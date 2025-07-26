Представлены правила для AI-ассистентов, применяемых при разработке ядра Linux

3.41 , Anonimm ( ? ), 14:24, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Хотите пользоваться системой, которая решит, что нужно использовать своп при минимум 80% доступной оперы - ваше право. Но только когда данные начнут пропадать, а Линус в это время будет озадачен спорами с Нвидиа, не скулите, ок?

4.49 , Аноним ( 33 ), 14:34, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Извините, но я не понимаю, к чему вы это пишите. > Хотите пользоваться системой, которая решит, что нужно использовать своп при минимум 80% доступной оперы - ваше право А без ИИ в разработке такаго не может случиться? Люди ошибок не делают? Как это вообще относится к обсуждаемой теме об отвественности? > Но только когда данные начнут пропадать, а Линус в это время будет озадачен спорами с Нвидиа, не скулите, ок? Вы буквально сообщением выше писали про "ext4 в ядрах 6.1.xx разваливается и они остаются без данных". И это без какого-либо ИИ. Определитесь уже, на какой стул сесть.

5.52 , Anonimm ( ? ), 14:42, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ок, попробую объяснить. Система разваливалась, люди оставались без данных - извинений со стороны сопровождающих не было. Если теперь какую-то часть работы по разработке доверяют ИИ и косяки будут, то вы реально верите, что виновные в этом решении (внедрение ИИ) хотя бы извинятся?

6.54 , Аноним ( 33 ), 14:49, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если теперь какую-то часть работы по разработке доверяют ИИ Нигде не было и речи о том, чтобы доверять часть разработки ИИ. Вы буквально придумали какую-то чушь, и сами же ее пытаетесь критиковать и обличиать.

7.56 , Аноним ( 22 ), 15:00, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да просто у недобросовестных, криворуких трояшников, появляется "100%-й козел отпущения". ))

7.57 , Anonimm ( ? ), 15:00, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > набор правил и документацию, которые должны учитываться AI-ассистентами при генерации изменений для ядра Linux Вы текст новости хотя бы читали?

8.62 , Аноним ( 33 ), 15:10, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да, читал И, в отличие от вас, еще понял смысл написанного Повторяю в новости... 9.66 , Аноним ( 22 ), 15:21, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Смысл каждый понимает по разному Это часть разнообразия человечества То есть н... 7.59 , Anonimm ( ? ), 15:04, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://ru.m.wiktionary.org/wiki/%D0%B3%D0%B5%D0%;BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F, раздел "Этимология".

Если под словом "генерация" у вас не "создание", то я уже не удивляюсь, что в ядро принимают изменения, из-за которых люди остаются без информации, а ответственные делают вид, что ничего и не было..

8.63 , Аноним ( 33 ), 15:14, 26/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать При чем здесь вообще генерация против создание Вы вообще видите, на что отв...