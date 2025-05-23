Mistral AI опубликовал Devstral, большую языковую модель для работы с кодом

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|1.1, Аноним (1), 15:33, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>"для выполнения модели достаточно одного ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 ГБ ОЗУ. "
Скоро и игры подтянутся до таких требований, а потом будут говорить, что гейминг на ПК умирает.
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|2.4, Аноним (4), 15:38, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для выполнения модели достаточно одного ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 ГБ ОЗУ
Вроде говорили же прям недавно, что 12 Гб, нормально для пк.
Все блоггеры говорят, хотите ускорить ваш ПК, просто купите Оперативной памяти.
Ну как инструкция для домохозяек.
Может теперь нужно покупать атомные реакторы, для Ai.
Думаю маркетологи смогут реализовать.
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|1.2, Аноним (2), 15:35, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Жду не дождусь, когда сделают фокус на развитие архитектуры ИИ, качестве данных. Тогда и будут компактные и КАЧЕСТВЕННЫЕ модели. А не то что сейчас - жрем все подряд и высираем продукт(новую модель), которая на 0.001% лучше предыдущей
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|2.6, Аноним (4), 15:39, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> развитие архитектуры ИИ
Это щас новый тренд.
Ну был тренд Нанотехнологии же.
Ну что реаилизовали там нанотехнологии.
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|3.7, Аноним (2), 15:41, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отличие в том, что ИИ уже полезен(как и нанотехнологии, собственно). Так что не вижу проблемы в этом "тренде"
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|4.17, Аноним (4), 16:41, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ИИ уже полезен(как и нанотехнологии
Ты ведь ходишь в нанотехнологичной куртке, с нанотехнологичным нижнем бельем.
С подогревом.
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|1.9, Big Robert TheTables (?), 15:49, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Разработчики успокаивают себя тем, что написание кода занимает лишь малую толику от цикла создания ПО. Но что помешает ИИ в будущем освоить и отладку и поддержку? Не говоря уже о том,что выкатывание версий ПО через пару минут от получения запроса менеджера позволит эти запросы отточить буквально за часы.
Под "разработчиками" имею в виду популярных блоггеров, ютуберов. Catherine Lee в рекомендациях ютуба сейчас на эту тему выпадает, видео "I wish I knew this before becoming a software engineer" с одним из "тейков" - "Myth: AI will make engineers obsolete". Где же миф, ну и пусть сейчас пока нужны разрабы для перевода с манагерского на нормальный. Но этому пару лет от силы еще быть, в очень оптимистичном раскладе.
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|2.11, Кошкажена (?), 16:04, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот манагеров заменить можно как раз. Все равно они ничего не делают, только тасочки двигают.
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|2.12, Аноним (12), 16:05, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перейдут на программирование на естественном языке. Будут писать Тьюринг-полные промпты, LLM их выполняет. Промп от конкретной LLM не зависит, результаты - превосходные.
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