Удалённая уязвимость в модуле ksmbd ядра Linux, выявленная при помощи AI

У меня вопрос к автору поста.

Почему всегда когда авторы подобных новостей постят в новостях ссылки по очередным CVE, на Fedora ссылка ведёт не на конкретную CVE и её статус, а просто вываливают в раздел security? И чем ползже прочитал новость, тем веселее копаться в этом болоте. И да, у вас ссылка на гентушный ресурс выдаёт:

'CVE-2025-37899' is not a valid bug number nor an alias to a bug.

Хотя бы проверяли свои ссылки перед тем как постите что ли.