The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Удалённая уязвимость в модуле ksmbd ядра Linux, выявленная при помощи AI

25.05.2025 09:06

В модуле ksmbd, предлагающем встроенную в ядро Linux реализацию файлового сервера на базе протокола SMB, выявлена уязвимость (CVE-2025-37899), потенциально позволяющая добиться выполнения своего кода на уровне ядра через отправку специально оформленных пакетов. Примечательно, что проблема была выявлена в ходе анализа кода AI-моделью OpenAI o3. Так как полный код модуля ksmbd превышает допустимый для модели размер контекста, проверка выполнялась поэтапно для кода с реализацией отдельных команд SMB, используя типовые запросы.

Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free) в коде обработки SMB-команды "logoff": структура sess->user использовалась в другом потоке, если в рамках другого соединения приходил запрос установки сеанса, привязываемый к освобождаемому сеансу. При обработке подобных запросов запускалась функция smb2_sess_setup, обращавшаяся к уже освобождённой структуре sess->user.

Уязвимость устранена в обновлениях 6.15-rc5, 6.14.6, 6.12.28, 6.6.90, 6.1.138. В ветке 5.15, в состав которой был принят модуль ksmbd, проблема не проявляется. Проследить за устранением уязвимости в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Arch.

Проблему выявил Шон Хилан (Sean Heelan), создатель платформы профилирования кода Prodfiler, специализирующийся на оптимизации и проведении аудита безопасности кода. Шон решил оценить насколько современные AI-модели готовы для проведения аудита безопасности и сделал вывод, что модель o3 значительно продвинулась в плане анализа и понимания структуры, логики и функциональности кода. Отмечается, что для определения уязвимости модель смогла построить цепочку рассуждений, учитывающую возможность параллельных подключений к серверу и использование структур данных в различных ситуациях.

В итоге, модель определила проблемное место в коде, в котором освобождаемый объект, оставался доступен в другом потоке. При этом модель нашла проблему сама лишь на основе общего запроса, просившего проверить наличие уязвимостей в коде, сделав акцент на проверке висящих указателей и обращений к памяти после её освобождения, исключив при этом ложные срабатывания и гипотетические проблемы.

Перед поиском новых уявзимостей, Шон протестировал разные модели на предмет определения уязвимости CVE-2025-37778 в ksmbd, ранее выявленной им в ходе ручного аудита и устранённой в обновлении ядра 6.15-rc3. Модель o3 успешно справилась с заданием и показала наиболее близкий к ручному аудиту результат, после чего Шон переключился на эксперименты по поиску ранее неизвестных уявимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://sean.heelan.io/2025/05...)
  2. OpenNews: Mistral AI опубликовал Devstral, большую языковую модель для работы с кодом
  3. OpenNews: Эксплотит к уязвимости SSH-сервере из Erlang/OTP, написанный при помощи AI
  4. OpenNews: Исследование влияния AI-ассистентов, подобных GitHub Copilot, на безопасность кода
  5. OpenNews: Проблемы из-за подготовленных AI-инструментами отчётов об уязвимостях
  6. OpenNews: Google использовал большую языковую модель для выявления уязвимости в SQLite
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63301-smb
Ключевые слова: smb, kernel, ksmbd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:36, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    вот путь повышения качества кода, а не rust и тд!
     
     
  • 2.16, blkkid (?), 11:43, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В итоге, модель определила проблемное место в коде, в котором освобождаемый объект, оставался доступен в другом потоке.

    это буквально не было бы проблемой в
    на расте вообще

     

  • 1.2, Alladin (?), 10:41, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    еще раз, аи обнаружило висячий указатель в другом потоке который уже освободили.

    прототип уязвимости, какой, где? описание уязвимости?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:42, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В первом предложении все ссылки.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:41, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Имхо, самбу в ядро... прям минимализм какой-то.
     
     
  • 2.18, Карлос Сношайтилис (ok), 12:00, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же монолит.
    Либо в ядре работаешь нормально, либо собираешь крошки в юзерспейсе.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:42, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Smb такая шляпа. То eternalblue в винде, теперь тут.
     
     
  • 2.6, User (??), 10:46, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То ли дело - аааа... Ээээ... Nfs? S3 поверх http? Webdav, во! В них-то точно никаких проблем никогда не было!
     

  • 1.7, worldmimd (?), 10:46, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Редкий случай когда LLM использована уместно - поиск иголки в стоге сена = стог большой, а найденную иголку достаточно легко отличить от соломинки.
     
     
  • 2.20, Карлос Сношайтилис (ok), 12:04, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это далеко не первый пример поиска уязвимостей  сетками. Благо, для сишного кода там её и обучать сильно не надо – типы уязвимостей одни и те же.
    Даже рейтинги составляют какая сетка больше найдет.
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:56, 25/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:59, 25/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним (-), 11:02, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Никогда такого не было и вот опять!" (с)

    Зато хоть какая-то польза от LLM. Может хотя бы они научат лудших_погромистов не освобождать память дважды.

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 11:09, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лудшие погромисты обычно горделивые. Они научились только malloc/free, а более глубокие концепты типа "владение" уже обычно неосиливают. Свое нежелание учиться обосновывают тем, что якобы экономят такты ЦПУ, хотя например GTK написан на сишке, но тормозит так, словно он электрон в электроне в электроне.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:04, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gtk2 не тормозит. Догадаешься, почему?
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:12, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня вопрос к автору поста.
    Почему всегда когда авторы подобных новостей постят в новостях ссылки по очередным CVE, на Fedora ссылка ведёт не на конкретную CVE и её статус, а просто вываливают в раздел security? И чем ползже прочитал новость, тем веселее копаться в этом болоте.

    И да, у вас ссылка на гентушный ресурс выдаёт:
    'CVE-2025-37899' is not a valid bug number nor an alias to a bug.
    Хотя бы проверяли свои ссылки перед тем как постите что ли.

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 11:13, 25/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня вопрос к автору поста.
    > Почему всегда когда авторы подобных новостей постят в новостях ссылки по очередным
    > CVE, на Fedora ссылка ведёт не на конкретную CVE и её
    > статус, а просто вываливают в раздел security? И чем ползже прочитал
    > новость, тем веселее копаться в этом болоте.
    > И да, у вас ссылка на гентушный ресурс выдаёт:
    > 'CVE-2025-37899' is not a valid bug number nor an alias to a
    > bug.
    > Хотя бы проверяли свои ссылки перед тем как постите что ли.

    *не на гентушный, а на опенсусный*

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:36, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux Kernel Guard бы спас от эксплуатации такого, не ?
     
  • 1.17, ИмяХ (ok), 11:54, 25/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>В ветке 5.15, в состав которой был принят модуль ksmbd, проблема не проявляется

    Ядро 5.16 было выпущено в январе 2022
    То есть бэкдор успешно проработал более 3 лет.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру