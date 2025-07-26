Представлены правила для AI-ассистентов, применяемых при разработке ядра Linux

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|4.23, Аноним (22), 13:42, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wipe, в частности, значит удалять данные с диска полностью, а не только метаданные.
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|3.64, Аноним (64), 15:20, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаете различия vibe coding от wipe coding? Там именно wipe coding.
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|4.79, Аноним (22), 15:54, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vibe coding ИИ знает. Wipe coding - не знает. Классифицирует как мало-распространенный термин.
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|1.2, Rastler (ok), 12:08, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В целом верное решение. Лучше сразу определить правила игры, если воздействие неизбежно.
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|2.10, Anonimm (?), 12:42, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но когда Microsoft делает то же самое, то у 4%-сообщества подгорает и в ход идут всевозможные оскорбления..
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|3.33, Аноним (33), 14:10, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда Microsoft делает то же самое, то у 4%-сообщества подгорает
На 4% сообщества вообще плевать, потому что оно поиносит примерно 0% вклада в ядро, в то время как MS - один из его наибольших контрибьюторов и спонсоров.
А познания и прогнозы местной аудитории по поводу AI ничего, кроме недоумения уже давно не вызывают.
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|3.31, Аноним (31), 14:07, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нормальная логика. Если ты пользуешься ИИ - сделай это нормально. Инструмент то хороший если им правильно пользоваться, а не как всегда - нейронка чё-то выдала, значит пойдёт, мне меньше работы. И пофиг на оптимизацию и прочее.
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|4.35, Аноним (33), 14:13, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> не как всегда - нейронка чё-то выдала, значит пойдёт
Ну вот буквально так себе и представляют работу с ИИ воины против него. И на этом основывают свои бредовую критику и прогнозы.
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|5.44, Аноним (22), 14:28, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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AI сам признался, что для того чтобы добиться от него стОящего ответа, надо точно формулировать задачу и в той логики, которую он поймет. Кроме того, вследствие того, что он не учится от общения, то каждый запрос автономен (нет продолжения логики). Отсылка к тому что нужно проанализировать предыдущей дискурс, будет отвергнута. Он честно признался, что создан для того, чтобы заменить список ссылок поисковика, одним ответом. Кроме того, он согласился, что он асоциальный тип, потому что не учится от общения и ждет обновления от круга разработчиков.
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|6.50, Аноним (33), 14:38, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кроме того, вследствие того, что он не учится от общения, то каждый запрос автономен (нет продолжения логики). Отсылка к тому что нужно проанализировать предыдущей дискурс, будет отвергнута.
Господи, ну что за бред? Условный ChatGPT хранит всю историю и может вернуться к обсуждению теме, которая была месяц назад.
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|7.53, Аноним (22), 14:45, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1. Хранит историю в пределах сессии. Открытой вкладки.
2. Хранит если нет стираний в рамках сессии.
3. Есть лимит хранения в 4К токенов, например. Его обширные ответы входят в лимит.
4. Хранить не значит быть способным проанализировать. Этим, как он сам сказал, будут заниматься разработчики будущей модели.
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|8.55, Аноним (33), 14:56, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ложь Он хранит историю в пределах аккаунта Ложь У всех анализирует, а вы особ... текст свёрнут, показать
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|9.60, Аноним (22), 15:05, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только что ChatGPT - Ты хранишь историю нашей беседы - Я не сохраняю истор... текст свёрнут, показать
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|11.68, Аноним (22), 15:29, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
- Можешь ты использовать мои memories для ответа и анализа - Я не могу использо... большой текст свёрнут, показать
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|13.78, Аноним (22), 15:48, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это наглядно демонстрирует как воспринимает Ai токен Memories в рамках дискусси... текст свёрнут, показать
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|5.47, Аноним (22), 14:34, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос к AI - почему небо голубое. Первое предложение правильное, что это объясняется рассеянием Рэлея. Но дальше в попытке пояснить идет ахинея и ломаная логика (компиляция тезисов). Уточняющие вопросы только запутывают объяснение.
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|1.6, Аноним (6), 12:32, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скорее уже живого человека нужно указывать в Co-developed-by, а AI как основного разработчика
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|1.8, Anonimm (?), 12:41, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала ИИ в Firefox, теперь в разработке ядра..
А если какой косяк, то разрабы руками разведут и заявят, что это не они виноваты?
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|2.16, Rev (ok), 13:16, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То есть по вашему никто не будет тестировать и никто не будет проверять патчи?
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|3.29, Аноним (29), 14:02, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да. Прочитайте:
> Перед отправкой изменения его нужно тщательно протестировать.
Подразумевается что тестировать будет тоже нейросеть. Будет ли за ней перетестировать и проверять человек – вопрос открытый.
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|3.34, Anonimm (?), 14:11, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проверять может и будут (на бумаге), но при удобном случае (например, утечка данных или чистый диск без файлов в случае очередной "оптимизации" файловой системы) просто разведут руками, а особо упертым напомнят, что "программное обеспечение поставляется как есть - без обязательств"..
Когда люди массово стали писать, что ext4 в ядрах 6.1.xx разваливается и они остаются без данных, Линус или Грег (как ответственные за сопровождение ядра и принятие изменений в ядро) хотя бы извинились? Вот и я не помню..
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|2.38, Аноним (33), 14:17, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А если какой косяк, то разрабы руками разведут и заявят, что это не они виноваты?
А без AI типа не так?
Ваша экспертиза особенно нелепа в контексте того, что и в коммерческих, и в свободных лицензиях первым пунктом всегда идет отказ от каких-либо гарантий и обязательств.
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|3.41, Anonimm (?), 14:24, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Хотите пользоваться системой, которая решит, что нужно использовать своп при минимум 80% доступной оперы - ваше право. Но только когда данные начнут пропадать, а Линус в это время будет озадачен спорами с Нвидиа, не скулите, ок?
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|4.49, Аноним (33), 14:34, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Извините, но я не понимаю, к чему вы это пишите.
> Хотите пользоваться системой, которая решит, что нужно использовать своп при минимум 80% доступной оперы - ваше право
А без ИИ в разработке такаго не может случиться? Люди ошибок не делают?
Как это вообще относится к обсуждаемой теме об отвественности?
> Но только когда данные начнут пропадать, а Линус в это время будет озадачен спорами с Нвидиа, не скулите, ок?
Вы буквально сообщением выше писали про "ext4 в ядрах 6.1.xx разваливается и они остаются без данных". И это без какого-либо ИИ.
Определитесь уже, на какой стул сесть.
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|5.52, Anonimm (?), 14:42, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ок, попробую объяснить. Система разваливалась, люди оставались без данных - извинений со стороны сопровождающих не было. Если теперь какую-то часть работы по разработке доверяют ИИ и косяки будут, то вы реально верите, что виновные в этом решении (внедрение ИИ) хотя бы извинятся?
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|6.54, Аноним (33), 14:49, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если теперь какую-то часть работы по разработке доверяют ИИ
Нигде не было и речи о том, чтобы доверять часть разработки ИИ.
Вы буквально придумали какую-то чушь, и сами же ее пытаетесь критиковать и обличиать.
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|7.56, Аноним (22), 15:00, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да просто у недобросовестных, криворуких трояшников, появляется "100%-й козел отпущения". ))
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|7.57, Anonimm (?), 15:00, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> набор правил и документацию, которые должны учитываться AI-ассистентами при генерации изменений для ядра Linux
Вы текст новости хотя бы читали?
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|8.62, Аноним (33), 15:10, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да, читал И, в отличие от вас, еще понял смысл написанного Повторяю в новости... текст свёрнут, показать
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|9.66, Аноним (22), 15:21, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Смысл каждый понимает по разному Это часть разнообразия человечества То есть н... текст свёрнут, показать
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|1.9, Аноним (9), 12:42, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Майкрософту нейронки очень помогли, такой дичи до 11 просто не было.
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|2.37, Anonimm (?), 14:16, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Microsoft использует ИИ - все помнят и при удобном случае достают ведро с помоями, разработчики Linux решили последовать их примеру - аплодисменты и "это другое"..
Всё как всегда..
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|1.12, Аноним (-), 13:05, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, а как они будут определять, что код был написан AIкой, если я забью на правила и не буду указывать тег "Co-developed-by: $AI_NAME $AI_MODEL $AI_VERSION".
Добавят нейронку-определитель?))
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|2.17, Rev (ok), 13:17, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот тоже непонятно. Если код хороший, то как будут определять?
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|3.19, Аноним (19), 13:27, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никак. Но если узнают то могут быть последствия. Или к разработчику, или даже код выкинут.
В целом это пока еще серая зона. Непонятно что там с правами кода от ИИ.
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|4.69, Аноним (69), 15:31, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так коммитер и несёт ответственность указывать что он использовал ИИ или нет. Это все равно что будет он осознанно в свой код добавлять выход за границу буфера или нет. Если он не укажет никто ничего не узнает.
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|1.13, Геймер (?), 13:06, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>В качестве соавтора изменения должен быть отмечен AI,
ИИ - инструмент, а не ассистент. В том смысле, что ИИ - это не субъект, которого нужно указывать как соавтора. С таким успехом следует указывать соавтором компилятор, IDE, операционную систему, на которой разработчик делал изменения.
Тень должна знать своё место. https://www.youtube.com/watch?v=f3z7gryfOD0
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|2.18, Аноним (9), 13:25, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Компилятор, IDE, операционная система не выдумывают исходный код рандомно. Конечно, с работоспособностью кода и компиляторами возможны варианты.
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|2.36, Аноним 80_уровня (ok), 14:14, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Борладновские компилеры, например, в своё время вставляли в эхешник фразу "Portions copyright (c) Borland <year>"
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|2.39, Аноним (39), 14:19, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, ИИ будет субъектом и будет иметь права. Но копирайт - это чистое зло, его нужно убирать, и всё, что уничтожает копирайт, любые юридические лазейки в том числе - это надо использовать. На судах по копирайту мы будем утверждать, что ИИ не субъект и не имеет копирайта. На судах по правам ИИ мы будем утверждать обратное.
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|4.73, Аноним (22), 15:37, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Простите, может хватит сыпать "чушь", "бред", "лож" в адрес оппонентов?
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|5.77, Аноним (33), 15:46, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Простите, может хватит сыпать "чушь", "бред", "лож" в адрес оппонентов?
Ну так прекратите сыпать бред и ложь, в чем проблема?
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|6.80, Аноним (22), 16:01, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваш: Условный ChatGPT хранит всю историю и может вернуться к обсуждению теме, которая была месяц назад.
Мой: Есть лимиты. подтвержденные самим AI.
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|2.42, Аноним (33), 14:24, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ИИ - это не субъект, которого нужно указывать как соавтора. С таким успехом следует указывать соавтором компилятор, IDE, операционную систему
Компилятор, IDE и ОС не генерируют код.
Но, справедливости ради, я тоже не понимаю, в чем смысл, ведь на ревью кода людям без разницы, как этот самый код получился - его все равно проверять надо. Или типа при отметке "с использованием ИИ" будут проверять тщательнее, а без нее - спустя рукава?
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|1.26, Аноним (39), 13:57, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Следует выполнять требования по стилю и оформлению кода для ядра.
Для проверки и энфорсинга стиляя не нужен ИB-ассистент, нужен лишь clang-format и clang-tidy.
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|1.81, Аноним (9), 16:12, 26/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я тут попросил чатгпт исправить достаточно простенький код (на расте). Ну, мне нравится, как он лучше его структурировал, да и рекомендации в целом здравые дал. Вот только исполняется он теперь 7 секунд вместо 4 и чатгпт не знает, почему, но зато он готов предложить дальнейшие варианты по ускорению и улучшению.
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