодцы - умеет удалять код, который неспособен понять. Всего лишь код консольного драйвера.
Ну да, откуда на их макбуке какая-то vga консоль.
> Но ты можешь записаться добровольцем.
Он может послать на... и я туда же вас пошлю.
Ничего за этих моральных уродов чинить никто из вменяемых людей никогда не будет. Чем хуже - тем лучше. Рано или поздно этот прожект рухнет под собственным весом и перестанет загаживать поляну.
|
|
|
|4.43, Аноним (-), 12:34, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
О Сразу чувствуется старая школа Не код дepmовый, а мелкие недоработки Колу... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.54, пох. (?), 13:04, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> А мистические увизгвимости из-за переполнения буфера КОНСОЛИ ...
>> - это не "сломано" а есть мелкие недоработки.
> О! Сразу чувствуется старая школа.
> Не "код дepmовый, а мелкие недоработки".
напиши недерьмовый. Ой, а новая школка - кодить не умеет.
> Который оказался настолько нужен, что сопровождающего не нашлось.
желающих лизать анyс вашему б-жку с пальцем и его подхалимам - не нашлось. Вот удивительно-то.
>> Ну да, откуда на их макбуке какая-то vga консоль.
> Причем тут макбук? Или это просто зависть нищука пробивается?
при том что у твоего божества давно уже он.
год линукса на десктопе прекрасно и с макоси объявляется.
Зачем тут действительно какие-то вга драйверы.
|
|2.24, Аноним (-), 11:54, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> которое просто выкинули из ядра из-за отсутствия сопровождающих
Ну вернешь ты и что дальше?
Как будто сейчас сопровождающие появятся.
Кто этим займется при следующем обновлении ядра или когда баг найдут? AI?
|
|
|
|3.37, Васян (?), 12:18, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
--- Кто этим займется...?
Подключат к серверам фейерично облачных вычислений и будут плавать в облаках... :)
|
|2.41, Аноним (41), 12:23, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так он не вертал взад этот драйвер. Было ясно что в ядро его не возьмут, потому он его модулем оформил отдельным.
|
|1.14, Аноним (14), 11:21, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ждем взрыва недовольства Линуса и угроз исключить драйвер из ядра. А потом вспомнит, что его там давно нет.
|
|
|
|2.33, пох. (?), 12:10, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Надеюсь что в ближайшее время нейросеть сможет за пару вечеров переписать ядро
> на Rust
сможет. Только оно низагружаитца!
|
|2.39, Васян (?), 12:21, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
--- ...что в ближайшее время нейросеть сможет...
Сможет, только хуанг с интелем подбросит ищо пару-тройку микросхем за ярд баксов и ярд китайцев с индусами прикодятся к ним... :)
|
|2.55, Аноним (47), 13:05, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Надеюсь, что AI сможет портировать Шишкинскую Reiser4 для актуальных LTS. Ну или, хотя бы, старую ReiserFS.
|
|1.19, Аноним (19), 11:40, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> стремится угодить, самоуверен, но признаёт ошибки.
не признает ошибки, а поддакивает, стоит одно и тоже утверждение сначала подтвердить, а потом опровергнуть, потом опять подтвердить и видно как ЫЫ тупо поддакивает и соглашается со всем. Как и говорил, все эти качества угодить - признаки мошенника. В ЫЫ нет механизма дедукции, вывода истины и т.д. логики. Если была бы это логика, то ЫЫ спокойно можно было бы вводить в ступор (бесконечный цикл) с помощью логических парадоксов.
|
|
|
|2.21, Alex154 (ok), 11:50, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Абсолютная правда. У ИИ можно только спросить "как сварить гречку". На большее он не способен.
|
|
|
|3.36, Аноним (36), 12:16, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем вредные советы даёшь? Кто-нибудь ведь послушает совет и запорет гречку. Нейронки от опенаи на данном этапе развития успешно заменяют людей и экономят время. То, что люди будут давать плохие советы, это вполне ожидаемо тоже.
|
|
|
|4.48, Аноним (19), 12:50, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> на данном этапе развития успешно заменяют людей и экономят время
выглядит как перевод "американского" трёпа, версия ПО это для вас тапы развития? Каких людей заменяют? Чем ваш ЫЫ инвалидам помог?
|
|3.42, Васян (?), 12:25, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
--- ... У ИИ можно только спросить "как сварить гречку". ...
Разрабы ии просто гречку не едят, они на лапше сидят во время кодинга... :)
|
|2.34, Аноним (36), 12:11, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Reasoning model от openai при первом удобном случае сообщает тебе что ты макдак и неправ, попробуй её переубеди. А при указании на неточности и упущения оперативно дорабатывает и предлагает дальнейшие варианты решения.
|
|
|
|3.46, Аноним (19), 12:47, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Q привет A Привет Чем могу помочь ------------------------------------------... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.58, Аноним (36), 13:07, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты уверен, что это рассуждающая модель от openai? Стиль не похож.
|
|1.28, Пыщь (?), 12:02, 08/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А никто не пытался создать нейросеть для перевода линуховых дров под hurd или фряху? Если б такая отдельная ветка hurd с "галлюцинациями", но каким-то подобием дровишек появилась, может появился бы у немногих интерес к копанию в этом направлении.
Понятно, что надёжность/корректность такого варианта будет отсутствовать, но хоть какой-то намёк на попытки создания альтернативы IBhat-е (значит без ржавых).
Растоподелия с подменой изначальных лицензий - удел корпоративных подпевал, ну или за бабки. БезопасТность там мнимая. Если люди, копая лопатой, постоянно рубят себе пальцы ног, - может им не стоит копанием заиматься, а не изобретать корявую ржавую копалку для таких тупых инвалидов. Они и с ржавым мотоблоком найдут способ посерьёзнее угандошиться в полной уверенности безопасТности. Це++, оберон, ада, другие не "мейнстримы безопасТности" с сохранением/соблюдением изначальных соглашений/лицензий. Как бы на энтузазизме голытьбы вообще без гарантий, "just for fun".
Пост-ум: пространные мысли любителя халявы.
|
|
|
|2.45, Аноним (-), 12:44, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А ты перед такими просранственными мыслями не думал 1 сколько стоит денег-врем... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.53, Аноним (32), 13:02, 08/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хотя новые законы о запрете использования дыpявыx языков имеют очень хорошие перспективы.
Покажи-ка мне такой закон.
|