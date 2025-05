Mistral AI опубликовал Devstral, большую языковую модель для работы с кодом

Разработчики успокаивают себя тем, что написание кода занимает лишь малую толику от цикла создания ПО. Но что помешает ИИ в будущем освоить и отладку и поддержку? Не говоря уже о том,что выкатывание версий ПО через пару минут от получения запроса менеджера позволит эти запросы отточить буквально за часы.

Под "разработчиками" имею в виду популярных блоггеров, ютуберов. Catherine Lee в рекомендациях ютуба сейчас на эту тему выпадает, видео "I wish I knew this before becoming a software engineer" с одним из "тейков" - "Myth: AI will make engineers obsolete". Где же миф, ну и пусть сейчас пока нужны разрабы для перевода с манагерского на нормальный. Но этому пару лет от силы еще быть, в очень оптимистичном раскладе.