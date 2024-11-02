Google использовал большую языковую модель для выявления уязвимости в SQLite

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|1.1, Аноним (1), 09:17, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сделали опрос программистом.
Какой процент кода нормально генерит говорилка.
Те такие - да вообще никакой. Всего четверть, причем самая простая.
Менеджер: О! Четверть нашего кода генерится говорилкой!
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|2.2, мяв (?), 09:23, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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chatgpt хорошие примеры дает и базу для дальнейшей доработки
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|3.6, Аноним (6), 09:35, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только если ты никогда ничего не писал самостоятельно (уже появилась когорта гатгпт программистов со специфическим кодом). Стиль и форматирование довольно сомнительные. Заметное преимущество чатгпт в том, что код обычно работает, что касается алгоритмов. Только вот делает он совсем не то и не так, как она хочет. Многие забывают, но генеративные сети это просто игрушки.
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|2.4, Аноним (4), 09:32, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Менеджер: О! Четверть нашего кода генерится говорилкой!
Можно сократить 25% программистов.
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|3.5, Аноним (5), 09:34, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем же? Они теперь не пишут код, а рецензируют написанное AI.
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|1.3, Шарп (ok), 09:23, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Проблема обнаружена в недавно принятом коде и устранена до его попадания в финальный релиз
Сами добавили, сами исправили. Маркетинг.
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|1.7, Аноним (7), 09:39, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А можно вместо промптов использовать запись митингов? Или даже подключать жифорс к митингу обратной стороной?
В таком разе можно будет добавить к ордам безработных ещё и четверть менеджеров и четверть аналитиков, а это хорошая добавка к ебитде, что должно вызвать интерес инвесторов.
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|1.9, Аноним (9), 09:43, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я вам больше скажу, с помощью LLM можно весь код на Rust переписать...
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|2.11, Аноним (1), 09:49, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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-С какой скоростью вы можете печатать на машинке?
-Ну... 1000-1200 знаков в минуту.
-Разве можно с такой скоростью печатать?
Печатать-то можно, но такая ...я получается!
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|3.12, Аноним (9), 09:54, 02/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но LLM не "....ю" генерят. Они вполне могут код на Rust переписать, это механистическая трансформация. А потом уже компилятор будет ругаться. Где ругается - там потенциальная проблема с memory или thread-safety. Человек исправляет, компилирует, тестит. А потом - обратно на C с помощью LLM, так же механистично. Но уже с исправленными проблемами. Чтобы diff был поменьше - старый код в качестве образца, и промпт - не менять то, что соответствует, а копировать.
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|1.10, Анониссимус (?), 09:46, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> в настоящее время более четверти (25%) всего создаваемого в компании кода генерируется с использованием больших языковых моделей Gemini
А я то думал, чего их сервисы такое дepьмo? Больше не буду оскорблять разработчиков из Индии :)
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|1.14, Аноним (1), 10:01, 02/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вчерашний прикол про AI в новостях понравился.
Аспирант:
Когда уже AI сможет что-либо делать в науке? Пока они только галицинируют.
докладчик:
Уже сейчас AI умнее некоторых аспирантов.
(Что называется об...л)
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