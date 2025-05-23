The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Mistral AI опубликовал Devstral, большую языковую модель для работы с кодом

23.05.2025 15:27

Компания Mistral AI представила большую языковую модель Devstral, оптимизированную для решения проблем, возникающих в процессе разработки ПО. В отличие от типовых AI-моделей, Mistral AI выходит за рамки написания отдельных функций и дополнения кода, и предоставляет возможности, позволяющие анализировать и контекстуализировать (определять назначение и логику работы) большие кодовые базы, определять связи между компонентами и определять трудновыявляемые ошибки в запутанных функциях.

Модель охватывает 23.6 миллиардов параметров, учитывает контекст в 128 тысяч токенов и опубликована под лицензией Apache 2.0. Загружаемый архив с Devstral занимает 47 ГБ и пригоден для использования на локальных системах - для выполнения модели достаточно одного ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 ГБ ОЗУ. Модель можно использовать в открытых инструментариях SWE-agent и OpenHands для автоматизации исправления ошибок, анализа кода и внесения изменений.

Система может применяться для решения конкретных проблем (issue) на GitHub и заметно опережает другие проекты в тестовом наборе SWE-Bench Verified, проверяющем корректность решения типовых проблем в коде (предлагается 500 тестов на основе реальных сообщений об ошибках на GitHub). В данном тесте модель Devstral набрала 46.8%, в то время как модель Claude 3.5 Haiku получила 40.6%, SWE-smith-LM 32B - 40.2% и GPT-4.1-mini - 23.6%. Среди прочего Devstral опередила такие крупные модели, как Deepseek-V3-0324 671B (38.8%) и Qwen3 232B-A22B (34.4%), охватывающие сотни миллиардов параметров.

  1. Главная ссылка к новости (https://mistral.ai/news/devstr...)
  2. OpenNews: Организация OSI выработала критерии открытости AI-систем
  3. OpenNews: Рейтинг открытости генеративных AI-моделей
  4. OpenNews: Google открыл AI-модель Gemma, основанную на технологиях, общих с чат-ботом Gemini
  5. OpenNews: Утечка конфиденциальной информации DeepSeek из-за неограниченного доступа к БД с логами
  6. OpenNews: Проект Debian начал общее голосование по критериям открытости AI-моделей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63286-mistral
Ключевые слова: mistral, ai, llm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:33, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >"для выполнения модели достаточно одного ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 ГБ ОЗУ. "

    Скоро и игры подтянутся до таких требований, а потом будут говорить, что гейминг на ПК умирает.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:38, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для выполнения модели достаточно одного ПК с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 ГБ ОЗУ

    Вроде говорили же прям недавно, что 12 Гб, нормально для пк.
    Все блоггеры говорят, хотите ускорить ваш ПК, просто купите Оперативной памяти.
    Ну как инструкция для домохозяек.
    Может теперь нужно покупать атомные реакторы, для Ai.
    Думаю маркетологи смогут реализовать.

     
  • 2.10, Аноним (10), 15:50, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На компьютексе показали новые Арки для "народного" ИИ:
    - https://videocardz.com/newz/maxsun-unveils-arc-pro-b60-dual-turbo-two-battlema
    - https://www.phoronix.com/review/intel-arc-pro-b-series
     
     
  • 3.16, Аноним (4), 16:38, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "народного" ИИ.

    https://www.youtube.com/watch?v=ZYRWNHUSB1c
    https://otvet.mail.ru/question/88857307

    Смартфоны на развес, смартфоны на развес. Кому, кому.

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:35, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жду не дождусь, когда сделают фокус на развитие архитектуры ИИ, качестве данных. Тогда и будут компактные и КАЧЕСТВЕННЫЕ модели. А не то что сейчас - жрем все подряд и высираем продукт(новую модель), которая на 0.001% лучше предыдущей
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 15:39, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > развитие архитектуры ИИ

    Это щас новый тренд.
    Ну был тренд Нанотехнологии же.
    Ну что реаилизовали там нанотехнологии.

     
     
  • 3.7, Аноним (2), 15:41, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отличие в том, что ИИ уже полезен(как и нанотехнологии, собственно). Так что не вижу проблемы в этом "тренде"
     
     
  • 4.17, Аноним (4), 16:41, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ИИ уже полезен(как и нанотехнологии

    Ты ведь ходишь в нанотехнологичной куртке, с нанотехнологичным нижнем бельем.
    С подогревом.

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:37, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    а где модели для реверс инжинеринга? Че там молчат анивирусники?
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 16:09, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а где

    Спроси напрямую :)
    https://chat.mistral.ai/chat

     

  • 1.5, Аноним (-), 15:38, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ai для читов пригодится.
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:43, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    качаю девстралсмал на 12гб посмотрим как оно
     
  • 1.9, Big Robert TheTables (?), 15:49, 23/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Разработчики успокаивают себя тем, что написание кода занимает лишь малую толику от цикла создания ПО. Но что помешает ИИ в будущем освоить и отладку и поддержку? Не говоря уже о том,что выкатывание версий ПО через пару минут от получения запроса менеджера позволит эти запросы отточить буквально за часы.
    Под "разработчиками" имею в виду популярных блоггеров, ютуберов.  Catherine Lee в рекомендациях ютуба сейчас на эту тему выпадает, видео "I wish I knew this before becoming a software engineer" с одним из "тейков" -  "Myth: AI will make engineers obsolete". Где же миф, ну и пусть сейчас пока нужны разрабы для перевода с манагерского на нормальный. Но этому пару лет от силы еще быть, в очень оптимистичном раскладе.
     
     
  • 2.11, Кошкажена (?), 16:04, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот манагеров заменить можно как раз. Все равно они ничего не делают, только тасочки двигают.
     
  • 2.12, Аноним (12), 16:05, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перейдут на программирование на естественном языке. Будут писать Тьюринг-полные промпты, LLM их выполняет. Промп от конкретной LLM не зависит, результаты - превосходные.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:26, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "свет мой, зеркальце, скажи, да программку напиши!"
     
  • 3.15, Аноним (10), 16:38, 23/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Вайб-кодинг»
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру