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Google использовал большую языковую модель для выявления уязвимости в SQLite

02.11.2024 08:39

Исследователи из подразделений Google Project Zero и Google DeepMind опубликовали отчёт о развитии AI-системы Big Sleep, построенной на базе большой языковой модели Gemini 1.5 Pro и предназначенной для определения уязвимостей в исходном коде. Достижением проекта стало выявление с использованием Big Sleep первой пригодной для эксплуатации и ранее неизвестной уязвимости в существующем проекте. Уязвимость выявлена в результате проверки AI-системой кодовой базы СУБД SQLite и приводит к переполнению за нижнюю границу буфера в стеке (buffer underflow). Проблема обнаружена в недавно принятом коде и устранена до его попадания в финальный релиз SQLite 3.47.0.

Модель может использоваться как вспомогательный инструмент в областях, в которых требуется проведение трудозатратного ручного рецензирования, а также для организации автоматической проверки нового кода с целью выявления уязвимостей на ранних стадиях разработки (до попадания проблемного кода в финальные релизы). Предполагается, что развиваемая AI-модель позволит выявлять связанные с безопасностью проблемы в коде, которые проблематично определять путём fuzzing-тестирования.

Дополнительно можно отметить заявление генерального директора Google о том, что в настоящее время более четверти (25%) всего создаваемого в компании кода генерируется с использованием больших языковых моделей Gemini, после чего данный код рецензируется и принимается инженерами. Отмечается, что подобное применение AI позволило существенно ускорить процесс разработки продуктов.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Оценка оперативности устранения уязвимостей, обнаруженных Google Project Zero
  3. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  4. OpenNews: Google представил проект Open Se Cura для создания защищённых программно-аппаратных систем
  5. OpenNews: Методы безопасной работы с памятью позволили существенно снизить число уязвимостей в Android
  6. OpenNews: Google проанализировал уязвимости, задействованные для совершения атак в 2023 году
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62161-google
Ключевые слова: google, projectzero
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:17, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделали опрос программистом.
    Какой процент кода нормально генерит говорилка.
    Те такие - да вообще никакой. Всего четверть, причем самая простая.

    Менеджер: О! Четверть нашего кода генерится говорилкой!

     
     
  • 2.2, мяв (?), 09:23, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    chatgpt хорошие примеры дает и базу для дальнейшей доработки
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:35, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только если ты никогда ничего не писал самостоятельно (уже появилась когорта гатгпт программистов со специфическим кодом). Стиль и форматирование довольно сомнительные. Заметное преимущество чатгпт в том, что код обычно работает, что касается алгоритмов. Только вот делает он совсем не то и не так, как она хочет. Многие забывают, но генеративные сети это просто игрушки.
     
  • 3.8, Андрей (??), 09:42, 02/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:32, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Менеджер: О! Четверть нашего кода генерится говорилкой!

    Можно сократить 25% программистов.

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:34, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем же? Они теперь не пишут код, а рецензируют написанное AI.
     

  • 1.3, Шарп (ok), 09:23, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Проблема обнаружена в недавно принятом коде и устранена до его попадания в финальный релиз

    Сами добавили, сами исправили. Маркетинг.

     
  • 1.7, Аноним (7), 09:39, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А можно вместо промптов использовать запись митингов? Или даже подключать жифорс к митингу обратной стороной?

    В таком разе можно будет добавить к ордам безработных ещё и четверть менеджеров и четверть аналитиков, а это хорошая добавка к ебитде, что должно вызвать интерес инвесторов.

     
  • 1.9, Аноним (9), 09:43, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я вам больше скажу, с помощью LLM можно весь код на Rust переписать...
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 09:49, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    -С какой скоростью вы можете печатать на машинке?
    -Ну... 1000-1200 знаков в минуту.
    -Разве можно с такой скоростью печатать?
    Печатать-то можно, но такая ...я получается!
     
     
  • 3.12, Аноним (9), 09:54, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но LLM не "....ю" генерят. Они вполне могут код на Rust переписать, это механистическая трансформация. А потом уже компилятор будет ругаться. Где ругается - там потенциальная проблема с memory или thread-safety. Человек исправляет, компилирует, тестит. А потом - обратно на C с помощью LLM, так же механистично. Но уже с исправленными проблемами. Чтобы diff был поменьше - старый код в качестве образца, и промпт - не менять то, что соответствует, а копировать.
     

  • 1.10, Анониссимус (?), 09:46, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > в настоящее время более четверти (25%) всего создаваемого в компании кода генерируется с использованием больших языковых моделей Gemini

    А я то думал, чего их сервисы такое дepьмo? Больше не буду оскорблять разработчиков из Индии :)

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:01, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Google одни из лидеров на рынке ЦОД и облаков:
    https://www.datacenterdynamics.com/en/news/
     

  • 1.14, Аноним (1), 10:01, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вчерашний прикол про AI в новостях понравился.

    Аспирант:
    Когда уже AI сможет что-либо делать в науке? Пока они только галицинируют.
    докладчик:
    Уже сейчас AI умнее некоторых аспирантов.
    (Что называется об...л)

     

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