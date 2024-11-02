Google использовал большую языковую модель для выявления уязвимости в SQLite

Исследователи из подразделений Google Project Zero и Google DeepMind опубликовали отчёт о развитии AI-системы Big Sleep, построенной на базе большой языковой модели Gemini 1.5 Pro и предназначенной для определения уязвимостей в исходном коде. Достижением проекта стало выявление с использованием Big Sleep первой пригодной для эксплуатации и ранее неизвестной уязвимости в существующем проекте. Уязвимость выявлена в результате проверки AI-системой кодовой базы СУБД SQLite и приводит к переполнению за нижнюю границу буфера в стеке (buffer underflow). Проблема обнаружена в недавно принятом коде и устранена до его попадания в финальный релиз SQLite 3.47.0.

Модель может использоваться как вспомогательный инструмент в областях, в которых требуется проведение трудозатратного ручного рецензирования, а также для организации автоматической проверки нового кода с целью выявления уязвимостей на ранних стадиях разработки (до попадания проблемного кода в финальные релизы). Предполагается, что развиваемая AI-модель позволит выявлять связанные с безопасностью проблемы в коде, которые проблематично определять путём fuzzing-тестирования.

Дополнительно можно отметить заявление генерального директора Google о том, что в настоящее время более четверти (25%) всего создаваемого в компании кода генерируется с использованием больших языковых моделей Gemini, после чего данный код рецензируется и принимается инженерами. Отмечается, что подобное применение AI позволило существенно ускорить процесс разработки продуктов.



